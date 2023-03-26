Он точно бог? Джефф Грин сносит Янниса Адетокунбо, а «Милуоки» уступает «Денверу»

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс»

249, 236, 244, 246 и 251 — это тоталы в последних пяти матчах, где одним из участников являлась «Атланта».

Сегодня с «Индианой» сгенерировались куда более внушительные цифры — 273. 143 очка «Хоукс» — лучший показатель коллектива из Джорджии в нынешнем сезоне НБА.

В составе «Атланты» всего два баскетболиста набрали менее десяти очков: Богдан Богданович (9) и Аарон Холидей (7). Самыми результативными стали Джон Коллинз (21) и Деджонте Мюррей (20). У Клинта Капелы дабл-дабл из 17 баллов и 17 подборов. Трей Янг, набравший 14 очков и пять передач, досрочно завершил игру из-за удаления. А он всего лишь хотел отдать мячик судье!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Единственный момент, который я хотел бы выделить, — это наша скамейка. Парни были невероятны», — подвёл итоги главный тренер «ястребов» Куин Снайдер после встречи.

В составе «Пэйсерс» 33 очка в качестве резервиста набрал форвард Джордан Нвора. У разыгрывающего Тайриза Халибёртона дабл-дабл: 19 очков и 13 результативных передач. «В каждой четверти мы пропустили как минимум 30 очков. Отсутствие Майлза Тёрнера (травма спины. — Прим. «Чемпионата») сыграло огромную роль», — подытожил рулевой «Индианы» Рик Карлайл.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хоукс» во второй раз с сезона-1979/1980 (первый — в 1993 году) закончили матч с 140+ очками при реализации бросков с игры более 50%, трёхочковых — более 50%; и штрафных — от 80%.

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс»

Какую характеристику можно дать этому матчу? В последних 25 минутах игры «Бруклин» переиграл флоридцев со счётом 85:41. Смеем предположить, многолетний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем всем своим видом показал, что об этом думает.

Юдонис Хаслем на скамейке запасных «Майами»

Причины для «Нетс» жить: Микалу Бриджесу всего 26 лет. Сейчас идёт первый год его нового четырёхлетнего контракта на $ 90 млн. На рынок свободных агентов он выйдет лишь в 2026 году. Форвард лидирует в НБА по проведённым минутам (как и в прошлом сезоне).

Бриджес снова показывает удивительную результативность после ухода из «Финикса» — 27 очков, включая семь передач и три подбора. Ему на подмогу пришли Кэмерон Джонсон (23), Спенсер Динвидди (15) и Николас Клэкстон (14+10).

«Мы вышли на площадку с мыслями, что нам предстоит провести матч уровня плей-офф», — поделился Кэм Джонсон после игры. «Потребуется время, чтобы выработать уверенность у этих ребят», — подытожил наставник «Бруклина» Жак Вон.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра был краток: «Стоит отдать должное сопернику. Они обыграли нас по всем параметрам». «Поражение, после которого придёт понимание, что вы чего-то лишились. Но при этом тебе дали шанс на исправление — впереди матчи до плей-офф», — добавил Бэм Адебайо.

«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс»

Анонс казался максимально привлекательным — вполне справедливо, учитывая, что встретились основные кандидаты на получение награды MVP регулярного чемпионата Ассоциации.

Несмотря на счёт и очевидное доминирование хозяев, яркие моменты всё же были. Сначала отличился тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, взлетевший, казалось бы, выше чемпионского титула в 2021 году.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А затем старина, форвард Джефф Грин, успевший поиграть за 11 разных команд (не исключено, что в следующем межсезонье 36-летний игрок снова сменит прописку) организовал вот такую конфетку, где антигероем стал сам греческий баскетболист.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Потрясающий данк. Я даже не мог предположить, что Джефф решится на эту авантюру!» — оценил момент Йокич. «Он чуть сам не упал, так что это действительно был хороший данк», — продолжил сербский игрок.

«Наггетс» прекрасно сыграли в обороне во второй половине матча, позволив «оленям» набрать 40 очков. На счету Йокича дабл-дабл (да, без трипл-дабла в очередной раз): 31 очко и 11 ассистов. 26 баллов набрал защитник Джамал Маррей, включая девять передач и шесть отскоков.

У гостей выделился Адетокунбо (31+9+4). Крис Миддлтон, Брук Лопес и Грейсон Аллен набрали по 13 очков. «Бывают дни, когда ты не в настроении. Сегодня именно это произошло», — резюмировал наставник «Бакс» Майк Буденхольцер.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Интересный факт. Показатели «Денвера» в сезоне-2022/2023, когда Никола Йокич и Джамал Маррей набирают в играх как минимум 25 очков каждый, — восемь побед и 0 поражений.

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс»

Очередная битва топов — Восток против Запада. Противостояние центровых: не Джоэл Эмбиид против Деандре Эйтона, а Джоэл Эмбиид против Бисмака Бийомбо! Команда второго всё же оказалась сильнее.

К концу третьей четверти аризонский клуб лидировал со счётом 89:83, а заключительный 12-минутный отрезок «Сиксерс» полностью провалили, уступив 22:36. Как итог защитник Девин Букер набрал 29 очков, Бийомбо — дабл-дабл (17+13). Ти Джей Уоррен со скамейки добавил 16 очков.

«Наши запасные игроки проделали колоссальную работу. Мы воспользовались всей глубиной скамейки», — оценил выступление своих подопечных Монти Уильямс.

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Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 28 очков (8 из 19 с игры) и 10 подборов. Тайриз Макси показал третью лучшую результативность за карьеру — 37 очков при 14 из 19 с игры. У форварда Тобиаса Харриса 13 очков и три передачи. «Я смазал большое количество бросков, которые я обычно реализую без проблем», — пришёл к выводу Эмбиид.

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз»

«Сакраменто» мог уже сегодня себе гарантировать участие в плей-офф, но при следующих обстоятельствах: «Финикс» и «Клипперс» должны были проиграть сегодня. С задачей справилась только калифорнийская команда, поэтому без хороших новостей.

Самым результативным в составе «королей» стал атакующий защитник Кевин Хаертер, набравший 27 очков, семь подборов и четыре передачи. У баскетболиста в последних двух играх, к слову, в среднем 28 очков.

У новичка Кигана Мюррея — 22 очка при шести «трёшках». Таким образом, это десятый матч Мюррея за сезон с 5+ «трёшками», что является лучшим показателем среди новичков. «Всю ту тяжёлую работу, которую проделывают Де'Аарон Фокс, Ришон Холмс и Харрисон Барнс, чтобы мы были ближе к зоне плей-офф, нужно оценивать по достоинству», — откровенничал форвард после встречи.

В составе «Юты» ярким пятном стал другой новичок — Уокер Кесслер, у которого 31 очко (лучший карьерный показатель), 11 подборов и две передачи, — первый новичок в истории клуба с 30+10 за матч, однако.

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«Кингз» одержали 45-ю победу за регулярку, что не удавалось калифорнийцам на протяжении 18 лет. В сезоне-2004/2005 «Сакраменто» выиграл 50 раз. Повторят ли успех?

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Нью-Орлеан» на фоне травмы лёгкого форварда «Клипперс» Кавая Леонарда уравнял баланс побед и поражений — 37-37. И во многом благодаря 21 трёхочковому броску на всю команду, где 10 из них принадлежат защитнику Трею Мёрфи.

Мёрфи закончил матч с 32 очками (11 из 14 с игры, где 10 из 12 — из-за дуги), двумя подборами и двумя перехватами. Помогли ему Брэндон Ингрэм (32 очка и 13 передач) и Си Джей Макколлум (21+8+8). У Ингрэма, кстати, в последних пяти играх линейка из 30,5 очка и девяти передач.

«Я был уверен в том, что Трей [Мёрфи] продолжит бросать, не обращая внимания на того, кто его опекает. Поэтому я старался нагружать его передачами, как и других товарищей по команде», — выступил Ингрэм во время пресс-конференции.

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Главный тренер «парусников» Тайрон Лю, у которого больше всех очков набрал Бонс Хиланд (18), сразу озвучил проблему: «Стало сложнее начинать матчи и прокладывать путь к положительному для нас исходу. Много брака».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пользователи Reddit недоумевают, почему Лю так часто держит форварда Маркуса Морриса на площадке. В частности, вопросы появились в силу неубедительного выступления баскетболиста, который за сезон набирает в среднем 11,2 очка, проводя на площадке 28,1 минуты. Одни считают, что Тайрон Лю и Лоуренс Фрэнк (президент. — Прим. «Чемпионата») не сходятся во взглядах, и Лю таким образом саботирует «Клипперс».

Другие версии: Тайрон и Маркус Моррис встречаются; семья Лю находится в заложниках, поэтому наставник вынужден давать игровое время Моррису, чтобы другие могли делать ставки против «парусников», пока тот находится на площадке. Абсурд? Скорее всего, да.