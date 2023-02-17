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История Леброна Джеймса, повлиявшего на судьбу форварда сборной России Сергея Карасёва, «Кливленд», «Зенит»

Леброн всё испортил. Сергей Карасёв сыграет в Матче звёзд Лиги ВТБ, а мог бы – в НБА
Арина Ершова
Почему у Карасёва не получилось в НБА
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Герою «Зенита» не повезло оказаться в «Кливленде».

Сергей Карасёв – одна из главных звёзд поколения 2010-х в российском баскетболе. Он играл в сборной России и в НБА бок о бок с Андреем Кириленко, блистал за «Зенит», а в прошлом году помог команде из родного города впервые стать чемпионом страны. Но карьера этого игрока могла сложиться совсем по-другому, если бы не… Леброн Джеймс! Вспоминаем, как это было.

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В НБА Сергей Карасёв оказался в далёком 2013-м. Тогда 19-летний россиянин был выбран «Кливлендом» под 19-м номером на драфте. В дебютном году он провёл за «Кавальерс» всего 22 матча, несколько раз отправлялся в Лигу развития, но был готов пробивать себе путь если не в стартовую пятёрку, то хотя бы в ротацию в следующем сезоне. Он обещал быть интересным – летом 2014-го команда в третий раз подряд получила первый пик на драфте и готовилась к перестройке, а на пост главного тренера пришёл Дэвид Блатт, хорошо знакомый Карасёву по сборной России. Вот только в перестроившемся «Кливленде» Сергею места не нашлось – и спасибо за это стоит сказать самому Леброну Джеймсу.

Сергей Карасёв

Сергей Карасёв

Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Тем летом Король не стал продлевать контракт с «Майами», где провёл четыре года и завоевал два чемпионских титула, и получил статус неограниченно свободного агента. И возвращение в «Кливленд», с которым он в своё время так и не выиграл заветный перстень, выглядело оптимальным вариантом. «Кэвс» и в частности Дэн Гилберт были готовы тратить, сам игрок жаждал вернуться в родной штат, и даже для его агента Рича Пола это было своеобразной миссией. И вот 11 июля 2014 года Леброн выкатил долгожданное заявление о том, что решил перейти в «Кливленд».

Карасёва обменяли буквально за день до этого. Причина – команда судорожно освобождала платёжку, чтобы выдать Леброну максимальный контракт. В итоге Сергея вместе с Джарретом Джеком отправили в «Бруклин», что на тот момент казалось неплохим вариантом. Хотя бы потому, что тогда за «Нетс» выступал именитый соотечественник и старший товарищ Карасёва Андрей Кириленко, а владельцем клуба был ещё один россиянин – Михаил Прохоров.

«Можно сказать, что Леброна обменяли на меня. Я был в той сделке, когда «Кавальерс» чистили платёжку для подписания Леброна Джеймса. С большим удовольствием поиграл бы с ним и поварился бы с ним на тренировках. Это нереальный человек и опыт, который можно получить. В тот момент ещё Дэвид Блатт пришёл главным тренером в команду, и у меня чуть ли не крылья выросли за спиной. Рвался на предсезонку, и тут ко мне в Вегасе в пять утра приходят и говорят: «Серый, прости, мы тебя обменяли в «Бруклин». Со слезами на глазах прощались», – сказал Карасёв в 2020-м в интервью «Чемпионату».

После обмена баскетболист заявил, что ему вообще без разницы, какой клуб представлять. Главное – получать игровое время. И в «Бруклине» с этим было получше, даже несмотря на то что россиянин играл второго номера, не имея при этом должной физики. Ещё до начала сезона-2014/2015 с Карасёвым продлили контракт, в одностороннем порядке активировав опцию. Спустя месяц он начал регулярно появляться на площадке, но в марте 2015-го, увы, получил серьёзную травму колена – разрыв боковых связок. Игрок перенёс операцию и был вынужден пропустить остаток сезона, плей-офф НБА и даже Евробаскет.

Сергей Карасёв

Сергей Карасёв

Фото: Zhong Zhi/Getty Images

Однако после такой тяжёлой травмы Карасёв всё же сумел полностью восстановиться. Он был настроен закрепиться как в составе «Бруклина», так и в НБА в целом. Вот только обстановка в «Нетс» никак не располагала становлению молодого игрока. Новый сезон команда начала с катастрофических 10-27, из-за чего посреди сезона осталась без главного тренера. Лионель Холлинз был уволен, а чемпионат команда доигрывала под руководством ассистента Тони Брауна. В итоге «Нетс» завершили розыгрыш с балансом 21-61 – это стало их худшим результатом с момента переезда франшизы в Бруклин. Карасёв принял участие в 40 матчах, но проводил на площадке всего по 10 минут. А перед сезоном-2016/2017 стал неограниченно свободным агентом – продлевать его ещё на год в «Бруклине» не стали.

И хотя сам игрок очень не хотел возвращаться в Европу, толковых предложений от команд НБА он тогда не получил. Его пытались заполучить в Турции и Испании, но Карасёв предпочёл вернуться на родину – в «Зенит», который на тот момент возглавлял его отец Василий Карасёв. Сергей, конечно, до последнего надеялся вернуться в НБА, но уже в более значимой роли. И если с НБА пока так и не сложилось, то стать лидером у него уже получилось – хотя бы на родине, в Санкт-Петербурге.

Сергей Карасёв

Сергей Карасёв

Фото: vk.com/zenitbasket

Два первых сезона форварда в «Зените» стали лучшими в его карьере с точки зрения статистики. Потом был двухгодичный перерыв на «Химки», а после того, как те развалились – триумфальное возвращение в Северную столицу. Прошлым летом «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги. Команда вырвала победу в заключительном седьмом матче финальной серии с ЦСКА. И если бы в Лиге ВТБ, как в НБА, вручали награду MVP финала, Карасёв был бы одним из главных претендентов на неё. Несмотря на то что он получил травму в ходе плей-офф, в решающей серии 29-летний баскетболист в среднем набирал 13,4 очка при 52% с игры и 56,8% из-за дуги (21/37).

По итогам сезона он стал четвёртым самым результативным игроком «Зенита», будучи единственным россиянином в первой пятёрке с Билли Бэроном, Алексом Пойтрессом, Джорданом Мики и Джорданом Лойдом. Трое из них в своё время также играли в НБА, а на данный момент успешно выступают в Евролиге. И это лишь подтверждает тот факт, что Карасёв, безусловно, остаётся игроком высокого уровня. Но ситуация могла бы обстоять совсем иначе, задержись он за океаном подольше. И всё, что для этого требовалось – это оказаться в нужной команде.

«Кэвс» с главным тренером Дэвидом Блаттом (который очень хорошо знал Карасёва по сборной России) по полной вложились в Леброна, а в «Нетс» ему попросту не предоставили должных возможностей для роста. Однако опыт выступлений в НБА у Карасёва всё-таки имеется, и это дорогого стоит. Сейчас он полностью сосредоточен на «Зените», с которым продлил контракт на два года. Впереди у действующих чемпионов – непростая концовка сезона в Лиге ВТБ, борьба с ЦСКА, УНИКСом и другими непростыми соперниками. Ну а в самое ближайшее время Карасёв сыграет в четвёртом для себя Матче всех звёзд в Лиге ВТБ. Станет ли он героем и в этом году? И поможет ли своему коллективу защитить титул?

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