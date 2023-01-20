Непобедимые! Пять «трёх» подряд от Уэйра и 16 передач Шведа помогли ЦСКА разбить «Зенит»

Сегодня, 20 января, в Москве состоялся финальный в первом круге и главный в 22-м туре матч Единой лиги ВТБ. Несокрушимый ЦСКА на своей площадке принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Действующие чемпионы были готовы наконец нанести сопернику поражение, но, несмотря на бодрое начало, так и не смогли – на концовку запала не хватило.

В нынешнем сезоне «Зенит» и ЦСКА уже встречались. В начале ноября красно-синим удалось обыграть оппонентов на «СИБУР Арене» – 85:80. До этого москвичи проиграли чемпионам аж пять раз подряд, вот только с тех пор не уступили ни в одном из 21 матча. Так, команда Эмила Райковича занимает уверенное первое место в турнирной таблице с рекордным балансом 21-0. Помимо этого, на данный момент красно-синие являются лидерами Единой лиги по среднему количеству очков (98,3), подборов (38,8) и передач (24,9) за игру.

А вот «Зенит», что интересно, сейчас является лучшей оборонительной командой турнира. Петербуржцы в среднем пропускают всего 69,7 очка за матч, будучи единственным коллективом в чемпионате, у которого этот показатель не превышает 70 очков.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что касается положения в турнирной таблице, «Зенит» с балансом 16-5 находился на третьей строчке – позади ЦСКА и УНИКСа (19-2). Вот только место в тройке лучших устраивает не всех. В частности, главного тренера санкт-петербургской команды Хавьера Паскуаля.



В прошедшем туре его подопечные встречались с дебютантом турнира, МБА, и потерпели крайне обидное поражение – соперник отыграл разницу в 20 очков и вырвал минимальную победу в овертайме (76:75). Испанский специалист таким исходом был крайне недоволен, и это ещё мягко сказано. После игры зенитовцам досталось от него в раздевалке, а от имевшегося у команды плана на предстоящую встречу пришлось отказаться. В перерыве между матчами с двумя столичными коллективами игроки «Зенита» должны были остаться в Москве, однако Паскуаль принял решение отправить команду обратно в Санкт-Петербург и вернуться накануне встречи с ЦСКА. И это вроде как помогло.

В стартовой пятёрке хозяев на матч вышли Каспер Уэйр, Иван Ухов, Деян Давидовац, Никола Милутинов и Алексей Швед. С первых минут им противостояли Калеб Хомсли, Сергей Карасёв, Артём Клименко, Томас Эртель и Трэй Томпкинс.

В начале сегодняшнего матча воодушевлённый «Зенит» показывал рискованный и атакующий баскетбол. Хомсли и Карасёв набирали очки, пока Эртель раздавал качественные передачи. У ЦСКА всё шло не так гладко – трёхочковые не летели, было несколько ненужных фолов и потерь. Так, уже к середине отрезка «Зенит» вёл «+10», но у красно-синих всё же нашёлся ответ. Они будто бы переняли быструю и раскованную манеру игры соперника. В итоге преимущество петербуржцев сократилось до «+4», и Хавьер Паскуаль был вынужден взять тайм-аут, после которого обе команды вдруг включились в защиту. ЦСКА сделал три блок-шота за четверть, включая блок удачно вошедшего в игру Жан-Шарля на Уимбуше за трёхочковой линией. На последних секундах отрезка Ливио впервые в матче вывел свою команду вперёд, но тут же сфолил на Зубкове. Тот со штрафной вернул своей команде минимальное преимущество – 24:23.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Первые очки во второй четверти ЦСКА принёс Артём Комолов, который забросил свой второй трёхочковый. Однако после этого игра обеих команд замедлилась. Хозяева не набирали очков на протяжении двух минут, пока на площадку не вернулись Никола Милутинов и Алексей Швед. Последний пересёк отметку в 15 набранных очков за первую половину, а в составе «Зенита» самым результативным был Сергей Карасёв с 11 очками. В целом вторая десятиминутка получилась достаточно равной, и минимальное преимущество то и дело переходило от одной команды к другой. Однако победителя первая половина всё-таки не выявила. У Шведа была возможность вывести свою команду вперёд, однако на последней минуте он смазал штрафной, а затем и два трёхочковых. В итоге команды отправились на большой перерыв при счёте 43:43.



Начало третьего отрезка, увы, выключило из игры Сергея Карасёва – из-за повреждения его под руки увели с площадки. Но и без него командам удалось показать какую-то сумасшедшую результативность. Один Каспер Уэйр в стиле Стефа Карри забросил аж пять трёхочковых за пять минут, пока Швед отдавал ему передачи. «Зениту» за это время восемь очков принёс Эртель, несколько попаданий оформил и Хомсли. Однако после очередного дальнего попадания от Уэйра Паскуаль был вынужден взять тайм-аут. Свои следующие три очка Каспер набрал со штрафной линии, после чего покинул площадку с 22 очками за четверть. Красно-синим удалось удержать созданное им преимущество – к заключительному отрезку ЦСКА подходил в качестве лидера, 76:68.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Травма Сергея Карасёва оказалось не слишком серьёзной – он появился на площадке на старте четвёртой четверти. Однако на ход игры его возвращение практически не повлияло. И несмотря на то, что начало отрезка получилось не особо результативным, к его середине ЦСКА вёл уже с разницей в 12 очков. Настоящим героем концовки стал невероятный Алексей Швед. Он продолжал раздавать одну за другой передачи, выиграв своеобразную дуэль пасующих между ним и Эртелем, и исполнял сложнейшие броски, оформив также своё шестое трёхочковое попадание. Однако 100-е очко ЦСКА принёс не он, а Каспер Уэйр. У «Зенита» же не осталось сил на сопротивление – в заключительном отрезке команда набрала всего 12 очков. Итог – 100:80 и 22-я победа москвичей подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Каспер Уэйр, только во второй половине набравший 27 очков. Ещё 24 очка ЦСКА добавил Алексей Швед, который также повторил рекорд сезона по передачам (16), принадлежащий Томасу Эртелю. Француз же оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 передач, однако больше всех в составе «Зенита» набрал Калеб Хомсли – 20 очков.

В следующем туре ЦСКА проведёт уже третье в сезоне дерби с МБА, а «Зенит» на своей площадке примет «Локомотив-Кубань». Обе эти встречи состоятся 29 января, начало – в 15:00 и 17:00 соответственно.