«Если клубу взять новую высоту поможет обещание нанести тату, то я готов»

Петербург по-прежнему чемпионский город. Семиматчевый триллер «Зенит» — ЦСКА с аншлагами на трибунах до сих пор перед глазами. Сине-бело-голубые действительно сотворили сенсацию, сделав то, о чëм много лет мечтали «Химки», «Локомотив», УНИКС…

Но удержаться на вершине сложнее — это факт. И со всеми сложностями постчемпионского сезона в Петербурге столкнулись лицом к лицу. Началось всё с перестройки команды, поскольку звёздные легионеры уехали по разным европейским клубам. Да и по ходу сезона менеджменту «Зенита» пришлось форсировать ситуацию внутри клуба, проводя изменения в составе.

Но несмотря на сложности, клубный музей чемпиона только пополняется трофеями. Так, в сентябре был завоёван Суперкубок Единой лиги ВТБ. А в эти выходные коллектив Хави Паскуаля будет бороться за Кубок России, который проводится в Петербурге в формате «Финала четырёх».

Перед стартом турнира «Чемпионат» пообщался с генеральным директором «Зенита» Александром Церковным.

— Какие самые яркие эмоции остались в памяти от прошлогоднего чемпионства?

— Эмоций, наверное, уже не осталось, скорее воспоминания. О той команде, которая у нас сложилась в плей-офф, именно о команде, как о коллективе, где были свои отношения, энергетика и особый дух, или, как говорит наш тренер, ДНК. И ещё, конечно, наша домашняя арена, зал, атмосфера которого и поддержка болельщиков по накалу были просто на незабываемом уровне.

«Зенит» празднует победу в Лиге ВТБ Фото: bc-zenit.com

— Многие спортсмены дают обещания, что если смогут достичь определённой вершины, то, например, сделают татуировку или сбреют волосы. Вы в этом плане подобных обещаний не давали?

— Всё-таки это больше удел игроков и иногда тренеров, а не руководителей клубов. У меня вместо этого для достижения вершин на каждый сезон утверждаются KPI (ключевые показатели эффективности). Но если клубу взять качественно новую высоту поможет моё обещание нанести тату, то готов рассмотреть такую возможность.

— Насколько сложно было удержать иностранных лидеров? Они уехали только из-за политики?

— Нет, конечно, в первую очередь сказалось отсутствие Евролиги. Это всегда для большинства топовых игроков являлось ключевым фактором. Были примеры, когда мы ещё не участвовали в Евролиге, и баскетболисты отказывались переходить из клубов, участвующих в этом турнире, к нам, несмотря на более выгодные условия. Что тогда говорить после чемпионского сезона, когда рейтинг наших ведущих игроков стал ещё выше.

— По ходу прошлого сезона ЦСКА подписал Кевина Пангоса, ярко проявившего себя годом ранее именно в «Зените». Это как-то задевало клуб?

— Мы не скрывали своего интереса к Кевину и прилагали усилия, чтобы он к нам вернулся, но в итоге выбор всегда остается за игроком, и мы к этому относимся с пониманием. И с ним, и с большинством выступавших в нашем составе остаемся на связи и следим за успехами друг друга, поздравляем со знаковыми победами, подбадриваем, когда нужно.

«Зенит» в игре с «Нижним Новгородом» Фото: vtb-league.com

— В футболе маловероятно, что кто-то из лидеров перейдёт напрямую из «Спартака» в ЦСКА. В баскетболе же нет подобного?

— Если регламент и контрактные взаимоотношения это позволяют, то всё возможно. Но, безусловно, ни один из клубов, расставаясь с игроком по ходу или после сезона, не хочет усилить своих основных конкурентов и по возможности пытается наложить на это ограничения.

— Как сейчас выстраиваются отношения клуба и Евролиги? Андрей Ватутин недавно рассказывал, что клуб удалённо присутствует на совещаниях, поскольку имеет лицензию А.

— «Зенит», в отличие от ЦСКА, не является акционером Евролиги и к таким совещаниям пока не привлекается. Но очень надеемся, что это дело времени, мы всегда готовы к сотрудничеству. И с Евролигой, и с европейскими клубами поддерживаем контакты.

— Премиальные за прошлый сезон Евролига выплатила?

— Я бы сказал так: по итогам прошлого сезона между Евролигой и «Зенитом» совершены все возможные выплаты по обязательствам каждой из сторон.

«Зенит» в игре с УНИКСом Фото: vtb-league.com

— Летом «Зениту» удалось сохранить российский костяк игроков. Тяжело было оставить лидеров? Насколько процентов увеличился их гонорар (если увеличился)?

— Я бы не сказал, что это было тяжело, после такого сезона желание было обоюдным. У кого-то контракт несколько увеличился, у кого-то остался на прежних значениях, есть те, с кем мы пришли к договоренностям, не дожидаясь окончания сезона.

— Особенно интересна роль Егора Вяльцева, который вроде бы уже должен был переходить на тренерскую должность во второй команде, но по ходу сезона успел снова сыграть за основу. В каком качестве лично вы воспринимаете Егора?

— Так он в целом и перешел на тренерскую должность, но в роли играющего тренера и помощника Бориса Георгиевича Ливанова. Это во многом была моя идея. Новой команде Суперлиги, костяк которой состоит из игроков молодежной команды, а по ходу сезона подключаются ещё и игроки в том числе из ДЮБЛ, требуется авторитет в раздевалке, подсказчик на площадке. Я уж не говорю о том, что профессионализм таких игроков, как Сергей Моня, Виталий Фридзон, Егор Вяльцев — это пример для подражания. Тот факт, что помощь Егора может потребоваться основной команде, мы с тренерским штабом тоже заранее обсуждали и не исключали такой возможности.

— Недавно был продлён контракт с Сергеем Моней. Как проходит его восстановление и почему было принято решение оставить его?

— Сергей тренируется, восстанавливается, и мы надеемся, что он ещё сможет помочь в этом сезоне. Решение оставить общее, потому что он нужен и команде, и тренерам, и клубу. В том числе потому что это Сергей Моня.

— Томас Эртель — главная звезда лиги ВТБ и самый неожиданный трансфер. Как вам это удалось?

— В первую очередь это заслуга нашего главного тренера Хави Паскуаля. Знаю, что отзывы тех, кто у нас играл в последних сезонах, тоже сыграли свою роль.

— Не смущал его бэкграунд? В последних клубах он постоянно попадал в какие-то неприятные истории, которые становились достоянием СМИ.

— Эртель — очень талантливый игрок и яркая личность, такие не могут быть как все. Любой игрок перед подписанием досконально изучается, анализируется, насколько он подходит клубу по всем своим характеристикам и качествам.

Томас — наш лидер и настоящее открытие сезона. На тренировках и в раздевалке он такой же, как на площадке — предельно собран и нацелен на победный результат. То, что он, несмотря на всё оказанное давление, принял решение приехать и стать частью «Зенита», лично у меня вызывает большое уважение и тоже говорит о его человеческих качествах.

Трент Фрейзер в атаке Фото: vtb-league.com

— «Зенит» по ходу сезона сильно поменял свой состав. Получается, летняя селекция не получилась? Или есть другие нюансы?

— Почему сильно? Мы заменили трёх игроков. Ни одна селекция не бывает идеальной. Существует много факторов, которые могут повлиять на её результаты. Есть много примеров, когда безоговорочные лидеры команд в новых клубах не могут реализоваться и наоборот. Поэтому всегда, проводя трансферную кампанию, мы держим в уме возможные замены по ходу сезона и предусматриваем под это ресурсы заранее.

Этим летом рынок игроков по ряду причин был для нас сужен, мы были вынуждены рисковать, подписывая баскетболистов, не имевших достаточного опыта выступления на нашем уровне. В итоге по ходу сезона пришлось вносить коррективы, в том числе в связи с травмой Дениса Захарова.

— Пересобравшись, ваша команда сразу обыграла ЦСКА, прервав длинную победную серию армейцев. Как вы объясняете тот неожиданный для многих успех?

— Видимо, «свежая кровь» дала дополнительную энергию и мотивацию. Да и пора уже было обыгрывать основного конкурента. Так что это скорее ожидаемый результат.

— При этом «Зенит» потерпел обидные поражения от «Автодора», МБА, «Локо» и «НН». Какое из них получилось наиболее болезненным? И приходилось ли вам проводить мотивационные собрания для команды?

— Любое поражение болезненно, главное — из каждого делать правильные выводы. Для мотивационных собраний в первую очередь есть тренер и спортивный директор. Мне приходится вмешиваться только в случае необходимости каких-то разъяснительных моментов за пределами компетенции тренера либо по его просьбе.

— Ваш клуб принимает «Финал четырёх» Кубка России. Без Эртеля будет непросто. Верите, что Фрейзер сможет заменить француза?

— Это вынужденная замена в связи с тем, что мы не хотели форсировать восстановление Эртеля после травмы. Замена логичная, исходя из схожего амплуа игроков. Я всегда склонен верить в то, что мы делаем, и задача Трента не заменить Томаса, а показать в играх Кубка свои лучшие качества.

— Возможна ли натурализация иностранных игроков баскетбольного «Зенита» по примеру футбольного? Например, того же Фрейзера.

— Если Фрейзер станет обладателем Кубка России, я обязательно его об этом спрошу.