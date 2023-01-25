«Это мой город». Новый помощник Леброна из Японии — любит Уэстбрука и мечтал о «Лейкерс»

До дедлайна обменов НБА остаётся чуть больше двух недель. И «Лос-Анджелес Лейкерс», от которых перестановок в составе ожидали уже очень давно, наконец обзавелись новым игроком. Им стал Руи Хачимура – 24-летний форвард, три последних года проведший в «Вашингтоне». Рассказываем, как он оказался в команде, за которую всегда мечтал выступать.

Хачимура появился на свет в феврале 1998 года в Японии, в городе Тояма. Его мать, от которой он унаследовал фамилию, – японка, а отец – уроженец Бенина. С самого рождения мальчику была заказана дорога в спорт, вот только не в баскетбол. Имя «Руи» для него выбрал дедушка, большой фанат бейсбола. В японском языке это означает «база» и используется в том числе как спортивный термин. Неудивительно, что в детстве Хачимура играл в бейсбол на позиции кэтчера.

В баскетбол он перешёл довольно поздно, в возрасте 13 лет, но на школьном уровне добился больших успехов. Три года подряд Руи приводил свою команду к победе в чемпионате страны, благодаря чему был приглашён на международное юниорское соревнование под эгидой Air Jordan – Jordan Brand Classic. В том году в турнире участвовали Джейлен Браун («Бостон»), Джейлен Брансон («Никс»), будущий одноклубник Хачимуры Томас Брайант («Лейкерс»), Малик Бизли («Юта») и не только.



Помимо этого, Руи был одним из ключевых игроков юниорской сборной Японии. На чемпионате Азии U16 2013 года он в среднем набирал 22,8 очка, 12,6 подбора и 2,8 блока в восьми матчах и помог своей команде завоевать бронзу. Спустя год, на чемпионате мира U17 он записал на свой счёт 25 очков в матче с США. В составе той команды выступали четыре игрока, в дальнейшем выбранных на драфте НБА – 2017: Джейсон Тейтум, Джош Джексон, Калеб Суониган и Иван Рабб.



Сам Хачимура перебрался в США в конце 2015-го, получив предложение от «Гонзага Бульдогс». Однако выступать за команду 17-летний легионер начал не сразу – он испытывал трудности с адаптацией и языковым барьером. Руи плохо говорил по-английски и был вынужден пройти дополнительную подготовку перед тем, как пойти в колледж. Но уже через несколько месяцев он сдал необходимые для поступления экзамены и присоединился к «Гонзаге» осенью 2016-го. Так, Хачимура стал пятым японским игроком в истории первого дивизиона NCAA.

Риу Хачимура Фото: John Fisher/Getty Images

В своём дебютном сезоне на студенческом уровне он провёл 28 матчей, но в среднем набирал всего по 2,6 очка и 1,4 подбора за пять минут игрового времени. Зато уже спустя год Руи заметно прибавил и стал основным игроком ротации «Гонзаги», проводя на площадке по 20 минут со скамейки. А по итогам своего третьего, заключительного сезона в NCAA Хачимура был внезапно признан лучшим игроком года в конференции Западного побережья. Он был лидером «Бульдогов» по результативности, набирая 19,7 очка при точности 41,7% из-за дуги и 59,1% с игры, а также 6,5 подбора и 1,5 передачи. Руи также получил приз имени Джулиуса Ирвинга, ежегодно вручаемый лучшему лёгкому форварду студенческой лиги.



В 2019 году он решил выставить свою кандидатуру на драфт. Тогда 203-сантиметрового японца называли одним из самых перспективных проспектов: в рейтинге ESPN он занимал первое место в своём классе и четвёртое – среди тяжёлых форвардов.

В итоге «Вашингтон Уизардс» выбрал его под девятым номером на драфте. Хачимура стал первым в истории японцем, задрафтованным в первом раунде, и всего вторым успешно отобранным в НБА представителем этой страны. До него такой чести удостоился только Ясутака Окаяма, который в 1981-м ушёл в «Уорриорз» под 171-м номером, но так никогда и не появился на площадке.



Хачимура же дебютировал в лиге 23 октября 2019-го. Тогда он оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов, став пятым в истории франшизы новичком, сделавшим это в своём первом матче. В декабре того же года Руи стал первым игроком НБА из Японии, поделившим площадку с соотечественником – Ютой Ватанабе. Подробнее об этом таланте из Страны восходящего солнца можно почитать в другом материале «Чемпионата».

В целом дебютный сезон Хачимуры в НБА получился достаточно успешным. Он вышел в старте во всех 48 матчах, в 10 из которых записал на свой счёт более 20 очков. В среднем Руи набирал 13,5 очка, 6,1 подбора и 1,8 передачи, а по итогам чемпионата был включён во вторую символическую сборную новичков лиги.



Правда, с тех пор его средние показатели ухудшились, пускай и незначительно: 13 очков, 4,3 подбора и 1,2 ассиста. К тому же он недостаточно эффективен в защите и делает всего по 0,4 перехвата и блока за игру, а также испытывает проблемы с дальним броском. Руи реализует всего 33,7% трёхочковых – на 11% меньше, чем в предыдущем сезоне, и на 2% ниже его среднего карьерного показателя.

Руи Хачимура Фото: Patrick Smith/Getty Images

Но, даже несмотря на это, он пользовался спросом среди команд НБА перед предстоящим дедлайном обменов. Подписать бигмена, который летом может стать ограниченно свободным агентом, хотели в «Милуоки», «Далласе» и «Сакраменто». Однако в итоге о проведении сделки удалось договориться «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда совершила долгожданный обмен, отдав «Вашингтону» Кендрика Нанна и три пика второго раунда.



Хачимура, кстати, всегда мечтал играть за «Лейкерс». Об этом рассказал центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис, знакомый с ним по «Гонзаге»:



«Когда «Гонзага» играла в «Стэйплс-центре» в NCAA, он говорил: «Да, я дома. Это мой город».

Сейчас у Руи есть все шансы надолго задержаться в «Лейкерс» – в команде видят его игроком стартовой пятёрки. Леброн может помочь Хачимуре раскрыться в нападении, Энтони Дэвис – решить проблемы в защите. А в их отсутствие габариты японца действительно пойдут на пользу «Лос-Анджелесу», который в нынешнем сезоне НБА является самым «низкорослым» коллективом. К тому же там он объединится с Троем Брауном, Томасом Брайантом и Расселлом Уэстбруком, с которыми уже знаком по «Вашингтону». Последнего Руи, кстати, особенно уважает. Он не раз отмечал, что Расс был одним из его любимых игроков в детстве и оказал большое влияние на его баскетбольную карьеру.



Хачимуре ещё предстоит провести свою дебютную встречу в составе «озёрников», но этот переход наверняка будет знаменовать начало нового этапа его карьеры. Он получит перспективы, именитых партнёров по команде и, возможно, неплохой контракт. Руи, конечно, есть куда расти. Но «Лейкерс» точно смогут дать ему столь необходимый толчок к развитию. Пожелаем удачи!