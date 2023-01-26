«Лейкерс», «Селтикс», «Уорриорз» или «Чикаго»? Выбери лучшую команду в истории НБА

За десятки лет существования в НБА всегда были команды, которые в определённый промежуток времени выступали лучше остальных. Некоторые из них по сей день являются одними из сильнейших в лиге, другим же не остаётся ничего другого, как обращаться к славному прошлому. Но даже события многолетней давности в глазах поклонников баскетбола отличают эти франшизы от всех прочих. Так какая же из них является сильнейшей за всю историю НБА? Выбираете вы!

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».