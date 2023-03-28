«Милуоки» без Адетокунбо и Холидэя обыграл «Детройт», уникальное достижение Уэстбрука — в обзоре дня НБА.

«А где же ваш Джоэл?» В Денвере не увидели противостояние Йокича и Эмбиида

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс»

Игроки «Милуоки» отрываются от «Бостона», тем самым укрепляя свои лидирующие позиции в Восточной конференции. «Олени» обыграли «Детройт» благодаря усилиям как минимум четырёх баскетболистов. Янниса Адетокунбо, если что, не было из-за травмы колена, Джру Холидэй отсутствовал по личным причинам.

В составе «Бакс» 20+ очков набрали Крис Миддлтон (34 очка и восемь подборов), Брук Лопес (24 очка и 14 подборов), Джевон Картер (22 очка) и Бобби Портис (21 очко и 14 подборов). У Миддлтона — самый результативный матч в нынешнем сезоне НБА.

«Без Янниса я должен играть агрессивнее, стараться находить выгодные положения и делать то, что от меня требуется: бросать по кольцу или находить открытого партнёра по команде», — прокомментировал своё выступление Миддлтон.

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В составе «Детройта» пока что матч жизни выдал новичок и разыгрывающий Джейден Айви, на счету которого 32 очка (9 из 19 с игры), восемь подборов и восемь передач. Другой новичок, Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл со скамейки: 18 очков и 10 подборов. Для Дюрена это 16-й дабл-дабл, что является вторым лучшим показателем среди новичков (на первом месте — центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер — 19).

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«Мне нравится то, как Джейден [Айви] отрабатывает на площадке. И я счастлив, он прежде всего растёт как игрок, и его прогресс в обороне также заметен», — отреагировал рулевой «Пистонс» Дуэйн Кейси.

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Защитник Джевон Картер в четвёртый раз за сезон реализует как минимум шесть трёхочковых бросков за встречу. Процент реализации из-за дуги — 42,3.

«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс»

Реабилитация «Далласа» и второе противостояние бывшего главного тренера «Мэвс» Рика Карлайла (в первом случае Карлайл одержал победу) и техасского коллектива. На этот раз без скандалов — «бродяги» выиграли. Теперь их баланс побед и поражений составляет 37-39. Это 11-е место в Западной конференции.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали суммарно 41 очко (25 из них пришлись на Дончича), увеличив количество совместных побед до четырёх. Тим Хардуэй-младший добавил 13 очков, Реджи Баллок — 11.

«Лука Дончич отдал несколько удивительных передач, на которые способен только он во всём мире», — отреагировал Карлайл. А одна из них — на ваших экранах!

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Новичок Беннедикт Матурин из «Пэйсерс» отметился 26 очками, четырьмя подборами и двумя передачами. У другого первогодки Эндрю Нембарда 17 очков, пять подборов и пять передач. Разыгрывающий Ти Джей Макконнелл набрал 15 очков и семь ассистов со скамейки.

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Сегодня Дончич обошёлся без технических замечаний. Полученный в прошлом матче «технарь» был аннулирован лигой накануне. А ведь словенский игрок рисковал пропустить встречу.

«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс»

Обойдёмся без шуток а-ля «Хьюстон» продолжает погоню за французским Виктором». В недавней статье мы пояснили, что не только «Рокетс» могут претендовать на «единорога». В любом случае техасцы проиграли, а значит, незначительным образом они повышают свои шансы к драфт-лотерее.

Разыгрывающий Иммануэль Куикли набрал 40 очков, что является лучшим показателем в карьере 23-летнего баскетболиста. Помимо этого, в протоколе можно заметить ещё девять результативных передач. У Джулиуса Рэндла 26 очков.

«Иммануэль отличный игрок. Если необходимы очки, он обязательно поможет в этом компоненте», — впечатлялся наставник «Никс» Том Тибодо. «Более того, Куикли эффективен всегда: что со скамейки запасных, что в стартовом составе», — добавил он.

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Кевин Портер, проваливший прошлый матч с «Кливленд Кавальерс», отметился 26 очками и четырьмя ассистами. На подмоге были Джейлен Грин (19 очков и четыре передачи) и Кеньон Мартин-младший (18 очков и шесть подборов). Гости реализовали всего 7 трёхочковых бросков из 26 — это 26,9%.

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«Нью-Йорк» прервал серию из трёх поражений. И сделать это против «Хьюстона» — идеальная возможность. Кстати, забыли указать: защитникам было трудно остановить Куикли, ведь у него 14 из 17 с игры.

«Юта Джаз» — «Финикс Санз»

В «Финиксе» ожидают скорого возвращения Кевина Дюранта, как раз аризонцы одержали пятую победу без Кей Ди (при этом у «Санз» баланс 5-7), нанеся 45-е поражение «Юте» в сезоне.

Крис Пол показал неубедительную игру в вопросах скоринга: девять очков при 4 из 12 с игры. Зато отдал 10 результативных передач, совершив 0 потерь. Таким образом, 37-летний ветеран вышел на первое место в текущем сезоне по количеству игр с 10+ ассистами без потерь — 5. Ближайшие преследователи: Тайриз Халибертон (4) и Тайас Джонс (3).

«Если намерены поставить перед собой высокую цель, в любой другой игре себя проявит кто-то ещё. Нам нужна уверенность перед плей-офф», — выступил Пол в послематчевом интервью.

Помимо Криса, 24 очка добавил атакующий защитник Девин Букер, прибавив к ним семь подборов и пять передач. 14 очков у центрового Деандре Эйтона, которому не хватило двух подборов до дабл-дабла.

Наибольшее количество очков у «Джаз» набрали бигмен Лаури Маркканен (25), новичок Уокер Кесслер (18) и защитник Тэйлен Хортон-Такер (16). Как и «Хьюстон», «Юта» была ужасна из-за дуги — 9 из 36 (25%).

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс»

Вчера центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид дал большое интервью изданию The Athletic. В частности, камерунец дал понять, что утратил интерес к такой награде, как MVP. Итог: Эмбиид пропустил матч из-за болевых ощущений, а Йокич, в свою очередь, оформил трипл-дабл: 25 очков, 17 подборов и 12 ассистов.

По всей арене можно было заметить вот такие плакаты с надписью: «Пропал человек. Описание: нет MVP, нет попаданий в первую сборную НБА. Высокий. В последний раз появлялся в Денвере в 2019 году». Негодование болельщиков «Наггетс» можно понять — два основных кандидата на статуэтку, очное противостояние, где можно было расставить все точки над i… Многие ждали зря! «А где же ваш Джоэл?» — послышалось где-то на арене.

«В поисках Джоэла Эмбиида» Фото: twitter.com/OfficialNBABuzz

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Свой вклад в общую победу хозяев (кроме Йокича) также внесли разыгрывающий Джамал Маррей (19 очков и семь передач), защитник Брюс Браун (18) и форвард Майкл Портер (15). Усилий оказалось вполне достаточно для незначительного преимущества.

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«Каждый хотел бы увидеть противостояние Йокича и Эмбиида, но мы действовали разумно. Мы хотим, чтобы и Джоэл, и команда были здоровы к плей-офф», — заявил главный тренер «Сиксерс» Док Риверс во время пресс-конференции.

Защитник «Филы» Тайриз Макси, у которого в последних шести встречах линейка 26+5+5, записал на свой счёт 29 очков, пять передач и четыре подбора.

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«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард всё ещё отдыхает, его команда в последних 10 матчах выиграла лишь однажды. И произошло это не сегодня. «Трэйл Блэйзерс» не просто проиграли, а крупно — с разницей в 34 очка!

Сразу бросается в глаза индивидуальное выступление центрового Йонаса Валанчюнаса, выдавшего статлайн Денниса Родмана (или около того, если чуть-чуть сократить количество очков) — 10 очков (4 из 6 с игры) и 21 подбор, а также два блок-шота. У Брэндона Ингрэма и Си Джея Макколлума 29 и 17 очков соответственно.

«Мотивация запредельная: мы полностью отдаём себя в каждой игре. У каждого есть цель», — поделился Валанчюнас. «Знали, что «Трэйл Блэйзерс» идут вниз, но мы относимся с большим уважением к сопернику», — отметил наставник «Пеликанс» Уилли Грин.

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«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Light the Beam!» — снова послышалось в Сакраменто в предвкушении того факта, что «Кингз» могут гарантировать себе участие в плей-офф. Но не смогли — уступив крепкой «Миннесоте».

«У нас достаточно ресурсов, много талантливых игроков, чтобы в любой момент победить любого оппонента», — начал центровой «волков» Руди Гобер. Так и есть: Джейден Макдэниелс набрал 20 очков (четвёртый лучший показатель в сезоне), Энтони Эдвардс — 17. Руди Гобер собрал дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

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Тем временем ДеАарон Фокс и Домантас Сабонис сообразили на двоих 53 очка, ещё 19 добавил форвард Харрисон Барнс. «Хотели порадовать фанатов, разделить с ними момент. В следующий раз тогда», — подытожил Фокс.

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«Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго Буллз»

Вчера разыгрывающий Патрик Беверли обыграл (не лично) «Лейкерс», но на «Клипперс», по всей видимости, сил не осталось. Однако это не отменяет того факта, что он умеет создавать инфоповоды, и частично сегодня в одном из них ему удалось поучаствовать.

Беверли не показал жеста «низкорослого баскетболиста» кому-либо, вышло даже наоборот: Расселл Уэстбрук после попадания с фолом показал жест «покачивание ребёнка».

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Уэстбрук закончил встречу с 12 очками и 10 передачами на своём счету, став таким образом девятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, отдавшим 10+ ассистов в 400 матчах. В списке — Джон Стоктон (863), Крис Пол (577), Джейсон Кидд (569), Мэджик Джонсон (520), Стив Нэш (509), Айзея Томас (413) и Марк Джексон (411).

В победе «Клипперс» приняли участие форварды Николя Батюм (24 очка и пять передач), Кавай Леонард (22 очка и семь подборов) и защитники Эрик Гордон (22 очка и три передачи) и Бонс Хиланд (13 очков и восемь передач).

В составе «Буллз» 23 очка у Зака Лавина. Демар Дерозан отметился 21 очком, а Никола Вучевич — практически дабл-даблом (20 очков и восемь подборов). Патрик Уильямс добавил 16 очков.

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Забавно вышло: как только один из пользователей Reddit выдвинул теорию о Тайроне Лю и форварде Маркусе Моррисе, пришло сообщение из стана лос-анджелесского коллектива, что Батюм закончит регулярку в качестве игрока стартового состава и займёт место Морриса.