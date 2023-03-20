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Главные итоги «Финала четырёх» Кубка России: «Нижний Новгород», «Зенит», МБА, «Химки», события, новости

«Зенит» повержен в Питере. «Нижний Новгород» — обладатель Кубка России!
Марат Арасланов
Итоги «Финала четырёх» Кубка России
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Итоги большого баскетбольного уикенда в Санкт-Петербурге.

Всю прошлую неделю почти всё внимание баскетбольной общественности было приковано к Санкт-Петербургу. Именно там проходил «Финал четырёх» Winline Кубка России, но, как оказалось, турниру удалось выйти далеко за рамки четырёх матчей. Однако обо всём по порядку.

«СИБУР Арена» перед матчем

«СИБУР Арена» перед матчем

Фото: РФБ

«Финал четырёх» — уже итоговая часть турнира. Все четыре команды проделали большой путь, выступая не только в чемпионате Единой лиги ВТБ или Суперлиги, но также находя силы выкладываться и в Кубке. Здесь не только всё решалось по сумме двух игр, но также можно было заявить всего двух легионеров (граждане Беларуси и Казахстана не считались легионерами).

Формат Кубка России

Главная сенсация — «Химки». Подмосковный клуб покинул Лигу ВТБ пару сезонов назад, но пытается набирать силу через второй по силе турнир — Суперлигу. Андрей Мальцев остался главным тренером и преподнёс две громкие кубковые сенсации, поочерёдно выкинув из турнира «Самару» и «Руну». Первые дебютировали в Лиге ВТБ в этом году, а вторые туда очень хотят, желая победить в Суперлиге в нынешнем сезоне. В «Химках» нет легионеров, но это как будто давало дополнительный бонус жёлто-синим. После домашней победы над «Руной» Андрей Мальцев почти без голоса рассказывал «Чемпионату», что цели у организации самые высокие. И тренер это подкрепил делом.

Капитан МБА Евгений Воронов

Капитан МБА Евгений Воронов

Фото: РФБ

МБА — второй участник «Финала четырёх», в составе которого не было легионеров. Дебютант Лиги ВТБ ровно прошёл по дистанции, пользуясь своей широкой ротацией и тренерским опытом Василия Карасёва. Для наставников «Химок» и МБА, кстати, приезд в Петербург — всегда особенное событие. Оба родились и начинали свои большие карьеры именно в городе на Неве.

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«Зенит», действующий чемпион Лиги ВТБ, считался фаворитом и в Кубке. Да, команда прилично изменилась, но уже завоевала в нынешнем сезоне Суперкубок Лиги ВТБ и уверенно идёт в тройке лидеров чемпионата. Но возможность заявить всего двух легионеров сильно повлияла на петербуржцев. В четвертьфинале они по-настоящему зарубились с победителем Суперлиги — «Уралмашем» из Екатеринбурга. В концовке второго матча уральцы были близки к тому, чтобы выйти вперёд по сумме двух матчей, сотворив ещё одну сенсацию. Но магия нестареющего Виталия Фридзона и важные попадания Томаса Эртеля вернули сине-бело-голубых к жизни, выведя в «Финал четырёх».

Дорога «Нижнего Новгорода» тоже не была простой. Возможно, на их пути был самый сложный соперник — казанский УНИКС. Парни Лукича выиграли девять очков в первой встрече дома, а во второй проигрывали почти 30 по ходу матча. Шансов на выход было откровенно немного. И здесь «Нижний» снова продемонстрировал характер, перевернув матч и уступив всего «-4», что открыло будущему чемпиону дорогу в финальную часть.

Организация

«Финал четырёх» неожиданно удивил антуражем. Порой казалось, что зрителей готовят к Матчу звёзд, высокий уровень которого уже давно является мерилом для всех баскетбольных событий. Картинка с открытия и правда сильно выделялась из общего потока. Световое шоу, специальные браслеты для зрителей — «СИБУР Арена» наполнялась жизнью даже во время игр гостевых команд.

Важной особенностью стало наполнение всех четырёх дней «Финала четырёх». В четверг команды опробовали зал и пообщались друг с другом и с журналистами на пресс-конференции. В пятницу были полуфинальные матчи, а в день отдыха команд состоялся матч друзей Анатолия Штейнбока. Легенде тренерского цеха совсем скоро исполнится 85 лет. Карасёв, Пашутин, Панов, Мальцев — каждая фамилия в этот день была звёздной.

РФБ

РФБ

Фото: Товарищеский матч в честь 85-летия Анатолия Штейнбока

Отцы и дети

Ещё одна особенность Кубка России, над которой по-доброму посмеялись все собравшиеся на пресс-конференции. Василий Карасёв тренирует МБА, а его сын Сергей играет за «Зенит». А в «Химках» Андрей Мальцев тренирует своего сына Александра. Коллега Никита Загдай решил уточнить, кому же всё-таки сложнее, и задал вопрос тренерам МБА и «Химок». И здесь всех удивил главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль, который с улыбкой ответил: «Вообще-то мне тяжелее всего. Сергей играет в моей команде против своего отца». Таким открытым и улыбчивым испанца давно не приходилось видеть.

Сергей Карасёв в атаке

Сергей Карасёв в атаке

Фото: РФБ

Победитель

«Нижний» шёл к этому очень давно. Команда, которую строит Зоран Лукич, обладает отличным сплавом иностранцев и российских баскетболистов. Именно поэтому в своей речи после победы Лукич так тепло отзывался именно об опытных игроках «НН»: Стребкове, Хвостове и Бабурине.

Волжане уверенно додавили «Химки» в полуфинале, реализовав своё преимущество в классе. А в финале смогли выстоять под натиском Трента Фрейзера, набравшего 28 очков и ставшего MVP «Финала четырёх», несмотря на поражение команды. Защитник старался быть максимально полезным, понимая, что заменяет травмированного лидера — Томаса Эртеля. Но если в плане набора очков француза Фрейзер заменил полностью, то в организации атак, кажется, сделать это на 100% не получилось.

Трент Фрейзер

Трент Фрейзер

Фото: РФБ

В символическую пятёрку, помимо защитника петербуржцев, вошли игроки «Нижнего» Иван Стребков и Джермейн Лав, Трэй Томпкинс из «Зенита», Евгений Фидий из «Химок» и Евгений Воронов из МБА. Для московской команды медали Кубка стали первыми в истории мужского направления.

Символическая пятёрка «Финала четырёх» Кубка России

Символическая пятёрка «Финала четырёх» Кубка России

Фото: РФБ

Рекордсмен Понкрашов

Антон Понкрашов берёт Кубок России уже с четвёртой командой. ЦСКА, «Спартак» и «Химки» были, теперь в список добавляется «Нижний Новгород». Опытный защитник приносит удачу и отказывается стареть, пополняя коллекцию своих наград.

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