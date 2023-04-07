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Где сейчас Кеннет Фарид: чемпион мира, бывший одноклубник Тимофея Мозгова по «Денвер Наггетс» и экс-игрок ЦСКА

«После ухода из НБА впал в депрессию». Что случилось с чемпионом мира Кеннетом Фаридом
Арина Ершова
Где сейчас Кеннет Фарид
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Человек-зверь голоден до возвращения в лигу.

Имя Кеннета Фарида должно быть хорошо знакомо российскому болельщику. Во-первых, он играл в «Денвере» со звёздным Тимофеем Мозговым, а во-вторых – не так давно пробовал себя в ЦСКА. Те, кто следят за международным баскетболом, также могут помнить его по потрясающему чемпионату мира – 2014. Однако сейчас о Фариде почти не слышно: в последние два года как-то пропал с радаров. И самого игрока это, прямо скажем, не устраивает – он намерен сделать громкий камбэк и доказать, что у него ещё остался порох в пороховницах. Но давайте для начала вспомним, почему у Кеннета изначально не получилось в НБА.

Незаурядная баскетбольная карьера Фарида началась ещё в колледже, где он заработал себе прозвище Manimal – Человек-зверь. В NCAA, выступая за «Морхед Стэйт», Кеннет несколько раз признавался лучшим обороняющимся и лучшим игроком года в конференции. Он мог выставить свою кандидатуру на драфт НБА за год до окончания учёбы, но решил остаться в студенческой лиге по одной причине – хотел побить рекорд Тима Данкана по подборам в новой эре. И Фариду это удалось: с 1673 ребаундами в 136 матчах он по сей день является лучшим в современной истории NCAA.

«Мои подборы прибавили несколько лет жизни моей маме. Она всю жизнь боролась с волчанкой. К тому же это значит, что моему папе больше не нужно работать руками. Теперь я могу работать своими», – говорил Фарид.

Он присоединился к «Денверу» в 2011-м, после того как был выбран под 22-м номером на драфте. На тот момент команду возглавлял Джордж Карл, который честно заявил, что обычно не заигрывает новичков. Но Кеннет быстро заставил наставника передумать. В своём дебютном сезоне он принял участие в 46 матчах, в 39 из которых вышел в стартовой пятёрке. Свою лучшую игру Фарид провёл под конец регулярного чемпионата – в матче с «Голден Стэйт» он стал первым в истории НБА игроком, которому удалось набрать 27 очков и 17 подборов менее чем за 25 минут на площадке. В среднем он набирал 10,2 очка при 58,6% с игры, 7,7 подбора и 1,0 блок-шота за игру, и в результате был включён в пятёрку лучших новичков сезона, также став третьим в голосовании за награду лучшему дебютанту.

В следующем сезоне Фарид вышел в старте на 80 матчей, также став 15-м в лиге по среднему количеству подборов (9,2), а ещё спустя год провёл свой лучший сезон, по окончании которого отправился на чемпионат мира в составе сборной США. Там он бок о бок с Кайри Ирвингом, Джеймсом Харденом, Стефеном Карри, Демаром Дерозаном и другими звёздами американского баскетбола завоевал золото. Кеннет стал лучшим подбирающим в собственной сборной, также войдя в топ-10 соревнования, оформил два дабл-дабла в девяти матчах и выдал второй лучший на турнире показатель реализации с игры – 63,3%. Так, он был включён в символическую пятёрку чемпионата мира вместе с его MVP Кайри Ирвингом, которого Фарид опередил по средней результативности.

Кеннет Фарид и Стефен Карри

Кеннет Фарид и Стефен Карри

Фото: David Ramos/Getty Images

Неудивительно, что по возвращении в «Денвер» он получил контракт на четыре года и $ 50 млн, что по тем временам считалось внушительной суммой. Вот только расцвет карьеры настиг Фарида в не самое подходящее время. Тогда менялись не только «Наггетс», но и вся лига – растущая мода на маленькие пятёрки чудесным образом понизила игровую ценность Кеннета. Так, начиная с сезона-2015/2016 он стал получать всё меньше игровых минут, не без содействия пришедших в команду Юсуфа Нуркича и Николы Йокича. Чемпионат-2016/2017 он играл через боль, а концовку и вовсе пропустил из-за проблем со спиной. Ну а подписание «Денвером» Пола Миллсэпа в 2017-м фактически стало гвоздём в крышке гроба. К нему автоматически перешла роль стартового тяжёлого форварда, центрового тогда уже играл феноменальный Йокич, а их основной подстраховкой был Мэйсон Пламли, в обмен на которого в том году отдали Нуркича.

Фарида такое преображение состава, само собой, не обрадовало. Он публично заявил, что распрощаться с местом в старте не готов, да и вообще не считает себя игроком скамейки.

«Я не игрок скамейки запасных, и говорю об этом уже давно. Я игрок стартовой пятёрки. Если эта команда не хочет или не уважает меня настолько, чтобы предоставить мне заслуженные минуты, то я это понимаю. Эй, есть ещё 29 клубов. Может быть, я пойду в другое место и буду делать там то, что мне нужно».

Кеннет Фарид

Кеннет Фарид

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Но надавить на руководство «Денвера» и главного тренера Майка Мэлоуна не получилось. В сезоне-2017/2018 Кеннет отыграл 32 матча, из которых в старте вышел всего на семь. А по окончании сезона в команде решили расчистить платёжку, отправив Фарида в «Бруклин». Там, по словам игрока, ему солгали и не выполнили данное обещание предоставить игровое время. В итоге всего после 12 проведённых матчей тот был отчислен.

Следующим направлением для Фарида стал «Хьюстон», где на тот момент ещё выступали Джеймс Харден и Крис Пол. Кеннет присоединился к команде в начале января и сразу же проявил себя, заменив травмированного Клинта Капелу на подборе. К тому же именно в «Рокетс» он наконец-то начал хоть как-то бросать трёхочковые, чего никогда не делал в «Денвере» – спасибо Майку Д’Антони. В итоге Фарид провёл за команду 25 матчей, в 12 из которых оформил дабл-дабл. В среднем он набирал 12,9 очка при 58,7% реализации и 8,2 подбора. Это был лучший отрезок баскетболиста за пять лет, но по окончании сезона продлевать с ним контракт всё-таки не стали – Фарид стал свободным агентом.

На рынке он оставался на протяжении аж четырёх месяцев, но спроса на услуги Кеннета так и не нашлось. Он был вынужден уехать в Китай, где ему предложили неплохие деньги, но, не оставляя попыток вернуться в НБА, вскоре покинул и «Чжэцзян Лайонс».

«После ухода из НБА у меня была депрессия. Мне пришлось обратиться к психотерапевту», – признался Фарид.

Принять такой исход, особенно после удачного периода в «Хьюстоне», игроку было тяжело. Но, по меркам НБА, он не обладал ни габаритами, ни должными защитными навыками, чтобы противостоять более крупным центровым, а отсутствие броска не позволяло ему качественно исполнять роль четвёртого номера.

После Китая у Фарида был полуторагодичный перерыв в карьере, затем – Пуэрто-Рико и «Леонес де Понсе», а потом – непродолжительный заход в московском ЦСКА. За российскую команду Фарид провёл всего 11 матчей в Евролиге и Единой лиге ВТБ, а его статистика, мягко говоря, оставляла желать лучшего – 2,3 очка, 2,6 подбора, 0,4 перехвата и 0,2 блок-шота за 9,1 минуты на паркете. Кеннет не был достаточно эффективен, чтобы получать больше игрового времени, и в результате был отчислен из ЦСКА.

Кеннет Фарид в ЦСКА

Кеннет Фарид в ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Казалось бы, раз уж не получилось ни в России, ни в Китае, ни даже в Пуэрто-Рико, то в НБА Фарид не вернётся никогда. Но ему всё же удалось подобраться к заветной лиге поближе: Кеннет поиграл за несколько команд в G-лиге, где недавно завершил сезон с «Капитанес де Сьюдад де Мехико». Там он делил площадку с Шабаззом Напьером, Альфонсо Маккинни и другими, став по традиции лучшим подбирающим (11,3) и самым точным игроком команды (55,7% с игры). Он также набирал по 13,9 очка и 2,0 блок-шота в среднем за матч.

«В НБА все знали, что я из себя представляю. Я всё тот же, и у меня есть те же способности, причём самого высокого уровня. Мне просто нужен бросок и шанс», – считает Фарид.

Его не интересуют деньги – Кеннет, безусловно, не рассчитывает на большой контракт. По словам игрока, ему не хватает того накала борьбы, что был в НБА. Он хочет доказать, что всё ещё способен играть среди лучших из лучших, поэтому голоден до возвращения и на 100 процентов готов к нему. Не исключено, что в это межсезонье мы увидим его в Летней лиге или, того и гляди, на просмотре. В прошлом году его приглашали «Уорриорз», годом ранее – «Лейкерс». Что ж, пожелаем Человеку-зверю удачи!

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