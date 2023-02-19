«Белые умеют прыгать». Данк-контест НБА спас парень, получивший контракт пять дней назад!

Год за годом наблюдать за звёздным уикендом НБА становится всё скучнее и скучнее. Виной тому устаревший формат, отсутствие звёзд, опостылевшие конкурсы и множество других причин, по которым рейтинги этого мероприятия падают ежегодно. Вот и в этот раз всё, казалось бы, шло по уже знакомому сценарию. Но потом наступило время данк-контеста, в ходе которого день спас… Парень из G-лиги!

Знакомьтесь, 24-летний Мэк Маккланг. Победитель и настоящее открытие конкурса слэм-данков. Лишь одна из четырёх его попыток была оценена судьями в 49,8 балла, остальные же получили максимальные 50 очков. Особенно жюри в лице Карла Мэлоуна, Джамала Кроуфорда, Гарольда Майнера, Доминика Уилкинса и Лизы Лесли впечатлил заключительный элемент – данк с двух рук и разворотом на 540 градусов. С ним Маккланг не сумел справиться на тренировке. Зато уже в ходе конкурса, надев джерси своей школьной команды, он выполнил этот бросок идеально и с первой попытки, как и три предыдущих.



Сразу после данка Мэк повторил знаменитый жест Винса Картера с данк-контеста 2000 года – «Всё кончено». «Вивинт арена» ликовала, Маккланга окружила толпа олл-старов, а награду за победу в конкурсе ему вручил легендарный Джулиус Ирвинг – победитель самого первого данк-контеста в истории, состоявшемся в далёком 1976-м.



«Мэк Маккланг в одиночку спас данк-контест своим сегодняшним выступлением. Он устроил шоу!» – написал по этому поводу Мэджик Джонсон.



«Белые парни умеют прыгать», – написал экс-баскетболист Рекс Чапман. Эта фраза, кстати, стала одной из самых упоминаемых в социальных сетях сразу после данк-контеста.

Мэк Маккланг и Джулиус Ирвинг Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В общем, сегодня Мэк купается в лучах славы и останавливаться на достигнутом не намерен. Во-первых, он заявил о готовности принять участие в данк-контесте в следующем году. Во-вторых, игрок ещё раз подтвердил своё намерение добиться успеха в НБА. И это при том, что на площадку в НБА он выходил всего лишь дважды, а до сегодняшнего дня большинство поклонников баскетбола никогда о нём и не слышали. Как так?



Ещё неделю назад у Маккланга не было контракта в НБА. «Филадельфия» подписала его на двусторонней основе буквально за пять дней до Матча всех звёзд – сезон Мэк начинал в G-лиге, где в среднем набирал по 19,1 очка и 4,7 передачи за «Делавэр Блю Коатс». Так, он стал первым в истории игроком G-лиги, принявшим участие в данк-контесте НБА, не являясь игроком НБА. Но откуда он вообще взялся?

Маккланг стал настоящей интернет-сенсацией ещё во времена выступления на школьном уровне благодаря нарезкам на YouTube. Уже тогда он ставил данки, набирал невообразимое количество очков и бил один рекорд штата за другим. В своём заключительном сезоне в чемпионате старших школ Вирджинии он в среднем набирал аж по 29 очков за игру. Тогда не устояло даже достижение невероятного Аллена Айверсона по результативности – Мэк набрал 948 очков за 25 матчей. На пять игр меньше, чем когда-то потребовалось Айверсону.



В университете Макклангу стало посложнее. Всё-таки его роста (188 см) и физики было недостаточно, чтобы противостоять лучшим из лучших в NCAA. Он присоединился к «Джорджтаун Хойас» Патрика Юинга, но по итогам двух не самых удачных сезонов принял решение покинуть команду. По словам агента игрока, в «Хойас» его клиенту просто не предоставляли возможности играть роль, на которую тот рассчитывал. Команды НБА ожидали, что Мэк будет чаще выходить на позиции разыгрывающего, но в «Джорджтауне» с переполненной задней линией он много времени проводил без мяча. В итоге игрок отзаявился с драфта НБА–2020 и перешёл в «Техас Тек», где провёл ещё год. Но там с амплуа первого номера получилось даже хуже – его количество передач снизилось с 2,4 до 2,1 за матч.

Мэк Маккланг на звёздном уикенде НБА Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В итоге на драфте-2021 Маккланг так и не был выбран. Тем летом он, конечно, получил шанс в «Лейкерс», за которых выступал в Летней лиге, но ещё до официального начала сезона был оттуда отчислен и переведён в фарм-клуб «озёрников» в G-лиге. Потом Мэк отыграл два десятидневных контракта за «Чикаго» и их фарм-клуб «Винди Сити Буллз», зато по возвращении в «Саут-Бэй Лейкерс» был признан лучшим новичком года в Лиге развития. В среднем игрок набирал по 21,6 очка, 6,6 подбора, 7,6 передачи и 1,4 перехвата за 36 минут на площадке.



По окончании сезона «Лейкерс» всё же выдали Макклангу двусторонний контракт, но спустя несколько месяцев так и не сделали ему квалификационное предложение. В Летней лиге – 2022 он защищал цвета «Голден Стэйт Уорриорз», которые в дальнейшем выдали ему годичный негарантированный контракт, но за две недели до начала сезона Мэк был отчислен. После этого «Филадельфия» пригласила его на контракт Exhibit 10, но исключила на следующий же день.



Дело было в октябре 2022-го. Как обстоят дела сейчас, уже было упомянуто выше. «Филадельфия» вернула Маккланга и наверняка предоставит ему шанс показать себя. Помимо этого, Мэк однозначно обрёл популярность в США. Хотя и нельзя сказать, что до этого он был ноунеймом. К началу данк-контеста на одном из его аккаунтов в социальных сетях была 821 тыс. подписчиков. Это в два раза больше, чем у остальных троих участников вместе взятых. Но теперь он – не просто данкер с просторов YouTube, а игрок, сотворивший настоящую историю на Звёздном уикенде НБА. Браво!