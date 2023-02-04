$ 256 млн за год! Майкл Джордан заработал на кроссовках больше, чем за всё время в НБА

Шестикратный чемпион НБА, шестикратный MVP финальной серии, легенда «Чикаго Буллз» и величайший игрок в истории. Всё это – про Майкла Джордана. Но с момента завершения его карьеры прошло почти два десятилетия, и теперь Его Воздушество – не просто бывший баскетболист, а успешный бизнесмен, сколотивший свои миллиарды уже после ухода из спорта.

Майкл Джордан Фото: Mike Powell/Getty Images

По данным Forbes, на данный момент состояние Джордана оценивается в $ 1,7 млрд. Несмотря на то что это значительно меньше, чем было в 2020-м ($ 2,1 млрд), он всё ещё остаётся богатейшим в мире спортсменом. Часть этих средств приходится на мажоритарную долю Эм Джея в «Шарлотт Хорнетс», но это не единственный источник его дохода. Сотни миллионов долларов легенде баскетбола приносит и контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike, а точнее – его именной бренд Air Jordan.

В 2022 финансовом году доход Air Jordan составил $ 5,1 млрд. Это на $ 300 млн больше, чем было в 2021-м, а всего за последние пять лет бренд заработал $ 19,4 млрд. И чем больше ежегодный доход компании, тем лучше для самого Майкла Джордана. По слухам, за использование производителем своего имени он получает 5% от всех его продаж.

Купили пару трендовых и, казалось бы, совсем не баскетбольных кроссовок? 5% ушли Джордану. Купили футболку «ПСЖ», выпущенную в сотрудничестве с Air Jordan? 5% ушли Джордану. Так, за прошедший год Его Воздушество заработал аж $ 256,1 млн, а суммарно за полдесятилетия – почти миллиард, $ 970 млн.

Именные кроссовки Майкла Джордана Фото: Focus on Sport/Getty Images

Что интересно, $ 256,1 млн – это куда больше, чем он получил за всю игровую карьеру в НБА, даже если учитывать поправку на инфляцию и курс доллара. Официальная цифра составляет всего $ 93,7 млн. То есть в два с половиной раза меньше, чем сумма, которую легендарному баскетболисту принёс именной бренд кроссовок за 12 месяцев. В пересчёте на нынешние доллары его зарплата за 16 сезонов составила бы $ 184,1 млн. Опять же, почти на 30% меньше, чем годичный доход от сделки с Air Jordan.

Первая модель кроссовок Майкла Джордана Фото: Focus on Sport/Getty Images

$ 700 тыс. в день или $ 29 тыс. в час – вот сколько Джордан получал от Nike в прошлом году. При этом с производителем он сотрудничает уже на протяжении целых 38 лет. Всё началось в 1984-м – тогда 21-летний защитник только-только дебютировал в НБА. И компания Nike, на тот момент заметно уступавшая по популярности конкурентам из adidas и Converse, предложила игроку невероятную по тем меркам сумму – $ 500 тыс. в год. В два раза больше, чем были готовы платить в adidas, и почти столько же, сколько Эм Джей получил от «Чикаго» в своём самом первом сезоне.

При этом ожидания от этой сделки у Nike были достаточно скромные. На продажах именных кроссовок Джордана компания хотела заработать $ 3 млн за три года их сотрудничества. Сколько вышло в итоге? $ 126 млн. И это только за первый год.

Сколько денег Air Jordan приносит компании на сегодняшний день, мы уже знаем – миллиарды долларов ежегодно. И это неудивительно, ведь кроссовки из этой именной линейки являются одними из самых продаваемых на рынке. В прошлом году Air Jordan 1 Retro High OG Patent Bred в красно-чёрных цветах «Чикаго» стали второй по популярности парой во всём мире, а Air Jordan 11 Retro Cool Grey ­– пятой.

Майкл Джордан во время совместного мероприятия с «ПСЖ» Фото: psg.com

В общем, наследие Майкла Джордана выбралось далеко за пределы баскетбольной площадки, хотя и на паркет в кроссовках с его именем каждый день выходят тысячи людей. Сделка с Nike помогла Его Воздушеству стать не просто легендарным, но и богатейшим в мире спортсменом. И, учитывая нынешнюю популярность, Air Jordan только продолжит расти и приносить Эм Джею суммы, о которых он не мог и мечтать, играя в НБА.