У России удалили двух центровых, но это не помешало второй победе в Сербии

Февральский сбор национальной команды проходил быстро. В разгар сезона собрать игроков из разных клубов и попытаться слепить из них коллектив — задача непростая. И это было видно уже по первым минутам матча с «Мегой». В Белграде наши парни долго не могли забить, и даже клубные связки далеко не всегда работали. Зоран Лукич иронизировал после, что партнёры как будто забыли, что играют за одни и те же команды, и допускали ошибки в передачах.

Но игру с «Мегой» наши парни взяли энергией. Вторая половина просто сломала соперника, не успевавшего за темпом россиян. Именно поэтому интересно было посмотреть на второй матч. Свежий соперник (белградский клуб ФМП), накопленная усталость наших, но уже имеющееся понимание и работающие комбинации.

Стартовая пятёрка Зорана Лукича не претерпела изменений. С первых минут на паркет Арены ФМП вышли Тимофей Герасимов, Вячеслав Емченко, Илья Платонов, Андрей Лопатин и Андрей Мартюк. И россияне с первых же секунд показали, что собираются действовать так же активно, как и во второй половине встречи с «Мегой». Первые несколько атак наши промахнулись, но Мартюк привычно подчищал и заставлял на себе правила нарушать.

Правда, форварда «Локомотива-Кубань» Лукич быстро спрятал на скамейке, отправив играть вместо него Сергея Балашова. Именно баскетболист «Енисея» провёл на паркете большее количество времени, и на его долю пришлась серьёзная нагрузка. Всё дело в том, что сербская команда в середине стартовой четверти взвинтила темп и при помощи прессинга дестабилизировала игроков сборной России. Потери следовали одна за другой, а к концу десятиминутки их набралось аж девять. Кроме того, обе команды никак не могли попасть из-за дуги, но первым реализовал трёхочковый Тимофей Якушин. Защитник МБА закончил четверть с пятью очками, став самым результативным среди наших в первом отрезке. Правда, лидерство всё равно было у сербов — 17:16.

«Сколько у нас потерь? Девять?! Давайте мы лучше будем атаковать девять раз в кольцо, а не отдавать сопернику», — возмущался Зоран Лукич.

Андрей Мартюк Фото: РФБ

Во второй четверти россияне уже гораздо более бережно относились к передачам, а попадания издали позволили набрать 23 очка за четверть. Правда, соперник тоже нащупал броски с дистанции и не позволял оторваться в счёте. Обе команды поочередно выдавали рывки, а потому разница держалась в коридоре от нуля для пяти очков.

К сожалению, в одном из игровых эпизодов повреждение получил Андрей Лопатин. Форвард МБА отправился в проход и после столкновения с соперником неудачно приземлился. Прихрамывая, Лопатин отправился на скамейку и больше в игре участия не принимал.

Уже после большого перерыва за дело взялись Емченко и Платонов. Они первыми набрали по 10 очков, но если Платонов отлично стрелял из-за дуги, то Емченко угрожал проходами, добавив к ним ещё результативные передачи и перехваты.

Активная игра нашей команды сопровождалась большим количеством нарушений правил. Уже к середине третьей четверти баскетболисты ФМП пробили 30 штрафных, но главная проблема была в том, что Андрей Мартюк получил свой четвёртый фол.

Тимофей Якушин Фото: РФБ

И в это непростое время Лукич впервые в матче выпустил Даниила Касаткина. Двухметровый разыгрывающий сначала забил в проходе, а после отметился дальним попаданием, сократив отставание до минимума — 51:52.

К последней минуте третьей четверти сборная России получила «+4» — это шесть очков подряд набрал Юрий Умрихин, ураганом разрезавший оборону соперника. Соперник резонно решил воспользоваться тайм-аутом, чтобы остановить пыл россиян, но после минуты на отдых Умрихин скинул на свободного Антона Квитковских, который забил трёхочковый. В итоге перед заключительной четвертью разница стала максимальной, но семь очков точно не гарантировали победу.

Начало четвёртой четверти получилось максимально удачным. Касаткин, просидевший на скамейке запасных добрую половину матча, поймал настоящий кураж: пахал в защите и не промахивался в атаке. Остановок в матче было минимум, а после очередного быстрого отрыва, в котором Балашов после передачи всё того же Касаткина забил с фолом, разница достигла 16 очков!

Лёгкая победа? Не тут-то было! Мартюк и Балашов друг за другом получили по пятому фолу и досрочно завершили игру. Всего за матч наши парни сфолили 34 раза, что заметно облегчило жизнь сопернику, набравшему 32 из своих 75 очков с линии штрафного.

Но даже супермаленькой пятёркой сборная России выстояла и сохранила двузначную разницу. Итоговый счёт — 85:75, и на этом февральский сбор национальной команды подошёл к концу.

Молодая, резвая, местами слишком безбашенная, но очень симпатичная и современная сборная России одержала две победы в двух контрольных матчах. Да, «Мега» и ФМП не были в оптимальных составах, дав передышку лидерам. Но и у Зорана Лукича было несколько тренировок, чтобы попытаться «слепить» команду. Понятно, что 24 потери и 34 фола в последней игре вряд ли сильно обрадуют наставника главной команды страны. Но страсть и желание отдать всего себя для командного успеха, наверное, обрадуют Лукича чуть больше.