Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Главные обмены в НБА перед закрытием трансферного окна, кто и куда перешёл, фото, видео, онлайн, главные новости

Дюрант в «Финиксе», «Лейкерс» избавились от Уэстбрука! Последний день обменов в НБА
Марат Арасланов
Главные обмены в НБА
Комментарии
Удивляемся в режиме реального времени.

Перед стартом сезона 2022-2023 руководству «Бруклин Нетс» пришло два запроса на обмен. Из клуба хотели уйти два игрока: Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Обе звезды решили двигаться новыми курсами и все были взволнованы предстоящими обменами. Но менеджмент выдержал удар и решил не принимать быстрых решения. И Дюрант и Ирвинг начали сезон, «уволили» Стива Нэша с поста главного тренера и затащили «Бруклин» наверх Восточной конференции. Казалось, что ситуация устаканилась. Не тут-то было!

За несколько дней до окончания обменов в НБА бомбануло! Кайри Ирвинга обменяли в «Даллас» и он стал партнёром Лукин Дончича. Новость, в которую до сих пор верится с трудом, несмотря на то, что экс-игрок «Нетс» уже провёл свой первый матч за новую команду.

Подобный обмен расколол баскетбольных экспертов на две части. Первые считают дуэт Дончич — Ирвинг перспективным, способным на большие достижения. Главный аргумент здесь один — Лука умеет играть в пас точно также, как и Леброн и Дюрант, с которыми ранее выступал Ирвинг. Вторая часть скептически относится к перспективам совместной работы Дончича и Кайри, буквально называя их дуэт «жаба и скорпион». Кайри — это бомба замедленного действия. Когда он устроит новую истерику и по какому поводу — предугадать невозможно.

Леброн лучший снайпер в истории НБА! Даже травма не остановила Короля Леброн лучший снайпер в истории НБА! Даже травма не остановила Короля

После обмена Ирвинга казалось, что громких новостей уже не будет. По крайней мере до лета. Как же мы ошибались!

Live Марат Арасланов

Почему обмен Ирвинга в «Даллас» — это дерзкое решение руководства? Ответы можно найти в статье «Чемпионата»

Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа» Вау! Дончичу наконец взяли вторую звезду. Дерзкое решение руководства «Далласа»
10:30 Марат Арасланов

Видео можно посмотреть на YouTube-канале НБА. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Пока остальных только меняют или собираются менять, Кайри уже набирает первые очки за «Даллас». Кстати, всего за сегодняшний матч у него 24 балла + победа + радость Луки Дончича.

10:25 Марат Арасланов
Кевин Дюрант в «Финиксе»

Кевин Дюрант в «Финиксе»

Фото: Социальные сети

Надо будет привыкать к тому, что теперь Дюрант снова будет играть в Западной конференции. В Сети уже накинули на форварда форму новой команды.

10:20 Марат Арасланов

Кажется, «Финикс» решил поставить всё на ближайшие сезоны. Решение менеджмента рискованное, но как можно отказаться от возможности заполучить Кевина Дюранта? Правильно — никак!

10:14 Марат Арасланов

А теперь что получит «Бруклин»!

  1. Микэл Бриджес (26 лет, 198 см)
  2. Кэм Джонсон (26 лет, 203 см)
  3. Джей Краудер (32 года, 198 см)
  4. Четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году
  5. Незащищенные пики 2023-го, 2025-го, 2027-го и 2029-го годов
10:12 Марат Арасланов

29-летний форвард Ти Джей Уоррен едет в Финикс вместе с Кевином Дюрантом.

10:10 Марат Арасланов
Кевина Дюранта больше не увидим в форме «Бруклина»

Кевина Дюранта больше не увидим в форме «Бруклина»

Фото: Социальные сети

Дюрант отправляется в «Финикс»!!! Мощнейший ход от руководства «Нетс».

09:58 Марат Арасланов
Д’Анджело Расселл

Д’Анджело Расселл

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Всё-таки, удивительная лига НБА. Во-первых, Рассела обменяли на Рассела. А во-вторых, именно «Лейкерс» когда-то в 2015 году драфтовали Д'Анджело под вторым номером. Круг замкнулся.

09:55 Марат Арасланов

За Уэстбрука «Лейкерс» получили разыгрывающего Д’Анджело Расселла (ему 26 лет) и форвардов Малика Бизли (26 лет, 193 см) и Джарреда Вандербилта (23 года, 206 см).

09:53 Марат Арасланов
Рассел Уэстбрук и Леброн Джеймс

Рассел Уэстбрук и Леброн Джеймс

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Вот так может выглядеть картина, на которой Леброн Джеймс и «Лейкерс» прощаются с Расселом Уэстбруком и его громадным контрактом. У Расса явно не получилось и не факт, что он вообще будет считаться звездой НБА.

09:48 Марат Арасланов

Один из главных дней в году! Дедлайн на обмены в НБА наступит сегодня в 23:00 по московскому времени. Ну и пока внимательно следим за тем, что будут делать клубы и как на это будут реагировать игроки и эксперты.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023