«Это продолжается». Леброн уверен, что арбитры не дают на нём нарушения

«Лейкерс» против «Бостона» — яркая вывеска игрового дня в НБА. Но вряд ли многие ждали спортивной интриги в матче одной из худших команд Западной конференции и лидера Востока. Калифорнийский клуб никак не может выйти на сколько-нибудь пригодный для попадания в плей-офф уровень, не показывая стабильности. «Селтикс» же не просто финалист прошлого сезона, а финалист, который горит желанием сделать то, что не получилось год назад.

Травмы — одна из главных проблем «Лейкерс». Точнее, травмы Энтони Дэвиса. Потенциально один из лучших игроков НБА никак не может полноценно помочь команде, получая то одну, то другую травму. Кажется, на его теле просто нет мест, которые он ещё не травмировал.

Ещё одна проблема «озёрников» — Расселл Уэстбрук. Звёздный защитник в первых матчах нынешнего сезона откровенно был обузой для команды, а соперники даже не собирались держать его. Но к середине сезона Расс не только полностью смирился с ролью запасного, но и начал приносить хоть какую-то пользу.



Понятно, что в таких ситуациях всё ложится на плечи Леброна Джеймса, который в свои 38 лет всё ещё очень хорош и способен тянуть команду за собой, демонстрируя феноменальную статистику: 29,9 очка + 8,5 подбора + 7 передач в среднем за игру. Король не только успешно гонится за «вечным» рекордом НБА по количеству набранных очков, но и пытается обеспечить попадание своей команды в плей-офф.

Леброн Джеймс Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Результативность Леброна настолько высока, что до матча с «Селтикс» ему оставалось всего 157 очков до вечного рекорда Карима Абдул-Джаббара. Он обгоняет все графики экспертов, которые сулили ему достижение желаемой планки в конце февраля или начале марта.



И матч с «Бостоном» получился для Леброна Джеймса крайне результативным. Лидер «Лейкерс» часто брал игру на себя, показывая при этом 50% реализации с игры. Он снова был близок к трипл-даблу, но они Джеймса уже давно не привлекают. Победа — вот чего хотел Леброн сегодня. И всё могло быть…

За 4,1 секунды до конца основного времени счёт был 105:105, но владение было у хозяев. Леброн воспользовался заслоном Энтони Дэвиса, рванул к центральной линии и получил мяч. Он не собирался атаковать с дистанции, а потому сразу отправился в проход в левую сторону. Король собрал на себе четверых защитников, но не собирался отдавать мяч. Ему казалось, что он способен принести победу броском левой рукой.



И с большой долей вероятности он бы её принес. Но Джейсон Тейтум накрыл бросок форварда «Лейкерс»… или не накрыл? Сразу после «промаха» Джеймса прозвучала сирена об окончании игрового времени, а Леброн устроил настоящее театральное представление. Он хватался за лицо, за голову, сел на колени, а после закрыл голову руками и почти лёг на паркет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на канале Chaz NBA в YouTube.

Повтор момента легко объяснит эмоции Леброна. Сначала Малкольм Брогдон пытался выбить мяч и задел руки бросающего игрока, а после уже Джейсон Тейтум промахнулся по мячу и попал Леброну аккурат по бросковой руке. Но свисток арбитров почему-то промолчал. А просмотреть этот момент после они уже не могли. Таковы правила.

Соперник фолит на Леброне Джеймсе Фото: Кадр из трансляции

«Вы видели мою реакцию. Я этого не понимаю. Я прохожу под кольцо не меньше остальных игроков лиги, которые совершают двузначное количество штрафных бросков за матч. Я просто этого не понимаю.

Это продолжается. В этом сезоне было уже несколько матчей, когда мы проигрывали из-за ошибок судей. Когда нас буквально лишали возможности выиграть матч. Лично у меня это уже второй случай. Несколько недель назад я мог сравнять счёт в матче с «Далласом». Я этого не понимаю. Смотрю матчи каждый день и не вижу, чтобы это происходило с другими командами. Это странно», – сказал Леброн после матча.

Но не только Леброн был расстроен решением арбитров. Патрик Беверли успел взять фотоаппарат у кого-то из фотографов и пытался показать снимок арбитрам. Но рефери явно не был настроен обсуждать что-либо с защитником «Лейкерс» и выписал ему технический фол, с которого начался овертайм. В итоге в дополнительное время «Бостон» оказался сильнее и забрал победу 125:121.

Леброн набрал 41 очко, девять подборов и сделал восемь передач, попутно не только приблизившись к рекорду Карима Абдул-Джаббара, но и установив рекорд НБА. Ни одному игроку до Короля не удавалось забивать 30+ очков в 100 матчах за три разные команды. Джеймс же делал это в «Кливленде», «Майами» и теперь в «Лейкерс».



Игра «Лейкерс» определённо улучшается, и даже такое поражение может пойти коллективу из Лос-Анджелеса на пользу. В их борьбе за плей-офф ещё не всё потеряно. Но главное, конечно, случится совсем скоро. Леброну осталось 116 очков до рекорда НБА, который держался почти 40 лет!