В НБА снова сумасшедший дедлайн! «Бруклин» раздал звёзд, Леброну собрали новую команду

И всё-таки НБА — отдельный мир. Здесь есть чёткие законы, которые почему-то в самые важные моменты не работают. Но именно это придаёт лиге шарм, приковывает внимание людей во всём мире. То, что происходит перед дедлайном, слухи, звонки, инсайдерская информация, организация многосторонних обменов — это тоже неотъемлемая часть большого бизнеса. Да, баскетбол — спорт, где нужно набрать больше очков, чем соперник. Однако НБА — это бизнес, где можно проиграть матч, но заработать миллионы.

Главными действующими лицами последних дней стали относительные новички бизнеса НБА. Владелец «Бруклина» Джо Цай и новоиспечённый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия. Оба миллиардера решили действовать агрессивно, однако желания их были противоположными. Если Цай избавлялся от дорогих активов, то Ишбия, напротив, готов был покупать. Но обо всём по порядку.

Кевин Дюрант Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Всё началось ещё летом. Именно в тот момент, когда Джо Цаю на почту пришло письмо от представителей Кевина Дюранта с запросом на обмен. Дюрант неожиданно решил сменить клубную прописку, хотя в «Нетс» положили ему огромный многолетний контракт, веря в перспективы восстановления от серьёзной травмы. Зарплата звёздного форварда по договору с клубом прогрессивно увеличивалась и за четыре сезона он должен был получить почти $ 200 млн.

Вдобавок ко всему другая звезда «Бруклина» Кайри Ирвинг также заявил, что хочет отправиться в другую команду. Одиозный баскетболист даже обозначил приоритетную цель перемещения своих талантов — «Лос-Анджелес Лейкерс». Да, Ирвинг, некогда ушедший в «Бостон» из «Кливленда», где главной звездой был Леброн Джеймс, признал ошибки молодости и захотел воссоединиться с партнёром по чемпионской команде 2016 года.



Менеджмент «Бруклина» проявил свой стальной характер и как будто бы не особенно переживал из-за происходящего. За Дюранта вроде бы специально просили так много, что ни один клуб просто не мог потянуть подобные условия. И в итоге Кевин начал чемпионат в Нью-Йорке.

Кайри Ирвинг Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Пока Дюрант играл в баскетбол, Ирвинг успел снова вляпаться в несколько глобальных скандалов, пиком которых стал пост в социальных сетях с рекламой фильма, построенного на антисемитских теориях. Удивительно, но вся шумиха вокруг как будто вообще не трогала Кайри, который вернулся на паркет и спокойно набирал свои 27+5+5.

Дюранту и Ирвингу даже позволили сменить тренера, а с приходом нового дела пошли в гору, и клуб выдал мощный рывок, победив 18 раз в 20 матчах. О «Бруклине» заговорили как о претенденте на чемпионство. Казалось, что и Дюрант, и Ирвинг готовы бороться бок о бок как минимум до конца сезона. И здесь снова многие ошиблись!

Первый звонок прозвенел за несколько дней до дедлайна. Новость об обмене Ирвинга всё-таки была неожиданной. Тем более когда общественность узнала, куда именно переходит Кайри. Позже выяснится, что в «Лейкерс» его не пустил лично Цай, не желавший идти на поводу у капризной звезды. Леброн очень расстроился, а новый партнёр Лука Дончич сейчас принимает предостережения в социальных сетях.

«Будь аккуратнее с ним, Лука!»



«Этот парень сбежал из «Кливленда», где был Леброн. После он сбежал из «Бостона», где был главной звездой. Сейчас он убежал от Дюранта. «Даллас», вы в своём уме?»



«Я не знаю, плакать мне или радоваться? На бумаге обмен выглядит перспективным. По отдельности Лука и Кайри — отличные игроки. Но что-то подсказывает, что это будет не так просто».

После обмена Кайри можно было предположить, что «Бруклин» теперь постарается сделать всё, чтобы Дюрант никуда не уехал. Но не тут-то было! Цай и офис команды решили отправить на Запад и вторую звезду. Правда, Кей Ди в итоге отправился именно в тот клуб, который был его приоритетной целью с лета. И здесь активность Мэтью Ишбия играла за «Бруклин». Клуб из Финикса удовлетворил все запросы и оперативно подписал одного из лучших игроков лиги. Теперь у «Санз» есть своё большое трио Дюрант — Букер — Пол, но не стоит забывать и про центрового Деандре Эйтона, который многое умеет и находится в прайме.

«Бруклин» провёл мощную чистку, которая позволит клубу Джо Цая сэкономить аж $ 100 млн на налоге на роскошь. «Нетс», кажется, уходят в перестройку прямо по ходу чемпионской гонки. Сложно вспомнить подобный пример, когда из неплохо едущей машины достают двигатель и (немного безумного) водителя.



Но был ещё один клуб, который не мог сидеть безучастно. И да, это «Лейкерс», которые наконец-то избавились от Расселла Уэстбрука. Затея с приходом защитника полностью провалилась, а его громадный контракт не давал возможности для быстрого обмена.



Вообще, обменять Уэстбрука, на которого руководство без зазора совести свалило все беды команды, «Лейкерс» пытались ещё с межсезонья. Этого трейда ждали и болельщики, и сам разыгрывающий, вот только найти подходящее направление для его отъезда никак не удавалось. С «Пэйсерс», Майлзом Тёрнером и Бадди Хилдом так и не сложилось, как не сложилось и с Кайри Ирвингом, в итоге перебравшимся в «Даллас». Но под дедлайн «озёрникам» наконец-то выкатили достойное предложение, и сделали его «Юта» с «Миннесотой». За Расселла, Хуана Тоскано-Андерсона, Дэмиана Джонса и компенсацию в виде пика первого раунда 2027 года «Лос-Анджелес» получит другого Расселла – Д’Анджело – Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.



Сам же Уэстбрук пока что отправляется в «Юту», вот только играть за команду почти наверняка не будет. По слухам, его абнормальный контракт на $ 47 млн, который и так истекает по окончании сезона, может быть выкуплен. И в этом случае за него будут бороться «Чикаго» и «Клипперс». Что касается «Джаз», они, как и на протяжении всего прошлого года, были больше заинтересованы в драфт-компенсации, нежели в услугах Уэстбрука, Тоскано-Андерсона или Джонса. Команда нацелена на перестройку, осуществить которую поможет куча пиков, уже полученных за Руди Гобера и Донована Митчелла, к которой теперь добавился ещё один. Да и отобрать выбор первого раунда у «Лейкерс», которые к 2027 году наверняка останутся и без Леброна, и без Энтони Дэвиса – это неплохой мув.

Д’Анджело Расселл Фото: David Berding/Getty Images

Но пока «Лос-Анджелес» остался только без Уэстбрука. Хорошо это или нет? Скорее да. За него клубу удалось получить неплохой пакет игроков. Вандербилт – качественный ролевик, «большой», который подарит «Лейкерс» глубину состава и выручит в обороне, как делал это в «Тимбервулвз». Он хорош на подборе, не бесполезен в защите, особо не нуждается в пространстве, выдаёт хороший процент с игры и средний – из-за дуги, откуда начал толком бросать только в нынешнем сезоне. Бизли, который может выходить как в старте, так и со скамейки, наоборот, поможет «Лейкерс» с трёхочковыми. Он в среднем делает по 3,1 успешных дальних броска за игру, что составляет примерно 30% от того, сколько попадают все игроки «Лос-Анджелеса» (10,5).



Что касается Расселла, здесь не всё так однозначно. Да, у него хорошая статистика: ¬18 очков при 39,1% из-за дуги и всего 2,7 потери, а также 6,2 передачи. Д’Анджело может как взять на себя задачи Леброна в нападении в его отсутствие, так и поделить с ним площадку благодаря высокому проценту с дальней дистанции. Вот только защитные навыки у него, мягко говоря, хромают, а согласно продвинутой статистике, «Тимбервулвз» в нынешнем сезоне играли лучше, пока защитник отдыхал на скамейке. Но благодаря звёздным напарникам в «Лейкерс» ситуация должна обстоять иначе. Во всяком случае, хочется в это верить.

И обмен Уэстбрука остаётся, пожалуй, самой адекватной сделкой, проведённой «Лейкерс» перед дедлайном. Команда избавилась от запросившего обмен Томаса Брайанта, а также от Патрика Беверли с истекающим контрактом. И всё бы ничего, если бы взамен «озёрники» получили больше, чем, прости господи, Мо Бамбу, Дэйвона Рида и три пика второго раунда. Да, пики хотелось вернуть после недавнего обмена Руи Хачимуры, и это можно понять – переподписать Брайанта всё равно бы не получилось из-за финансовых ограничений. А вот трейд вписавшегося в «Лейкерс» Беверли на Бамбу выглядит неоднозначным, кто бы что ни говорил про 40% из-за дуги и габариты последнего.



В общем, где продолжит карьеру Уэстбрук – пока не совсем ясно, но его уход должен положительно сказаться на «Лейкерс». Во всяком случае на бумаге дела у команды теперь обстоят лучше, чем до его отъезда. Да и понаблюдать за тем, что Дарвин Хэм придумает с новыми игроками, будет интересно. Вот только спасёт ли это сезон?