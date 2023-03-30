«Полнейший бардак». У «Далласа» с Кайри Ирвингом всё так плохо?

«Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс»

Джру Холидэй набрал рекордные для себя 51 очко, Яннис Адетокунбо оформил 38-очковый трипл-дабл с 17 подборами и 12 результативными передачами. Клуб из Висконсина без Криса Миддлтона расправился с оппонентом со счётом 149:136 и закрепил лидирующее положение в Восточной конференции.

«Конечно, я счастлив этому факту [51 очку]. Мне потребовалось 14 лет, чтобы достичь этой отметки. Иначе бы быть не могло», — прокомментировал своё выступление Холидэй. Защитник стал седьмым игроком в истории лиги с 50+ очками за игру в своём 14-м сезоне и позже. Ранее это удавалось Майклу Джордану, Леброну Джеймсу, Коби Брайанту, Кевину Дюранту, Стефену Карри и Джамалу Кроуфорду.

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Игроки «Милуоки» в нынешнем сезоне четыре раза набирали в матчах как минимум 140 очков (причём в основное время) — везде были одержаны победы. И, понятное дело, у «Бакс» больше всего подобных игр среди остальных команд Национальной баскетбольной ассоциации.

Пожалуй, не оставим без внимания вот такой момент с участием атакующего защитника гостей Грейсона Аллена, ставшего автором шикарного данка с фолом.

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Новичок «Индианы» Беннедикт Матурин — лидер своей команды по набранным очкам — 29. Аарон Несмит набрал 22 очка, Джордан Нвора — 18. Джейлен Смит досрочно завершил встречу с 17 очками в начале четвёртой четверти. Новичок Эндрю Нембард отметился дабл-даблом: 15 очков и 15 подборов.

У «Пэйсерс» отсутствовали Тайриз Халибертон, Майлз Тёрнер и Бадди Хилд — из-за травм.

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«Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс»

Благодаря усилиям Кэмерона Джонсона (31 очко) и Микала Бриджеса (27 очков), набравшего 12 баллов в заключительной четверти, «Финикс» обыграл техасского соперника на своей площадке — 123:114.

Напомним, Кэмерон Джонсон и Микал Бриджес оказались в «Бруклине» после обмена звёздного форварда Кевина Дюранта в «Финикса». Последний, кстати, сегодня наконец дебютировал в Аризоне.

В составе «Нетс» дабл-даблы на свой счёт записали центровой Ник Клэкстон (18 очков и 10 подборов) и защитник Спенсер Динвидди (20 очков и 11 ассистов). Игроки «Бруклина» суммарно отдали 33 передачи, что позволило им сгенерировать 44 попадания с игры. На данный момент «Нетс» продолжают держаться в зоне плей-офф — шестое место в Восточной конференции с 41 победой и 35 поражениями.

«Осталось шесть игр, которые очень важны для нас. Мы не можем находить оправдания по поводу игры в первых 40 минут встречи, но были в состоянии исправить ситуацию», — заявил Джонсон в послематчевом интервью.

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Защитник Кевин Портер-младший (31 очко и девять подборов) и центровой Алперен Шенгюн (21 очка и 12 подборов) держали «Хьюстон» в тонусе.

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит»

Баскетболисты «Нью-Йорка» в заключительном 12-минутном отрезке доминировали, выиграв со счётом 25:16. Главный тренер «Никс» Том Тибодо в привычной для себя манере задействовал восьмерых игроков после травмы Джулиуса Рэндла, что принесло свои плоды в матче с «Майами».

Иммануэль Куикли демонстрирует впечатляющую серию в последних трёх играх: 29,7 очка, 6,7 передачи и 2,7 подбора. В сегодняшней игре у защитника 24 очка, Квентин Граймс добавил 23. Джош Харт, набравший 13 очков, поучаствовал в небольшом курьёзе с Джимми Батлером.

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«Скамейка прекрасно показала себя. С пониманием у игроков всё было хорошо — цели чётко обозначены», — оценил выступление своих подопечных Том Тибодо.

«Поражение на такой стадии — не самая приятная вещь. Пересмотрим некоторые моменты с ребятами в раздевалке», — добавил рулевой флоридского коллектива Эрик Споэльстра.

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«Хит» занимают седьмое место на Востоке при балансе 40-37 после трёх поражений подряд. До шестой строчки — полторы победы («Бруклин Нетс» — 41-35).

«Филадельфия Сиксерс» — «Даллас Маверикс»

Джоэл Эмбиид вернулся в строй после пропуска матча с «Денвером», где должен был встретиться с Николой Йокичем, и помог «Филадельфии» одержать 50-ю победу в нынешнем сезоне НБА.

«MVP? Не интересует», — вновь напомнил Эмбиид. «Важнее всего — плей-офф», — добавил центровой. На счету камерунского игрока 25 очков, девять подборов и три передачи. Помог ему разыгрывающий Тайриз Макси, отметившийся 22 очками и четырьмя передачами. 17 баллов и шесть подборов собрал Де'Энтони Мелтон со скамейки запасных.

В «Далласе» — настоящая тревога! В частности, Кайри Ирвинг после игры выступил с критическими комментариями на фоне неудачных выступлений коллектива.

«Какое будущее у команды? Учитывая нашу текущую позицию и то, как проходит сезон, в целом полнейший бардак. Буду честен с вами. У нас 37 побед и 40 поражений, делаем всё возможное для попадания в плей-ин. Думаю, никто из нас не ожидал, что мы окажемся в такой ситуации после [моего] прихода в команду», — откровенничал защитник Кайри Ирвинг.

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Сам Ирвинг отметился 23 очками, шестью подборами и пятью передачами. У Луки Дончича практически трипл-дабл — 24 очка, 10 подборов и восемь ассистов. Тим Хардуэй-младший набрал 21 очко.

Важно: «Маверикс» в первой половине имели 12-очковое преимущество. И чтобы вы понимали масштаб катастрофы: техасцы с Ирвингом на площадке выиграли всего семь раз при 10 поражениях.

«Чикаго Буллз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Ответный матч между командами — в первом случае «Чикаго» взял верх над «озёрниками» на их площадке. Теперь же Леброн Джеймс и Энтони Дэвис сообразили на двоих 63 очка и взяли реванш у «Буллз».

Естественно, не обошлось без противостояния Патрика Беверли и Леброна Джеймса. Звёздный форвард «Лейкерс» несколько раз выкрикнул «Чёрта с два!», когда Беверли пытался создать «день авиации».

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Ответить Патрику успел и Остин Ривз. Скажем так, отомстил за Короля!

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Энтони Дэвис завершил игру с дабл-даблом на счету: 38 очков и 10 подборов, а также четыре передачи, два перехвата и два блок-шота. У Леброна — 25 очков, семь подборов и четыре передачи. Ривз и Д'Анджело Расселл помогли 19 и 17 очками соответственно.

«Он всегда так играет… Так что я не переживаю за него [Энтони Дэвиса]», — похвалил одноклубника Джеймс.

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«Чикаго» может похвастаться 29 очками и 12 подборами центрового Николы Вучевича и 22 очками Демара Дерозана. Коби Уайт в качестве резервиста отметился 17 очками.

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс»

Расселл Уэстбрук набрал рекордные в сезоне 36 очков, как и Роберт Ковингтон — 27. Коллективы приступили к двухматчевой серии: в первой игре выдали 273 очка на двоих, при этом сильнее оказались гости из Лос-Анджелеса.

Значительный вклад в победу «Клипперс» также внёс защитник Бонс Хиланд, набравший в заключительной четверти 12 очков, где счёт стал 36:27 в пользу «парусников» (как и итог — 141:132).

«Моя работа — биться на площадке. Да, хоть я в лиге уже 15 лет, но чувствую нервозность», — поделился Уэстбрук. «Будучи разыгрывающим, я знаю, что последние пять-шесть минут важны — мы справились с задачей», — добавил он.

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Несмотря на показатель 0-5 после прихода Уэстбрука, в последних 11 встречах лос-анджелесский коллектив одержал восемь побед и потерпел три поражения.

Приятный момент для неболельщиков «Мемфиса»: Расселл словесно осадил Диллона Брукса. Форвард закончил встречу с 30 очками. Джа Морант стал лучшим снайпером в своей команде — 36 очков.

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«Оклахома-Сити Тандер» — «Детройт Пистонс»

Новичок Джейлен Уильямс исполнил путбэк менее чем за секунду до конца основного времени, установив окончательный счёт в матче. «Оклахома» сделала баланс побед и поражений 38-39 с 10-м местом на Западе.

Баскетболисты «Тандер» справились, даже несмотря на очередное отсутствие Шея Гилджес-Александера: команда сохраняет прописку в зоне плей-ин.

Джейлен Уильямс (не путать с Джейлином), ставший главным героем встречи, набрал 27 очков, восемь подборов и шесть передач. Защитник Лу Дорт отметился 20 очками и шестью подборами, 19 очков — у Аарона Уиггинса со скамейки.

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В составе «Пистонс» самыми результативными стали новичок Джейден Айви (24 очка), центровой Джеймс Уайзмен (14+11), форвард Юджин Оморуи (14+5) и разыгрывающий Кори Джозеф (13+5).

«Сегодня выступили намного лучше, чем вчера. Ребята отлично справляются после неудачных выступлений», — подвёл итоги главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.

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«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз»

Игроки «Юты» в гостях переигрывают «Сан-Антонио», защитник Тэйлен Хортон-Такер набрал 41 очко — личный рекорд результативности. Для «Джаз» это 36-я победа за сезон и 12-е место в Западной конференции с 40 поражениями (как и у «Далласа», у которого 37 побед — 11-е место).

Пока что у подопечных Грега Поповича 19 поражений. «Шпоры» потенциально могут обновить клубный антирекорд по количеству проигрышей за регулярку, если уступят в оставшихся матчах. После сезона-1996/1997 «Спёрс», к слову, выбрали на драфте легендарного тяжёлого форварда Тима Данкана.

В составе гостей 17 очками также отметился защитник Крис Данн. 12 баллов и пять подборов оформил центровой Удока Азубуике. У «Сан-Антонио» высокую результативность показали Малакай Брэнэм (21), Сандро Мамукелашвили (17) и Девонте Грэм (17).

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«Финикс Санз» — «Миннесота Тимбервулвз»

Двукратный чемпион Ассоциации и 13-кратный участник Матча звёзд лиги Кевин Дюрант наконец порадовал аризонскую публику домашним дебютом. Правда, Кевин начал матч не самым лучшим образом: шесть раз подряд промахнулся с игры. Это третий подобный случай за карьеру форварда.

Тем не менее Дюрант закончил игру с 16 очками (5 из 18 с игры), восемью подборами и четырьмя передачами. Другие звёздные игроки «Санз» в лице Девина Букера и Криса Пола набрали 29 и 19 очков. По 10+ очков у Кэмерона Пэйна, Джоша Окоги и Деандре Эйтона.

Атакующий защитник Энтони Эдвардс и центровой Карл-Энтони Таунс были приметны у «Тимбервулвз» — 31 и 25 очков соответственно.

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«Они вышли на линии штрафных 27 раз, тем временем у нас 12. Видимо, прошлые жалобы сработали», — выступил наставник «волков» Крис Финч. А ведь ранее с подобным заявлением выступал Монти Уильямс. Неплохая отсылка!

«Финикс» после третьей четверти вёл с разницей в семь очков (81:74) и смог сохранить преимущество до конца матча.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сакраменто Кингз»

Да, они это сделали! «Сакраменто» потребовалось почти 17 лет, чтобы вновь оказаться в плей-офф. Сегодня «Кингз» гарантировали себе посев в постсезоне. «Портленд» полностью уничтожен с разницей в 40 очков и обескуражен последними новостями про Дэмьена Лилларда.

Успех «королей» сопровождается рекордом Кигана Мюррэя, реализовавшего больше всех трёхочковых бросков в дебютном сезоне за всё время существования НБА — 188. Рекорд принадлежал ныне защитнику «Кливленд Кавальерс» Доновану Митчеллу — 187 «трëх» в составе «Юты Джаз».

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Мюррэй закончил игру с 13 очками и пятью подборами. На счету разыгрывающего ДеАарона Фокса — 18 очков и шесть передач. Больше 10 очков ещё набрали Малик Монк (19), Кевин Хаертер (17) и Домантас Сабонис (15). Шэйдон Шарп в составе гостей отметился 30 очками.

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«Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку на протяжении многих лет. Наконец-то можем разделить этот момент [попадание в плей-офф] вместе с ними», — сказал форвард Харрисон Барнс в послематчевом интервью.