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Обзор дня в НБА 28 марта «Индиана» — «Даллас», «Денвер» — «Филадельфия», «Сакраменто» — «Миннесота»

«А где же ваш Джоэл?» В Денвере не увидели противостояние Йокича и Эмбиида
Артемий Берстенев
В Денвере не увидели противостояния Йокича и Эмбии
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Комментарии
«Милуоки» без Адетокунбо и Холидэя обыграл «Детройт», уникальное достижение Уэстбрука — в обзоре дня НБА.

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс»

Игроки «Милуоки» отрываются от «Бостона», тем самым укрепляя свои лидирующие позиции в Восточной конференции. «Олени» обыграли «Детройт» благодаря усилиям как минимум четырёх баскетболистов. Янниса Адетокунбо, если что, не было из-за травмы колена, Джру Холидэй отсутствовал по личным причинам.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Айви - 32, Дюрен - 18, Багли III - 16, Уайзмен - 14, Хейз - 14, Ливерс - 9, Оморуи - 7, Джозеф - 4, Хэмптон - 3, Бейхайм, Богданович, Бёркс, Диалло, Каннингем, Макгрудер, Роден, Стюарт
Милуоки Бакс: Миддлтон - 34, Лопес - 24, Картер - 22, Портис - 21, Аллен - 7, Коннотон - 7, Мэттьюз - 4, Инглс - 3, Адетокунбо - 2, Краудер - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Горан Драгич, Грин, Леонард, Уиггинтон, Холидэй
Кто победит в основное время?
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В составе «Бакс» 20+ очков набрали Крис Миддлтон (34 очка и восемь подборов), Брук Лопес (24 очка и 14 подборов), Джевон Картер (22 очка) и Бобби Портис (21 очко и 14 подборов). У Миддлтона — самый результативный матч в нынешнем сезоне НБА.

«Без Янниса я должен играть агрессивнее, стараться находить выгодные положения и делать то, что от меня требуется: бросать по кольцу или находить открытого партнёра по команде», — прокомментировал своё выступление Миддлтон.

Видео можно посмотреть на канале Milwaukee Bucks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В составе «Детройта» пока что матч жизни выдал новичок и разыгрывающий Джейден Айви, на счету которого 32 очка (9 из 19 с игры), восемь подборов и восемь передач. Другой новичок, Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл со скамейки: 18 очков и 10 подборов. Для Дюрена это 16-й дабл-дабл, что является вторым лучшим показателем среди новичков (на первом месте — центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер — 19).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Мне нравится то, как Джейден [Айви] отрабатывает на площадке. И я счастлив, он прежде всего растёт как игрок, и его прогресс в обороне также заметен», — отреагировал рулевой «Пистонс» Дуэйн Кейси.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Защитник Джевон Картер в четвёртый раз за сезон реализует как минимум шесть трёхочковых бросков за встречу. Процент реализации из-за дуги — 42,3.

«Индиана Пэйсерс» — «Даллас Маверикс»

Реабилитация «Далласа» и второе противостояние бывшего главного тренера «Мэвс» Рика Карлайла (в первом случае Карлайл одержал победу) и техасского коллектива. На этот раз без скандалов — «бродяги» выиграли. Теперь их баланс побед и поражений составляет 37-39. Это 11-е место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Матурин - 26, Нембард - 17, Макконнелл - 15, Нвора - 13, Смит - 11, Бриссетт - 10, Джексон - 8, Несмит - 4, Браун, Джонсон, Дуарте, Куин, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилд, Хилл
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Харди - 20, Ирвинг - 16, Хардуэй-младший - 13, Баллок - 11, Макги - 10, Вуд - 6, Дав. Бертанс - 6, Нтиликина - 5, Пауэлл - 4, Холидэй - 4, Моррис - 3, Грин - 2, Райт - 2, Клебер , Лоусон, Пинсон
Кто победит в основное время?
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Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали суммарно 41 очко (25 из них пришлись на Дончича), увеличив количество совместных побед до четырёх. Тим Хардуэй-младший добавил 13 очков, Реджи Баллок — 11.

«Лука Дончич отдал несколько удивительных передач, на которые способен только он во всём мире», — отреагировал Карлайл. А одна из них — на ваших экранах!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Новичок Беннедикт Матурин из «Пэйсерс» отметился 26 очками, четырьмя подборами и двумя передачами. У другого первогодки Эндрю Нембарда 17 очков, пять подборов и пять передач. Разыгрывающий Ти Джей Макконнелл набрал 15 очков и семь ассистов со скамейки.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сегодня Дончич обошёлся без технических замечаний. Полученный в прошлом матче «технарь» был аннулирован лигой накануне. А ведь словенский игрок рисковал пропустить встречу.

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«Нью-Йорк Никс» — «Хьюстон Рокетс»

Обойдёмся без шуток а-ля «Хьюстон» продолжает погоню за французским Виктором». В недавней статье мы пояснили, что не только «Рокетс» могут претендовать на «единорога». В любом случае техасцы проиграли, а значит, незначительным образом они повышают свои шансы к драфт-лотерее.

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НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
137 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Йорк Никс: Куикли - 40, Рэндл - 26, Барретт - 19, Топпин - 15, Гримс - 14, Харт - 9, Хартенштайн - 8, Макбрайд - 3, Робинсон - 3, Брансон, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Роуз, Симс, Фурнье
Хьюстон Рокетс: Портер - 26, Грин - 19, Мартин - 18, Смит II - 14, Исон - 13, Кристофер - 12, Шенгюн - 11, Гаруба - 2, Вашингтон Мл., Дэйс, Камински, Марьянович, Никс, Огастин, Тэйт, Хаджинс
Кто победит в основное время?
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Разыгрывающий Иммануэль Куикли набрал 40 очков, что является лучшим показателем в карьере 23-летнего баскетболиста. Помимо этого, в протоколе можно заметить ещё девять результативных передач. У Джулиуса Рэндла 26 очков.

«Иммануэль отличный игрок. Если необходимы очки, он обязательно поможет в этом компоненте», — впечатлялся наставник «Никс» Том Тибодо. «Более того, Куикли эффективен всегда: что со скамейки запасных, что в стартовом составе», — добавил он.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кевин Портер, проваливший прошлый матч с «Кливленд Кавальерс», отметился 26 очками и четырьмя ассистами. На подмоге были Джейлен Грин (19 очков и четыре передачи) и Кеньон Мартин-младший (18 очков и шесть подборов). Гости реализовали всего 7 трёхочковых бросков из 26 — это 26,9%.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Нью-Йорк» прервал серию из трёх поражений. И сделать это против «Хьюстона» — идеальная возможность. Кстати, забыли указать: защитникам было трудно остановить Куикли, ведь у него 14 из 17 с игры.

«Юта Джаз» — «Финикс Санз»

В «Финиксе» ожидают скорого возвращения Кевина Дюранта, как раз аризонцы одержали пятую победу без Кей Ди (при этом у «Санз» баланс 5-7), нанеся 45-е поражение «Юте» в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 117
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Маркканен - 25, Кесслер - 18, Хортон-Такер - 16, Олиник - 10, Агбаджи - 9, Данн - 9, Тоскано-Андерсон - 6, Джузэнг - 5, Джонс - 3, Брэнтли - 2, Азубуике, Гэй, Кларксон, Поттер, Секстон, Фонтеккио
Финикс Санз: Букер - 24, Эйтон - 14, Росс - 13, Пэйн - 12, Бийомбо - 11, Окоги - 9, Пол - 9, Уоррен - 9, Уэйнрайт - 9, Крэйг - 4, Ли - 3, Базли, Дюрант, Ландейл, Ли, Шамет
Кто победит в основное время?
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Крис Пол показал неубедительную игру в вопросах скоринга: девять очков при 4 из 12 с игры. Зато отдал 10 результативных передач, совершив 0 потерь. Таким образом, 37-летний ветеран вышел на первое место в текущем сезоне по количеству игр с 10+ ассистами без потерь — 5. Ближайшие преследователи: Тайриз Халибертон (4) и Тайас Джонс (3).

«Если намерены поставить перед собой высокую цель, в любой другой игре себя проявит кто-то ещё. Нам нужна уверенность перед плей-офф», — выступил Пол в послематчевом интервью.

Помимо Криса, 24 очка добавил атакующий защитник Девин Букер, прибавив к ним семь подборов и пять передач. 14 очков у центрового Деандре Эйтона, которому не хватило двух подборов до дабл-дабла.

Наибольшее количество очков у «Джаз» набрали бигмен Лаури Маркканен (25), новичок Уокер Кесслер (18) и защитник Тэйлен Хортон-Такер (16). Как и «Хьюстон», «Юта» была ужасна из-за дуги — 9 из 36 (25%).

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер Наггетс» — «Филадельфия Сиксерс»

Вчера центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид дал большое интервью изданию The Athletic. В частности, камерунец дал понять, что утратил интерес к такой награде, как MVP. Итог: Эмбиид пропустил матч из-за болевых ощущений, а Йокич, в свою очередь, оформил трипл-дабл: 25 очков, 17 подборов и 12 ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 19, Браун - 18, Портер - 15, Гордон - 12, Браун - 8, Грин - 8, Ннаджи - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Филадельфия Сиксерс: Макси - 29, Рид - 16, Харрис - 16, Макдэниелс - 14, Ньянг - 8, Хаус - 8, Мелтон - 7, Коркмаз - 6, Харрелл - 3, Милтон - 2, Спрингер - 2, Дедмон, Кинг, Маккланг, Такер, Харден, Эмбиид
Кто победит в основное время?
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По всей арене можно было заметить вот такие плакаты с надписью: «Пропал человек. Описание: нет MVP, нет попаданий в первую сборную НБА. Высокий. В последний раз появлялся в Денвере в 2019 году». Негодование болельщиков «Наггетс» можно понять — два основных кандидата на статуэтку, очное противостояние, где можно было расставить все точки над i… Многие ждали зря! «А где же ваш Джоэл?» — послышалось где-то на арене.

«В поисках Джоэла Эмбиида»

«В поисках Джоэла Эмбиида»

Фото: twitter.com/OfficialNBABuzz

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Свой вклад в общую победу хозяев (кроме Йокича) также внесли разыгрывающий Джамал Маррей (19 очков и семь передач), защитник Брюс Браун (18) и форвард Майкл Портер (15). Усилий оказалось вполне достаточно для незначительного преимущества.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Каждый хотел бы увидеть противостояние Йокича и Эмбиида, но мы действовали разумно. Мы хотим, чтобы и Джоэл, и команда были здоровы к плей-офф», — заявил главный тренер «Сиксерс» Док Риверс во время пресс-конференции.

Защитник «Филы» Тайриз Макси, у которого в последних шести встречах линейка 26+5+5, записал на свой счёт 29 очков, пять передач и четыре подбора.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард всё ещё отдыхает, его команда в последних 10 матчах выиграла лишь однажды. И произошло это не сегодня. «Трэйл Блэйзерс» не просто проиграли, а крупно — с разницей в 34 очка!

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
90 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Джонсон - 20, Нокс - 15, Ойбанкс - 12, Шарп - 12, Реддиш - 11, Литтл - 7, Уокер - 7, Арчидиаконоу - 3, Тибулл - 3, Баджи, Батлер, Грант, Лиллард, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Макколлум - 17, Мёрфи - 16, Валанчюнас - 10, Ричардсон - 10, Дэниэлс - 8, Маршалл - 8, Джонс - 7, Льюис - 6, Темпл - 5, Эрнангомес - 4, Нэнс - 2, Хэйс - 2, Альварадо, Лидделл, Сиброн, Уильямсон
Кто победит в основное время?
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Сразу бросается в глаза индивидуальное выступление центрового Йонаса Валанчюнаса, выдавшего статлайн Денниса Родмана (или около того, если чуть-чуть сократить количество очков) — 10 очков (4 из 6 с игры) и 21 подбор, а также два блок-шота. У Брэндона Ингрэма и Си Джея Макколлума 29 и 17 очков соответственно.

«Мотивация запредельная: мы полностью отдаём себя в каждой игре. У каждого есть цель», — поделился Валанчюнас. «Знали, что «Трэйл Блэйзерс» идут вниз, но мы относимся с большим уважением к сопернику», — отметил наставник «Пеликанс» Уилли Грин.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Light the Beam!» — снова послышалось в Сакраменто в предвкушении того факта, что «Кингз» могут гарантировать себе участие в плей-офф. Но не смогли — уступив крепкой «Миннесоте».

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
115 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Сабонис - 24, Барнс - 19, Хаертер - 13, Монк - 12, Лайлз - 5, Лень - 4, Митчелл - 4, Мюррэй - 3, Эдвардс - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Кета, Мету, Холмс, Эллис
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 20, Рид - 18, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Конли - 16, Андерсон - 15, Ноуэлл - 14, Маклафлин - 3, Александер-Уолкер, Гарза, Майнотт, Мур Мл., Найт, Принс, Райан, Риверс, Таунс
Кто победит в основное время?
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«У нас достаточно ресурсов, много талантливых игроков, чтобы в любой момент победить любого оппонента», — начал центровой «волков» Руди Гобер. Так и есть: Джейден Макдэниелс набрал 20 очков (четвёртый лучший показатель в сезоне), Энтони Эдвардс — 17. Руди Гобер собрал дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем временем ДеАарон Фокс и Домантас Сабонис сообразили на двоих 53 очка, ещё 19 добавил форвард Харрисон Барнс. «Хотели порадовать фанатов, разделить с ними момент. В следующий раз тогда», — подытожил Фокс.

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Чикаго Буллз»

Вчера разыгрывающий Патрик Беверли обыграл (не лично) «Лейкерс», но на «Клипперс», по всей видимости, сил не осталось. Однако это не отменяет того факта, что он умеет создавать инфоповоды, и частично сегодня в одном из них ему удалось поучаствовать.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2023, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 24, Гордон - 22, Леонард - 22, Хиланд - 13, Уэстбрук - 12, Зубац - 11, Пламли - 10, Мэнн - 8, Диабате - 2, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Моррис, Мун, Пауэлл, Престон
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 21, Вучевич - 20, Уильямс - 16, Драммонд - 11, Беверли - 9, Уайт - 7, Джонс - 3, Терри - 2, Болл, Грин, Джонс, Досунму, Карузо, Льюис, Симонович, Тэйлор
Кто победит в основное время?
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П2

Беверли не показал жеста «низкорослого баскетболиста» кому-либо, вышло даже наоборот: Расселл Уэстбрук после попадания с фолом показал жест «покачивание ребёнка».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Уэстбрук закончил встречу с 12 очками и 10 передачами на своём счету, став таким образом девятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, отдавшим 10+ ассистов в 400 матчах. В списке — Джон Стоктон (863), Крис Пол (577), Джейсон Кидд (569), Мэджик Джонсон (520), Стив Нэш (509), Айзея Томас (413) и Марк Джексон (411).

В победе «Клипперс» приняли участие форварды Николя Батюм (24 очка и пять передач), Кавай Леонард (22 очка и семь подборов) и защитники Эрик Гордон (22 очка и три передачи) и Бонс Хиланд (13 очков и восемь передач).

В составе «Буллз» 23 очка у Зака Лавина. Демар Дерозан отметился 21 очком, а Никола Вучевич — практически дабл-даблом (20 очков и восемь подборов). Патрик Уильямс добавил 16 очков.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Забавно вышло: как только один из пользователей Reddit выдвинул теорию о Тайроне Лю и форварде Маркусе Моррисе, пришло сообщение из стана лос-анджелесского коллектива, что Батюм закончит регулярку в качестве игрока стартового состава и займёт место Морриса.

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