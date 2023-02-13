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Единая лига ВТБ, «Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит» 79:70 на домашней площадке

Все обыграли чемпиона! «Зенит» уступил каждому в первой шестёрке
Марат Арасланов
«Нижний Новгород» обыгрывает «Зенит» 79:70
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«Нижний Новгород» — одно из главных открытий 2023 года.

«Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. Команда Хави Паскуаля победила ЦСКА в невероятной семиматчевой серии в прошлом сезоне, но продолжает испытание медными трубами. Статус чемпиона никуда не делся, даже несмотря на серьёзное изменение состава. Правда, петербуржцы сами дали мощный заряд для всех оппонентов, обыграв ЦСКА в Суперкубке последним броском. Все команды настраиваются на сине-бело-голубых по-особенному — медицинский факт.

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И уже по ходу сезона «Зенит» начал буксовать. Игра петербуржцев была далека от идеала, а поражения лишь добавляли нервозности. Сначала чемпион громко провалился в столице, упустив 20-очковое преимущество в игре с дебютантами из МБА. А чуть позже уже на своём паркете их звонко щёлкнул по носу обретающий уверенность «Локомотив-Кубань». Владислав Емченко и его победный бросок точно не добавили радости тренерскому штабу и руководству «Зенита».

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В результате в Петербурге решились на коренные изменения в составе. Менеджмент оперативно подписал контракт с Адриеном Морманом, Трентом Фрейзером и Ройсом Хэммом. И это дало мгновенный результат! «Зенит» сенсационно обыграл ЦСКА в Москве, нанеся лидеру чемпионата первое поражение в сезоне. Правда, эффект оказался краткосрочным.

Уже в кубковом матче с «Уралмашем» чувствовалось внутреннее напряжение петербуржцев. Регламент Кубка России допускает всего двоих легионеров, а потому у чемпиона Суперлиги появились шансы. Наказывая «Зенит» за ошибки, екатеринбуржцы имели «+8» (и «-1» по ходу двух матчей) к середине четвёртой четверти. Но чемпион старшей лиги всё-таки дожал соперника, обеспечив выход в «Финал четырёх», где вполне может встретиться в решающей игре со своим соперником по матчу Единой лиги — «Нижним Новгородом».

Евгений Бабурин в атаке

Евгений Бабурин в атаке

Фото: БК «Нижний Новгород»

Зоран Лукич и его команда мучилась на старте сезона из-за обилия травмированных, но уже к новогодним праздникам лазарет опустел, а результаты пошли в гору. В начале 2023 года «Нижний» разобрался в гостях с МБА, которой проиграл дважды в первом круге, а после фантастическим образом отыгрался в гостях у «Локо». Проигрывая девять очков почти за минуту до конца матча, парни Лукича смогли вырвать победу!

Положительные эмоции «Нижний» получил и в Кубке, где выбил грозный УНИКС. В первой игре дома «горожане» обеспечили себе небольшой задел, который быстро сгорел в ответном матче в Казани, когда в какой-то момент преимущество УНИКСа достигло 26 очков. Да, «Нижний Новгород» проиграл четыре очка, но по сумме прошёл дальше.

И на такой «горячий» коллектив, как «Нижний Новгород», попали игроки «Зенита». Уже в первой четверти хозяева захватили лидерство и предложили чемпиону свой темп, где большая роль была отведена чёткому движению игроков в зоне атаки, передачам под врывающихся в «краску» игроков и броскам с дистанции после экстра-паса. Драган Апич не мог промахнуться в первых атаках, исполняя свой фирменный полукрюк, а икс-фактором стал Михаил Беленицкий. Молодой российский защитник получает не так много времени, как остальные лидеры, но против «Зенита» вышел в стартовой пятёрке и не только фокусировался на обороне, но и в нужный момент набрал пять очков.

Томас Эртель в атаке

Томас Эртель в атаке

Фото: БК «Нижний Новгород»

Главное оружие «Зенита» — Томас Эртель. От него всегда исходит угроза, он может забить любой мяч с любой дистанции, а если вокруг много соперников, то француз обязательно найдёт свободного партнёра. Но сегодня Эртель не был похож на себя. Его проходы страховали Апич, Салаш, Чадов и Ганькевич, а броски с дистанции не летели с высоким процентом. Да и атаковал Томас не много — всего восемь попыток с игры и ни одного пробитого штрафного!

Главным действующим лицом гостей стал Калеб Хомсли. Леворукий снайпер забивал больше половины бросков, набрав в итоге 20 очков. Собственно, во многом именно усилия Хомсли помогли «Зениту» добраться до концовки, где очень вовремя прорвало Трента Фрейзера. Реактивный малыш попал из-за дуги, со средней и в итоге набрал 18 очков.

Но «Нижний» был всё-таки несгибаем. Дмитрий Хвостов вдруг включил режим тасманского дьявола и начал накручивать всех оппонентов одним только взглядом, заставляя сине-бело-голубых нарушать правила. Максим Салаш так и вовсе провёл самый результативный матч в сезоне, наказывая соперника за то, что оставляли его без присмотра на дуге. Салашу не хватило в итоге одного очка до повторения личного рекорда результативности в Единой лиге ВТБ. Но зато у него солидная коллекция, которой никогда не было раньше: 25 очков + 13 подборов + 4 перехвата и ни одной потери при коэффициенте полезности 46!

Единая лига ВТБ. Группа А
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
79 : 70
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Пари Нижний Новгород: Салаш - 25, Апич - 19, Хвостов - 13, Бабурин - 6, Лав-Робертс - 6, Беленицкий - 5, Ганькевич - 4, Ребич - 1, Понкрашов, Синегубов, Стребков, Чадов
Зенит: Хомсли - 20, Фрейзер - 18, Томпкинс - 9, Эртель - 7, Хэмм - 6, Карасёв - 5, Фридзон - 4, Морман - 1, Д. Кулагин, Зубков, Клименко, Торопов

В последние минуты «Зенит» не смог приблизиться к сопернику, который грамотно оборонялся и уже за минуту до финальной сирены обезопасил итоговый результат, имея «+11».

«Для нас абсолютно неприемлемо допускать 17 потерь и позволять сопернику брать 11 подборов в нападении. В этом причина нашего поражения. В последнее время мы испытываем трудности в тренировочном процессе — у многих игроков проблемы со здоровьем», — не скрывал своего разочарования Хави Паскуаль, получивший в концовке матча технический фол за жаркие споры с арбитрами.

Трент Фрейзер и Никола Ребич

Трент Фрейзер и Никола Ребич

Фото: БК «Нижний Новгород»

А вот максималист Зоран Лукич не стал сильно нахваливать своих парней.

«Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах. Бабурин сегодня не чувствовал свой бросок — ноль дальних попаданий из восьми. Проблемы не только у него — Хвостов отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют. Спасибо парням за самоотдачу», — сказал после игры Зоран Лукич.

«Зенит» проигрывает в восьмой раз в сезоне, и разница между ним и «Нижним Новгородом» сокращается до трёх побед. Третьему месту чемпиона в турнирной таблице пока ничего не угрожает, но второй раунд Единой лиги ВТБ в разгаре, а это значит, что шансы догнать соперника у «Нижнего» ещё будут. Более того, «Зенит» в нынешнем сезоне проиграл МБА, «Локомотиву», УНИКСу и ЦСКА. Получается, все команды из первой шестёрки хоть раз, но обыграли действующего обладателя Кубка Белова.

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