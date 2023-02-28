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Состав участников чемпионата мира по баскетболу — 2023, место проведения, дата, Россия и Украина вне турнира

Без России, Украины и Аргентины. Кто сыграет на Кубке мира — 2023?
Арина Ершова
Состав участников чемпионата мира по баскетболу
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Грузия сотворила сенсацию и впервые вышла на ЧМ!

Меньше полугода остаётся до старта главного события 2023-го в международном баскетболе – чемпионата мира. Квалификационный турнир, определивший окончательный состав участников мирового первенства, подошёл к концу и преподнёс немало сюрпризов. За бортом остался даже действующий вице-чемпион! Рассказываем, кто будет биться на ЧМ – 2023.

Турнир пройдёт в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, а жеребьёвка состоится 29 апреля в Маниле на одной из арен, которая будет принимать соревнования. Участие в чемпионате мира примут 32 сборных, итоговый состав которых определил заключительный раунд квалификации, проходивший с 23 по 27 февраля.

Состав участников чемпионата мира — 2023:

Европа: Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.

Азия: Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.

Северная и Южная Америка: Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.

Африка: Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.

Сразу для четырёх сборных этот чемпионат мира станет первым в истории – это Латвия, Южный Судан, Кабо-Верде и Грузия. Последние, кстати, сотворили настоящую сенсацию, скрипя зубами вырвав путёвку на турнир в проигранном матче.

Грузины достаточно уверенно завершили первый раунд отбора, который проходил с конца 2021-го по июль 2022-го. Там они одержали четыре победы в шести матчах с Испанией, Украиной и Северной Македонией. Однако по итогам второго раунда команда имела баланс 5-5, как и Исландия, с которой грузинский коллектив боролся за выход на Кубок мира в заключительной встрече. Торнике Шенгелия, Гиорги Шермадини и Тэд Макфадден на троих набрали 60 очков, но всё равно остались с поражением – 77:80. Однако благодаря ноябрьской победе над оппонентом (88:85) грузины могли позволить себе проиграть «-3» – они значительно опережали исландцев по разнице набранных очков. В итоге Грузия заняла третье место в группе, гарантировав себе поездку на мировое первенство.

«Это была, наверное, моя самая эмоциональная игра с национальной командой. Словами не описать, что я сейчас чувствую. Мы очень гордимся тем, что оказались в такой ситуации и сделали наших людей счастливыми», – сказал Шенгелия после матча.

Сборная Грузии

Сборная Грузии

Фото: fiba.basketball

Теперь поговорим о командах, которых на турнире не будет. В первую очередь это, конечно же, сборная России, которая в прошлом году была отстранена от соревнований под эгидой ФИБА. На первом этапе отбора россияне попали в группу с Исландией, Италией и Нидерландами и в первых трёх матчах одержали три победы. Но продолжить выступление в квалификации, увы, так и не смогли.

Но есть и другие признанные коллективы, которые не сыграют на предстоящем ЧМ. В Европе это Турция, Чехия и вылетевшая ещё в первом раунде Хорватия, в Африке – Нигерия и Тунис, а в Южной Америке – Аргентина, ставшая одним из главных разочарований отборочного турнира. Эта сборная не сыграет на Кубке мира впервые за 40 лет – с 1982 года. Четыре года назад аргентинцы под предводительством Луиса Сколы, Габриэля Дека и Факундо Кампаццо добрались до финала турнира, где уступили Испании.

Но 42-летний Скола завершил карьеру в сборной ещё в 2021-м, после поражения от Австралии в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио. И команда вроде как неплохо справлялась и без него. В первом раунде отбора Аргентина выиграла пять из шести матчей, уступив только венесуэльцам. Они, кстати, и отобрали у соперника заветное третье место во втором раунде, значительно опередив аргентинцев только по разнице набранных очков. Но виной тому – поражение в заключительном матче квалификации, нанесённое бело-голубым Доминиканской Республикой.

Доминиканская Республика (75:79)

Доминиканская Республика (75:79)

Фото: fiba.basketball

Ещё в третьей четверти аргентинцы вели «+17», да и к заключительному отрезку подходили с двузначным преимуществом. Однако в начале четвёртой десятиминутки доминиканцы вдруг включились в зонную защиту и сосредоточились на игре под чужим кольцом, что позволило сократить отрыв, а затем и сравнять счёт за минуту до финальной сирены. Дек, Кампаццо и Николас Лапровиттола набрали всего восемь очков в решающем отрезке, который их команда проиграла со счётом 11:25. Доминиканцы вырвали победу в самой концовке – 79:75 – и заняли второе место в группе, отобравшись на Кубок мира.

«Мы не сумели выбить их из колеи, и в нас начали закрадываться сомнения. Это тяжёлый удар. В эмоциональном плане мы не смогли вернуться в игру после того, как они сравняли счёт. Будет больно смотреть Кубок мира по телевизору. Это моя ответственность», – сказал главный тренер сборной Аргентины Пабло Приджиони.

Не поедет на предстоящий чемпионат мира и сборная Украины. Команда заняла предпоследнее место в группе L с балансом 4-6, опередив только сборную Нидерландов с её унизительным 0-10. Украинцы лишились шанса на выход из группы в своём предпоследнем матче, проиграв Италии, боровшейся с Испанией за первое место. Матч шёл достаточно равно вплоть до четвёртой четверти. Команды обменивались рывками, и на старте заключительной десятиминутки на табло красовался равный счёт – 60:60. Но благодаря усилиям Марко Списсу и Нико Манньона команде удалось выдать очередной рывок – на этот раз 17:1 – и вырвать победу. 85:75.

Сборная Украины

Сборная Украины

Фото: fiba.basketball

28 команд, которые принимали участие во втором раунде, но не смогли пройти его, примут участие в предварительном отборочном турнире Олимпийских игр в августе. К ним присоединятся 12 команд с наивысшим рейтингом, выбывших в первом раунде квалификации на чемпионат мира. Это будут Мали, Чили, Куба, Виргинские острова, Китайский Тайбэй, Индонезия, Южная Корея, Сирия, Северная Македония, Польша и Португалия. А вот 12-й командой может стать сборная России – она имеет самый высокий рейтинг среди тех, кто не отобрался на предстоящий чемпионат мира, и в случае отмены дисквалификации сумеет присоединиться к остальным 39 сборным. Если срок отстранения будет продлён, место России на турнире займёт Хорватия. Окончательное решение будет принято на заседании совета ФИБА 28 апреля.

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