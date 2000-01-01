Первый сезон Майкла Джордана. Каким он был
Сразу ли он получил признание в НБА?
Университетская предыстория
Майкл Джордан представлял университет Северной Каролины на протяжении трёх курсов под руководством Дина Смита — с 1981 по 1984 год. В 1982-м стал чемпионом NCAA.
Университетская статистика
За Северную Каролину Джордан набирал в среднем 17,7 очка, пять подборов и 1,8 передачи на протяжении 101 матча, проводя на площадке 30,8 минуты.
Приход в НБА через драфт
Взвесив все «за» и «против», в 1984 году Майкл принял решение выставить кандидатуру на драфт НБА. Как итог он был выбран под третьим номером «Чикаго Буллз».
А кто ещё, если не «Чикаго»?
По некоторым стечениям обстоятельств Эм Джей мог быть выбранным «Портлендом» под вторым номером, если бы в клубе не нуждались в позиции центрового. Вместо Джордана «Трэйл Блэйзерс» выбрали Сэма Боуи.
Что там по статистике в дебютном сезоне?
В сезоне-1984/1985 Его Воздушество принял участие во всех матчах регулярки. Он набирал в среднем 28,2 очка, 6,5 подбора и 5,9 передачи, проводя на площадке 38,3 минуты.
А какие-нибудь награды у него были, стал ли чемпионом?
Нет, чемпионом он не стал, только лишь спустя шесть-семь лет. А по наградам так: «Новичок года», вторая символическая сборная НБА, а также участие в Матче звёзд.
Самый результативный матч
12 февраля 1985 года Джордан в матче с «Детройт Пистонс» набрал 49 очков — это самый результативный матч защитника за сезон.
Итоги
Несмотря на то что «Чикаго» вылетел сразу же от «Милуоки» (1-3) в первом раунде плей-офф, Майкл помог «быкам» улучшить показатели — на 10 побед больше, чем в предыдущем сезоне.
Первый сезон Майкла Джордана. Каким он был
Читайте также
Олдридж завершил карьеру
Трёхочковые Леброна Джеймса. Что с ними не так?
Путь Леброна к рекорду НБА
Лучшие матчи Леброна
Как выглядит автопарк звезды НБА Дончича
Кто такой Виктор Бут, на которого обменяли Грайнер
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Сколько заработали за сезон топы НБА?
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2022
🕷🏀 Данк от Человека-паука! Видео
🏀 Данк через голову Шакила! Суперпрыжок данкера
🏀 Трюки с баскетбольными мячами. Видео
Стефен Карри танцует с дочкой и празднует победу
🏀 Этот баскетболист взломал матрицу
Выходка обошлась в $ 50 тыс.
Йеребко запретили играть за сборную