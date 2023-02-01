«Моя игра стала выглядеть интереснее». Как забросить победный мяч «Зениту» и не радоваться

Второй круг регулярки Единой лиги ВТБ начался с сенсаций. Сначала «Нижний» был в нескольких секундах от гостевой победы над УНИКСом, а «Локомотив-Кубань» сделал то, чего не удалось парням Зорана Лукича. Железнодорожники весь матч пытались оторваться от «Зенита», но в итоге всё дошло до концовки, где и случился тот самый бросок Владислава Емченко.

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Защитник «Локомотива» никак не отметил попадание на паркете, и это тоже вызвало удивление. Емченко в начале сезона исполнилось 23 года, и он буквально вырос в системе краснодарской команде. Собственно, в Краснодаре он и родился. Но интервью мы начали, конечно, с победы над действующим чемпионом.

— Владислав, расскажите, как спали ночью после победного попадания в гостевом матче с «Зенитом»?

— Думаю, спортсмены согласятся, что сложно засыпать после игр. Особенно после поздних, когда ты на эмоциях, на адреналине. После победы над «Зенитом» была радость, но какого-то желания праздновать не было. Удовлетворение — да. Выиграли матч в гостях у действующего чемпиона. Ещё и победным броском. Но тренерский штаб после игры сказал, что нельзя расслабляться. Впереди очень важный матч с УНИКСом. Если отвечать на вопрос — поспать ночью удалось (улыбается).

Владислав Емченко против «Зенита» Фото: Единая лига ВТБ

— Бросок свой пересматривали? Он получился как будто поспешным, оставалось совсем мало времени.

— Прокручиваю в голове этот момент и понимаю, что всё получилось очень быстро. Вот бросок Томпкинса летел как будто целую вечность. В ситуации с моим броском я даже не успел подумать. Заметил, что опекавший меня Дима Кулагин сомневался, страховать или нет. А когда он побежал к Джейлену Барфорду, то я уже понимал, что Джей Би будет отдавать пас и заранее знал — нужно будет быстро бросать. Пас был чуть в сторону, соперники своей защитой выиграли немного времени, было сопротивление Эртеля, и мой бросок получился дёрганым. Нужно было атаковать максимально быстро, чтобы бросок не накрыли. Я же ещё и не знал, сколько точно времени осталось.

— После попадания камера крупно показала ваши эмоции. Вы даже как будто партнёров по команде просили не поздравлять себя, спокойно отправляясь на тайм-аут. Почему?

— Не люблю показывать эмоции на публику. Тем более если бы это было одновременно с сиреной – одно дело, а так ещё оставалось у «Зенита» время на ответ. Забей Томпкинс свой последний бросок, мы бы проиграли. И что бы было в тот момент с моей радостью? Показывал, что игра не закончена. Нужно было довести дело до сирены и радоваться после неё.

Владислав Емченко в атаке Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Если оценивать вашу игру с точки зрения сухой статистики, то это лучший матч в сезоне: ни одного промаха, почти самое большое игровое время за все матчи в Лиге ВТБ, победный бросок… Баскетбольные боги как будто отсыпали удачи Владиславу Емченко.

— Значит, есть за что (смеётся). Соглашусь, что в этом сезоне, наверное, это лучший мой матч. Вышел, забил, потом реализовал ещё один свободный бросок и почувствовал уверенность. Играл без лишних мыслей. Если была возможность — атаковал.

— Победа над «Зенитом» позволила «Локомотиву» сравняться с МБА в турнирной таблице по количеству побед. Со стороны есть ощущение, что ваша команда прибавляет во всех компонентах после не совсем удачного старта.

— У нас появляется стабильность. И я во всех клубных интервью тоже подчёркивал, что это важно. Мы проводили в этом сезоне достаточно хорошие матчи с тем же «Зенитом». С УНИКСом тоже было неплохо. Могли вести в счёте, а потом за минуту упускали преимущество, и они нас догоняли. Помимо стабильности, улучшилась и командная «химия», поэтому дай бог, чтобы мы продолжили прогрессировать. Задача на второй этап — как можно выше подняться в турнирной таблице. Да, мы вошли в шестёрку, но хочется идти дальше.

— Могу ошибаться, но стабильность обретает не только «Локомотив» как команда, но и Владислав Емченко лично. Так ли это?

— Ещё в начале сезона, когда меня почти не выпускали, сказал, что тренер просто оставляет меня на плей-офф, чтобы я не устал (смеётся). Мне сказали, что от меня нужна защита и что я могу забирать свободные броски. Сделал на этом акцент, и потихоньку начали появляться минуты, атаки в нападении, мяч начал приходить. Согласен с вами, что моя игра стала выглядеть как-то поинтереснее, покреативнее. Пусть так и будет дальше.

— Мы видели вас выступающим за дубль «Локо» в этом сезоне. Сложно было перестраиваться под фактически новую команду?

— Это была полностью моя инициатива. Сам просился играть. Получал мало игрового времени, а всё-таки тренировки это не одно и то же по сравнению с официальными матчами. И чтобы не терять ритм, я смотрел расписание Суперлиги, потом ходил к главному тренеру, доктору и тренеру по ОФП на консультацию. Они были не против, когда я после матчей Лиги ВТБ на следующий день играл за нашу команду Суперлиги.

— Какие задачи ставились перед вами в играх за дубль?

— Первая и главная задача — выиграть. Давали сначала 20 минут, потом 25… И мы даже добыли важную победу над «Зенитом-2». Через три дня сыграли с ЦСКА — и тоже выиграли. Конечно, уровень отличается от ВТБ, но всё равно там борются за каждый мяч и не бывает лёгких прогулок.

Владислав Емченко в матче с «Зенитом» Фото: БК «Зенит»

— 26 ноября вы уже огорчили «Зенит», набросав 27 очков их дублирующей команде. Получается, ЦСКА тоже нужно будет опасаться, ведь и ЦСКА-2 также досталось от вас?

— Да-да-да (смеётся). Всё правильно вы сказали.

— Но если серьёзно. Как обыграть ЦСКА? Они по-прежнему без поражений. Доминируют в каждом матче с любым соперником.

— ЦСКА показывает баскетбол высокого уровня. Последние матчи ярко это подтверждают. Но ведь они сильные каждый сезон. И непобедимых команд не бывает. Не знаю, как они себя чувствуют, но всё равно такая серия может оказывать какое-то давление. Мы точно будем настраиваться на ЦСКА так же серьёзно, как и на остальных соперников. Но все мысли сейчас о матче с УНИКСом.

— Дэрил Мэйкон, забросивший победный трёхочковый на последних секундах в матче с «Нижним Новгородом», помог и «Локомотиву», который пытается догнать «горожан». Видели момент?

— Конечно! У нас как раз был ужин после прилёта, и все смотрели концовку. Обе команды показали красивую игру. Мэйкон набрал 31 очко и смазал важный штрафной в концовке, а после забил трёхочковый.

— Не так давно «Чемпионат» делал интервью с другим защитником «Локомотива-Кубань» Александром Щербенёвым. Ваши баскетбольные судьбы очень похожи: родились в Краснодаре, примерно одного возраста, занимались разными видами спорта и только после пришли в баскетбол. А сейчас вы много лет играете вместе.

— Да, мы где-то лет с 13-14 знаем друг друга. Даже фотография где-то есть, где мы вместе стоим, а у нас рост примерно метр сорок. Мы занимались у разных детских тренеров, но играли вместе за сборную Краснодарского края. И вместе прошли весь молодёжный проект «Локомотива». Общаемся, дружим, и родители наши знакомы.

— Но главное отличие в том, что Александр пробовал свои силы в Суперлиге. А вы никуда из системы железнодорожников не уезжали. Наверняка же и предложения такие были?

— Саня, перед тем как получить предложения из Суперлиги, уже подключался к основной команде и пользовался симпатиями тренеров. В то время как раз у нас был Саша Обрадович. Я же в то время больше был в молодёжном проекте. Потом играл в Суперлиге, получал игровое время. Несколько лет назад клуб сделал мне многолетнее предложение, сошлись на условиях, и я подписал. Предложения из Суперлиги были, но тогда уже понимал, чего стоит такое отношение в клубе, где всё делается для молодых игроков. Знаю, что Андрей Владимирович (Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань». — Прим. «Чемпионата») хочет, чтобы молодёжь развивалась и в ближайшем будущем стартовая пятёрка была полностью из своих воспитанников.

Владислав Емченко в атаке Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

— Ваша пятёрка лучших российских игроков из тех, кто сейчас выступает в Лиге ВТБ?

— Однозначно, первым будет Лёха Швед. Потом Дима Кулагин из «Зенита». Женя Бабурин из «Нижнего». Ваня Стребков тоже, из «Нижнего Новгорода». Очень симпатизирую ему как игроку. И Семён Антонов из ЦСКА. Да, он сейчас травмирован, но до травмы показывал очень симпатичный баскетбол.