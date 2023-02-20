У Тейтума — MVP и рекорд, у Леброна — травма и классная шутка! Главное с Матча звёзд НБА

В ночь на 20 февраля в Солт-Лейк-Сити состоялся Матч всех звёзд НБА. В нём друг другу противостояли команды Запада и Востока, сформированные прямо перед началом встречи Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс») и Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Впервые за многие годы Король проиграл в качестве капитана – его команда уступила со счётом 175:184!

Уже после первой половины Яннис и компания вели со счётом 99:92, и победная серия Леброна в роли капитана оказалась под угрозой. Благодаря полному отсутствию защиты сразу восемь игроков преодолели двузначную отметку по набранным очкам: сам Джеймс, Донован Митчелл, Джейсон Тейтум, Кайри Ирвинг, Джоэл Эмбиид, Джейлен Браун, Паскаль Сиакам и Лаури Маркканен.

Но после перерыва и торжественной церемонии в честь Леброна Тейтум взял всё в свои руки. Он набрал 27 очков только в третьей четверти, фактически поставив точку в противостоянии коллективов. В итоге звезда «Бостона» принёс команде Востока 55 очков, 40 очков добавил Донован Митчелл, ещё 26 – Дэмьен Лиллард. Так, Брон потерпел первое поражение в шести матчах в роли капитана на МВЗ!

Драфт

Впервые в истории Матча звёзд капитаны выбирали участников команд перед самым началом встречи. И эта стадия мероприятия стала, пожалуй, самым забавным моментом всего вечера.



Никола Йокич, например, принял решение присоединиться к команде Леброна самостоятельно. Но не потому, что уж очень хотел поиграть с Джеймсом, а по ошибке. Джокер думал, что уходит с драфта последним, а заключительный выбор отдаётся команде Короля. Вот только он не заметил Лаури Маркканена, скромно стоявшего позади него.

Яннис же ну очень хотел к себе в команду Джа Моранта – до такой степени, что случайно попытался заполучить его ещё на стадии выбора резервистов, вынудив нескольких участников происходящего пробить «фейспалм».

Но Леброн – шутник даже покруче Янниса. Так, под третьим пиком в его команду ушёл Хука Дончич. Или в переводе с английского – «кальян Дончич». Джеймс подколол словенца за завирусившиеся фотографии, на которых он курит кальян, попавшие в Сеть в ходе плей-офф в прошлом году.

Леброн Джеймс на Матче звёзд НБА Фото: Kyle Terada/Getty Images

Без капитанов

После того как Джеймс и Адетокунбо устроили шоу перед матчем, сразиться на площадке им так и не было суждено. Грек был заменён через 20 секунд после начала встречи – он оформил попадание из-под кольца, а затем сфолил и присел на скамейку, где и пробыл до самой финальной сирены. Причиной тому травма правого запястья, которую Фрик на днях получил в матче с «Чикаго».

Леброн же заработал повреждение прямо по ходу Матча звёзд. В первой четверти он пытался заблокировать бросок Паскаля Сиакама и неприятно ударился пальцами об кольцо. В итоге Король доиграл первую половину, набрав 13 очков за 14 минут, но после перерыва в игре так и не появился. Пресс-служба НБА подтвердила, что у Джеймса был выявлен ушиб руки.

В «Лейкерс» напряглись: Джеймс и так принял участие всего в одной из четырёх прошедших встреч из-за повреждения лодыжки. Однако насколько серьёзной оказалась его травма на этот раз, пока неизвестно.

Впрочем, эта неприятность не помешала Джеймсу оказаться в центре внимания в перерыве. В честь его исторического рекорда по набранным очкам организаторы Матча звёзд устроили для игрока целую церемонию. На которой Джеймс, кстати, пребывал в хорошем настроении и даже пожал руки нескольким присутствовавшим. Должно быть, с его правой рукой всё в порядке.

Рекорд Тейтума

Самым ценным игроком Матча звёзд был признан один из главных кандидатов на MVP сезона – Джейсон Тейтум. В день, по совместительству пришедшийся на выход его именной модели кроссовок с Air Jordan, он выдал впечатляющую статистику. И это даже с поправкой на то, что в наши дни сопротивление соперникам на МВЗ оказывать не принято. Лидер «Бостона» набрал 55 очков (22/31 с игры, 10/18 из-за дуги), сделал 10 подборов и шесть передач за 35 минут игрового времени, побив сразу два рекорда.

Первый – по количеству набранных очков, второй – по результативности за четверть. Предыдущие рекорды принадлежали Энтони Дэвису и Стефену Карри соответственно. Бровь в 2017 году набрал 52 очка за матч, а Стеф записал на свой счёт 21 очко за четверть в 2021-м.

И хотя в первой половине Тейтуму пришлось противостоять самому Леброну, одним из самых запоминающихся моментов вечера всё же стала его борьба с одноклубником Джейленом Брауном на последней минуте третьей четверти. Зрители наконец смогли понаблюдать хоть какие-то проблески защиты, а также два ярких эпизода: сначала Тейтум оформил трёхочковый с сопротивлением Брауна, а затем не позволил тому реализовать дальний бросок за мгновения до сирены.

Джейсон Тейтум на Матче звёзд НБА Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Хайлайты

И несмотря на то что многие остались не в восторге от качества баскетбола на Матче звёзд, в нём всё-таки не обошлось и без зрелищных моментов. По окончании встречи НБА собрала соответствующий топ-10, который возглавил данк молодой звезды «Мемфиса» Джа Моранта с разворотом на 360 градусов.

Второе место в десятке отдали Дэмьену Лилларду из «Портленда», оформившему феноменальное попадание со своей половины площадки. Он попытался сделать эпизод ещё более ярким, выбросив мяч с середины и в следующей атаке, но в этот раз всё же промахнулся. Лиллард, кстати, оформил в матче восемь трёхочковых – что неувидительно, ведь накануне он стал победителем конкурса дальних бросков.

В тройку лучших моментов также вошёл данк Леброна Джеймса, навесившего самому себе от щита. Посмотреть хайлайты с Матча звёзд можно в видео:

Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.