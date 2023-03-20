«Зенит» повержен в Питере. «Нижний Новгород» — обладатель Кубка России!

Всю прошлую неделю почти всё внимание баскетбольной общественности было приковано к Санкт-Петербургу. Именно там проходил «Финал четырёх» Winline Кубка России, но, как оказалось, турниру удалось выйти далеко за рамки четырёх матчей. Однако обо всём по порядку.

«СИБУР Арена» перед матчем Фото: РФБ

«Финал четырёх» — уже итоговая часть турнира. Все четыре команды проделали большой путь, выступая не только в чемпионате Единой лиги ВТБ или Суперлиги, но также находя силы выкладываться и в Кубке. Здесь не только всё решалось по сумме двух игр, но также можно было заявить всего двух легионеров (граждане Беларуси и Казахстана не считались легионерами).

Формат Кубка России

Главная сенсация — «Химки». Подмосковный клуб покинул Лигу ВТБ пару сезонов назад, но пытается набирать силу через второй по силе турнир — Суперлигу. Андрей Мальцев остался главным тренером и преподнёс две громкие кубковые сенсации, поочерёдно выкинув из турнира «Самару» и «Руну». Первые дебютировали в Лиге ВТБ в этом году, а вторые туда очень хотят, желая победить в Суперлиге в нынешнем сезоне. В «Химках» нет легионеров, но это как будто давало дополнительный бонус жёлто-синим. После домашней победы над «Руной» Андрей Мальцев почти без голоса рассказывал «Чемпионату», что цели у организации самые высокие. И тренер это подкрепил делом.

Капитан МБА Евгений Воронов Фото: РФБ

МБА — второй участник «Финала четырёх», в составе которого не было легионеров. Дебютант Лиги ВТБ ровно прошёл по дистанции, пользуясь своей широкой ротацией и тренерским опытом Василия Карасёва. Для наставников «Химок» и МБА, кстати, приезд в Петербург — всегда особенное событие. Оба родились и начинали свои большие карьеры именно в городе на Неве.

«Зенит», действующий чемпион Лиги ВТБ, считался фаворитом и в Кубке. Да, команда прилично изменилась, но уже завоевала в нынешнем сезоне Суперкубок Лиги ВТБ и уверенно идёт в тройке лидеров чемпионата. Но возможность заявить всего двух легионеров сильно повлияла на петербуржцев. В четвертьфинале они по-настоящему зарубились с победителем Суперлиги — «Уралмашем» из Екатеринбурга. В концовке второго матча уральцы были близки к тому, чтобы выйти вперёд по сумме двух матчей, сотворив ещё одну сенсацию. Но магия нестареющего Виталия Фридзона и важные попадания Томаса Эртеля вернули сине-бело-голубых к жизни, выведя в «Финал четырёх».

Дорога «Нижнего Новгорода» тоже не была простой. Возможно, на их пути был самый сложный соперник — казанский УНИКС. Парни Лукича выиграли девять очков в первой встрече дома, а во второй проигрывали почти 30 по ходу матча. Шансов на выход было откровенно немного. И здесь «Нижний» снова продемонстрировал характер, перевернув матч и уступив всего «-4», что открыло будущему чемпиону дорогу в финальную часть.

Организация

«Финал четырёх» неожиданно удивил антуражем. Порой казалось, что зрителей готовят к Матчу звёзд, высокий уровень которого уже давно является мерилом для всех баскетбольных событий. Картинка с открытия и правда сильно выделялась из общего потока. Световое шоу, специальные браслеты для зрителей — «СИБУР Арена» наполнялась жизнью даже во время игр гостевых команд.

Важной особенностью стало наполнение всех четырёх дней «Финала четырёх». В четверг команды опробовали зал и пообщались друг с другом и с журналистами на пресс-конференции. В пятницу были полуфинальные матчи, а в день отдыха команд состоялся матч друзей Анатолия Штейнбока. Легенде тренерского цеха совсем скоро исполнится 85 лет. Карасёв, Пашутин, Панов, Мальцев — каждая фамилия в этот день была звёздной.

РФБ Фото: Товарищеский матч в честь 85-летия Анатолия Штейнбока

Отцы и дети

Ещё одна особенность Кубка России, над которой по-доброму посмеялись все собравшиеся на пресс-конференции. Василий Карасёв тренирует МБА, а его сын Сергей играет за «Зенит». А в «Химках» Андрей Мальцев тренирует своего сына Александра. Коллега Никита Загдай решил уточнить, кому же всё-таки сложнее, и задал вопрос тренерам МБА и «Химок». И здесь всех удивил главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль, который с улыбкой ответил: «Вообще-то мне тяжелее всего. Сергей играет в моей команде против своего отца». Таким открытым и улыбчивым испанца давно не приходилось видеть.

Сергей Карасёв в атаке Фото: РФБ

Победитель

«Нижний» шёл к этому очень давно. Команда, которую строит Зоран Лукич, обладает отличным сплавом иностранцев и российских баскетболистов. Именно поэтому в своей речи после победы Лукич так тепло отзывался именно об опытных игроках «НН»: Стребкове, Хвостове и Бабурине.

Волжане уверенно додавили «Химки» в полуфинале, реализовав своё преимущество в классе. А в финале смогли выстоять под натиском Трента Фрейзера, набравшего 28 очков и ставшего MVP «Финала четырёх», несмотря на поражение команды. Защитник старался быть максимально полезным, понимая, что заменяет травмированного лидера — Томаса Эртеля. Но если в плане набора очков француза Фрейзер заменил полностью, то в организации атак, кажется, сделать это на 100% не получилось.

Трент Фрейзер Фото: РФБ

В символическую пятёрку, помимо защитника петербуржцев, вошли игроки «Нижнего» Иван Стребков и Джермейн Лав, Трэй Томпкинс из «Зенита», Евгений Фидий из «Химок» и Евгений Воронов из МБА. Для московской команды медали Кубка стали первыми в истории мужского направления.

Символическая пятёрка «Финала четырёх» Кубка России Фото: РФБ

Рекордсмен Понкрашов

Антон Понкрашов берёт Кубок России уже с четвёртой командой. ЦСКА, «Спартак» и «Химки» были, теперь в список добавляется «Нижний Новгород». Опытный защитник приносит удачу и отказывается стареть, пополняя коллекцию своих наград.