«Полное разочарование». Дуэт Дончича и Ирвинга проиграл в седьмой раз

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс»

Лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум устанавливает клубный рекорд по количеству игр за регулярный чемпионат как минимум с 30 набранными очками. Для Тейтума это 40-й подобный матч, а сами «Селтикс» обыгрывают на своей площадке «Индиану», которая расположена вне зоны плей-ин.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» проиграла по всем фронтам: подборы (44 против 49), передачи (24 против 28), перехваты (9 против 11), блок-шоты (4 против 6). Процент реализации бросков из-за дуги катастрофически низок — 15,4 (4 из 26).

К Джейсону, у которого также лучший показатель «плюс-минус» в команде («+23»), на подмогу пришли защитники Джейлен Браун (27 очков) и Деррик Уайт (22). Форвард Грант Уильямс записал на свой счёт 12 очков со скамейки запасных.

Интересно: будут ли в «Бостоне» бороться за первый посев в плей-офф или же комфортно начнут нарабатывать разнообразные комбинации с минимальным ущербом себе. Главное, чтобы Роберт Уильямс постоянно мог за 15–20 минут делать «3+3» (блок-шоты + перехваты). Существенный импакт на самом деле, о котором мало кто говорит.

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«Вашингтон Уизардс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Команды без защиты так таковой (21-е и 30-е места в защитном рейтинге соответственно) и с непонятными планами на нынешний сезон (со вторыми хотя бы более-менее всё ясно) выдали весьма результативный матч, набрав на двоих 260 очков. Примечательно, что в этой встрече сразу шесть баскетболистов набрали как минимум 20 очков.

В составе победителей 20+ очков у Кори Кисперта (26), Дилона Райта (24 — запасной), Кристапса Порзингиса (23) и Дени Авдии (21). У «Сан-Антонио» 30 пойнтами отметился Келдон Джонсон, 20 очков оформил Кейта Бэйтс-Диоп.

Коллективы шли ровно, после счёта 84:80 лидерство менялось пять раз, а концу третьей четверти счёт и вовсе остановился на цифрах 99:98. В заключительной 12-минутке сильнее оказались хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последних десяти встречах у «Вашингтона» всего три победы, а сама франшиза впервые с сезона-1996/1997 обыграла «шпор» два раза подряд в конкретной регулярке. В 1996 году «столичные», напомним, выступали под названием «Вашингтон Буллетс».

«Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс»

Канадская команда одержала восьмую победу в последних девяти домашних матчах. Более того, подопечные Ника Нёрса не позволили сегодняшнему оппоненту набрать как минимум 100 очков. У «Рэпторс» показатель 7-0 за регулярку в подобных играх.

«Пистонс» — худшая команда в Восточной конференции по игре на выезде. Дуэйн Кейси, тренировавший одно время «Торонто», выиграл всего семь раз при 29 поражениях в выездных матчах.

Тяжёлый форвард Паскаль Сиакам стал самым результативным игроком в «Рэпторс» — 32 очка, включая девять передач и пять подборов. 18 и 17 очков набрали разыгрывающий Фред Ванвлит и лёгкий форвард О Джи Ануноби. Крис Буше добавил 19 очков в качестве резервиста.

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«Паскаль — один из лучших форвардов в НБА. Настоящий профессионал», — дал положительную оценку Сиакаму рулевой «Детройта.

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс»

Где-то в наших фантазиях: в «Клипперс» собрали экстренное собрание, где Лоуренс Франк (президент. — Прим. «Чемпионата») и Майкл Уингер (генменеджер. — Прим. «Чемпионата») задаются вопросом: «Как мы вообще отдали Люка Кеннарда?»

Атакующий защитник в матче с «Хьюстоном» набрал 30 очков, реализовав 10 трёхочковых бросков из 11! К тому же Кеннард установил клубный рекорд по количеству «трёшек» за встречу — и это после 17 игр в составе «мишек. На подмогу Кеннарду также пришли Десмонд Бейн (25 очков) и Джарен Джексон-младший (18 очков).

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Джа Морант снова вышел со скамейки запасных, провёл вторую встречу после скандальной дисквалификации и прибавил 18 очков, включая шесть передач и два подбора, показав внушительный «плюс-минус» — «+30».

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И, кстати, «Гриззлиз» стали пятой командой, которая гарантировала себе участие в матчах навылет. Отметим, что другими командами являются «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс» и «Денвер Наггетс».

«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс»

Цифра три — столько побед одержал дуэт Луки Дончича и Кайри Ирвинга. Сколько поражений? Их семь штук. Сделка перед дедлайном НБА для «Далласа» продолжает находиться под статусом «сомнительная».

Семь игроков «шершней» отметились 10+ баллами: Пи Джей Вашингтон (28), Гордон Хэйворд (25), Деннис Смит-младший (13), Святослав Михайлюк (13), Джей Ти Тор (12) и Ник Ричардс (10). И, конечно же, 21-очковое преимущество «Шарлотт» по ходу игры, которое удалось удержать до конца.

В составе «Маверикс» практически трипл-дабл оформил разыгрывающий Лука Дончич: 34 очка, 10 подборов и восемь передач. На счету защитника Кайри Ирвинга 18 очков, девять подборов и семь передач. Со скамейки в вопросах скоринга эффективен был бигмен Кристиан Вуд — 14 очков, шесть подборов и две передачи.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Полное разочарование. Думаю, вы сами это видели. Раньше я получал удовольствие, улыбался на площадке, сейчас — просто разочарование», — поделился впечатлениями Дончич в послематчевом интервью.

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс»

Мотивация — это как можно ярче показать себя против старого коллектива. Речь пойдёт о защитнике Грейсоне Аллене, отметившемся 25 очками, четырьмя подборами и двумя перехватами. Аллен начинал профессиональную карьеру в качестве игрока «Юты» (21-й пик — драфт-2018).

В разгроме, помимо Аллена, поучаствовали Яннис Адетокунбо (24+11+6), Пэт Коннотон (22+5+3) и Джру Холидэй (18+9+3). В составе «Джаз» 26 очков набрал форвард Симоне Фонтеккио, включая два подбора.

Видео можно посмотреть на канале Milwaukee Bucks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бакс» слишком быстро совершали броски — и это на протяжении трёх с половиной четвертей. Казалось, что у нас нет ни единого шанса для совершения броска», — подвёл итоги встречи главный тренер хозяев Уилл Харди.

Из забавного: судья Джеймс Уильямс, работающий в лиге на протяжении 12 сезонов, заставил публику и телезрителей немного заулыбаться. 43-летний рефери появился на площадке за рулём квадрика.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Филадельфия Севенти Сиксерс»

Атакующий защитник Джордан Пул в прошлом сезоне проявил себя как один самых надёжных игроков действующих чемпионов НБА. И сегодня Пул напомнил как раз того самого парня, способного плодотворно провести игру, принося угрозу из-за дуги раз за разом.

33 очка набрал Джордан, реализовав 6 трёхочковых бросков из 11. Столько же «трёшек» попал Клэй Томпсон, у которого 21 очко, шесть подборов и две передачи. У Стефена Карри — 29 баллов, восемь отскоков и три ассиста. Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл: 10 очков и 10 передач.

Однако примечательно: игроки «Уорриорз» за сезон 15 раз в играх совершали 50 или более бросков из-за дуги, что является третьим лучшим показателем среди команд в лиге.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сегодня я увидел отголоски прошлого розыгрыша плей-офф. Пул устроил настоящую бомбардировку», — дал оценку выступлению главный тренер калифорнийского коллектива Стив Керр.

В составе «Филадельфии» один из основных претендентов на награду MVP в лице Джоэла Эмбиида провёл мощную игру с точки зрения результативности — 46 очков, добавив в протокол девять подборов, восемь передач и два перехвата. У Тобиаса Харриса и Тайриза Макси по 23 и 21 очку соответственно.

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз»

Испытали ли стресс игроки «Чикаго» в гостях на фоне расположения в турнирной таблице? Как показал результат, нет. «Буллз» сохраняют прописку в зоне плей-ин, занимая 10-е место на Востоке с балансом 35-38.

Атакующий защитник Зак Лавин стал главным снайпером чикагского клуба — 33 очка. Дабл-дабл у центрового Николы Вучевича: 23 очка и 15 подборов. Разыгрывающий Коби Уайт со скамейки пририсовал «+19».

«Понравилась наша агрессивность, мы задали нужный тон с самого начала: хорошее движение мяча, достаточно открытых бросков. Поэтому так много трёхочковых», — поделился Лавин.

«Портленд», который потерпел семь поражений в последних восьми играх, без Лилларда, Нуркича, Гранта и Саймонса не смог оказать должного сопротивления гостям. Самым заметным игроком «Трэйл Блэйзерс» стал Шэйдон Шарп — 24 очка, четыре подбора и две передачи.

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Говорят, в «Портленде» уже выразили готовность предоставить Шарпу больше игровых минут до конца регулярного чемпионата. Почему бы и да? Учитывая, что место на Западе позволяет (13-я строчка при балансе 32-41).

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз»

Интересное противостояние команд топ-6 Западной конференции и одновременно результативное. «Финикс» без Кевина Дюранта и Деандре Эйтона проиграл «Сакраменто». У Девина Букера и Криса Пола по техническому замечанию.

Однако главный тренер «Санз» Монти Уильямс, получивший перед игрой штраф за критику судей, проявил сдержанность: «Тяжёлое поражение: показали неорганизованность в третьей четверти. При любых раскладах мы показали себя хорошо».

Среди аризонцев отличился Букер: 32 очка, восемь подборов и пять передач. Крис Пол добавил 15 баллов и 13 результативных передач. Терренс Росс даже пошумел со скамейки запасных — 30 очков (11 из 16 с игры, где 6 из 10 — трёхочковые).

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«Light the Beam!» Хозяева есть хозяева, где каждый игрок стартовой пятёрки достиг отметки в 13 очков: Кевин Хаертер (29), Домантас Сабонис (27), Харрисон Барнс (23), Де'Аарон Фокс (19) и Киган Мюррей (13). «Крупная победа наших ребят. Поддержка и энергия болельщиков просто зашкаливали», — отреагировал наставник «Кингз» Майк Браун.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

Матч имени 50-процентного баланса побед и поражений «Лейкерс». Впервые в нынешнем сезоне «озёрники» достигли равного соотношения — 37-37! «И снова Остин Ривз?» — спросите вы. Нет, сегодня Энтони Дэвис.

Бигмен за 36 минут на паркете набрал 37 очков, 15 подборов, одну передачу и один перехват. Подстраховали Дэвиса Деннис Шрёдер (21 очко) и Лонни Уокер (20 очков). Малик Бизли за 18 минут игрового времени продемонстрировал показатель «плюс-минус» — «+13» — лучший в матче.

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«Матч, в которым мы были обязаны побеждать и отыграть на все сто процентов в обороне и атаке. Да, сейчас равный баланс побед и проигрышей… Самое время пересмотреть свои взгляды», — прокомментировал Дэвис во время пресс-конференции.

«Оклахома» не отставала от принимающей стороны, по многим параметрам и вовсе была ничуть не хуже «озёрников». По 27 очков набрали защитники Джош Гидди и Шей Гилджес-Александер. 15 баллов добавил защитник Лу Дорт.

Решение исхода нашлось после счёта 105:105 за 4:15 до конца основного времени: сначала Уокер реализовал бросок из-за дуги (108:105), затем Шрёдер набрал два очка (110:105), сохранив пятиочковое преимущество до конца встречи.

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«Этот матч показал нашу способность держаться против таких оппонентов. С этим жить можно, но пресечь напор — проблематично», — резюмировал главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт.