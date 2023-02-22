Яркий дебют новой сборной России в Сербии! Молодёжь Лукича разобралась с «Мегой»

Кажется, что последний официальный матч мужской сборной России был когда-то очень давно. Только сухие цифры статистики помогли освежить память о пермской встрече России и Нидерландов. Та игра в Перми должна была открыть перед национальной командой дорогу на Кубок мира, но в итоге главная команда страны досрочно прекратила свой путь. И вот через год Зоран Лукич наконец выводит сильно изменившуюся команду на товарищеский матч в Белграде.

Российская федерация баскетбола изначально решила по-своему воспользоваться ситуацией с отстранением сборных от международных соревнований. Потому на сборы как мужской, так и женской команд были приглашены те, кто ещё далёк от статуса «ветерана». Те, кого тренерский штаб считает потенциально интересными и перспективными. Много дебютантов, а средний возраст едва перевалит за 23 года. Собственно, на товарищеские матчи в Сербию отправилась мужская команда, в которой всего двум игрокам исполнилось 26 лет. Это Тимофей Якушин из МБА и Сергей Балашов из «Енисея».

Мужская сборная России по баскетболу Фото: РФБ

Поскольку тренерский штаб изначально хотел попробовать в деле молодёжь, то это отразилось и в клубном представительстве. «Локомотив-Кубань» делегировал Андрея Мартюка, Александра Щербенёва, Вячеслава Емченко и Антона Квитковских. Дебютант Единой лиги ВТБ — столичный клуб МБА — также отправил четверых: упомянутого выше Тимофея Якушина, Даниила Касаткина, Андрея Лопатина и Илью Платонова.

Понятно, что за несколько дней в Новогорске парни вряд ли могли отточить до идеального исполнение всех комбинаций Зорана Лукича и его помощников. И это сказалось на первых минутах дебютной встречи, когда, помимо всего прочего, имело место ещё и волнение от гостевого матча с сербской «Мегой».

Соперник нашей сборной — не самая сильная команда Сербии. Но зато именно «Мега» чуть ли не главный поставщик талантов по всей Европе. Команду всегда формируют для прогресса, а на матчи с Россией ещё и убрали нескольких лидеров, дав шанс проявить себя молодым сербам. «Мега», кстати, неплохо смотрелась осенью 2022 года на Суперкубке Единой лиги ВТБ, где сначала удивила всех ядовито-жёлто-розовой формой, а после и крепким выступлением.

Стартовая пятёрка россиян выглядела следующим образом: Герасимов — Емченко — Платонов — Лопатин — Мартюк. Очень габаритная, подвижная и с отличным дальним броском. Последнее, правда, несколько минут абсолютно не работало, но Лукич не стал дёргать своих парней заменами, дав спокойно почувствовать ритм матча. Да, Лопатин дважды промахнулся из убойных позиций, но зато Мартюк помогал на подборе и набирал очки из трёхсекундной зоны.

Игроки мужской сборной России по баскетболу Фото: РФБ

С первых же атак отчётливо бросалось в глаза желание каждого из наших парней улучшить позицию для партнёра. Это тот самый случай, когда игрок не спихивает ответственность, а именно ищет лучшего продолжения. Уже по ходу первой десятиминутки с помощью активной индивидуальной защиты сборная России вырвалась вперёд. Собственно, за «Мегу» играли и наш невысокий процент попадания из-за дуги, и потери, которых к концу матча собралось аж 15.

Уже в первой четверти после данка Андрея Мартюка стало предельно ясно, что зрители вряд ли уйдут домой без россыпи ярких моментов. Так оно в итоге и получилось. В начале второго игрового отрезка Щербенёв вошёл в трёхсекундную зону и скинул на Квитковских, который вбегал по лицевой. Партнёры по «Локо» соорудили эффектный «бэкдор», завершившийся силовым броском сверху через соперника.

С каждой минутой сборная России играла всё легче, в то время как соперникам очки доставались с большим напрягом. Порой их нападение вовсе вставало, и всё сводилось к банальной игре один на один.

Даниил Касаткин Фото: РФБ

После большого перерыва прессинг российской сборной ещё сильнее усложнил жизнь игрокам «Меги». Оторваться далеко не позволяли те самые вышеупомянутые две российские беды этого матча: потери и реализация дальних бросков. Однако двузначная разница внушала оптимизм не только болельщикам, но и нашим игрокам. Так в какой-то момент Емченко только с помощью своей реакции и кошачьей пластики смог организовать два перехвата, завершив их набранными очками. После Лопатин на какое-то мгновение превратился в Мэджика Джонсона, отдав не глядя результативную передачу за спиной на Мартюка.

Быстрый баскетбол вкупе с остроумным движением мяча позволил сборной России спокойно довести дело до победы. В конце матча на счёту парней Зорана Лукича набралось 28 (!) результативных передач, в то время как у соперника их было почти в два раза меньше — 15. Удивительно, но главным распасовщиком нашей команды стал 207-сантиметровый Андрей Лопатин. Форвард также набрал девять очков, а самым результативным стал Антон Квитковских из «Локо» — 17 очков (6/8 с игры) за 20:22 игрового времени.

Итоговый счёт – 85:74. Сборная России одерживает первую победу в Сербии и 23 февраля сыграет против ещё одной местной команды — ФМП. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.