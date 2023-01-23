Швед против Касаткина, Милутинов против Рейнольдса. «Чемпионат» сделал выбор на Матч звёзд

Матч звёзд Единой Лиги ВТБ — одно из главных и ярчайших событий баскетбольного сезона в России. Игроки, тренеры, функционеры, спонсоры, журналисты — все собираются в последние годы в Москве, а шоу проходит на «ВТБ Арене».

В нынешнем году организаторы решили изменить формат матча. Все годы до этого команда из россиян играла против иностранных звёзд лиги. Хотя нынче тоже всё будет решать паспорт. Только теперь важнейшим пунктом становится не национальность, а дата рождения.

«Новая» и «старая» школы сойдутся друг против друга в баскетбольном матче. Разделительной линией решено было считать 30 лет. И только здесь автор этих строк с удивлением обнаружил, что Дмитрий Кулагин уже не сможет сыграть за молодёжь. Защитнику «Зенита» летом стукнуло 30.

Матч звёзд Единой Лиги ВТБ 2022 года Фото: Единая лига ВТБ

Журналисты по традиции непосредственно участвуют в формировании списков. Но на этот раз Лига рассылала расширенные списки, а каждый выбирал из него по «маленькой» и «большой» пятёрке. Ещё один важный момент — в каждую сборную можно было включать не более трёх игроков из одной команды. Таким образом, будут сформированы неполные составы. По два человека в каждой получат уайлд-кард от Лиги. Так когда-то на Матч звёзд, например, попадал Антон Понкрашов.

Места Алексея Шведа и Томаса Эртеля на Матче звёзд не могли ставиться под сомнение. Две главные звезды обязаны быть там. Они не только системообразующие игроки ЦСКА и «Зенита», но и лица самой лиги. Оба держат высокий уровень, ниже которого не опускаются, а в нужное время могут выдать суперматч и добыть победу для команды. Так, например, было в последней игре этих команд в первом круге, когда Алексей Швед повторил рекорд сезона по количеству результативных передач — 16. Забавно, что этот рекорд он делит… с Томасом Эртелем!

Алексей Швед Фото: ПБК ЦСКА

Каспер Уэйр — третья звезда ЦСКА прямо сейчас после Шведа и Милутинова. Самый маленький игрок лиги настолько продуктивен на паркете, что порой никто не понимает, как можно остановить эти реактивные 178 сантиметров. Феноменальный бросок, отличная скорость, умение быть частью команды и помогать партнёрам — всё это про 33-летнего игрока армейской команды.

Евгений Бабурин и Дмитрий Кулагин — важные игроки для «Нижнего» и «Зенита». Оба в первую очередь ориентированы на защиту, но их высокий класс позволяет давать команде импульс и в нападении. Бабурин и вовсе один из лидеров сезона по количеству перехватов в среднем за матч, продуктивность которого и стала фундаментом четвёртого места «Нижнего» по итогам первого круга регулярного чемпионата.

Кандидаты «Old school»

Передняя линия



Майкл Майерс («Астана»)

Валерий Лиходей («Астана»)

Дмитрий Гаврилов («Астана»)

Ричард Соломон («Зенит»)

Трей Томпкинс («Зенит»)

Андрей Зубков («Зенит»)

Сергей Торопов («Зенит»)

Сергей Моня («Зенит»)

Антон Пушков (МБА)

Евгений Валиев (МБА)

Бенджамин-Павел Дуду («Минск»)

Алексей Тростинецкий («Минск»)

Дарол Эрнандес-Зиненко («Минск»)

Виталий Лютыч («НН»)

Тайлор Онгвае («ПАРМА»)

Малик Диме («ПАРМА»)

Павел Антипов («ПАРМА»)

Иван Лазарев («Самара»)

Джеймс Эннис («Самара»)

Малькольм Томас («Самара»)

Максим Шелекето («Самара»)

Джален Рейнольдс (УНИКС)

Луи Лабери (УНИКС)

Энтони Браун (УНИКС)

Александр Разумов (УНИКС)

Андрей Воронцевич (УНИКС)

Артем Забелин (УНИКС)

(ЦСКА).



Выбор «Чемпионата»: Никита Курбанов, Малик Диме, Ричард Соломон, Джален Рэйнольдс, Луи Лабери. Майкл Майерс («Астана»)Валерий Лиходей («Астана»)Дмитрий Гаврилов («Астана»)Ричард Соломон («Зенит»)Трей Томпкинс («Зенит»)Андрей Зубков («Зенит»)Сергей Торопов («Зенит»)Сергей Моня («Зенит»)Антон Пушков (МБА)Евгений Валиев (МБА)Бенджамин-Павел Дуду («Минск»)Алексей Тростинецкий («Минск»)Дарол Эрнандес-Зиненко («Минск»)Виталий Лютыч («НН»)Тайлор Онгвае («ПАРМА»)Малик Диме («ПАРМА»)Павел Антипов («ПАРМА»)Иван Лазарев («Самара»)Джеймс Эннис («Самара»)Малькольм Томас («Самара»)Максим Шелекето («Самара»)Джален Рейнольдс (УНИКС)Луи Лабери (УНИКС)Энтони Браун (УНИКС)Александр Разумов (УНИКС)Андрей Воронцевич (УНИКС)Артем Забелин (УНИКС) Никита Курбанов (ЦСКА).

Наличие в этом списке Никиты Курбанова, кажется, не может обсуждаться. Капитан ЦСКА — самый стабильный российский игрок на протяжении последних лет. Даже с приходом нового тренера игра Курбанова не сильно изменилась. Он по-прежнему даёт команде элитную защиту против игроков почти всех позиций и является полноценной атакующей опцией в нападении лучшей команды чемпионата.

Никита Курбанов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Казанский дуэт Лабери — Рейнольдс в определённый день может претендовать на звание лучшего в Лиге ВТБ. Оба здорово атакуют с дистанции, а физической мощи хватает, чтобы уверенно чувствовать себя и в трёхсекундной зоне.

Малик Диме — лидер сезона по количеству накрытых бросков. В среднем Малик накрывает соперников более двух раз за матч. Но самое главное, что Диме образца начала 2023 года полностью встроен в командные действия, и это заметно отразилось на игре «Пармы».

Ричард Соломон — не самый очевидный вариант. Но центровой «Зенита» выполняет много работы, которая не отражается в статистике. Конечно, будь Андрей Воронцевич здоров с самого начала сезона, то его место здесь было бы забронировано. Именно Воронцевич, надеюсь, получит от организаторов приглашение и приедет в Москву.

Кандидаты «New School»

Задняя линия



Никита Михайловский («Автодор»)

Малик Ньюмэн («Автодор»)

Даниил Аксенов («Астана»)

Маркелл Джонсон («Астана»)

Олег Балашов («Астана»)

Тимофей Герасимов («Енисей»)

Калеб Хоумсли («Зенит»)

Александр Щербенев («Локомотив-Кубань»)

Джейлен Барфорд («Локомотив-Кубань»)

Даниил Касаткин (МБА)

Владислав Близнюк («Минск»)

Максим Личутин («Нижний Новгород»)

Джастин Роберсон («Парма»)

Александр Платунов («Парма»)

Антон Карданахишвили («Самара»)

Георгий Жбанов (УНИКС)

Ненад Димитриевич (УНИКС)

Дэрил Мэйкон (УНИКС).



Выбор «Чемпионата»: Даниил Аксёнов, Джейлен Барфорд, Даниил Касаткин, Дэрил Мэйкон, Джастин Роберсон.

Изначальный выбор молодых игроков делали болельщики, а уже после Лига формировала список для отправки журналистам. Именно поэтому он чуть меньше по объёму. Даниил Аксёнов был выбран ещё как игрок «Астаны», где проводил очень хороший дебютный сезон в лиге. После российский защитник перешёл в МБА, где уже успел сыграть один матч.

Другой игрок МБА — Даниил Касаткин. Тот, за кем начали следить уже по ходу чемпионата. Именно Касаткин стал первой опцией в атаке Василия Карасёва после травм Александра Хоменко и Макара Коновалова. Его вдохновенная игра против ЦСКА и «Зенита» лишь убедила в баскетбольной неординарности двухметрового защитника. Касаткин порой устраивает свой матч звёзд прямо во время официальной игры.

Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

Трио Барфорд — Мэйкон — Роберсон очень похоже по стилю. Атлетичные, техничные, прыгучие американские защитники являются лидерами «Локо», УНИКСа и «Пармы» соответственно. Их звёздный статус в лиге не обсуждается. В нынешнем сезоне каждый регулярно подтверждает это своей игрой.

Никола Милутинов попадает на Матч звёзд без сомнений. Лучший центровой лиги, главная угроза ЦСКА, одна из главных звёзд всего турнира. Милутинов (как и весь армейский клуб) пока обходится без геройств, понимая, что главные матчи будут весной.

Андрей Лопатин летом сменил ЦСКА на МБА и наконец-то смог получить минуты, в которых может показать свой атакующий и защитный потенциал. Убийственные дальние броски от игрока с ростом 208 сантиметров — фирменное оружие Лопатина.

Сергей Карасёв Фото: ПБК МБА

Антон Астапкович и Сергей Карасёв — не первые опции своих команд. Но каждый может стать ей в любой момент. Индивидуально сильные баскетболисты приняли роль в ЦСКА и «Зените», но никуда не дели свой звёздный статус.



Самсон Руженцев — молодой талант, который очень нужен Матчу звёзд. Спортивная агрессия, с которой он вылетает на паркет в любую минуту, по-настоящему завораживает, а нацеленность на создание красивого момента из любого прохода лишь утверждает необходимость участия Руженцева в Матче звёзд.