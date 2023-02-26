УНИКС проспал три четверти. «Зенит» забрал победу даже без лидера

На «Баскет-холле» в Казани состоялся главный матч недели в Единой лиге ВТБ. УНИКС на своей площадке принимал чемпиона прошлого сезона – санкт-петербургский «Зенит». Чемпионам удалось отомстить за два обидных поражения даже без лидера на площадке!

Эта победа должна приободрить поклонников «Зенита», ведь в нынешнем сезоне дела у команды обстоят не очень хорошо. Сине-бело-голубые проиграли восемь матчей – столько же, сколько за весь предыдущий розыгрыш, ставший для них чемпионским. Причём четыре из этих восьми поражений подопечные Хавьера Паскуаля потерпели в последних шести встречах.

Вдобавок осложнилась ситуация внутри клуба. По слухам, там испытывают проблемы с финансами после того, как в конце прошлого года один из крупных спонсоров – НИПИГАЗ – покинул «Зенит». В режиме полной экономии руководство было вынуждено серьёзно сократить штат сотрудников, контракты со многими из которых не стали продлевать в новом году. Как это отразится на выступлениях команды, пока неясно. Главное, чтобы сокращения не затронули тренерский штаб и игроков.

Накануне встречи «Зенит» занимал третье место в турнирной таблице Единой лиги с балансом побед и поражений 18-8. Московский ЦСКА и казанский УНИКС опережали действующих чемпионов на восемь и пять очков соответственно. Казанцы, кстати, обыгрывали зенитовцев дважды – в матче открытия сезона (82:79) и спустя два месяца, в декабре 2022-го (95:94). И хотя исход обеих встреч решался в напряжённой концовке, победа всё равно осталась за УНИКСом. А третье поражение от коллектива Велимира Перасовича лишило бы «Зенит» всех шансов обойти соперника в таблице регулярного чемпионата.

Однако по сравнению с декабрьским матчем команд состав санкт-петербургской команды претерпел серьёзные изменения. Коллектив покинули Ричард Соломон, Томас Уимбуш и Джо Томассон. На их место пришли француз Адриен Морман, Ройс Хэмм и Трент Фрейзер, которые уже успели показать себя в Единой лиге.

Но сегодняшняя встреча с бело-зелёными была осложнена отсутствием безоговорочного лидера «Зенита» – Томаса Эртеля. Француз выбыл из строя на месяц из-за травмы колена, которую получил в матче с «Нижним Новгородом». Из-за этого он не принял участия в Матче звёзд Единой лиги, а также гарантированно пропустит «Финал четырёх» Кубка России, который пройдёт в Северной столице с 17 по 19 марта.

И это, само собой, очень большая потеря для «Зенита». Во-первых, Эртель является лучшим пасующим не только среди подопечных Паскуаля, а на турнире в целом. В среднем он исполняет 8,8 результативной передачи за игру, значительно опережая ближайшего преследователя – Алексея Шведа из ЦСКА (7,8). Во-вторых, француз занимает первое место по результативности в составе команды с 13,5 очка в среднем. Игра с УНИКСом должна была стать первой в его отсутствие – до этого Эртель принял участие во всех 26 матчах сезона.

В стартовой пятёрке «Зенита» на сегодняшний матч вышли Трент Фрейзер, Ройс Хэмм, Калеб Хомсли, Сергей Карасёв и Адриен Морман. Велимир Перасович с первых минут выпустил Ненада Димитриевича, Дэрила Мэйкона, Луи Лабери, Энтони Брауна и Винса Хантера.

УНИКС — «Зенит» (69:80) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

С самого начала первой четверти команды, казалось бы, сделали ставку на игру в защите – что неудивительно, ведь по статистике УНИКС и «Зенит» являются лучшими обороняющимися командами чемпионата. На площадке было много контакта и нарушений, но команды всё равно пользовались своими моментами и делали быстрые проходы под кольцо соперника. Однако «Зенит» в плане набора очков был куда успешнее и как итог имел преимущество в счёте. У УНИКСа же было всего шесть очков по прошествии семи минут. Хотя под конец отрезка хозяевам удалось сократить комфортное преимущество оппонентов до четырёх очков, за 15 секунд до сирены в их кольцо влетел трёхочковый Виталия Фридзона с передачи Трента Фрейзера. Последний, кстати, хотя и не набрал очков в первой четверти, отдал четыре результативные передачи, как бы взяв на себя обязанности отсутствующего Эртеля. Зато девять очков на свой счёт записал Калеб Хомсли, принёсший своей команде победу в первой четверти – 20:13.

На старте второго отрезка «Зенит» быстро сделал преимущество двузначным. Взявший тайм-аут Велимир Перасович был очень недоволен защитой, но и в нападении его подопечные явно испытывали трудности. Два самых атакующих игрока УНИКСа в сезоне – Дэрил Мэйкон и Джален Рейнольдс – никак не могли «наладить прицел» и на двоих оформили два попадания с игры при 11 попытках. Это, безусловно, сказалось и на командном проценте реализации – всего 29,2% (против 51,3% у «Зенита»). К тому же за всю первую половину игроки Перасовича сделали всего два точных трёхочковых броска.

УНИКС — «Зенит» (69:80) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Хотя после небольшой очковой «засухи», наступившей в середине отрезка, казанцы сумели подсократить отставание благодаря попаданиям со штрафной – и «+13» соперника превратились в «+7». В ходе четверти могли возникать сомнения, что хозяева сумеют преодолеть отметку в хотя бы 30 очков за половину, но с этим помог Ненад Димитриевич, забивший в прыжке за 10 секунд до сирены. И хотя его попадание сократило разницу между коллективами до «+9», Фридзон вновь зарешал в концовке и закинул трёхочковый баззер – 42:30 в пользу «Зенита» перед большим перерывом.

В третьей десятиминутке гости продолжили доминировать, несмотря на то что УНИКС испробовал всевозможные варианты игры в нападении. В середине отрезка защитная пятёрка казанцев справилась со своей задачей, но с набором очков всё было по-прежнему не очень. Показательным моментом стал чудовищный промах Винса Хантера – после перехвата он, оставшись один на половине соперника, хотел исполнить данк с двух рук в быстром отрыве, но промахнулся. Это вроде как не повлияло на его одноклубников в плане морали – им даже удалось сразу же подсократить разницу в счёте. Однако Фрейзера и компанию было просто не остановить. Преимущество «Зенита» достигло отметки в 21 очко, и спасти УНИКС не сумел даже разыгравшийся под конец отрезка Джален Рейнольдс. Перед заключительной четвертью счёт на табло был 68:47 в пользу «Зенита».

Однако в начале четвёртой четверти УНИКС всё же замахнулся на камбэк, неожиданно начав с рывка 15:2. Преимущество «Зенита» сократилось с разгромных «+21» до всего лишь «+9». Так, проблемы с набором очков начали испытывать гости – за две минуты до финальной сирены они шли 7:19 в четверти. Но как бы Жбанов и Димитриевич ни старались перебросать соперника из-за дуги, то и дело сокращая разрыв, за минуту до окончания встречи сине-бело-голубые всё так же имели двузначное преимущество. И отыграть его за 60 секунд казанцам, конечно, не удалось. Итог – 80:69, «Зенит» одерживает первую победу над УНИКСом в сезоне.

УНИКС — «Зенит» (69:80) Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Самым результативным игроком встречи стал Калеб Хомсли. У него 16 очков и четыре подбора. 12 очков и девять передач победителям принёс Трент Фрейзер, девять очков и семь ассистов сделал Дмитрий Кулагин. В составе УНИКСа сразу четыре игрока преодолели двузначную отметку по набранным очкам – Ненад Димитриевич (13), Дэрил Мэйкон (12), Луи Лабери (12) и Джален Рейнольдс (10). Лабери остановился в шаге от дабл-дабла, также сделав девять подборов, Рейнольдс же записал на свой счёт двумя меньше – семь.