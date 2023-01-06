Канадский дылда ростом с двух футболистов «Реала». Рекордный рост поможет попасть в НБА?

В преддверии драфта-2023 в НБА весь мир обсуждает Виктора Вембаньяму – высоченного тинейджера, который в этом году почти гарантированно будет выбран под первым номером. Но уже через несколько лет его может затмить другой проспект – 227-сантиметровый канадец Оливье Риу. Он уже перерос самого высокого игрока НБА, Бобана Марьяновича из «Хьюстона», а в возрасте 15 лет Книга рекордов Гиннесса признала его самым высоким подростком в мире.
Оливье Риу — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса
Фото: из личного архива
Оливье родился 2 февраля 2006 года в Монреале (Канада). Мальчику повезло с генетикой: рост его отца, бывшего волейболиста, составляет 203 см, а матери – 185 см. Неудивительно, что уже в детском саду Риу вымахал до 157 см.
Но внимание местной баскетбольной общественности мальчик впервые привлёк в возрасте девяти лет. Он посещал детский баскетбольный лагерь в Монреале, в ходе которого встретился и сфотографировался с Джоелом Энтони, бывшим центровым «Детройта» и сборной Канады. Уже тогда Оливье был почти одного роста с именитым соотечественником, обладавшим немалыми габаритами – 6 футов 9 дюймов (206 см).
Их фотографию отправили Майклу Миксу – бывшему баскетболисту (успевшему в своё время поиграть в казанском УНИКСе), который теперь работает в Федерации баскетбола Канады. Так начался путь Риу в большой спорт.
На первых порах он тренировался с юниорской сборной Канады, а через несколько лет отправился играть в Европу. Парень продолжил расти – в 12 лет он преодолел отметку в 6 футов и 10 дюймов (208 см). Для сравнения, вот сделанная в том году фотография Оливье с соотечественником Джамалом Марреем, защитником «Денвер Наггетс» (ростом 193 см).
Джамал Маррей и Оливье Риу
Фото: из личного архива
Уже тогда про Оливье писали статьи на крупнейших спортивных сайтах. Видео с его игрой собирали миллионы просмотров, а комичности им добавляло то, что возрастная категория Риу играла на кольцах высотой всего в 8 футов. Это позволяло феноменальному подростку оформить данк двумя руками, даже не подпрыгивая. Видео с одного из таких матчей к себе репостнули даже Стефен Карри и Джоэл Эмбиид.
С Карри, кстати, получилось забавно. Звезда НБА сопроводил видео с Риу неоднозначной подписью: «Так много вопросов…». В ответ на это подросток решил подколоть Стефа в своих социальных сетях. Он, будучи на тот момент на голову выше Карри, выложил фотографию, на которой ему пришлось нагнуться рядом с ростомером, чтобы быть одного роста с лидером «Голден Стэйт».
«Тяжело быть маленьким, как Стефен Карри. #такмноговопросов», – добавил Риу.
Оливье Риу пошутил над Стефеном Карри
Фото: из личного архива
В возрасте 13 лет рост канадского центрового составил 7 футов (213 см). На одном из юниорских турниров, где Оливье играл за французскую команду «Феномс», его заметили скауты мадридского «Реала». В итоге вместе с командой «сливочных» U13 Риу выступил на международном турнире в Кастельдефельсе и даже завоевал трофей.
Оливье Риу и футболист Серхио Рамос
Фото: realmadrid.com
С игроками футбольного «Реала» Риу пересекался ещё на тренировочной базе в Канаде. Тогда Браим Диас и Лукас Васкес решили сделать совместное фото с 13-летним гигантом. Диас сел на плечи партнёру по команде, и только так испанцы были чуть выше своего нового знакомого. Подобный контент сразу вызвал активное обсуждение в социальных сетях Оливье.
13-летний Оливье Риу вместе с Браимом Диасом и Лукасом Васкесом
Фото: realmadrid.com
Однако в Мадриде Оливье не задержался. Спустя некоторое время он вернулся в Монреаль, а летом 2021-го перебрался в США. Там в Брейдентоне, штат Флорида, игрок тренируется в известной спортивной академии IMG, в которой в своё время обучались множество звёзд мирового масштаба. В основном школа прославилась благодаря теннису: там проходили подготовку Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, Андре Агасси, Пит Сампрас и другие. Но академия выпустила и несколько игроков НБА: например, Анферни Саймонса и Джоша Грина. Всего с 2017 года на драфте были выбраны семеро бывших учеников IMG.
Старшую школу Риу окончит в 2025 году в возрасте 19 лет. Но, согласно действующим правилам, после этого ему придётся подождать как минимум год, прежде чем выставлять свою кандидатуру на драфт НБА. Хотя всерьёз обсуждать попадание в лигу пока рано – Оливье проводит лишь второй год на школьном уровне. Зато в прошлом году он уже успел съездить на свой первый чемпионат мира в составе сборной Канады U17.
Там он принял участие в семи матчах, но не показал выдающейся статистики. 2,7 очка, 4,7 подбора и 1,6 блок-шота за 13 минут на площадке. Пока к игре Оливье возникают вопросы. Парень обладает какими-никакими защитными навыками и баскетбольным IQ, но ему заметно не хватает атлетизма и подвижности. Что, конечно, можно сказать про любого игрока такого роста и возраста.
Не исключено, что за несколько лет в США Риу ещё прибавит и выйдет на куда более высокий уровень. До НБА ему ещё очень далеко, но не стоит забывать, что Оливье не исполнилось и 17 лет. В этом году у него будет ещё один шанс показать себя в сборной – на чемпионате мира U19. Посмотрим, каких результатов он добьётся за 12 месяцев профессиональной подготовки.
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