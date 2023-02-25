Этот рекорд не побьют никогда! Почти 35 лет назад турецкий игрок набрал 153 очка за матч

Эрман Кюнтер – имя этого специалиста должно быть хорошо знакомо тем, кто пристально следит за европейским баскетболом. Когда-то он выигрывал чемпионат Франции, работал с Руди Гобером и Нандо Де Коло, возглавлял сборную Турции – но это ещё не всё. В ходе своей игровой карьеры он установил сумасшедший рекорд, который, возможно, никогда не будет побит!

Эрман Кюнтер родился в Стамбуле 8 октября 1956 года. В баскетбол он начал играть, обучаясь в местном техническом университете. В ходе игровой карьеры Кюнтер защищал цвета «Бешикташа», «Фенербахче», «Енишехира» и «Экзачибаши». И хотя больших успехов на клубном уровне он так и не добился, 12 марта 1988 года Эрман установил феноменальный рекорд, обладателем которого остаётся по сей день.

Произошло это в матче «Фенербахче», цвета которого он защищал на тот момент, с «Хилалспором». В тот день команды на двоих набрали 276 очков (175:101), и больше половины из них пришлось на одного лишь Кюнтера. Он записал на свой счёт уму непостижимые 153 очка (81 из которых – в первой половине), реализовав также 17 трёхочковых.

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Это на 53 очка больше, чем в 1962 году в знаменитом матче «Филадельфии» с «Никс» набрал легендарный Уилт Чемберлен. С «сотней» он по-прежнему остаётся рекордсменом НБА по этому показателю. Вот только Кюнтер побил достижение не только Чемберлена, но и другого турецкого баскетболиста – Хюдая Буданура. В 1957 году он, выступая за «Бешикташ», принёс своей команде победу над «Истанбул Карагючю» со счётом 110:65, в одиночку набрав все 110 очков.

«Я был немного эгоистичным игроком, который не делал много передач. Но когда был молод, то много работал над основами. Я не был чистым снайпером, однако всё равно набирал очки. Я всегда атаковал кольцо», – вспоминал Кюнтер.

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В ходе карьеры Кюнтер также выступал за сборные Турции, сыграв 213 матчей, включая молодёжные команды, и в общей сложности набрал 3699 очков. В 1983 году он вместе с национальной командой завоевал на Средиземноморских играх бронзу, а в 1987-м – золото.

Однако в Европе Кюнтер куда более известен как тренер. Свою наставническую деятельность он начал в 1994-м, возглавив «Дарушшафаку». После двух лет специалист перебрался в «Бешикташ», но под его руководством команда закончила сезон на 13-м месте и была понижена в классе. Однако вскоре после ухода из клуба Кюнтер был назначен главным тренером сборной Турции, в которой проработал три года. Его главным достижением стал выход команды в четвертьфинал Евробаскета–1999.

Эрман Кюнтер Фото: Zuma\TASS

После сборной у Кюнтера был двухлетний перерыв, затем – «Галатасарай», а уже после этого – переезд во Францию, где он добился наибольших успехов на посту наставника. В 2003 году специалист возглавил «Шоле», в своём дебютном сезоне превратив команду-аутсайдера в претендента на выход в плей-офф внутреннего чемпионата. Затем был годичный перерыв на АСВЕЛ, с которым Кюнтер занял второе место в регулярке, но в дальнейшем выбыл на стадии полуфинала. А в 2006-м он вернулся в «Шоле», который в итоге тренировал вплоть до 2012 года. В 2010 году под руководством специалиста клуб впервые в истории выиграл чемпионат Франции. Тогда он стал первым турецким тренером, выигравшим чемпионат другой страны, а также вошёл в пятёрку лучших иностранных наставников в истории лиги по версии L'Equipe.

В той команде играли нынешняя звезда «Реала» Фабьен Козёр, Сэмми Мехия, в сезоне-2011/2012 ушедший в ЦСКА, Микаэль Желабаль, тогда же выступавший за «Химки», а годом позже за основную команду дебютировал звёздный центровой Руди Гобер – под руководством Кюнтера начиналась его профессиональная карьера. Другой француз, в дальнейшем оказавшийся в НБА – Нандо Де Коло – также успел поработать с Кюнтером, но покинул команду за год до чемпионского титула.

Эрман Кюнтер Фото: Zuma/TASS

После того как специалист покинул «Шоле», он был назначен главным тренером «Бешикташа». И в своей дебютной официальной игре привёл команду к победе над «Анадолу Эфес» и первому в истории Кубку президента Турции.

В начале сезона-2014/2015 годов Кюнтер сменил «Бешикташ» на «Ле Ман». С этой командой он дважды добирался до полуфинала чемпионата страны, но после неудачного сезона-2016/2017 покинул клуб. Следующий сезон он начал в «Галатасарае», однако из-за неудачных результатов также ушёл с поста главного тренера.

А вот в 2018-м Кюнтера ждало второе возвращение в «Шоле». На момент его назначения команда занимала в лиге последнее место. И хотя специалист не добился значительных успехов, он спас команду от вылета и получил продление контракта до 2021-го.

В сезоне-2019/2020 с помощью Криса Хортона, ныне выступающего за «Локомотив-Кубань», «Шоле» занял шестое место в чемпионате Франции, что стало лучшим результатом с момента завоевания трофея в 2010-м. Это позволило команде «Дьявола Босфора» (так Кюнтера прозвали французские болельщики) вернуться в еврокубки – в баскетбольную Лигу чемпионов, но сезон-2020/2021 оказался провальным.

Эрман Кюнтер Фото: Zuma/TASS

По его окончании Кюнтер покинул команду, а в 2022-м возглавил сборную Туниса. Скромно, но сейчас его команда борется за выход на чемпионат мира – 2023 с другими сборными из Африки. Тунис занимает второе место в группе B с балансом 4-2 и наверняка пробьётся в следующий раунд отбора.

Теперь у Кюнтера есть ещё один шанс войти в историю. Он сделал это и в качестве тренера (пускай и на региональном уровне), и в качестве игрока, набрав те самые 153 очка. В нынешних реалиях баскетбола сложно представить, что его рекорд будет побит в ближайшие годы или побит вообще. Но кто знает, какие ещё сюрпризы может преподнести какой-нибудь скромный европейский чемпионат?