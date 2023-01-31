«Лучше было сразу попрощаться». Звезда сборной России неожиданно приостановила карьеру

Раисе Мусиной всего 24 года, но без неё уже много лет не представить российский баскетбол. Сборная или клубный турнир — она всегда находится на лидирующих позициях. В 2021 году Мусина удивила многих, подписав контракт с малоизвестным коллективом из Сыктывкара, выступая до этого в грандах — курском «Динамо» и УГМК. С «Никой» в итоге она дошла до второго места в Кубке России и четвёртого в Премьер-лиге, а потому удивление вызвал пост в социальных сетях в начале 2023 года, где баскетболистка благодарит организацию, болельщиков и добавляет фразу «приостанавливаю карьеру».

– Вы недавно опубликовали пост, в котором всех удивила формулировка: «Карьера приостановлена». Расскажите поподробнее, что это значит?

– Ну я же, получается, выбыла не на пару игр. И изначально травмировалась, если не ошибаюсь, в конце октября. Уже так много времени прошло! И тогда с этим было психологически тяжело справиться. Вроде так хорошо начинался сезон, и мы с командой очень хорошо играли, а потом случилась эта травма. И, по сути, надо было много восстанавливаться. Все говорили, что два месяца без какого-либо спорта. Было тяжело, потому что у меня всегда всё быстро проходило, и я всегда быстро возвращалась на площадку. Но, к сожалению, когда вернулась в декабре, мне было очень тяжело влиться.

Раиса Мусина перед матчем Фото: БК «Ника»

Думаю, что по играм было видно, как тяжело мне было бегать. У меня не восстановились ни физические кондиции, ничего. Ну и также моя нога не позволяла работать на все 100%. А чтобы восстанавливаться после нового года – это опять терять время, месяц либо больше. И возвращаться на каких-то два месяца я уже не вижу смысла. Поэтому лучше взять перерыв, чтобы нога успела полностью зажить внутри, а потом потихоньку пытаться восстановиться.

– То есть всё нормально, и пауза только на время восстановления? Не на год, на два?

– Ну я постараюсь вернуться в следующем сезоне (смеётся).



– Просто вы так попрощались с болельщиками, с руководством клуба… Выглядело это неоднозначно. Значит ли это, что вы не вернётесь в «Нику» в качестве игрока?

– Мой контракт заканчивается же. У меня он был на два года. На данный момент я его не продлевала. Поэтому говорить, что остаюсь, когда у меня нет контракта – это тоже не очень правильно. Лучше было сразу попрощаться, наверное, написать слова благодарности. Потому что болельщики всегда за нас очень переживали и болели. После «Финала четырёх» Кубка России, думаю, вся страна увидела, какой всё-таки Сыктывкар уютный, маленький городок. Когда уезжаешь оттуда, получаешь эмоции. Немножко расстраиваешься. Буду скучать. Но я же всё равно приеду туда на игры. Может, вообще ещё вернусь в Сыктывкар. Это как судьба покажет.

– То есть дверь не до конца закрыта?

– Нет. Это не значит, что я никогда туда не вернусь. Как жизнь повернётся, так и повернётся.

– Когда вы подписывали контракт, это был довольно неожиданный переход. Тогда ещё команда только-только выпрыгнула из Суперлиги и ставила высокие цели. Как вы решились на это?

– Когда я пришла, они уже отыграли первый сезон в Премьер-лиге. Я переходила из «Динамо» Курск. Выбрала вот такой вектор развития. У организации были большие амбиции в плане роста. Было очень интересно в этом участвовать, помогать клубу развиваться. Я никогда в жизни не играла в Еврокубке – ну так, может, в подмосковной «Спарте», но в юном возрасте. И на тот момент я подумала, почему бы не попробовать сыграть в Еврокубке. Это тоже неплохо. Уже играла много раз в Евролиге, и это тоже международное соревнование.

Раиса Мусина Фото: БК «Ника»

В принципе, в плане развития это тоже неплохой клуб. Потому что у нас планировалось – и, может быть, всё так и будет в дальнейшем – собирать много российских игроков, на которых хотели сделать акцент. Но почему-то этого не получалось сделать. Я считаю, что, несмотря на это, мы прошлый сезон – когда стали четвёртыми – очень хорошо сыграли. Да, нас было мало, все иностранки уехали, но русские очень хорошо себя показали и раскрылись именно в Сыктывкаре.

– По поводу прошлого сезона. Та серия до трёх побед была практически в кармане: две победы дома, а потом три поражения подряд в Москве. Что это было? Психология?

– Я ещё заболела после этой серии… Мне было тяжело. Хочется сказать, что «Ника» – это непредсказуемая команда, которая даже на сегодняшний день многие матчи играет вровень. Да, в конце отпускает и проигрывает чисто на том, что не хватает какой-то силы, выносливости.

У нас в прошлом году действительно было очень мало игроков в конце сезона, играли практически вшестером. Редко подключался в ротацию седьмой игрок. Если не ошибаюсь, нас вообще восемь-девять человек было. Одна из них – молодая девочка из Сыктывкара, которая вообще почти не выходила на площадку. Была максимально укороченная ротация.

И когда ты играешь несколько матчей подряд — это тяжеловато. Конечно, и психологически – играть с одним и тем же соперником, который постоянно тебя «разбирает». И сколько игр мы в прошлом году провели с МБА? Ну очень много. И в Кубке России, и в Премьер-лиге сколько раз с ними встречались. Когда проходит так много игр, соперники привыкают друг к другу. И МБА всегда хорошо играет. У них много игроков, которые могут заменить друг друга, и качество игры при этом не падает. Они всегда играют стабильно, несмотря на то, сколько игроков будет задействовано.

На третью игру, я помню, у нас ещё прилетело очень много болельщиков. Мне всегда кажется, что благодаря им мы играем хорошо. В первом матче было вообще удивительно, что мы выиграли с большой разницей. Мне кажется, все вокруг думали, что если одну игру дома выиграешь – это уже хорошо. И когда выиграли почти 20 очков — и второй матч тоже выиграли, поверили в то, что мы неплохая, слаженная команда и можно попробовать сыграть третий матч также. Но третий матч дался очень тяжело. По ощущениям, игра всегда шла близко. Мы, если не ошибаюсь, проиграли какую-то малость – две атаки. Может, одну. После третьей игры силы упали, и стало немножко тяжело психологически, потому что все игры проходили на выезде. Также болельщики приехали только на первую игру, а на другие уже не приезжали.

Ещё МБА – всегда неудобный соперник. Они быстрые, у них очень хороший трёхочковый бросок. И закрыть все плюсы их игроков тоже нельзя. Получалось так, что вроде одного закрываешь, другой забивает очень много очков. Из-за этого у нас были большие сложности.

Раиса Мусина в серии с МБА Фото: БК «Ника»

– Если говорить о будущем клубе – неважно, какой он будет – чего ждёте от команды? Каким требованиям она должна отвечать?

– После двух лет в «Нике» я могу сказать, что мне всегда нравятся игроки, которые приходят с большой самоотдачей. Раньше я никогда на это не обращала своего внимания. Но даже не по нынешнему сезону, а по предыдущему — мне действительно очень нравилась наша команда. Потому что в ней была большая самоотдача, все хотели работать, и было неважно, насколько это было трудно. Каждый отдавал себя полностью. Поэтому всегда приятно играть с теми, у кого есть желание. Желание работать даже на тренировке. Это, конечно, теперь идёт на первом месте.

Ну и также мне всё равно нравится, когда команда более быстрая. С молодыми игроками всегда интересно. Ты бежишь, это получается большой и быстрый баскетбол. Ну и вообще, мне кажется, что сейчас все команды, в принципе, одинаковые. У нас сейчас нет иностранок, поэтому очень интересно играть и наблюдать. Большое развитие происходит у российских игроков – они получают много игрового времени, растут, и ты уже смотришь на них совсем по-другому. Раньше в командах на первых ролях были иностранки. Такая-то иностранка, такая-то американка, они самые лучшие. А сейчас во всех командах ключевой игрок – русский.

Но на самом деле всё выстраивает тренер. Неважно, какие у тебя игроки, главное – чтобы они были дисциплинированны. И тренер всегда сможет построить хорошую систему и раскрыть их лучшие стороны.

Раиса Мусина после матча Фото: БК «Ника»

– В будущем вы только российские команды будете рассматривать? Мы помним ваш международный этап карьеры.

– На данный момент, даже если бы я хотела куда-то уехать, есть проблемы с тем, что мы русские. Из-за политики ты просто не можешь получить визу на долгое время – ВНЖ или как там? Из-за этого есть проблемы. Не каждая страна пускает просто так русских. Поэтому будет тяжело.

– Тем не менее сейчас мы разговариваем, и вы находитесь в Польше.

– Ну, тут у меня никогда не бывает сложностей (смеётся).

– Но вы приехали туда не по баскетбольным делам?

– Нет. Я вчера, кстати, на матч ходила – «Прага» приезжала. Случайно встретила девочек и такая: «О, матч?». Хотя думала, вообще уже не буду ходить на игры, от баскетбола тоже надо отдохнуть. Но перед этим матчем я смотрела МБА с курским «Динамо». Мы с мамой просто сидели в машине и смотрели игру МБА.

Раиса Мусина Фото: социальные сети Раисы Мусиной

– «Прага», кстати, в прошлом сезоне играла очень быстро.

– У них так быстро мяч двигается! Я смотрю и говорю: «Мам, там ещё 17 секунд осталось». То есть за семь секунд они выводят этот мячик, играют эти заслоны… Это насколько надо быстро делать? У нас ни одной команды такой быстрой нет. Несмотря на то что сейчас в большинстве выходят молодые игроки. Интересный, конечно, уровень. Вот этого не хватает.

Причём я вот смотрю на «Прагу» – они тоже же без замены бегают. Играли всемером в начале. В первой четверти у них было «+10», а в третьей они дошли до «+30» – и началась ротация. И никто не жалуется, что они столько играют.

– Вернёмся к «Нике». Команда росла с вашим приходом, стала топовой. Знаем, что вы летали чартером, что редкость не только для женского баскетбола, но и для мужского. Это были максимально комфортные условия? Расскажите про это.

– На самом деле, я считаю, что это не то чтобы какой-то суперуровень команды и условий. Просто в Сыктывкаре много делают для игроков, чтобы они чувствовали себя комфортно. У нас не прям какой-то большой город, как Екатеринбург. Это маленький город. Все, когда приезжают, изначально пугаются, потому что они бывают только там, где центр. Он такой, старенький. А подальше у нас также есть и большие высокие дома.

В этом году команда летала чартером всего один раз – из Омска в Сыктывкар после игры Кубка. Для удобства. В прошлом году было намного чаще. Это чтобы избежать лишних пересадок, чтобы мы не уставали. Потому что лететь из Сыктывкара до Москвы – это два часа. И ещё куда-то дальше… В большинстве случае мы летали на Еврокубок. То есть это лететь до Москвы, из Москвы делать пересадку в Париже, а потом – ещё куда-то в маленький городок. Это, конечно, тяжело – шастать по аэропортам. Поэтому наш президент Руслан Николаевич Семенюк сделал так, чтобы команда летала чартером. Это было удобно, но многие команды и не жаловались, что они летают сами.

Раиса Мусина в составе сыктывкарской «Ники» Фото: БК «Ника»

– Обычно жалуются тогда, когда привыкли летать чартерами, а потом возвращаются обратно.

– Всё можно перетерпеть. Конечно, я очень благодарна, что для нас сделали такие возможности. Ты действительно экономишь своё время. На сегодняшний день, когда ты летаешь в Европу, тебе и так приходится очень много летать. Так что понимаю, что могут чувствовать спортсмены. Но не знаю, как это объяснить. Это просто такая большая привилегия… И хорошо, что клуб так помогает и делает для игроков хорошие условия. Потому что сейчас тяжёлая ситуация. Многие вообще ездят поездами. До Ростова, например, доехать тяжело. А курское «Динамо»? Сейчас тоже на поезде, а только потом на самолёт.

Это ещё вопрос про путешествия. Лично я не понимаю, каково играть в далёких командах, как красноярский «Енисей». Лететь до Москвы, из Москвы ещё куда-то… Так полетать целый год – это тяжело.

– Так, Красноярск вычёркиваем из вашего списка будущих команд. Новосибирск, видимо, тоже.

– Остаются Москва и Видное (смеётся).

– Если отвлечься от баскетбола, что есть ваш день? Чем сейчас живёте?

– На данный момент особо ничего такого нет. Я провожу время со своей семьёй, потому что давно не видела её. Сейчас появилась такая возможность, поэтому я приехала навестить их. Это же всегда хорошо – получить хорошие эмоции. Тем более когда было тяжело принять ситуацию, принять какое-то решение о том, что делать дальше. Хотелось просто немного отдохнуть.

А так, день проходит монотонно. Единственное, что для восстановления пока только хожу в бассейн. Для заживления это очень хорошо – прорабатывать связки. А так… Гуляю, да и всё. На самом деле, я тут живу в маленьком городочке, где особо делать нечего. И то, что я вчера, например, выбралась на матч – это было какое-то событие. Можем поехать куда-то в город какой-нибудь, погулять. Ну, честно, на данный момент ничего такого не происходит.

– Вас на матче, кстати, не узнали?

– Ну я же там играла! Вчера не решилась выкладывать фотографии, а то все бы подумали… Про меня же много сплетен ходит. Для всех это был такой нонсенс – почему я ушла. Все подумали, что буду играть в Польше, что ушла из «Ники»… Много разного, а на самом деле я просто решила восстанавливать свою ногу.

Меня все знают – я же тут играла. Честно, вчера был такой момент… Ко мне подходили здороваться люди, и я понимаю, что их видела. Я понимаю их лица, но не помню, кто они. Вот такой пробел в памяти. Они постоянно ходили на матчи, и я их знаю, потому что они чем-то занимались. Лица знакомые, но кто они, как их зовут – совсем не помнила.

– Вы сказали, что про вас ходит много сплетен. Как к этому относитесь?

– Все мы понимаем, что людям же тоже интересно. Не со всеми же общаешься, и каждый придумывает свои варианты. Людям, с которыми я общалась, изначально забывала сказать, что не буду играть, отдохну, может быть, вернусь. Я как-то не думала, что можно сообщить, сказать. Получалось, что всё происходило в последний день. Ну и люди потом начинали думать: почему так случилось, что произошло. Потому что все понимают, что со словом «Ника» в Сыктывкаре ассоциировалось моё имя. Я там играла, была капитаном, и для всех это было большим удивлением, что на сегодняшний день я там не играю. Вроде, вышла и сыграла последние игры декабря, а в январе снова не играю. Кто-то думал, что я просто плохо играла, не оправдала ожиданий и меня выгнали (смеётся). Кто-то думал, что собралась уехать в Европу, пятое-десятое… Кто что способен придумать.

Раиса Мусина Фото: социальные сети Раисы Мусиной

На самом деле, я отношусь к этому хорошо. Понимаю, что если говорят – значит, тобой интересуются. Это не значит, что в большинстве случаев о тебе говорят плохо. Люди действительно хотят поддержать, но просто они не близки к тебе и не знают, как высказать какие-то слова поддержки. Когда любой игрок выбывает с травмой на долгое время, в нашем баскетболе всё равно каждый пытается как-то его поддержать и связаться с ним. Это, мне кажется, нормальная ситуация.



– Мы посмотрели на ваш профиль в социальных сетях и удивились. Там дорогие машины, частные самолёты… Многие ни за что не поверили бы, что вы – баскетболистка.

– Не так давно мне рассказали историю, что как-то во время сбора мужской национальной команды я выставила фотографию, где с шампанским лечу в самолёте. И ребята начали спрашивать: «Почему так? Мы вроде в мужском баскетболе и должны зарабатывать больше, но мы же не летаем самолётами». (Смеётся.) Но это не от меня зависит. Это возможности моей сестры.

Раиса Мусина во время полёта Фото: социальные сети Раисы Мусиной

– Миф развенчан – у Раисы Мусиной нет своего самолёта.

– Да, я живу в Дубае, у меня несколько шейхов (смеётся).

– Если подытоживать интервью, расскажите, какую задачу ставите для себя на ближайшее время. Помимо восстановления.

– Хочется где-то побывать. Почему я поехала в Польшу, в Европу… Я считаю, что, пока предоставляются возможности и время, нужно ими пользоваться. Хочется попутешествовать. Поеду в Дубай (смеётся). Я ни разу в жизни там не была, чтоб вы понимали! На следующей неделе туда, потом возвращаюсь в Москву.

Но для меня познавать что-то новое, даже в путешествие куда-то съездить – это хорошо для саморазвития. Ну и также подучить языки. Я хочу начать учить итальянский. По моим социальным сетям, наверное, видно, что я часто нахожусь в Италии. Тяжеловато, хочется разговаривать. И на сегодняшний день передо мной стоит такая задача. Хочется этим заниматься, обучаться. Я прошлым летом приехала в Италию и поняла, что где-нибудь в Риме или Милане люди говорят на английском, а в других местностях – не так сильно. И хочется больше общаться с людьми. Мне нравится. Разные культуры, разный народ.

Найти занятие – это для меня не проблема. Просто хотелось восстановить своё здоровье, чтобы спокойно двигаться, отдыхать. А там что-нибудь да придумаю.

– Последний вопрос. Ждёте побед от своей будущей команды? Или, наоборот, вы готовы сами двигать и развивать команду?

– Мне кажется, интереснее играть против сильных команд и побеждать, чем постоянно выигрывать у всех с большой разницей, как это было раньше. Был прежний УГМК, который выигрывал у всех по 40 очков. Не скажу, что сейчас все команды какие-то стабильные. Мы сами знаем – и «Самара» выиграла у Курска, когда они, считай, были чемпионами.

Я боевой человек, мне хочется всегда бороться. Это игра, и ты всё равно борешься на паркете. Но когда в прошлом году мы выиграли две игры у МБА за третье место – насколько это приятнее, чем ты постоянно выигрываешь и не чувствуешь вкус победы. Ну и вообще, если ты помогаешь клубу развиваться, это такая дополнительная мотивация.

Не могу ничего сказать, потому что не знаю, где буду играть. Мало ли, вернусь в Сыктывкар. Пока не играешь, ты не думаешь о том, что будет дальше. На данный момент хочется восстановиться, а потом уже думать, как ты можешь помочь команде, какая это будет команда, в каких ты будешь ролях. Пока я этого ничего не знаю.