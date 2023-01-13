«Старался не отвечать на сообщения поклонниц после матчей». В 24 он стал лидером УНИКСа

Защитнику УНИКСа Ненаду Димитриевичу 25 лет исполнится только в феврале. Он лидер одного из лучших клубов Единой Лиги ВТБ, и это совсем не типичный случай, поскольку в команды такого уровня обычно берут проверенных и опытных баскетболистов, готовых гарантированно давать результат прямо сейчас. Димитриевич результат даёт, оставаясь лидером даже после возвращения в строй травмированного Дэрила Мэйкона.

Но вряд ли перед сезоном кто-то мог дать гарантии, что у молодого македонского парня всё получится в столице Татарстана. Кажется, он точно знает, чего хочет, и следует за своей баскетбольной мечтой. Однако наш разговор изначально был больше про жизнь. Хотелось узнать, как в 24 года Ненад решился переехать в Россию, да ещё и в столь конкурентный клуб.

— Помните свой первый день в Казани?

— Конечно! Мой первый день в Казани был очень загруженным. Помню, прилетел утром, после ночной пересадки в Стамбуле. Поспал в отеле в аэропорту и первым утренним рейсом прилетел в УНИКС… то есть в Казань. Потом было много дел: я поехал на арену поздороваться с командой, познакомиться с работниками клуба и всеми остальными. Потом поехал на поиски квартиры. Выбирал квартиру, нужно было купить туда множество вещей. Так что, если честно, очень устал. Но мне понравилось. Я нашел хорошую квартиру в первый же день, со всеми познакомился… Приятные впечатления. Тогда ещё было жарко! Я был в шортах.

Ненад Димитриевич (слева) Фото: Единая Лига ВТБ

— Есть что-то, что вы купили с первой зарплаты в УНИКСе? Вы любителе тратить деньги на дорогие покупки?

— Первая дорогая покупка, наверное… Я купил «Ролекс» этим летом. Наверное, это.

Хорошо, а машины считаются? Окей, тогда моя первая дорогая покупка — это машина. «Мерседес». Купил его прошлым летом. Подписал контракт с «Валенсией», и, можно сказать, это был мой бонус за подписание контракта.



— Нравится эта машина?

— Классная! Теперь скучаю по ней. Потому что она осталась дома. Очень скучаю.



Просто это был новый шаг в моей карьере, я подписал хороший контракт. Захотелось себя «наградить». Не то чтобы покупка машины — это большое достижение. Но я всегда хотел именно эту модель. Она была моей… не совсем мечтой — но целью.

— После матчей вам пишут поклонницы? Помните, когда впервые начали получать знаки внимания от девушек?

— Первые сообщения, наверное, появились, когда я заиграл за первую команду в «Ховентуде», когда меня стали узнавать. Это было давно. Не помню самое первое сообщение, но помню, что их было много, и они были примерно одинаковые. «Привет, ты симпатичный», «Хорошо сыграл». И какие-нибудь эмодзи с сердечками. Всегда мило получать такие комплименты.



— Что вы отвечали?

— Нет, я старался не отвечать. Очень старался. Хотел сохранять свой круг общения узким, не включая в него болельщиков. Неважно, положительные вещи они пишут или отрицательные. Иногда, когда писали что-то хорошее, ставил «лайк». Но в остальном старался сохранять приватность.

Ненад Димитриевич в атаке Фото: БК «Парма»

— Во сколько лет вы впервые позвали девушку на свидание?

— Свидание… Я не помню, это было очень давно! Правда. Свидание — это же как минимум ужин, правильно? Посидеть на скамейке не считается. Свидание — это хороший ужин. Тогда да, наверное, лет в 17-18. Я был застенчивым парнем в то время.



— И как всё прошло?

— Хорошо. Я же говорил, что был застенчивым. Но когда начинаешь общаться с девушками, постепенно становишься в этом лучше. 17-18 лет, да. Хороший ужин в ресторане в Барселоне, пара напитков… И всё.



— Пытались произвести впечатление? Подбирали одежду?

— Был в той же одежде, какую обычно ношу. Джинсы, белая футболка. Всё обычное. В то время я не пытался произвести впечатление, просто был собой.



— Вы в то время жили в Барселоне. Как выбирали ресторан?

— А ресторан… кто-то мне его порекомендовал. «Это отличное место, чтобы привести девушку». Для меня Барселона была новым городом. Да, я жил там с 14 лет, но, до тех пор пока не добрался до первой команды в «Ховентуде», моя жизнь состояла из учебы и баскетбола. На остальное времени не было.



Потом, когда я попал в основу, уже появилась возможность изучить город. А до этого я не знал примерно ничего о ресторанах. Наверное, кто-то порекомендовал. Наверное, было хорошо, да. Но это давно было, остались какие-то размытые воспоминания.

Ненад Димитриевич Фото: БК УНИКС

— Были ли у вас баскетбольные майки кого-то из звёзд?

— Кажется, Саши Джорджевича из сборной Югославии. Помню, у меня был его постер в четыре или пять лет. И майки — его и Предрага Стояковича, майка сборной с номером 8, до сих пор помню. Пежа Стоякович и Саша Джорджевич — это были мои первые баскетбольные майки. А в НБА всё началось с Аллена Айверсона.



— Вы с самого детства выбрали баскетбол?

— Я вырос в баскетбольной семье. Мой папа — тренер, мама тоже играла. Когда ты растешь в Македонии, которая была частью Югославии…



Нам нравились сербские и югославские игроки. Джорджевич был первым игроком, которого мне показал папа: «Посмотри на него, он лучший. Посмотри на его бросок», — и он показывал мне бросок, который принес «Партизану» победу в Евролиге.



Пежа Стоякович — тоже. Мой отец болел за «Сакраменто», потому что там играли Владе Дивац и Стоякович. И я смотрел их матчи. Помню, отличные снайперы, мне нравилась их игра. А Аллен Айверсон — мой первый любимый игрок в НБА.

— Но ведь вы и за футболом следите внимательно. Судя по вашим социальным сетям — у вас и футбольных маек предостаточно.

— Футбольные майки? Ой, их у меня, наверное, тонна! Только «Челси». Да, это моя любимая команда.



А, ещё «Зенит»! Да, летом мы с друзьями хотели купить футбольные майки и поехать в них на пляж. Это были мои последние дни в Барселоне перед вылетом домой, я зашел в магазин — и там была распродажа. Тогда я набрал для друзей майки разных клубов: «Зенит», «Атлетико» Мадрид, «Барселона» — и потом раздарил их.



Но «Атлетико» Мадрид у меня тоже есть. Это была моя любимая команда в Испании, майка с фамилией Диего Косты. А ещё мне нравятся цвета. Но футболок «Челси» у меня, наверное, штук 20. Каждый год покупал новые. Все три комплекта формы на сезон.



— Кто был вашим кумиром в «Челси», когда покупали первую майку?

— Это был, по-моему, Дидье Дрогба. Мой любимый футболист за всё время. И благодаря ему я люблю «Челси». И да, это моя первая футболка. Смотрю в них игры. Иногда после побед их надеваю и ношу. Окей, сейчас не могу — в Казани слишком холодно. Но в прошлые сезоны в Испании я приезжал на тренировки в футболках «Челси» после каждого выигранного в Лиге чемпионов матча.



— Айверсон был первой любовью в НБА. А кто был после?

— Как и сказал, первыми были Джорджевич и Стоякович. Но тогда я был ребенком. Аллен Айверсон был моей первой любимой звездой НБА. Потом в лигу пришел Леброн. Папа привёз мне из Штатов его кроссовки.



Я следил за ним все эти годы. Когда он играл в финалах за «Майами» и «Кливленд», я просто сходил с ума. Сейчас всё иначе. Я вырос, не слежу так сильно за НБА, предпочитаю Евролигу. Но в НБА моим самым большим кумиром был Леброн. А в Европе — Милош Теодосич, наверное. Эти двое.



— На НБА сейчас не хватает времени?

— Знаете, мне не особо нравится, особенно регулярка. Плей-офф я смотрю, там настоящая борьба. А регулярный чемпионат уже не так интересен. Я предпочитаю Евролигу, смотрю каждую игру. Это мой стиль баскетбола. И конкуренция там тоже выше. Нет лёгких мячей. Хороший скаутинг. Много упорных игр. Болельщики. Это мне нравится больше.

Ненад Димитриевич Фото: БК «Парма»

— Есть мечта сыграть в НБА?

— Сыграть в НБА? Было бы здорово когда-нибудь. Но моя цель — Евролига. Мне нравится этот стиль баскетбола. Поэтому я его и смотрю.



— Вы быстро отходите после матчей? Сразу берёте в руки телефон?

— Когда играет «Челси», тогда я первым делом пишу о футболе: «Как сыграли?». А уже потом думаю о своём матче.



— Не может быть!

— Да, я фанат. Сумасшедший. Когда дело касается «Челси», я такой.



— Что вам так понравилось в клубе, что вы им «заболели»?

— Дрогба, Моуринью… О «Челси» тоже много говорили с отцом. Вот, новый владелец, русский бизнесмен купил клуб… Будет вкладывать деньги, подпишет нового интересного тренера, Жозе Моуринью… И потом я посмотрел матчи, увидел Дрогба, Лэмпарда, Терри… Влюбился в них. И болею за эту команду с сезона-2004/2005. Мне тогда было шесть-семь лет! Влюбился моментально.



— И ни разу не было мыслей поболеть за кого-то ещё? За «Реал» или «Манчестер Юнайтед», например?

— Нет! Даже не думал об этом. Я вообще преданный. Очень уважаю преданность.



— Слышал, что вы увлекаетесь модой. Как это получилось?

— Да, увлекаюсь, наверное, последние два-три года. До этого тоже знал, как сочетать одежду, но это было что-то простое, ничего особенного. Мне всегда нравилось, как я одет. Но дизайнерскую, более дорогую одежду стал покупать только в последние годы.



— Приходится часами сидеть и скроллить социальные сети в поисках классного образа?

— (Смеётся.) Нет, моя девушка делает это. У неё в телефоне 500 скриншотов с разными блогерами. Показывает мне: «Вот, этот прикид мне нравится, посмотри».



Я могу сразу представить комбинацию: «О, у меня есть дома вот эта худи, к ней подойдут вот эти штаны». Но иногда я вижу фото — мне, например, нравится, как одевается Девин Букер в НБА. Ещё я подписан на нескольких ребят, которые хорошо одеваются. Вижу что-то и думаю: «О, неплохо, я могу купить эти брюки, к ним подойдут вот эта обувь и вот эта кофта». В голове комбинирую. Не так что: «Ой, сейчас куплю всё точно такое же». Можно купить что-то одно и соединить с тем, что у меня уже есть дома.



— Что было вашим хобби в детстве? Как отвлекались от баскетбола?

— Сидел за PlayStation. А ещё я много играл в футбол. Не знаю, считается ли это за хобби? Нет, не на приставке! В настоящий футбол, с друзьями. После школы каждый день играл. Каждый день! Я обожал это дело. Но лучше у меня получалось в баскетболе, поэтому остался в нём.



— Почему же не пошли в секцию футбола? Раз уж у вас к нему такие серьёзные чувства.

— Один раз я хотел пойти в футбольную секцию, но отец сказал нет.

Баскетбольная семья, плюс, скажем так, я был слишком талантлив в баскетболе, чтобы его бросать. Но в футболе я ещё коллекционировал альбомы с наклейками. Их у меня было много.



— Храните эту коллекцию?

— Да, где-то дома спрятана. В какой-то день я злился на папу, он выбросил несколько альбомов, и я не хотел, чтобы он знал, где они. Мне даже самому потом пришлось их искать. Но пять-шесть-семь лет я собирал все альбомы подряд: Лига чемпионов, Премьер-лига, всё такое.



— Помню, как мы в школе менялись наклейками в перерывах между уроками. У вас было такое?

— Конечно, в школе обязательно! Каждое утро первый вопрос в школе был не «ты сделал домашку?» — а «у тебя есть этот игрок?» — «Давай меняться». Мне это нравилось.

— В 14 лет вам пришлось уехать от родителей в Испанию. Было сложно?

— Первый год был невероятно сложным. Да, это уже был не отпуск, я просто поехал в другую страну играть в баскетбол. Мне было всего 14 лет. И я ведь поехал один. У меня никого не было рядом. Я не разговаривал по-испански, никого в команде не знал.



Родители, сестра, друзья — все были далеко. Со мной рядом никого не было. Однако в первый год я жил со вторым тренером, который стал моим наставником. Он и его подруга очень мне помогли. Клуб хотел, чтобы я жил в семейной обстановке.



Они сильно помогли. Но было, конечно, тяжело. Родители приезжали и уезжали, однако было непросто. В 14 лет в другой стране. Зато быстро выучил язык. Сначала каталанский, потом испанский.



— Испанский знаете как родной?

— Да, теперь прекрасно разговариваю.



— Какой язык дался вам легче — каталанский или испанский?

— По-каталански я говорю лучше, чем по-испански. На обоих говорю неплохо. Но первым языком был каталанский. Потому что в школе всё было на каталанском. Сотрудники клуба и игроки тоже говорили по-каталански.



— Где может пригодиться каталанский язык?

— Только в Барселоне. Я учил его четыре месяца. Три или четыре. Научился всё понимать и объяснять базовые вещи. Приехал в сентябре — и к новому году уже заговорил.



— Какие языки есть ещё в вашем списке выученных?

— Английский, испанский, сербский, македонский и каталанский. Всего получается пять.

Хочу выучить ещё один.



— Русский?

— Ну-у… Вообще-то я понимаю кое-что, потому что некоторые слова схожи с македонскими. Но мне бы хотелось выучить итальянский. Это моё желание, скажем так. Думаю, этот язык… Интересный. Сексуальный, не знаю.



— А как же французский?

— Он тяжёлый. Я его изучал один год в школе, ничему не научился. И он похож на каталанский, все это говорят. Но я не нахожу сходств. Да, я бы хотел выучить итальянский. С удовольствием пожил бы в Италии год.