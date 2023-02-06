Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг обменян в «Даллас Маверикс» и станет партнёром Луки Дончича

Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа»
Марат Арасланов
Кайри Ирвинг станет партнёром Луки Дончича
Комментарии
Самый громкий обмен сезона.

Если описывать Кайри Ирвинга одним словом, то спектр выражений с большой долей вероятности быстро выйдет за пределы печатных. Взбалмошный и своенравный, пожалуй, слишком лёгкие для этого случая. Но это лишь подчёркивает, насколько далёк последние сезоны баскетболист от адекватности.

Да, Кайри по-прежнему звезда НБА. Собственно, он доказывает это своей игрой. На паркете он всё ещё лучше всех в лиге водит мяч и способен обыграть любого один на один. Но что творится в раздевалке и за пределами площадки, не поддаётся логическим объяснениям.

Кайри Ирвинг в атаке

Кайри Ирвинг в атаке

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Кайри просил обмена из «Бруклина» еще прошлым летом. Но тогда это во многом связывали с публичным желанием Кевина Дюранта покинуть команду. Тотчас появились слухи о подготовке обмена между «Лейкерс» и «Нетс», но дальше обсуждений в социальных сетях дело не дошло. Более, Дюрант и Ирвинг смогли своими протестами выгнать неугодного им тренера, а вместе с новым резко заиграли. Пошли победы, а команда стала если и не претендентом на чемпионство, то на выход в финал конференции точно. Казалось, что в Нью-Йорке утихли летние штормы и как минимум до конца сезона все сконцентрировались непосредственно на баскетболе.

«Бруклин» уже лучшая команда в НБА. Претендент на MVP и новый супертренер спасают сезон «Бруклин» уже лучшая команда в НБА. Претендент на MVP и новый супертренер спасают сезон

Как же мы все ошибались.

Несколько дней назад Ирвинг снова дал повод говорить о себе, буквально объявив бойкот «Бруклину». Ультиматум баскетболиста был прост: «Обменяйте меня до дедлайна или я всё равно уйду летом бесплатно». Контракт Ирвинга в $ 37 млн действительно истекает летом, а потому офис «Нетс» действовал куда активнее, нежели перед стартом сезона 2022-2023. Нужно было получить что-то за уход игрока, набирающего почти 27 очков, а в идеале постараться не потерять силу в баскетбольном плане. Никто ведь не забыл, что в «Нетс» играет Кевин Дюрант, который имеет многомиллионный контракт до 2026 года?

Кайри — самый взбалмошный игрок НБА. Но именно он может спасти Леброна Кайри — самый взбалмошный игрок НБА. Но именно он может спасти Леброна

Главным вариантом обмена большинство СМИ называли «Лейкерс». Собственно, в калифорнийской команде не скрывали, что работают над сделкой, а Кайри очень лестно отзывался о Леброне Джеймсе, от которого сбегал из «Кливленда» в «Бостон», желая быть самостоятельной звездой.

Проблема «Лейкерс» была в нежелании включать в сделку Энтони Дэвиса. В Эй-Ди «озёрники» видят потенциал для попадания в плей-офф, а вот Рассел Уэстбрук по-прежнему ценным активом не считается.

И сообщение журналиста Шэмса Чарании для многих было крайне неожиданным. Кайри отправляется в «Даллас» в обмен на Спенсера Динвидди, Дориана Финни-Смита, один драфт-пик 1-го раунда и несколько пиков 2-го раунда. Через некоторое время стало известно, что вместе с Ирвингом в «Маверикс» отправился ещё и Маркиф Моррис.

И что началось в социальных сетях! Кажется, равнодушных поклонников НБА просто не было. Мнения полярно разделились. Кто-то очень радовался появлению в «Далласе» полноценной второй звезды, а другие предсказывали скорый крах всей франшизе:

«Кайри, пожалуйста, будь мил с Лукой».

«Руководство «Далласа» только что выстрелило в собственную команду. Зачем?».

«Кайри Ирвинг и Лука Дончич в одной команде. Кажется, это лучшая пара защитников во всей НБА прямо сейчас».

«Где-то плачет один Леброн Джеймс».

Лука Дончич в атаке

Лука Дончич в атаке

Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Это лишь несколько цитат из сотен, оставленных под записью Чарании. Кстати, она настолько быстро распространялась, что за первый час её посмотрели более 15 миллионов человек. Наглядная демонстрация интереса к прошедшему обмену.

Позже другие инсайдеры начали уточнять информацию. Оказывается, до позднего вечера пятницы менеджмент «Лейкерс» обрывал телефон «Нетс». Стороны искали варианты, но не могли прийти к компромиссу. И тут поступило предложение «Мавс», которое оказалось способно дать Дюранту сколько-нибудь достойное окружение уже в этом сезоне. И если с «Лейкерс» нужно было искать третью сторону для обмена, то в случае с «Далласом» всё случилось в классическом варианте: вы нам двух игроков, мы вам двух и драфт-пики.

Но как «Даллас» решился на этот шаг?

Казалось, что клуб из Техаса чувствует себя неплохо, находясь на шестой строчке в Западной конференции. В плей-офф «Мавз» попадают, да и за преимущество своей площадки в первом раунде точно могут соперничать. Но менеджеры решили идти до конца.

Во-первых, генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон давно знаком с Кайри. Это определяло весь переговорный процесс. Их общение началось ещё с сотрудничества с компанией Nike, когда Ирвинг только начинал карьеру.

Во-вторых, главный тренер Джейсон Кидд дал своё согласие и был воодушевлён будущей работе с тем, кто своими капризами уволил Стива Нэша. Кидд пользуется большим авторитетом у руководства клуба и болельщиков, так что выгнать этого наставника Ирвингу будет очень непросто.

И в-третьих, одобрение на сделку дал сам Лука Дончич. Судя по всему, словенский суперстар не видит проблем в том, что правила баскетбола чётко определяют наличие лишь одного мяча во время матча. Но если серьёзно, то Кайри Ирвинг давно привык играть в командах, где есть по-настоящему доминирующий игрок. Таким был Леброн Джеймс в «Кавальерс», таким до недавнего времени был в «Нетс» Кевин Дюрант.

Вдобавок ко всему Лука феноменально видит площадку и как минимум не хуже Леброна способен отдать передачу. Часто Дончичу приходилось брать всё на себя как раз из-за неимения рядом второй скрипки. Если Ирвинг будет тем, кто разгрузит Луку — это может дать мощный толчок всему «Далласу».

Ещё один важный момент. Контракт Ирвинга заканчивается летом. И «Даллас» сможет продлить его до 30 июня. У клуба из Техаса будет достаточно времени, чтобы посмотреть на жизнеспособность связки Ирвинг-Дончич, а в случае очередного демарша — просто отпустить Кайри летом на все четыре стороны. Инсайдеры уже сообщили, что новичок «Мавз» планирует подписать максимально возможный контракт: $ 198,5 млн на 4 года или $ 83 млн на 2 года.

«Даллас» принял очень дерзкое решение, которое сильно повлияет на команду. Вот только главный вопрос: это поднимет команду наверх или опустит на дно? Первые ответы получим уже совсем скоро.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023