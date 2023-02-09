Дюрант в «Финиксе», «Лейкерс» избавились от Уэстбрука! Последний день обменов в НБА

Перед стартом сезона 2022-2023 руководству «Бруклин Нетс» пришло два запроса на обмен. Из клуба хотели уйти два игрока: Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Обе звезды решили двигаться новыми курсами и все были взволнованы предстоящими обменами. Но менеджмент выдержал удар и решил не принимать быстрых решения. И Дюрант и Ирвинг начали сезон, «уволили» Стива Нэша с поста главного тренера и затащили «Бруклин» наверх Восточной конференции. Казалось, что ситуация устаканилась. Не тут-то было!
За несколько дней до окончания обменов в НБА бомбануло! Кайри Ирвинга обменяли в «Даллас» и он стал партнёром Лукин Дончича. Новость, в которую до сих пор верится с трудом, несмотря на то, что экс-игрок «Нетс» уже провёл свой первый матч за новую команду.
Подобный обмен расколол баскетбольных экспертов на две части. Первые считают дуэт Дончич — Ирвинг перспективным, способным на большие достижения. Главный аргумент здесь один — Лука умеет играть в пас точно также, как и Леброн и Дюрант, с которыми ранее выступал Ирвинг. Вторая часть скептически относится к перспективам совместной работы Дончича и Кайри, буквально называя их дуэт «жаба и скорпион». Кайри — это бомба замедленного действия. Когда он устроит новую истерику и по какому поводу — предугадать невозможно.
После обмена Ирвинга казалось, что громких новостей уже не будет. По крайней мере до лета. Как же мы ошибались!
Почему обмен Ирвинга в «Даллас» — это дерзкое решение руководства? Ответы можно найти в статье «Чемпионата»
Видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC
Пока остальных только меняют или собираются менять, Кайри уже набирает первые очки за «Даллас». Кстати, всего за сегодняшний матч у него 24 балла + победа + радость Луки Дончича.
Кевин Дюрант в «Финиксе»
Фото: Социальные сети
Надо будет привыкать к тому, что теперь Дюрант снова будет играть в Западной конференции. В Сети уже накинули на форварда форму новой команды.
Кажется, «Финикс» решил поставить всё на ближайшие сезоны. Решение менеджмента рискованное, но как можно отказаться от возможности заполучить Кевина Дюранта? Правильно — никак!
А теперь что получит «Бруклин»!
- Микэл Бриджес (26 лет, 198 см)
- Кэм Джонсон (26 лет, 203 см)
- Джей Краудер (32 года, 198 см)
- Четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году
- Незащищенные пики 2023-го, 2025-го, 2027-го и 2029-го годов
29-летний форвард Ти Джей Уоррен едет в Финикс вместе с Кевином Дюрантом.
Кевина Дюранта больше не увидим в форме «Бруклина»
Фото: Социальные сети
Дюрант отправляется в «Финикс»!!! Мощнейший ход от руководства «Нетс».
Д’Анджело Расселл
Фото: Alex Goodlett/Getty Images
Всё-таки, удивительная лига НБА. Во-первых, Рассела обменяли на Рассела. А во-вторых, именно «Лейкерс» когда-то в 2015 году драфтовали Д'Анджело под вторым номером. Круг замкнулся.
За Уэстбрука «Лейкерс» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла (ему 26 лет) и форвардов Малика Бизли (26 лет, 193 см) и Джарреда Вандербилта (23 года, 206 см).
Рассел Уэстбрук и Леброн Джеймс
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Вот так может выглядеть картина, на которой Леброн Джеймс и «Лейкерс» прощаются с Расселом Уэстбруком и его громадным контрактом. У Расса явно не получилось и не факт, что он вообще будет считаться звездой НБА.
Один из главных дней в году! Дедлайн на обмены в НБА наступит сегодня в 23:00 по московскому времени. Ну и пока внимательно следим за тем, что будут делать клубы и как на это будут реагировать игроки и эксперты.
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