«Один из лучших европейских игроков». Как Швед заставил НБА признать свой талант

Быть частью семейства под названием Национальная баскетбольная ассоциация – это честь и привилегия. Баскетболисты со всей планеты стремятся к этому: кто-то пытается через американские университеты, кто-то феерит в Европе, затем этих игроков замечают за океаном. Алексей Швед не исключение. Упорный труд, талант и настойчивость всё-таки принесли плоды в 2012 году. Даже несмотря на провальный год драфта НБА.

Швед пытался пробраться в НБА через драфт в 2010-м, но был вынужден встретиться с отказом – защитник не приглянулся ни одному клубу. В это сложно поверить сейчас, зная, на что способен защитник и главная звезда российского баскетбола. Что это за драфт был такой? Удивительно, но на весь «класс» – всего четыре участника Матча звёзд: Джон Уолл, Демаркус Казинс, Гордон Хэйворд и Пол Джордж. И только четыре европейца – Кевин Серафен (Франция), Тибор Пляйсс (Германия), Неманья Бьелица (Сербия) и Райан Ричардс (Англия), который, к слову, так и не появился на площадках НБА. И неужели Алексею не нашлось места? На преддрафтовых мероприятиях о нём отзывались исключительно положительно.

Алексей Швед до отъезда в НБА Фото: РИА Новости

«Натуральный разыгрывающий с приемлемым ростом – это его преимущество. Боец, умный боец. Харизматичный. Для своих лет прекрасно чувствует игру. Может провести мяч и довести его до корзины. Великолепный распасовщик и «болл-хэндлер». В арсенале – опасный кроссовер – в состоянии вывести партнёра по команде на открытый бросок. Выглядит молодо, ему ещё расти и расти. Один из лучших перспективных европейских игроков», – даёт положительную характеристику Алексею сайт, сравнивая его с Пенни Хардуэем.

Видео можно посмотреть на канале EuropeanProspects в YouTube. Права на видео принадлежат EuropeanProspects.

И куда же без минусов? У Алексея они, конечно же, присутствовали, как и у других игроков. Без минусов никуда.



«Очень узкие плечи для его телосложения. Худой. Возможно, так и не станет физически конкурентоспособным игроком, но для разыгрывающего это не так важно. Но сила не помешает – особенно при проходах под кольцо», – считает тот же сайт.

На сайте «НБА Драфт» ему присвоили итоговый 58-й номер из 60. Не так критично, как могло бы показаться на самом деле. Но всё же его обошли стороной. Спустя два года, в 2012 году, уже в качестве свободного агента Швед заключил трёхлетний контракт на очень солидные $ 10 млн с «Миннесотой Тимбервулвз». В команде присутствовали испанец Рики Рубио, сильный центровой в лице Николы Пековича и опытный Джей Джей Бареа. Потом к коллективу присоединился страдающий травмами Брэндон Рой. И Андрей Кириленко тоже был в той команде. Именно наличие партнёра по сборной ускорило адаптацию Шведа.

Алексей Швед на Олимпиаде в Лондоне Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но что же случилось со Шведом за два года? Почему клубы, которые проходили мимо него пару лет назад, начали интересоваться талантом российского снайпера, который также отлично чувствовал себя на позиции разыгрывающего? Ответ прост — сам Швед прогрессировал с невероятной скоростью. Он не только завоевал себе место в составе ЦСКА, но и стал одной из основных опций в сборной России. Дэвид Блатт доверял ему всё больше, и в итоге это принесло пользу на Олимпиаде в Лондоне, где наши парни завоевали бронзовые медали. Именно после этого Швед отправился покорять НБА.

2 ноября 2012 года – первый матч. «Волки» принимали «Сакраменто Кингз». Россиянин провёл на площадке 15 минут 3 секунды, не отметившись набранными очками (0 из 3 с игры), но записал на свой счёт один подбор и один блок-шот. А дальше всё пошло в гору.



Лучший матч в плане результативности за «Миннесоту» Алексей провёл против «Голден Стэйт Уорриорз» – 22 очка, включая семь результативных передач и три подбора. И это спустя всего две недели.

Видео можно посмотреть на канале DownToBuck Highlights Archivium в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А ведь против него защищался ещё не реализовавший себя Дрэймонд Грин! И Клэй Томпсон — большой специалист по защите — тоже был рядом. В течение сезона-2012/2013 российский защитник 14 раз набирал в играх как минимум 15 очков. К сожалению, этого не хватило, чтобы Алексея пригласили на Матч восходящих звёзд.



Второй сезон защитника выдался не таким ярким, как дебютный. 13 очков – максимальное количество очков в играх с «Вашингтон Уизардс» и «Сакраменто Кингз». Однако этот розыгрыш чемпионата НБА остался примечателен тем, что Алексея таки пригласили на Матч восходящих звёзд, где представлял он команду Чарльза Баркли.



Наш игрок завершил выставочную встречу с 12 очками (пять из восьми с игры), четырьмя передачами и одним подбором. Иными словами, в тени он точно не остался. А ещё отметился роскошными бросками сверху, выполненными с лёгкостью и присущей Шведу эстетикой.



Сезон-2013/2014 стал последним для Шведа в составе «волков». В августе 2014 года его обменивают в «Филадельфию», за которую он отыграл всего 17 встреч, набирая в среднем 9,9 очка и 2,7 передачи. В декабре этого же года очередной обмен, но на этот раз в «Хьюстон Рокетс». В Техасе Алексей провёл ещё меньше матчей – девять. И проводил на паркете меньше всего времени за карьеру – 6,6 минуты.



Следующей и последней станцией для россиянина в НБА стал «Нью-Йорк Никс», в котором он оказался в результате очередного обмена в феврале 2015 года перед дедлайном НБА. В «Никс» Алексей отыграл 16 матчей, запомнившись при этом яркими и результативными выступлениями.

Алексей Швед в НБА Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

Именно в Нью-Йорке Швед устанавливает личный рекорд результативности в НБА – 25 очков против уже упомянутой «Филадельфии», добавляя в актив шесть подборов и три передачи. Помимо этого, он трижды набирал в играх как минимум 20 очков и пять раз – 15–19 очков. В среднем за период в «Никс» у Алексея вырисовывались 14,8 очка, 4,6 подбора и 3,6 передачи – это лучшие карьерные показатели россиянина в НБА.



Сезон-2014/2015 стал последним для нашего баскетболиста. В июне Швед становится неограниченно свободным агентом и принимает решение вернуться в Европу. Швед получал предложения от клубов НБА, но нигде ему не гарантировали роли и игровых минут. В «Химках» же, помимо увесистого контракта, защитника делают главной звездой и строят вокруг него команду, которая будет биться с ЦСКА в Единой лиге ВТБ, Евролиге.