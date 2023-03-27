Гений бизнеса. Майкл Джордан может продать «Хорнетс» и заработать свой третий миллиард

Майкл Джордан ­– не просто легенда баскетбола и один из величайших спортсменов в истории, но и успешный бизнесмен. Своё миллиардное состояние он сколотил через многие годы после того, как в последний раз вышел на площадку. И дело не только в прибыльном соглашении с Nike и успехе его именного бренда, но и другим удачным вложениям, крупнейшее из которых – это, конечно же, приобретение «Шарлотт Хорнетс». Ведь как бы плохо ни обстояли дела у команды, совсем скоро Его Воздушество сможет заработать с неё ещё один миллиард.

В целом возвращение в профессиональный спорт в качестве тренера или управленца – это излюбленный (и предпочтительный) маршрут для большинства бывших спортсменов. Можно и оставаться на слуху, и зарабатывать неплохие деньги, да и клубы их приходу только рады. Ведь одна только ассоциация с именем условного Майкла Джордана дорогого стоит, а былым величием можно до посинения оправдывать все ошибки, совершённые им на посту владельца.

Но статистика говорит сама за себя. При Джордане «Хорнетс» выходили в плей-офф лишь трижды, ни разу не пройдя дальше первого раунда. С суммарным балансом 437-605 только в четырёх сезонах команда одерживала более 50% побед. Что уж говорить о сезоне-2011/2012, который завершился для тогдашних «Бобкэтс» худшим результатом в истории НБА – 7-59 (10,6%).

Майкл Джордан на матче «Хорнетс» Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Однако на шесть сотен поражений «Хорнетс» всё же пришлась ещё одна победа – финансовая. Ведь стоимость франшизы, идя в ногу с НБА, росла год за годом, за последние пять лет удвоилась, а за десять – учетверилась. И выгодно это в первую очередь именно Майклу Джордану.

На днях подтвердилась информация о том, что он ведёт переговоры о продаже «Шарлотт». В течение последних месяцев об этом ходило множество слухов, на фоне которых семейная компания Джордана Jump Management выпустила редкое заявление.

«Четыре года назад Майкл Джордан продал долю в «Шарлотт Хорнетс» группе под руководством Гейба Плоткина. Сейчас Майкл и Гейб ведут переговоры о потенциальной покупке его группой дополнительного пакета акций, это естественный этап процесса. Окончательного решения пока не принято. На данный момент неизвестно, состоится ли дополнительная продажа», – говорится в нём.

Майкл Джордан Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Джордан стал мажоритарным владельцем «Хорнетс» в 2010 году. Тогда он, по различным данным, заплатил от $ 175 млн до $ 275 млн и завладел 97% акций франшизы. На данный момент его доля составляет чуть меньше 80% – как раз из-за того, что легендарный баскетболист продал пятую часть клуба Плоткину, основателю инвестиционной компании Melvin Capital, и Дэниелу Сундхейму – владельцу аналогичной D1 Capital. В этот раз потенциальным участником сделки также может стать и миноритарный собственник соседней «Атланты Хоукс» Рик Шналл.

И так как переговоры продолжаются по сей день, финансовых деталей пока не было объявлено. Известно лишь то, что, если стороны достигнут договорённости, Джордан не покинет франшизу – он предположительно останется владельцем миноритарного пакета акций.

Но для простоты расчётов представим, что Джордан всё-таки захочет максимизировать прибыль и продаст свою долю целиком. На данный момент стоимость франшизы оценивается Forbes в $ 1,7 млрд – это значительно ниже, чем средняя цифра по НБА ($ 2,86 млн), но всё равно достойно по отношению к первоначальным вложениям. Все 77%, принадлежащие Эм Джею, обойдутся потенциальным покупателям в чуть более $ 1,3 млрд. 742% от суммы, которую он инвестировал в команду 13 лет назад (427% в случае, если он всё же заплатил $ 275 млн).

Так, состояние Джордана, которое на сегодняшний день оценивается в $ 2 млрд, может вырасти более чем в полтора раза до $ 3,3 млрд. И даже если он захочет оставить в собственном владении 10% акций «Шарлотт», то всё равно добавит в копилку $ 1,1 млрд.

Да и время для продажи франшизы сложилось самое подходящее.

Две недели назад Diamond Sports Group – медиакомпания, обеспечивающая локальное телевещание для доброй половины команд НБА, НХЛ и МЛБ – заявила о банкротстве под давлением многомиллиардных долговых обязательств. И это может пошатнуть финансовую ситуацию в лиге: такие клубы, как «Шарлотт», во многом полагаются на доход с телевизионных прав, в частности местных. «Хорнетс», например, продают права на показ за $ 20 млн в год. А весь операционный доход команды по итогам прошлого сезона составил $ 94 млн.

Майкл Джордан Фото: Streeter Lecka/Getty Images

На деле вся ситуация с Diamond гораздо запутаннее, однако компания вроде как не планирует прекращать выплаты клубам. Пока. Но даже если «Шарлотт» потеряет главного телевизионного партнёра, есть другой фактор, который может повысить стоимость франшизы в ближайшее время. И имя ему – Виктор Вембаньяма.

Этим летом феноменальный 19-летний француз уйдёт под первым номером на драфте НБА. И «Хорнетс», уже имеющие гордые 51 поражение, будут одним из главных претендентов на получение первого выбора в драфт-лотерее. С большой вероятностью они завершат сезон на четвёртом месте с конца, которое и занимают сейчас. И в таком случае шанс успешного исхода в пользу команды Джордана составит 12,5%.

И нынешний сезон мог бы получиться не таким-то и плохим, если бы Майлз Бриджес не получил три года условно за избиение своей жены, а Ламело Болл не пропустил половину регулярки из-за травм. Иногда может показаться, что «Хорнетс» и не танкуют совсем: они выиграли свои два матча накануне Матча всех звёзд, и три – после. Вот только в последнем из них Ламело опять сломался и выбыл до конца чемпионата с переломом голеностопа. Да, после этого команда имела результат 3-8. Зато на днях оба матча бэк-ту-бэка с «Далласом» сенсационно остались за «Шарлотт». Да и вообще, после Звёздного уикенда у них лучший защитный рейтинг в лиге (111,6).

Но в том же духе команда вряд ли продолжит, так что четвёртое место среди претендентов на Вемби им почти обеспечено. И пока у «Хорнетс» есть шанс заполучить «таланта поколения», это делает франшизу привлекательной для инвесторов – ведь в будущем её стоимость будет только расти. Будем ждать, чем всё закончится. Ведь продажа клуба может стать лучшим решением Джордана на посту владельца «Шарлотт».