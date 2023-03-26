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Обзор дня в НБА 26 марта: «Майами» — «Бруклин», «Денвер» — «Милуоки», «Финикс» — «Филадельфия»

Он точно бог? Джефф Грин сносит Янниса Адетокунбо, а «Милуоки» уступает «Денверу»
Артемий Берстенев
Джефф Грин сносит Янниса Адетокунбо
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Разочарование Юдониса Хаслема, конспирологические теории о «Клипперс» — в обзоре дня НБА.

«Атланта Хоукс» — «Индиана Пэйсерс»

249, 236, 244, 246 и 251 — это тоталы в последних пяти матчах, где одним из участников являлась «Атланта».

Сегодня с «Индианой» сгенерировались куда более внушительные цифры — 273. 143 очка «Хоукс» — лучший показатель коллектива из Джорджии в нынешнем сезоне НБА.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
143 : 130
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Коллинс - 21, Мюррей - 20, Бей - 18, Капела - 17, Мэтьюз - 14, Янг - 14, Оконгву - 12, Гриффин - 11, Богданович - 9, Холидей - 7, Джонсон, Крейчи, Мартин, Уильямс, Фернанду, Форрест, Хантер
Индиана Пэйсерс: Нвора - 33, Халибёртон - 19, Хилд - 16, Джексон - 14, Нембард - 12, Несмит - 11, Смит - 11, Макконнелл - 10, Матурин - 4, Браун, Бриссетт, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тёрнер, Хилл
Кто победит в основное время?
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В составе «Атланты» всего два баскетболиста набрали менее десяти очков: Богдан Богданович (9) и Аарон Холидей (7). Самыми результативными стали Джон Коллинз (21) и Деджонте Мюррей (20). У Клинта Капелы дабл-дабл из 17 баллов и 17 подборов. Трей Янг, набравший 14 очков и пять передач, досрочно завершил игру из-за удаления. А он всего лишь хотел отдать мячик судье!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Единственный момент, который я хотел бы выделить, — это наша скамейка. Парни были невероятны», — подвёл итоги главный тренер «ястребов» Куин Снайдер после встречи.

В составе «Пэйсерс» 33 очка в качестве резервиста набрал форвард Джордан Нвора. У разыгрывающего Тайриза Халибёртона дабл-дабл: 19 очков и 13 результативных передач. «В каждой четверти мы пропустили как минимум 30 очков. Отсутствие Майлза Тёрнера (травма спины. — Прим. «Чемпионата») сыграло огромную роль», — подытожил рулевой «Индианы» Рик Карлайл.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хоукс» во второй раз с сезона-1979/1980 (первый — в 1993 году) закончили матч с 140+ очками при реализации бросков с игры более 50%, трёхочковых — более 50%; и штрафных — от 80%.

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс»

Какую характеристику можно дать этому матчу? В последних 25 минутах игры «Бруклин» переиграл флоридцев со счётом 85:41. Смеем предположить, многолетний ветеран «Майами» Юдонис Хаслем всем своим видом показал, что об этом думает.

Юдонис Хаслем на скамейке запасных «Майами»

Юдонис Хаслем на скамейке запасных «Майами»

Причины для «Нетс» жить: Микалу Бриджесу всего 26 лет. Сейчас идёт первый год его нового четырёхлетнего контракта на $ 90 млн. На рынок свободных агентов он выйдет лишь в 2026 году. Форвард лидирует в НБА по проведённым минутам (как и в прошлом сезоне).

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
100 : 129
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Страс - 23, Хироу - 23, Батлер - 18, Адебайо - 16, Винсент - 5, Лав - 5, Мартин - 4, Лоури - 3, Юртсевен - 3, Зеллер, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем
Бруклин Нетс: Бриджес - 27, Джонсон - 23, Динвидди - 15, Клэкстон - 14, Самнер - 12, Финни-Смит - 12, Шарп - 9, О'Нил - 8, Харрис - 6, Ватанабэ - 3, Браун, Дюк, Карри, Миллз, Симмонс, Смит, Томас
Кто победит в основное время?
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Бриджес снова показывает удивительную результативность после ухода из «Финикса» — 27 очков, включая семь передач и три подбора. Ему на подмогу пришли Кэмерон Джонсон (23), Спенсер Динвидди (15) и Николас Клэкстон (14+10).

«Мы вышли на площадку с мыслями, что нам предстоит провести матч уровня плей-офф», — поделился Кэм Джонсон после игры. «Потребуется время, чтобы выработать уверенность у этих ребят», — подытожил наставник «Бруклина» Жак Вон.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра был краток: «Стоит отдать должное сопернику. Они обыграли нас по всем параметрам». «Поражение, после которого придёт понимание, что вы чего-то лишились. Но при этом тебе дали шанс на исправление — впереди матчи до плей-офф», — добавил Бэм Адебайо.

«Денвер Наггетс» — «Милуоки Бакс»

Анонс казался максимально привлекательным — вполне справедливо, учитывая, что встретились основные кандидаты на получение награды MVP регулярного чемпионата Ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 106
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 26, Портер - 19, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 11, Гордон - 9, Уотсон - 8, Грин - 7, Ннаджи - 5, Брайант - 2, Браун, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Чанчар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Аллен - 13, Лопес - 13, Миддлтон - 13, Портис - 11, Холидэй - 9, Боучэмп - 5, Коннотон - 5, Адетокунбо - 2, Инглс - 2, Мэттьюз - 2, Горан Драгич, Грин, Картер, Краудер, Леонард, Уиггинтон
Кто победит в основное время?
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П2

Несмотря на счёт и очевидное доминирование хозяев, яркие моменты всё же были. Сначала отличился тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, взлетевший, казалось бы, выше чемпионского титула в 2021 году.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

А затем старина, форвард Джефф Грин, успевший поиграть за 11 разных команд (не исключено, что в следующем межсезонье 36-летний игрок снова сменит прописку) организовал вот такую конфетку, где антигероем стал сам греческий баскетболист.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Потрясающий данк. Я даже не мог предположить, что Джефф решится на эту авантюру!» — оценил момент Йокич. «Он чуть сам не упал, так что это действительно был хороший данк», — продолжил сербский игрок.

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«Наггетс» прекрасно сыграли в обороне во второй половине матча, позволив «оленям» набрать 40 очков. На счету Йокича дабл-дабл (да, без трипл-дабла в очередной раз): 31 очко и 11 ассистов. 26 баллов набрал защитник Джамал Маррей, включая девять передач и шесть отскоков.

У гостей выделился Адетокунбо (31+9+4). Крис Миддлтон, Брук Лопес и Грейсон Аллен набрали по 13 очков. «Бывают дни, когда ты не в настроении. Сегодня именно это произошло», — резюмировал наставник «Бакс» Майк Буденхольцер.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Интересный факт. Показатели «Денвера» в сезоне-2022/2023, когда Никола Йокич и Джамал Маррей набирают в играх как минимум 25 очков каждый, — восемь побед и 0 поражений.

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс»

Очередная битва топов — Восток против Запада. Противостояние центровых: не Джоэл Эмбиид против Деандре Эйтона, а Джоэл Эмбиид против Бисмака Бийомбо! Команда второго всё же оказалась сильнее.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 29, Бийомбо - 17, Уоррен - 16, Росс - 15, Пэйн - 14, Пол - 13, Окоги - 7, Крэйг - 6, Уэйнрайт - 6, Ландейл - 2, Базли, Дюрант, Ли, Ли, Шамет, Эйтон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 37, Эмбиид - 28, Харрис - 13, Милтон - 7, Мелтон - 5, Такер - 5, Коркмаз - 4, Ньянг - 4, Рид - 2, Дедмон, Кинг, Макдэниелс, Маккланг, Спрингер, Харден, Харрелл, Хаус
Кто победит в основное время?
П1
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П2

К концу третьей четверти аризонский клуб лидировал со счётом 89:83, а заключительный 12-минутный отрезок «Сиксерс» полностью провалили, уступив 22:36. Как итог защитник Девин Букер набрал 29 очков, Бийомбо — дабл-дабл (17+13). Ти Джей Уоррен со скамейки добавил 16 очков.

«Наши запасные игроки проделали колоссальную работу. Мы воспользовались всей глубиной скамейки», — оценил выступление своих подопечных Монти Уильямс.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 28 очков (8 из 19 с игры) и 10 подборов. Тайриз Макси показал третью лучшую результативность за карьеру — 37 очков при 14 из 19 с игры. У форварда Тобиаса Харриса 13 очков и три передачи. «Я смазал большое количество бросков, которые я обычно реализую без проблем», — пришёл к выводу Эмбиид.

«Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз»

«Сакраменто» мог уже сегодня себе гарантировать участие в плей-офф, но при следующих обстоятельствах: «Финикс» и «Клипперс» должны были проиграть сегодня. С задачей справилась только калифорнийская команда, поэтому без хороших новостей.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сакраменто Кингз: Хаертер - 27, Мюррэй - 22, Барнс - 18, Сабонис - 16, Митчелл - 11, Лайлз - 10, Монк - 8, Деллаведова - 5, Эдвардс - 4, Дозьер, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Фокс, Холмс, Эллис
Юта Джаз: Кесслер - 31, Агбаджи - 20, Олиник - 17, Брэнтли - 13, Данн - 12, Хортон-Такер - 9, Фонтеккио - 5, Азубуике - 2, Джузэнг - 2, Тоскано-Андерсон - 2, Гэй, Джонс, Кларксон, Маркканен, Поттер, Секстон
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Самым результативным в составе «королей» стал атакующий защитник Кевин Хаертер, набравший 27 очков, семь подборов и четыре передачи. У баскетболиста в последних двух играх, к слову, в среднем 28 очков.

У новичка Кигана Мюррея — 22 очка при шести «трёшках». Таким образом, это десятый матч Мюррея за сезон с 5+ «трёшками», что является лучшим показателем среди новичков. «Всю ту тяжёлую работу, которую проделывают Де'Аарон Фокс, Ришон Холмс и Харрисон Барнс, чтобы мы были ближе к зоне плей-офф, нужно оценивать по достоинству», — откровенничал форвард после встречи.

В составе «Юты» ярким пятном стал другой новичок — Уокер Кесслер, у которого 31 очко (лучший карьерный показатель), 11 подборов и две передачи, — первый новичок в истории клуба с 30+10 за матч, однако.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Кингз» одержали 45-ю победу за регулярку, что не удавалось калифорнийцам на протяжении 18 лет. В сезоне-2004/2005 «Сакраменто» выиграл 50 раз. Повторят ли успех?

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Нью-Орлеан» на фоне травмы лёгкого форварда «Клипперс» Кавая Леонарда уравнял баланс побед и поражений — 37-37. И во многом благодаря 21 трёхочковому броску на всю команду, где 10 из них принадлежат защитнику Трею Мёрфи.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2023, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 131
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 18, Гордон - 15, Уэстбрук - 14, Батюм - 13, Зубац - 13, Леонард - 12, Ковингтон - 11, Мэнн - 5, Пламли - 5, Диабате - 2, Моррис - 2, Бостон, Джордж, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 32, Мёрфи - 32, Макколлум - 21, Валанчюнас - 17, Ричардсон - 13, Маршалл - 8, Джонс - 4, Нэнс - 2, Эрнангомес - 2, Альварадо, Дэниэлс, Лидделл, Льюис, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Хэйс
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Мёрфи закончил матч с 32 очками (11 из 14 с игры, где 10 из 12 — из-за дуги), двумя подборами и двумя перехватами. Помогли ему Брэндон Ингрэм (32 очка и 13 передач) и Си Джей Макколлум (21+8+8). У Ингрэма, кстати, в последних пяти играх линейка из 30,5 очка и девяти передач.

«Я был уверен в том, что Трей [Мёрфи] продолжит бросать, не обращая внимания на того, кто его опекает. Поэтому я старался нагружать его передачами, как и других товарищей по команде», — выступил Ингрэм во время пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на канале New Orleans Pelicans в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер «парусников» Тайрон Лю, у которого больше всех очков набрал Бонс Хиланд (18), сразу озвучил проблему: «Стало сложнее начинать матчи и прокладывать путь к положительному для нас исходу. Много брака».

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пользователи Reddit недоумевают, почему Лю так часто держит форварда Маркуса Морриса на площадке. В частности, вопросы появились в силу неубедительного выступления баскетболиста, который за сезон набирает в среднем 11,2 очка, проводя на площадке 28,1 минуты. Одни считают, что Тайрон Лю и Лоуренс Фрэнк (президент. — Прим. «Чемпионата») не сходятся во взглядах, и Лю таким образом саботирует «Клипперс».

Другие версии: Тайрон и Маркус Моррис встречаются; семья Лю находится в заложниках, поэтому наставник вынужден давать игровое время Моррису, чтобы другие могли делать ставки против «парусников», пока тот находится на площадке. Абсурд? Скорее всего, да.

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