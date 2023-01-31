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Эксклюзивное интервью игрока сборной России Раисы Мусиной: о карьере, частных самолётах и слухах

«Лучше было сразу попрощаться». Звезда сборной России неожиданно приостановила карьеру
Марат Арасланов Арина Ершова
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Эксклюзивное интервью Раисы Мусиной
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Раиса Мусина — о будущем клубе, частном самолёте и окружающих её слухах.

Раисе Мусиной всего 24 года, но без неё уже много лет не представить российский баскетбол. Сборная или клубный турнир — она всегда находится на лидирующих позициях. В 2021 году Мусина удивила многих, подписав контракт с малоизвестным коллективом из Сыктывкара, выступая до этого в грандах — курском «Динамо» и УГМК. С «Никой» в итоге она дошла до второго места в Кубке России и четвёртого в Премьер-лиге, а потому удивление вызвал пост в социальных сетях в начале 2023 года, где баскетболистка благодарит организацию, болельщиков и добавляет фразу «приостанавливаю карьеру».

– Вы недавно опубликовали пост, в котором всех удивила формулировка: «Карьера приостановлена». Расскажите поподробнее, что это значит?
– Ну я же, получается, выбыла не на пару игр. И изначально травмировалась, если не ошибаюсь, в конце октября. Уже так много времени прошло! И тогда с этим было психологически тяжело справиться. Вроде так хорошо начинался сезон, и мы с командой очень хорошо играли, а потом случилась эта травма. И, по сути, надо было много восстанавливаться. Все говорили, что два месяца без какого-либо спорта. Было тяжело, потому что у меня всегда всё быстро проходило, и я всегда быстро возвращалась на площадку. Но, к сожалению, когда вернулась в декабре, мне было очень тяжело влиться.

Раиса Мусина перед матчем

Раиса Мусина перед матчем

Фото: БК «Ника»

Думаю, что по играм было видно, как тяжело мне было бегать. У меня не восстановились ни физические кондиции, ничего. Ну и также моя нога не позволяла работать на все 100%. А чтобы восстанавливаться после нового года – это опять терять время, месяц либо больше. И возвращаться на каких-то два месяца я уже не вижу смысла. Поэтому лучше взять перерыв, чтобы нога успела полностью зажить внутри, а потом потихоньку пытаться восстановиться.

– То есть всё нормально, и пауза только на время восстановления? Не на год, на два?
– Ну я постараюсь вернуться в следующем сезоне (смеётся).

– Просто вы так попрощались с болельщиками, с руководством клуба… Выглядело это неоднозначно. Значит ли это, что вы не вернётесь в «Нику» в качестве игрока?
– Мой контракт заканчивается же. У меня он был на два года. На данный момент я его не продлевала. Поэтому говорить, что остаюсь, когда у меня нет контракта – это тоже не очень правильно. Лучше было сразу попрощаться, наверное, написать слова благодарности. Потому что болельщики всегда за нас очень переживали и болели. После «Финала четырёх» Кубка России, думаю, вся страна увидела, какой всё-таки Сыктывкар уютный, маленький городок. Когда уезжаешь оттуда, получаешь эмоции. Немножко расстраиваешься. Буду скучать. Но я же всё равно приеду туда на игры. Может, вообще ещё вернусь в Сыктывкар. Это как судьба покажет.

– То есть дверь не до конца закрыта?
– Нет. Это не значит, что я никогда туда не вернусь. Как жизнь повернётся, так и повернётся.

– Когда вы подписывали контракт, это был довольно неожиданный переход. Тогда ещё команда только-только выпрыгнула из Суперлиги и ставила высокие цели. Как вы решились на это?
– Когда я пришла, они уже отыграли первый сезон в Премьер-лиге. Я переходила из «Динамо» Курск. Выбрала вот такой вектор развития. У организации были большие амбиции в плане роста. Было очень интересно в этом участвовать, помогать клубу развиваться. Я никогда в жизни не играла в Еврокубке – ну так, может, в подмосковной «Спарте», но в юном возрасте. И на тот момент я подумала, почему бы не попробовать сыграть в Еврокубке. Это тоже неплохо. Уже играла много раз в Евролиге, и это тоже международное соревнование.

Раиса Мусина

Раиса Мусина

Фото: БК «Ника»

В принципе, в плане развития это тоже неплохой клуб. Потому что у нас планировалось – и, может быть, всё так и будет в дальнейшем – собирать много российских игроков, на которых хотели сделать акцент. Но почему-то этого не получалось сделать. Я считаю, что, несмотря на это, мы прошлый сезон – когда стали четвёртыми – очень хорошо сыграли. Да, нас было мало, все иностранки уехали, но русские очень хорошо себя показали и раскрылись именно в Сыктывкаре.

– По поводу прошлого сезона. Та серия до трёх побед была практически в кармане: две победы дома, а потом три поражения подряд в Москве. Что это было? Психология?
– Я ещё заболела после этой серии… Мне было тяжело. Хочется сказать, что «Ника» – это непредсказуемая команда, которая даже на сегодняшний день многие матчи играет вровень. Да, в конце отпускает и проигрывает чисто на том, что не хватает какой-то силы, выносливости.

У нас в прошлом году действительно было очень мало игроков в конце сезона, играли практически вшестером. Редко подключался в ротацию седьмой игрок. Если не ошибаюсь, нас вообще восемь-девять человек было. Одна из них – молодая девочка из Сыктывкара, которая вообще почти не выходила на площадку. Была максимально укороченная ротация.

И когда ты играешь несколько матчей подряд — это тяжеловато. Конечно, и психологически – играть с одним и тем же соперником, который постоянно тебя «разбирает». И сколько игр мы в прошлом году провели с МБА? Ну очень много. И в Кубке России, и в Премьер-лиге сколько раз с ними встречались. Когда проходит так много игр, соперники привыкают друг к другу. И МБА всегда хорошо играет. У них много игроков, которые могут заменить друг друга, и качество игры при этом не падает. Они всегда играют стабильно, несмотря на то, сколько игроков будет задействовано.

На третью игру, я помню, у нас ещё прилетело очень много болельщиков. Мне всегда кажется, что благодаря им мы играем хорошо. В первом матче было вообще удивительно, что мы выиграли с большой разницей. Мне кажется, все вокруг думали, что если одну игру дома выиграешь – это уже хорошо. И когда выиграли почти 20 очков — и второй матч тоже выиграли, поверили в то, что мы неплохая, слаженная команда и можно попробовать сыграть третий матч также. Но третий матч дался очень тяжело. По ощущениям, игра всегда шла близко. Мы, если не ошибаюсь, проиграли какую-то малость – две атаки. Может, одну. После третьей игры силы упали, и стало немножко тяжело психологически, потому что все игры проходили на выезде. Также болельщики приехали только на первую игру, а на другие уже не приезжали.

Ещё МБА – всегда неудобный соперник. Они быстрые, у них очень хороший трёхочковый бросок. И закрыть все плюсы их игроков тоже нельзя. Получалось так, что вроде одного закрываешь, другой забивает очень много очков. Из-за этого у нас были большие сложности.

Раиса Мусина в серии с МБА

Раиса Мусина в серии с МБА

Фото: БК «Ника»

– Если говорить о будущем клубе – неважно, какой он будет – чего ждёте от команды? Каким требованиям она должна отвечать?
– После двух лет в «Нике» я могу сказать, что мне всегда нравятся игроки, которые приходят с большой самоотдачей. Раньше я никогда на это не обращала своего внимания. Но даже не по нынешнему сезону, а по предыдущему — мне действительно очень нравилась наша команда. Потому что в ней была большая самоотдача, все хотели работать, и было неважно, насколько это было трудно. Каждый отдавал себя полностью. Поэтому всегда приятно играть с теми, у кого есть желание. Желание работать даже на тренировке. Это, конечно, теперь идёт на первом месте.

Ну и также мне всё равно нравится, когда команда более быстрая. С молодыми игроками всегда интересно. Ты бежишь, это получается большой и быстрый баскетбол. Ну и вообще, мне кажется, что сейчас все команды, в принципе, одинаковые. У нас сейчас нет иностранок, поэтому очень интересно играть и наблюдать. Большое развитие происходит у российских игроков – они получают много игрового времени, растут, и ты уже смотришь на них совсем по-другому. Раньше в командах на первых ролях были иностранки. Такая-то иностранка, такая-то американка, они самые лучшие. А сейчас во всех командах ключевой игрок – русский.

Но на самом деле всё выстраивает тренер. Неважно, какие у тебя игроки, главное – чтобы они были дисциплинированны. И тренер всегда сможет построить хорошую систему и раскрыть их лучшие стороны.

Раиса Мусина после матча

Раиса Мусина после матча

Фото: БК «Ника»

– В будущем вы только российские команды будете рассматривать? Мы помним ваш международный этап карьеры.
– На данный момент, даже если бы я хотела куда-то уехать, есть проблемы с тем, что мы русские. Из-за политики ты просто не можешь получить визу на долгое время – ВНЖ или как там? Из-за этого есть проблемы. Не каждая страна пускает просто так русских. Поэтому будет тяжело.

– Тем не менее сейчас мы разговариваем, и вы находитесь в Польше.
– Ну, тут у меня никогда не бывает сложностей (смеётся).

– Но вы приехали туда не по баскетбольным делам?
– Нет. Я вчера, кстати, на матч ходила – «Прага» приезжала. Случайно встретила девочек и такая: «О, матч?». Хотя думала, вообще уже не буду ходить на игры, от баскетбола тоже надо отдохнуть. Но перед этим матчем я смотрела МБА с курским «Динамо». Мы с мамой просто сидели в машине и смотрели игру МБА.

Раиса Мусина

Раиса Мусина

Фото: социальные сети Раисы Мусиной

– «Прага», кстати, в прошлом сезоне играла очень быстро.
– У них так быстро мяч двигается! Я смотрю и говорю: «Мам, там ещё 17 секунд осталось». То есть за семь секунд они выводят этот мячик, играют эти заслоны… Это насколько надо быстро делать? У нас ни одной команды такой быстрой нет. Несмотря на то что сейчас в большинстве выходят молодые игроки. Интересный, конечно, уровень. Вот этого не хватает.

Причём я вот смотрю на «Прагу» – они тоже же без замены бегают. Играли всемером в начале. В первой четверти у них было «+10», а в третьей они дошли до «+30» – и началась ротация. И никто не жалуется, что они столько играют.

– Вернёмся к «Нике». Команда росла с вашим приходом, стала топовой. Знаем, что вы летали чартером, что редкость не только для женского баскетбола, но и для мужского. Это были максимально комфортные условия? Расскажите про это.
– На самом деле, я считаю, что это не то чтобы какой-то суперуровень команды и условий. Просто в Сыктывкаре много делают для игроков, чтобы они чувствовали себя комфортно. У нас не прям какой-то большой город, как Екатеринбург. Это маленький город. Все, когда приезжают, изначально пугаются, потому что они бывают только там, где центр. Он такой, старенький. А подальше у нас также есть и большие высокие дома.

В этом году команда летала чартером всего один раз – из Омска в Сыктывкар после игры Кубка. Для удобства. В прошлом году было намного чаще. Это чтобы избежать лишних пересадок, чтобы мы не уставали. Потому что лететь из Сыктывкара до Москвы – это два часа. И ещё куда-то дальше… В большинстве случае мы летали на Еврокубок. То есть это лететь до Москвы, из Москвы делать пересадку в Париже, а потом – ещё куда-то в маленький городок. Это, конечно, тяжело – шастать по аэропортам. Поэтому наш президент Руслан Николаевич Семенюк сделал так, чтобы команда летала чартером. Это было удобно, но многие команды и не жаловались, что они летают сами.

Раиса Мусина в составе сыктывкарской «Ники»

Раиса Мусина в составе сыктывкарской «Ники»

Фото: БК «Ника»

– Обычно жалуются тогда, когда привыкли летать чартерами, а потом возвращаются обратно.
– Всё можно перетерпеть. Конечно, я очень благодарна, что для нас сделали такие возможности. Ты действительно экономишь своё время. На сегодняшний день, когда ты летаешь в Европу, тебе и так приходится очень много летать. Так что понимаю, что могут чувствовать спортсмены. Но не знаю, как это объяснить. Это просто такая большая привилегия… И хорошо, что клуб так помогает и делает для игроков хорошие условия. Потому что сейчас тяжёлая ситуация. Многие вообще ездят поездами. До Ростова, например, доехать тяжело. А курское «Динамо»? Сейчас тоже на поезде, а только потом на самолёт.

Это ещё вопрос про путешествия. Лично я не понимаю, каково играть в далёких командах, как красноярский «Енисей». Лететь до Москвы, из Москвы ещё куда-то… Так полетать целый год – это тяжело.

– Так, Красноярск вычёркиваем из вашего списка будущих команд. Новосибирск, видимо, тоже.
– Остаются Москва и Видное (смеётся).

– Если отвлечься от баскетбола, что есть ваш день? Чем сейчас живёте?
– На данный момент особо ничего такого нет. Я провожу время со своей семьёй, потому что давно не видела её. Сейчас появилась такая возможность, поэтому я приехала навестить их. Это же всегда хорошо – получить хорошие эмоции. Тем более когда было тяжело принять ситуацию, принять какое-то решение о том, что делать дальше. Хотелось просто немного отдохнуть.

А так, день проходит монотонно. Единственное, что для восстановления пока только хожу в бассейн. Для заживления это очень хорошо – прорабатывать связки. А так… Гуляю, да и всё. На самом деле, я тут живу в маленьком городочке, где особо делать нечего. И то, что я вчера, например, выбралась на матч – это было какое-то событие. Можем поехать куда-то в город какой-нибудь, погулять. Ну, честно, на данный момент ничего такого не происходит.

– Вас на матче, кстати, не узнали?
– Ну я же там играла! Вчера не решилась выкладывать фотографии, а то все бы подумали… Про меня же много сплетен ходит. Для всех это был такой нонсенс – почему я ушла. Все подумали, что буду играть в Польше, что ушла из «Ники»… Много разного, а на самом деле я просто решила восстанавливать свою ногу.

Меня все знают – я же тут играла. Честно, вчера был такой момент… Ко мне подходили здороваться люди, и я понимаю, что их видела. Я понимаю их лица, но не помню, кто они. Вот такой пробел в памяти. Они постоянно ходили на матчи, и я их знаю, потому что они чем-то занимались. Лица знакомые, но кто они, как их зовут – совсем не помнила.

– Вы сказали, что про вас ходит много сплетен. Как к этому относитесь?
– Все мы понимаем, что людям же тоже интересно. Не со всеми же общаешься, и каждый придумывает свои варианты. Людям, с которыми я общалась, изначально забывала сказать, что не буду играть, отдохну, может быть, вернусь. Я как-то не думала, что можно сообщить, сказать. Получалось, что всё происходило в последний день. Ну и люди потом начинали думать: почему так случилось, что произошло. Потому что все понимают, что со словом «Ника» в Сыктывкаре ассоциировалось моё имя. Я там играла, была капитаном, и для всех это было большим удивлением, что на сегодняшний день я там не играю. Вроде, вышла и сыграла последние игры декабря, а в январе снова не играю. Кто-то думал, что я просто плохо играла, не оправдала ожиданий и меня выгнали (смеётся). Кто-то думал, что собралась уехать в Европу, пятое-десятое… Кто что способен придумать.

Раиса Мусина

Раиса Мусина

Фото: социальные сети Раисы Мусиной

На самом деле, я отношусь к этому хорошо. Понимаю, что если говорят – значит, тобой интересуются. Это не значит, что в большинстве случаев о тебе говорят плохо. Люди действительно хотят поддержать, но просто они не близки к тебе и не знают, как высказать какие-то слова поддержки. Когда любой игрок выбывает с травмой на долгое время, в нашем баскетболе всё равно каждый пытается как-то его поддержать и связаться с ним. Это, мне кажется, нормальная ситуация.

– Мы посмотрели на ваш профиль в социальных сетях и удивились. Там дорогие машины, частные самолёты… Многие ни за что не поверили бы, что вы – баскетболистка.
– Не так давно мне рассказали историю, что как-то во время сбора мужской национальной команды я выставила фотографию, где с шампанским лечу в самолёте. И ребята начали спрашивать: «Почему так? Мы вроде в мужском баскетболе и должны зарабатывать больше, но мы же не летаем самолётами». (Смеётся.) Но это не от меня зависит. Это возможности моей сестры.

Раиса Мусина во время полёта

Раиса Мусина во время полёта

Фото: социальные сети Раисы Мусиной

– Миф развенчан – у Раисы Мусиной нет своего самолёта.
– Да, я живу в Дубае, у меня несколько шейхов (смеётся).

– Если подытоживать интервью, расскажите, какую задачу ставите для себя на ближайшее время. Помимо восстановления.
– Хочется где-то побывать. Почему я поехала в Польшу, в Европу… Я считаю, что, пока предоставляются возможности и время, нужно ими пользоваться. Хочется попутешествовать. Поеду в Дубай (смеётся). Я ни разу в жизни там не была, чтоб вы понимали! На следующей неделе туда, потом возвращаюсь в Москву.

Но для меня познавать что-то новое, даже в путешествие куда-то съездить – это хорошо для саморазвития. Ну и также подучить языки. Я хочу начать учить итальянский. По моим социальным сетям, наверное, видно, что я часто нахожусь в Италии. Тяжеловато, хочется разговаривать. И на сегодняшний день передо мной стоит такая задача. Хочется этим заниматься, обучаться. Я прошлым летом приехала в Италию и поняла, что где-нибудь в Риме или Милане люди говорят на английском, а в других местностях – не так сильно. И хочется больше общаться с людьми. Мне нравится. Разные культуры, разный народ.

Найти занятие – это для меня не проблема. Просто хотелось восстановить своё здоровье, чтобы спокойно двигаться, отдыхать. А там что-нибудь да придумаю.

– Последний вопрос. Ждёте побед от своей будущей команды? Или, наоборот, вы готовы сами двигать и развивать команду?
– Мне кажется, интереснее играть против сильных команд и побеждать, чем постоянно выигрывать у всех с большой разницей, как это было раньше. Был прежний УГМК, который выигрывал у всех по 40 очков. Не скажу, что сейчас все команды какие-то стабильные. Мы сами знаем – и «Самара» выиграла у Курска, когда они, считай, были чемпионами.

Я боевой человек, мне хочется всегда бороться. Это игра, и ты всё равно борешься на паркете. Но когда в прошлом году мы выиграли две игры у МБА за третье место – насколько это приятнее, чем ты постоянно выигрываешь и не чувствуешь вкус победы. Ну и вообще, если ты помогаешь клубу развиваться, это такая дополнительная мотивация.

Не могу ничего сказать, потому что не знаю, где буду играть. Мало ли, вернусь в Сыктывкар. Пока не играешь, ты не думаешь о том, что будет дальше. На данный момент хочется восстановиться, а потом уже думать, как ты можешь помочь команде, какая это будет команда, в каких ты будешь ролях. Пока я этого ничего не знаю.

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