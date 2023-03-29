Заведённый Дрэймонд Грин кричал на всех, сбивал с толку оппонента и помог «Голден Стэйт»

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс»

«Вашингтон», несмотря на отсутствие Брэдли Била и Кайла Кузмы из-за травм колена и голеностопа соответственно, оказался в состоянии добыть победу на своей площадке в матче с одной из лучших команд Национальной баскетбольной ассоциации.

Исход, можно сказать, был решён в первых трёх четвертях — «Уизардс» вели с отрывом в 21 очко перед четвёртой. В заключительном 12-минутном отрезке сильнее оказались гости — с незначительной разницей в два очка (33:31). «Столичные» показали мастер-класс по игре в быстрых отрывах, набрав в подобных ситуациях 19 очков против 11 у «Селтикс».

Форвард Дени Авдия набрал рекордные для себя 25 очков, добавив к ним 10 подборов и пять передач. Бигмен Кристапс Порзингис отметился дабл-даблом из 32 очков и 13 подборов. 15 очков добавил форвард Кори Кисперт.

Видео можно посмотреть на канале Washington Wizards в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Старался принимать правильные решения, быть агрессивным. Поймал свой ритм и сделал всё возможное для комфорта товарищей по команде», — оценил своё выступление Авдия.

В составе «кельтов» дуэт Джейсон Тейтум — Джейлен Браун сгенерировал 46 очков, 28 из них — у Тейтума. Разыгрывающий Маркус Смарт отметился 14 очками и пятью передачами.

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Сможет ли «Бостон» реабилитироваться в следующей игре с «Милуоки Бакс» — это другой вопрос. От встречи с «Уизардс» остались непонятные впечатления в целом. «Если Маззулла не выведет команду в финал конференции, нужно его уволить!» — считает один из болельщиков гостей.

«Атланта Хоукс» — «Кливленд Кавальерс»

Куин Снайдер и Донован Митчелл встретились! Не в Солт-Лейк-Сити, конечно же, как тренер — подопечный, а в штате Джорджия как полноценные соперники. Сильнее оказался «старший по званию».

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Так или иначе, концовка вышла жаркой: за 2.27 до конца Митчелл (44+5+5) исполнил два штрафных броска, сделав счёт 113:112 в пользу «Кливленда». Затем три штрафных пробил Деджонте Мюррей — 115:113 — хозяева повели. Эван Мобли подчистил за Митчеллом после промаха в ответном владении — 115:115.

После Трей Янг (16+10), Джон Коллинз (12+7) и Клинт Капела (12+10) разыграли комбинацию, которая завершилась аллей-упом на последнего. Хозяева снова повели в счёте — 117:115! «Кавальерс» ответили двумя промахами Дариуса Гарлэнда (27+5), и Мюррей, считай, поставил точку в игре — 119:115. А дальше формальности: ответная «трёшка» Митчелла (119:118), неудачные розыгрыши обоих коллективов, штрафные броски…

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Донован, кстати, достиг отметки в 10 000 очков за карьеру за 410 игр — это быстрее всех защитников, кроме Дуэйна Уэйда. Митчелл также стал самым быстрым игроком в истории Ассоциации по набору 10 000 очков и реализации 1000 «трёшек».

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«Мы оказались в той ситуации, когда обязательно нужно побеждать и быть готовыми в течение всех 48 минут», — подвёл итоги Деджонте Мюррей, закончивший встречу с 29 очками, пятью передачами и четырьмя подборами.

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит»

Игроки «Торонто» впервые с 9 декабря 2022 года (13-13) достигают одинакового баланса побед и поражений — 38-38. Бывший игрок «Рэпторс» Кайл Лоури появился во второй четверти, публика, конечно же, отдала должное разыгрывающему. Лидер «Майами» Джимми Батлер отсутствовал из-за повреждения шеи.

У хозяев-победителей сразу три игрока отметились 20+ набранными очками: Паскаль Сиакам (26+9+5), О Джи Ануноби (22+5) и Скотти Барнс (22+12). По 12 баллов у разыгрывающего Фреда Ванвлита и форварда Прешеса Ачиувы.

«Каждая игра на счету. Как бы мы ни хотели, но сейчас идёт ключевой этап регулярного чемпионата», — выступил Барнс во время пресс-конференции.

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Тайлер Хирроу не смог стать тем самым Hero, несмотря на внушительные 33 очка, шесть передач и три подбора. Больше 20 очков в составе флоридского коллектива ещё набрал центровой Бэм Адебайо — 21, включая 12 подборов.

«У меня нет объяснений: бóльшую часть чемпионата мы были лучшими по защите в «краске». После звёздного уикенда всё кардинально изменилось», — поделился главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.

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«Торонто» впервые с сезона-2018/2019 (4-0) выиграл серию у «Хит» по итогам регулярки — 3-1. Более того, «Рэпторс» победили восемь раз, если оппонент не достигал отметки в 100 очков.

«Мемфис Гриззлиз» — «Орландо Мэджик»

Тренерский штаб «Мемфиса» принял решение не выпускать разыгрывающего Джа Моранта, Десмонд Бэйн набирает 31 очко и помогает «Гриззлиз» одержать домашнюю победу с незначительной разницей в пять очков.

«Мы должны сохранять самообладания в таких матчах, но совершили несколько глупых потерь», — подвёл сразу итоги Бэйн. Помимо атакующего защитника, 20 очков на свой счёт записал форвард Ксавьер Тиллман, добавив к ним девять подборов и один перехват. У Джарена Джексона-младшего и Люка Кеннарда (4 из 5 — трёхочковые броски) по 16 очков.

«Победа есть победа. Рад итоговому результату, но могли бы сыграть намного лучше», — закончил Бэйн.

В составе «Мэджик» форвард Франц Вагнер набрал 25 очков, три подбора и три передачи. У новичка Паоло Банкеро — 24 очка, 11 подборов и пять передач. Уэнделл Картер-младший остановился на отметке в 14 очков и семь подборов.

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«Зная о чемпионских амбициях нашего оппонента, было понятно, что они станут диктовать условия с самого начала. Наши ребята сразу прочувствовали это», — заключил наставник гостей Джамал Мозли.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Шарлотт Хорнетс»

Четыре победы в последних пяти матчах, в ротации восемь баскетболистов, Пи Джей Вашингтон обновляет личный рекорд результативности (43) — так следует охарактеризовать сегодняшнюю игру «Шарлотт».

Примечательно, что 22 очка Вашингтона пришлись на заключительную четверть, и, таким образом, он помог команде выиграть третий раз кряду! «Прежде всего хотел бы отдать должное парням. Старался быть агрессивным при выборе броска, занимать выгодные позиции», — высказался форвард.

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Дабл-дабл в протоколе у центрового Ника Ричардса — 14 очков и 11 подборов. Защитники Тео Маледон и Святослав Михайлюк добавили 19 и 18 очков соответственно.

«Полное разочарование нашей обороной, особенно во второй половине», — начал рулевой Оклахомы» Марк Дэйгнолт. «Были моменты по игре, но недостаточно сплотились, чтобы заслужить победу», – закончил специалист.

В отсутствие Шея Гилджес-Александера из-за травмы голеностопа попотеть пришлось Айзее Джо (33+2+1), Джейлену Уильямсу (31+4+3), Джошу Гидди (31+10+9) и Лу Дорту (16+7+2). Скамейка «Тандер» набрала всего лишь 20 очков.

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«Оклахоме» всё-таки не удаётся закрепить позиции в Западной конференции, поэтому ещё обиднее может стать поражение от занимающих 14-е место на Востоке «Хорнетс», которые, кстати, после звёздного уикенда находятся в топе по защитному рейтингу (112,2) — второе место.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс»

И действительно… По заголовку стоило догадаться, что ключевым персонажем этого матча стал не кто иной, как сам форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. А ведь «Уорриорз» проигрывали по ходу с разницей в 20 очков!

Во-первых, Грин раздал 13 результативных передач, добавив к ним восемь очков и шесть подборов, а также лучший в игре показатель «плюс-минус» — «+26». Во-вторых, Грин дважды вступал в словесные перепалки с игроками «Нью-Орлеана». Сначала он пытался выяснить отношения с форвардом Брэндоном Ингрэмом.

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Чуть позже, буквально в эту же игровую минуту, Дрэймонд взялся за другого форварда соперника — Херберта Джонса. Хорошо ли поступил Грин, решать исключительно вам.

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«Нам не хватало его огонька… Дрэй желал победить — от него досталось каждому: запасным обеих команд, мне. Думаю, мы все это заслужили», — оценил действия своего подопечного Стив Керр.

Не одним Грином мы живём, в камбэке калифорнийцев поучаствовал и звёздный разыгрывающий Стефен Карри, закончивший матч с 30 очками, восемью подборами и восемью передачами. Джордан Пул добавил 21 очко со скамейки запасных, у Клэя Томпсона — 17 очков.

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В составе гостей 15+ очков оформили форвард Брэндон Ингрэм (26+8+7), защитники Трей Мёрфи (21+3+3) и Си Джей Макколлум (15+3+1). Скамейка «Пеликанс» помогла лишь 23 очками.

«Мы сыграли в нужный момент идеально, правильно и изящно», — подвёл итоги Грин. «Воины» вернулись на шестую строчку Западной конференции.