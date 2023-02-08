Леброн лучший снайпер в истории НБА! Даже травма не остановила Короля

Это случилось! Рекорд по количеству набранных очков за карьеру великого Карима Абдул-Джаббара побит. Леброн Джеймс, пришедший в лигу в далёком уже 2003 году, добрался до него к 38 годам и обошёл Карима в матче с «Оклахомой».

Хотя рекорд вполне мог быть отложен до следующего матча. За несколько часов до встречи «Лейкерс» и «Тандер» появились новости, что участие Короля находится под вопросом из-за болей в голеностопе. Сложно даже представить эмоции людей, купивших билеты на матч в Лос-Анджелесе, в тот момент, когда они читали это. Потому как цены в первые ряды доходили до $ 100 тыс.

Леброн Джеймс в матче с «Оклахомой» Фото: Harry How/Getty Images

Для установления нового рекорда Леброну нужно было набрать 36 очков. Задача не самая простая, и по первым минутам матча казалось, что Джеймс совсем не думает о том, чтобы переписать историю именно сегодня на домашнем паркете. Первые атаки прошли без участия звёздного форварда, а он как будто прислушивался к своему телу, которое позволило ему дойти до одной из главных вершин в НБА.

Забавно было смотреть на состав «Тандер» — одной из самых юных команд НБА. Средний возраст соперников Леброна не превышает 23 лет, а некоторые из игроков основного состава буквально только родились тогда, когда Джеймс пришёл в лигу и уже набирал свои очки за «Кливленд».

В какой-то момент первой четверти Леброн решил попробовать включиться в игру. Характер матча как раз легко позволил ему набрать первые очки. Соперник не сильно упирался в защите, поскольку в нападении всё получалось даже слишком легко благодаря феноменальному проценту реализации. Только Майк Мускала отправил в цель сразу несколько трёхочковых, которые он выполнял без сопротивления.

Леброн Джеймс набирает очередные очки в матче Фото: Harry How/Getty Images

Джеймсу также несколько раз подряд удалось забить в проходе с фолом, после — с дистанции, и стало понятно — всё случится именно сегодня. На большой перерыв Леброн уходил с 20 набранными очками, а до рекорда Джаббара оставалось всего 16 очков. Кстати, звёздный центровой также был на матче. Хотя некоторые бывшие игроки не советовали ему это делать, поскольку считали неправильным, когда ты приходишь поздравлять того, кто тебя только что обогнал. Но Карим всегда признавал Леброна как выдающегося баскетболиста и говорил, что будет рад, если его обгонят. И слово сдержал!

Всё случилось уже в концовке третьей четверти. Леброн получил мяч, дошел до линии штрафного броска, сделал фирменный степ-бэк и забросил со средней. Вся арена поднялась со своих мест и приветствовала рекордсмена стоя! Матч, понятное дело, был остановлен минут 10, а виновник торжества быстро попал в объятия своей семьи: детей, жены, мамы.

Леброн Джеймс только что обошёл Карима Абдул-Джаббара Фото: Wally Skalij/Los Angeles Times via Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер сказал дежурные поздравительные слова в адрес Леброна Джеймса, а вот Кариму Абдул-Джаббару микрофон не дали. Он вышел с мячом, который сначала поднял вверх, а после передал Леброну Джеймсу. Символическая передача титула лучшего снайпера НБА состоялась! Теперь форварду «Лейкерс» предстоит быть тем, чей рекорд будут стараться побить подрастающие поколения. Достижение Джаббара продержалось почти 40 лет. Сколько продержится достижение Леброна?

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

После окончания церемонии игроки «Лейкерс» вдруг неожиданно поняли, что баскетбол никто не отменил и борьба в матче ещё продолжается. В какой-то момент они даже сократили отставание до минимума, но абсолютно ужасная и местами безрассудная игра Расселла Уэстбрука не позволила калифорнийцам мечтать о победе.

Кстати, Леброна не было в концовке. Он отправился отдыхать, давая понять, что боль в голеностопе никуда не ушла. Самый результативный игрок в истории НБА досматривал матч с дальнего края скамейки. Очередное поражение «Лейкерс» вряд ли сильно расстроит Короля, который даже в 38 пытается тащить команду за собой, но без помощи даже о выходе в плей-офф можно будет только мечтать.