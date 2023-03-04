Великий рекорд Чемберлена держится 60 лет. Кто из игроков НБА сможет набрать 100 очков?

2 марта 1962-го. В этот день 61 год назад несравненный Уилт Чемберлен установил рекорд НБА по результативности в одном матче, набрав 100 очков. Одна из лучших встреч в истории завершилась победой его «Филадельфии Уорриорз» над «Нью-Йорк Никс», а легендарному баскетболисту покорилось сразу несколько достижений, которые не были побиты по сей день.

За прошедшие шесть десятилетий к «сотне», помимо самого Уилта, удалось приблизиться одному лишь Коби Брайанту в 2006-м. После этого разговоры о его феноменальном достижении утихли, пока в нынешнем сезоне мы вдруг не начали наблюдать целую россыпь рекордов по очкам среди баскетболистов. Неужели в ближайшие несколько лет мы увидим ещё одну «сотню»? И кому она покорится?

В свете последних событий представляем вам список из семи баскетболистов, которые могут замахнуться на стоочковый рекорд Чемберлена! Но сначала ответьте на вопрос: верите, что этот рекорд реально побить в ближайшее время?

Дэмьен Лиллард, «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Персональный рекорд – 71 очко

Дэмьен Лиллард Фото: Michael Reaves/Getty Images

Буквально на днях разыгрывающему «Портленда» Дэмьену Лилларду удалось достигнуть невероятной отметки в 71 очко в матче с «Хьюстон Рокетс» (131:114), забросив 22 с игры (включая 13 трёхочковых) и 14 штрафных всего за 39 минут на площадке.

Его предыдущим рекордом по результативности было 61 очко. А всего за свою карьеру Дэйм провёл пять матчей с 60 и более очками, что делает его третьим в истории по этому показателю. Впереди него – только прославленные Уилт Чемберлен и Коби Брайант. И если у Чемберлена таких матчей было 32, что фактически делает его недостижимым, то обойти Коби Лилларду будет вполне по силам. На счету легенды «Лейкерс» всего на одну 60-очковую игру больше – шесть.

Помимо этого, Дэмьен является единственным игроком в истории НБА, который смог набрать 60 очков и сделать 10 и более трёхочковых в одном матче. И, что важно, ему это удавалось дважды.

И хотя в «Портленде» у него нет реальных шансов на чемпионство, всё нападение команды уже который год строится через Лилларда. Так почему бы не компенсировать отсутствие заветного перстня историческим рекордом?

Донован Митчелл, «Кливленд Кавальерс»

Персональный рекорд – 71 очко

Донован Митчелл Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Лиллард, конечно, остаётся на слуху, но первому отметка в 71 очко в нынешнем сезоне покорилась именно Доновану Митчеллу из «Кливленда». Произошло это 2 января в матче с «Чикаго Буллз» (145:134). Да, исход встречи решался в овертайме, и у защитника «Кэвс» было чуть больше времени. Но он забросил 22 с игры, 20 со штрафной и 7 из 15 – из-за дуги. И будь Донован чуть точнее с дальней дистанции, то легко бы добрался и до 80 очков.

К тому же в том матче он сделал 11 результативных передач, став первым игроком в истории, которому удалось оформить дабл-дабл из 70 очков и 10 и более ассистов.

До этого карьерным рекордом Митчелла были 57 очков. Ещё выступая за «Джаз», он записал на свой счёт полсотни в двух матчах плей-офф сезона-2019/2020, да ещё и с перерывом всего в шесть дней. До него только Майкл Джордан и Аллен Айверсон дважды набирали 50 и больше в одной серии плей-офф.

С переходом в «Кливленд» защитник заметно прибавил и на данный момент демонстрирует карьерный максимум по набранным очкам, а также проценту реализации с игры и из-за дуги. Не стоит забывать и о том, что Доновану всего 26 лет и ему ещё предстоит выйти на пик формы.

Девин Букер, «Финикс Санз»

Персональный рекорд – 70 очков

Девин Букер Фото: Quinn Harris/Getty Images

Ещё один 26-летний игрок, у которого всё впереди – это защитник «Финикс Санз» Девин Букер. Ещё в 2017 году (в возрасте 20 лет) он стал самым молодым баскетболистом в истории, записавшим на свой счёт более 60 очков за матч, и принёс своей команде 70 в игре с «Бостон Селтикс». Набрать столько за «Финикс» образца 2017-го – уже достижение. Но с тех пор Девин не сбавлял оборотов.

В 2019 году он стал самым молодым баскетболистом, которому удалось набрать более полусотни в двух матчах подряд. Вот и в нынешнем сезоне Букер преодолевал эту отметку дважды, записав на свой счёт 58 очков против «Пеликанс» и 51 – против «Буллз». А в ноябрьском матче с «Джаз» ему не хватило совсем чуть-чуть – Ди-Бук набрал 49 очков.

Сейчас в «Финиксе» появилась новая звёздная фигура – Кевин Дюрант. И он, конечно, не очень любит оставаться на вторых ролях. Но в первом матче Кей Ди за новую команду Букер доминировал и набрал 37 очков. Так что у этого звёздного дуэта, судя по всему, есть большой потенциал.

Стефен Карри, «Голден Стэйт Уорриорз»

Персональный рекорд – 62 очка

Стефен Карри Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В случае Стефена Карри годы берут своё – совсем скоро ему исполнится 35. Хотя ещё прошлым летом Стеф взял четвёртый перстень и MVP финальной серии, а сейчас проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

Учитывая, что Карри – величайший исполнитель дальних бросков в истории НБА, тяжело поверить, что его персональным рекордом являются «всего» 62 очка. Во времена Чемберлена трёхочковых вообще не существовало как таковых. Он завершил игровую карьеру за шесть лет до того, как в НБА была представлена дуга. Значит, у нынешнего поколения игроков должно быть преимущество?

Оно, безусловно, есть. Карри является обладателем рекорда по количеству четвертей с 20 и более очками (36), хотя реализует не так много бросков со штрафной и из-под кольца. Зато в 7 из 14 сезонов, проведённых им в НБА, Стефен был первым по количеству точных трёхочковых. Четыре четверти с 20 очками – и до рекорда Уилта уже рукой подать. Как тебе такой вызов, Стеф?

Клэй Томпсон, «Голден Стэйт Уорриорз»

Персональный рекорд – 60 очков

Клэй Томпсон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Раз уж речь зашла о трёхочковых, нельзя не поговорить о Клэе Томпсоне из «Голден Стэйт Уорриорз», который является обладателем сразу нескольких выдающихся рекордов НБА. Первый – по количеству «трёшек» в матче (14). Второй – по их количеству за одну четверть (9). Третий, происходящий оттуда же – по результативности за отрезок (37 очков).

Ту самую третью четверть в матче с «Сакраменто» он провёл, страшно сказать, восемь лет назад. С тех пор Клэй не только стал четырёхкратным чемпионом НБА, но и перенёс две тяжелейшие травмы, из-за которых был вынужден целиком пропустить два сезона. Но сейчас он выходит на площадку и играет как ни в чём ни бывало. Томпсон проводит один из самых результативных розыгрышей в карьере, в среднем реализуя по 4,4 трёхочковых за игру и занимая второе место в лиге по их количеству (222).

В январе он набрал 54 очка в матче с «Хоукс», а в феврале – по 42 в играх с «Рокетс» и «Тандер». В этих трёх встречах он суммарно оформил 34 дальних попадания. И если в ближайшее время кто-то и сумеет сделать 20 «трёх» за матч, с большой вероятностью это будет Клэй. А там и 100 очков не за горами!

Лука Дончич, «Даллас Маверикс»

Персональный рекорд – 60 очков

Лука Дончич Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Звезда «Далласа» Лука Дончич, которому на днях исполнилось 24 года, в этом году демонстрирует феноменальный уровень игры в нападении. В среднем он набирает аж по 33,4 очка за игру, являясь на данный момент лидером НБА по этому показателю. Словенец также провёл больше всех игр с 50 и более очками – в нынешнем сезоне таковых было уже четыре. Больше, чем у многих за всю карьеру.

В одной из этих встреч Дончич набрал не только рекордные для себя 60 очков, но и сумасшедшие 21 подбор и 10 передач, став, естественно, первым в истории. До него этого не удавалось никому – даже Уилту!

Теперь к Дончичу присоединился Кайри Ирвинг – игрок, которому в прошлом сезоне также покорилась отметка в 60 очков за матч. И он, в отличие от бывшего напарника Кевина Дюранта, в дедлайн переехавшего к Девину Букеру, готов без проблем исполнять роль второй звезды. Вот и в прошедшем матче с «Филой» они набрали 82 очка на двоих. Посмотрим, покорится ли Луке ещё какой-нибудь рекорд с приходом Кайри.

Джейсон Тейтум, «Бостон Селтикс»

Персональный рекорд – 60 очков

Джейсон Тейтум Фото: Sarah Stier/Getty Images

Ещё один перспективный баскетболист, которого нельзя было не включить в этот список – форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. Он проводит лучший сезон в своей карьере, в среднем набирая по 30,3 очка, а также делает по 3,3 трёхочковых в среднем за игру. По этому показателю Тейтум занимает шестое место в лиге после коллег из этого списка – Томпсона, Лилларда и Митчелла, а также Бадди Хилда и Анферни Саймонса.

В сезоне-2020/2021 Джейсону также удалось войти в так называемый «клуб 60». Он набрал 60 очков в матче со «Спёрс», что является его карьерным рекордом. Лучшим результатом форварда в этом году является 51 очко в игре с «Хорнетс», за которым следуют 49 против «Хит» (134:121) и 44 – против «Лейкерс» (122:118).

Тейтум также является одним из главных претендентов на MVP в нынешнем сезоне. Но даже если в борьбе за эту награду он уступит какому-нибудь европейцу, то наверняка будет претендовать на неё и в следующем сезоне. Звезда «Бостона» прибавляет из года в год, и его способности не стоит недооценивать.