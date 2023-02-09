Дюрант в «Финиксе», «Лейкерс» избавились от Уэстбрука! Последний день обменов в НБА

Перед стартом сезона 2022-2023 руководству «Бруклин Нетс» пришло два запроса на обмен. Из клуба хотели уйти два игрока: Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Обе звезды решили двигаться новыми курсами и все были взволнованы предстоящими обменами. Но менеджмент выдержал удар и решил не принимать быстрых решения. И Дюрант и Ирвинг начали сезон, «уволили» Стива Нэша с поста главного тренера и затащили «Бруклин» наверх Восточной конференции. Казалось, что ситуация устаканилась. Не тут-то было!

За несколько дней до окончания обменов в НБА бомбануло! Кайри Ирвинга обменяли в «Даллас» и он стал партнёром Лукин Дончича. Новость, в которую до сих пор верится с трудом, несмотря на то, что экс-игрок «Нетс» уже провёл свой первый матч за новую команду.

Подобный обмен расколол баскетбольных экспертов на две части. Первые считают дуэт Дончич — Ирвинг перспективным, способным на большие достижения. Главный аргумент здесь один — Лука умеет играть в пас точно также, как и Леброн и Дюрант, с которыми ранее выступал Ирвинг. Вторая часть скептически относится к перспективам совместной работы Дончича и Кайри, буквально называя их дуэт «жаба и скорпион». Кайри — это бомба замедленного действия. Когда он устроит новую истерику и по какому поводу — предугадать невозможно.

После обмена Ирвинга казалось, что громких новостей уже не будет. По крайней мере до лета. Как же мы ошибались!