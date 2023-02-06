Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа»

Если описывать Кайри Ирвинга одним словом, то спектр выражений с большой долей вероятности быстро выйдет за пределы печатных. Взбалмошный и своенравный, пожалуй, слишком лёгкие для этого случая. Но это лишь подчёркивает, насколько далёк последние сезоны баскетболист от адекватности.

Да, Кайри по-прежнему звезда НБА. Собственно, он доказывает это своей игрой. На паркете он всё ещё лучше всех в лиге водит мяч и способен обыграть любого один на один. Но что творится в раздевалке и за пределами площадки, не поддаётся логическим объяснениям.

Кайри Ирвинг в атаке Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Кайри просил обмена из «Бруклина» еще прошлым летом. Но тогда это во многом связывали с публичным желанием Кевина Дюранта покинуть команду. Тотчас появились слухи о подготовке обмена между «Лейкерс» и «Нетс», но дальше обсуждений в социальных сетях дело не дошло. Более, Дюрант и Ирвинг смогли своими протестами выгнать неугодного им тренера, а вместе с новым резко заиграли. Пошли победы, а команда стала если и не претендентом на чемпионство, то на выход в финал конференции точно. Казалось, что в Нью-Йорке утихли летние штормы и как минимум до конца сезона все сконцентрировались непосредственно на баскетболе.

Как же мы все ошибались.



Несколько дней назад Ирвинг снова дал повод говорить о себе, буквально объявив бойкот «Бруклину». Ультиматум баскетболиста был прост: «Обменяйте меня до дедлайна или я всё равно уйду летом бесплатно». Контракт Ирвинга в $ 37 млн действительно истекает летом, а потому офис «Нетс» действовал куда активнее, нежели перед стартом сезона 2022-2023. Нужно было получить что-то за уход игрока, набирающего почти 27 очков, а в идеале постараться не потерять силу в баскетбольном плане. Никто ведь не забыл, что в «Нетс» играет Кевин Дюрант, который имеет многомиллионный контракт до 2026 года?

Главным вариантом обмена большинство СМИ называли «Лейкерс». Собственно, в калифорнийской команде не скрывали, что работают над сделкой, а Кайри очень лестно отзывался о Леброне Джеймсе, от которого сбегал из «Кливленда» в «Бостон», желая быть самостоятельной звездой.



Проблема «Лейкерс» была в нежелании включать в сделку Энтони Дэвиса. В Эй-Ди «озёрники» видят потенциал для попадания в плей-офф, а вот Рассел Уэстбрук по-прежнему ценным активом не считается.

И сообщение журналиста Шэмса Чарании для многих было крайне неожиданным. Кайри отправляется в «Даллас» в обмен на Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда. Через некоторое время стало известно, что вместе с Ирвингом в «Маверикс» отправился ещё и Маркиф Моррис.



И что началось в социальных сетях! Кажется, равнодушных поклонников НБА просто не было. Мнения полярно разделились. Кто-то очень радовался появлению в «Далласе» полноценной второй звезды, а другие предсказывали скорый крах всей франшизе:



«Кайри, пожалуйста, будь мил с Лукой».



«Руководство «Далласа» только что выстрелило в собственную команду. Зачем?».



«Кайри Ирвинг и Лука Дончич в одной команде. Кажется, это лучшая пара защитников во всей НБА прямо сейчас».



«Где-то плачет один Леброн Джеймс».

Лука Дончич в атаке Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Это лишь несколько цитат из сотен, оставленных под записью Чарании. Кстати, она настолько быстро распространялась, что за первый час её посмотрели более 15 миллионов человек. Наглядная демонстрация интереса к прошедшему обмену.



Позже другие инсайдеры начали уточнять информацию. Оказывается, до позднего вечера пятницы менеджмент «Лейкерс» обрывал телефон «Нетс». Стороны искали варианты, но не могли прийти к компромиссу. И тут поступило предложение «Мавс», которое оказалось способно дать Дюранту сколько-нибудь достойное окружение уже в этом сезоне. И если с «Лейкерс» нужно было искать третью сторону для обмена, то в случае с «Далласом» всё случилось в классическом варианте: вы нам двух игроков, мы вам двух и драфт-пики.



Но как «Даллас» решился на этот шаг?



Казалось, что клуб из Техаса чувствует себя неплохо, находясь на шестой строчке в Западной конференции. В плей-офф «Мавз» попадают, да и за преимущество своей площадки в первом раунде точно могут соперничать. Но менеджеры решили идти до конца.



Во-первых, генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон давно знаком с Кайри. Это определяло весь переговорный процесс. Их общение началось ещё с сотрудничества с компанией Nike, когда Ирвинг только начинал карьеру.



Во-вторых, главный тренер Джейсон Кидд дал своё согласие и был воодушевлён будущей работе с тем, кто своими капризами уволил Стива Нэша. Кидд пользуется большим авторитетом у руководства клуба и болельщиков, так что выгнать этого наставника Ирвингу будет очень непросто.

И в-третьих, одобрение на сделку дал сам Лука Дончич. Судя по всему, словенский суперстар не видит проблем в том, что правила баскетбола чётко определяют наличие лишь одного мяча во время матча. Но если серьёзно, то Кайри Ирвинг давно привык играть в командах, где есть по-настоящему доминирующий игрок. Таким был Леброн Джеймс в «Кавальерс», таким до недавнего времени был в «Нетс» Кевин Дюрант.



Вдобавок ко всему Лука феноменально видит площадку и как минимум не хуже Леброна способен отдать передачу. Часто Дончичу приходилось брать всё на себя как раз из-за неимения рядом второй скрипки. Если Ирвинг будет тем, кто разгрузит Луку — это может дать мощный толчок всему «Далласу».



Ещё один важный момент. Контракт Ирвинга заканчивается летом. И «Даллас» сможет продлить его до 30 июня. У клуба из Техаса будет достаточно времени, чтобы посмотреть на жизнеспособность связки Ирвинг-Дончич, а в случае очередного демарша — просто отпустить Кайри летом на все четыре стороны. Инсайдеры уже сообщили, что новичок «Мавз» планирует подписать максимально возможный контракт: $ 198,5 млн на 4 года или $ 83 млн на 2 года.



«Даллас» принял очень дерзкое решение, которое сильно повлияет на команду. Вот только главный вопрос: это поднимет команду наверх или опустит на дно? Первые ответы получим уже совсем скоро.