«Лейкерс», «Селтикс», «Уорриорз» или «Чикаго»? Выбери лучшую команду в истории НБА

За десятки лет существования в НБА всегда были команды, которые в определённый промежуток времени выступали лучше остальных. Некоторые из них по сей день являются одними из сильнейших в лиге, другим же не остаётся ничего другого, как обращаться к славному прошлому. Но даже события многолетней давности в глазах поклонников баскетбола отличают эти франшизы от всех прочих. Так какая же из них является сильнейшей за всю историю НБА? Выбираете вы!
«Чикаго Буллз»
Титулы: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
Попадания в финал НБА: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)
Попадания в плей-офф: 36
«Чикаго» повезло стать домом для величайшего игрока в истории баскетбола – Майкла Джордана. Через несколько лет после прихода в НБА (и в «Буллз» в частности) он затмил наследие множества великих команд и игроков. С Его Воздушеством команда выиграла шесть трофеев НБА за восемь лет — и выиграла бы все восемь, если бы Джордан не взял паузу в карьере. При нём «быки» имели более 65% побед как в регулярке, так и в плей-офф, что значительно превышает средние показатели франшизы в его отсутствие – 51% и 54% соответственно.
Так что успех «Чикаго» в 90-х – это про Джордана, безусловно. Но не на все 100%. У него были невероятно талантливые партнёры: Скотти Пиппен, Стив Керр, Деннис Родман, Тони Кукоч, Хорас Грант и другие. И этими именами наследие «Буллз» не ограничивается.
До Джордана были Боб Бузер и Чет Уокер, которые в своё время принесли «Чикаго» немало побед ещё в Западной конференции. После Джордана вернуть команде былое величие могли Деррик Роуз и Жоаким Ноа под руководством Тома Тибодо – помешали травмы. Всё это, конечно, меркнет на фоне успехов «Чикаго» 90-х, но однозначно укрепляет позиции франшизы в десятке лучших.
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Титулы: 17 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020)
Попадания в финал НБА: 32 (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1959, 1962, 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1988, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2020)
Попадания в плей-офф: 62
Сейчас легендарная франшиза «Лейкерс», увы, наблюдает свой спад. И нет, никто не забыл, что в 2020-м «озёрники» неожиданно взяли своё 17-е чемпионство, сравнявшись по их количеству с «Бостоном». Просто за последние 10 лет они пропускали плей-офф чаще, чем за 65 лет до этого.
Однако это не отменяет того факта, что команда имеет просто потрясающую историю. За 75 лет существования «Лейкерс» выходили в финал НБА 32 раза. То есть чуть ли не в половине всех сыгранных сезонов. Не просто в плей-офф – в финал! Благодаря этому команда по сей день остаётся на первом месте по количеству выигранных матчей в постсезоне, будучи единственной с процентом побед выше 60 (60,2%).
Нельзя не поговорить о том, кто помог «Лейкерс» обрести такое величие. Это были лучшие из лучших: Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Коби Брайант, Шакил О’Нил, Мэджик Джонсон, Джерри Уэст, Элджин Бэйлор, Джордж Майкан, Джеймс Уорти, Пау Газоль и, конечно же, Леброн Джеймс. За всю историю команда выпустила рекордное количество участников Матчей всех звёзд – 65.
Впечатляет, правда? И такое выдающееся достояние явно играет на руку нынешним «Лейкерс». Ведь чтобы запятнать его, потребуется куда больше, чем несколько неудачных сезонов.
«Бостон Селтикс»
Титулы: 17 (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008)
Попадания в финал НБА: 22 (1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 2008, 2010, 2022)
Попадания в плей-офф: 59
«Бостон» по праву считается одной из лучших франшиз в истории НБА. 17 трофеев, 22 попадания в финал НБА, 22 победы в Восточной конференции и рекордные 10 наград MVP – с таким послужным списком сложно тягаться.
«Селтикс» также могут похвастаться просто невероятным количеством великих игроков: Билл Расселл, Ларри Бёрд, Роберт Пэриш, Пол Пирс, Боб Коузи, Джон Хавличек, Кевин Макхейл, Том Хейнсон, Кевин Гарнетт, Нэйт Арчибальд, Дэнни Эйндж, Деннис Джонсон, Джо Джо Уайт, Сэм Джонс, Дэйв Коуэнс, и этот список можно продолжать. Неудивительно, что «Бостон» – самая широко представленная команда в баскетбольном Зале славы. Туда включён 41 баскетболист, который когда-либо играл за «кельтов» или тренировал их.
Пожалуй, лучшая эпоха «Селтикс» пришлась на середину прошлого века – с 1957 по 1969 год они взяли 11 трофеев из 13 возможных. Хотя команда оставалась одной из сильнейших в лиге вплоть до конца 80-х. Да, за последние 30 лет «Бостон» сумел завоевать всего одно чемпионство, зато сейчас команда как никогда близка к первому за 15 лет трофею. В прошлом году Джейсон Тейтум и компания остановились в шаге от титула, но сейчас являются лидерами регулярного чемпионата с убедительными 75% побед – и главными фаворитами турнира.
«Голден Стэйт Уорриорз»
Титулы: 7 (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022)
Попадания в финал НБА: 12 (1947, 1948, 1956, 1964, 1967, 1975, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022)
Попадания в плей-офф: 36
В отличие от других команд в этом рейтинге, расцвет «Голден Стэйт Уорриорз» пришёлся на последние восемь лет. С 2015 года команда не участвовала лишь в двух финалах НБА из восьми, а в шести остальных взяла четыре чемпионских титула – на один больше, чем за почти 70 лет до этого. Но у «воинов» были взлёты и до того, как Стефен Карри впервые примерил жёлто-синее джерси, а Стив Керр занял пост их главного тренера.
Ещё в конце 40-х в «Уорриорз» блистал Джо Фалкс, одна из первых суперзвёзд НБА. Он привёл команду к её первому трофею в 1947-м. В 1956-м второй титул франшизе принёс дуэт Нила Джонстона и Пола Аризина. Потом в финал ещё не переименованный «Сан-Франциско» вывел легендарный Уилт Чемберлен, а спустя три года – не менее легендарный Рик Бэрри. Но если Уилт «гайку» с клубом так и не выиграл, то Бэрри всё-таки принёс команде третье чемпионство в 1975-м.
За «Уорриорз» в разное время выступали и другие именитые игроки. Нэйт Термонд, Тим Хардуэй, Крис Маллин, Джамал Уилкс и так далее. Но никому не удалось добиться такого успеха, как трио Карри — Клэй Томпсон — Дрэймонд Грин под руководством Керра. И их эпоха ещё не подошла к концу.
«Сан-Антонио Спёрс»
Титулы: 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)
Попадания в финал НБА: 6 (1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2014)
Попадания в плей-офф: 39
Многие удивятся, но именно «Сан-Антонио Спёрс» имеет наибольший процент побед в истории НБА (60,7). Причём разница между ними и ближайшим преследователем, «Лос-Анджелес Лейкерс», весьма значительна – 1,6%. Чтобы сравняться со «шпорами», «Лейкерс» пришлось бы выиграть 233 матча подряд, то есть почти три регулярных сезона.
За последние три года «Спёрс» ни разу не выходили в плей-офф, но до этого стабильно добирались до этой стадии на протяжении более двух десятилетий – с 1997-го. И хотя тот сезон завершился провалом в отсутствие Дэвида Робинсона, он стал поворотным в истории франшизы. По его итогам «Сан-Антонио» получил первый пик на драфте и выбрал… легендарного Тима Данкана. После его прихода команда шесть раз попадала в финал НБА, проиграв из них лишь один — «Майами» Леброна Джеймса.
Без Данкана «Сан-Антонио» ни разу не завоёвывал чемпионство. Кто бы ни делил с ним площадку – Робинсон, Ману Джинобили, Тони Паркер, Кавай Леонард, Ламаркус Олдридж и многие другие – он всегда оставался залогом успеха. Вместе с Тимом свою карьеру в «Спёрс», кстати, начинал и наставник Грег Попович – не менее значимая для клуба фигура. Вот только легендарный бигмен закончил с баскетболом ещё в 2016-м, а Попович до сих пор остаётся у руля команды. Так что наследие того чемпионского «Сан-Антонио» живо по сей день!
«Майами Хит»
Титулы: 3 (2006, 2012, 2013)
Попаданий в финал НБА: 6 (2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020)
Попаданий в плей-офф: 23
«Майами» – молодая команда, которая существует на протяжении «всего» 35 сезонов, что относительно немного по меркам НБА. Первые несколько лет в лиге для этой организации получились непростыми, и свою долю признания «Хит» получили только с приходом Пэта Райли и Алонзо Моурнинга в 1995-м.
Но и Райли, и Моурнинг, и его звёздный напарник Тим Хардуэй со временем покинули коллектив, так и не добившись больших успехов. Однако Пэт, как и Алонзо, всё же вернулся в «Майами» в 2005-м. Именно тогда наставник вместе с Дуэйном Уэйдом, в дальнейшем ставшим настоящей легендой «Хит», сотворил историю, приведя команду к её первому трофею в НБА. Помогли им в этом Шакил О’Нил, Юдонис Хаслем, Джейсон Уильямс и другие.
С тех пор «Майами» выходил в финал НБА шесть раз за 15 лет, в половине случаев забрав чемпионские перстни. Райли со временем сменил Эрик Споэльстра, зато Уэйд в команде остался. А в 2011 году к нему присоединился Леброн Джеймс, благодаря которому успех «Хит» в те годы и стал возможен. Он подарил франшизе четыре финальные серии и два трофея, а потом со спокойной душой вернулся в «Кливленд». И после этого «Майами» так и не вернулся на прежний уровень – во всяком случае, пока.
«Филадельфия Сиксерс»
Титулы: 3 (1955, 1967, 1983)
Попаданий в финал НБА: 9 (1950, 1954, 1955, 1967, 1977, 1980, 1982, 1983, 2001)
Попаданий в плей-офф: 52
В середине 20-го столетия «Филадельфия» была одной из лучших команд в НБА. Три чемпионства, восемь попаданий в финал и всего четыре пропущенных постсезона за 30 лет. Дольф Шейз и Пол Сеймур, Уилт Чемберлен и Хэл Грир, Мозес Мэлоун и Морис Чикс – все они имели честь войти в историю «Сиксерс» как чемпионы. Но после этого наступило затишье. Долгое.
В сезоне-2000/2001 вернуть франшизу в топы НБА мог феноменальный Аллен Айверсон, но тогда его «Фила» проиграла «Лейкерс» с Шаком и Коби в финальной серии. После ухода защитника в «Денвер» в 2006-м всё стало совсем грустно, поэтому в 2013 году руководство клуба прибегло к крайним мерам. Речь о так называемом «Процессе», в ходе которого «Сиксерс» занимались бессовестным танкингом, дабы набрать талантливых новичков на драфте. Это принесло свои плоды – к команде присоединился Джоэл Эмбиид.
Теперь принести «Сиксерс» трофей пытается один из самых талантливых центровых в лиге. Сначала ему помогал Бен Симмонс, а сейчас – Джеймс Харден. И пока имеющийся в «Филадельфии» звёздный дуэт выглядит многообещающе. Эмбиид и компания занимают второе место в таблице Восточной конференции. Посмотрим, что с ними будет в плей-офф.
«Детройт Пистонс»
Титулы: 3 (1989, 1990, 2004)
Попаданий в финал НБА: 7 (1955, 1956, 1988, 1989, 1990, 2004, 2005)
Попаданий в плей-офф: 42
То, что с 2008 года «Детройт» ни разу не добирался дальше первого раунда плей-офф, ещё не значит, что эта франшиза не входит в десятку лучших.
«Пистонс» были превосходной командой и в первые годы существования лиги, и в 70-х при Бобе Ленье, и в конце 80-х, когда под руководством Чака Дэйли играли Айзея Томас, Деннис Родман, Джо Дюмарс и Билл Лэймбир. «Плохие парни» с их убийственно жёсткой игрой в защите держали в страхе даже «Чикаго» с Майклом Джорданом. При них «Детройт» девять раз подряд выходил в плей-офф, трижды подряд выигрывал конференцию и дважды – титул чемпиона.
В начале нулевых в команде сформировалось новое поколение звёзд, включавшее Бена Уоллеса, Чонси Биллапса, Ричарда Хэмилтона и других. Тогда под руководством Ларри Брауна «Пистонс» удалось дважды подряд выйти в финал НБА и одержать победу в первом из них. После этого «Детройт» трижды подряд добирался до финала конференции, но на этом всё и закончилось. Зато уже в этом году ситуация может перемениться – команду из Мичигана называют одним из главных претендентов на подписание первого номера драфта–2023 Виктора Вембаньямы.
«Даллас Маверикс»
Титулы: 1 (2011)
Попадания в финал НБА: 2 (2006, 2011)
Попадания в плей-офф: 24
У «Чикаго» был Майкл Джордан, у «Кливленда» – Леброн Джеймс, а у «Далласа» – Дирк Новицки. Немец провёл в команде 21 сезон, на протяжении которых его «Мэвс» 15 раз выходили в плей-офф и дважды добирались до финала. А в 2011 году он принёс франшизе долгожданный титул, героически одолев «Майами» Ди-Уэйда и Леброна. Новицки становился MVP, 14 раз участвовал в Матче всех звёзд, а также стал единственным в истории, кому удалось набрать не менее 31 000 очков, 10 000 подборов, 3000 передач, 1000 перехватов, 1000 блоков и 1000 трёхочковых. И всё это – в составе «Далласа».
При этом Дирк никогда не получал серьёзных травм, не просил обмена и, в отличие от партнёров по команде, не влипал в неприятности за пределами площадки. С ним команда одерживала не менее 50 побед в 11 сезонах подряд – с 2000-го вплоть до чемпионского 2011-го. До него ничего подобного не удавалось ни Дереку Харперу, ни Роландо Блэкману, ни любому другому игроку «Далласа». Но уже сейчас в «Маверикс» есть баскетболист, который в будущем может догнать, если не обойти Дирка – 23-летний Лука Дончич. Он проводит просто потрясающий сезон, будучи одним лидеров по результативности и ставя один рекорд за другим. Но когда он принесёт франшизе чемпионство? И принесёт ли вообще?
«Кливленд Кавальерс»
Титулы: 1 (2016)
Попадания в финал НБА: 5 (2007, 2015, 2016, 2017, 2018)
Попадания в плей-офф: 22
«Кливленд Кавальерс» – франшиза имени Леброна Джеймса, попавшая в этот рейтинг исключительно благодаря заслугам Короля. Да, до него у «Кэвс» были удачные промежутки. Например, в начале 90-х, в эпоху Ларри Нэнса, Брэда Догерти, Марка Прайса и Джона «Хот Род» Уильямса. Но о конкуренции с «Чикаго» на Востоке тогда не могло идти и речи. Поэтому максимум, чего добилась эта четвёрка, – один единственный выход в финал конференции.
Однако спустя четверть века Леброн Джеймс как по щелчку пальцев превратил середняковую франшизу в контендер. Единственный чемпионский титул «Кливленда» и ещё четыре выхода в финал – всё это стало возможным исключительно благодаря ему. Конечно, бок о бок с ним играли и Кайри Ирвинг, и Кевин Лав, но без Джеймса ни один из них не смог бы привести «Кэвс» к такому успеху. Немудрено, что после его ухода команда пока ни разу не вышла в плей-офф. Однако сейчас, под предводительством Донована Митчелла, «Кавальерс» выступают заметно лучше, чем в предыдущие годы. Неужели в Огайо появилась новая звезда?
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