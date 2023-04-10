Уэстбрук против Дюранта, Гобер подрался и помог «Лейкерс». Превью плей-офф НБА на Западе

Регулярный сезон НБА официально подошёл к концу: все команды провели по 82 матча и узнали своих соперников на стадиях плей-офф и плей-ин. И если в Восточной конференции все участники постсезона были определены досрочно, то на Западе за путёвки в следующую стадию коллективы бились до самого конца. Но теперь первая десятка окончательно сформирована, и позвольте сказать, нас ждут по-настоящему интересные матчи.

Напомним, турнир плей-ин пройдёт с 11 по 14 апреля, плей-офф же стартует 15 апреля. Те, кто занял более высокое место в таблице регулярного чемпионата, будут обладать преимуществом домашней площадки.

О том, как обстоят дела на Восточном побережье, можно почитать в другой статье «Чемпионата».

«Сакраменто Кингз» (3-е место) — «Голден Стэйт Уорриорз» (6)

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

На старте постсезона нас будет ожидать битва северной Калифорнии: «Уорриорз» из Сан-Франциско против «Кингз» из соседнего Сакраменто. С 1985 года не было ни одного сезона, в котором обе эти команды сыграли бы в плей-офф, а теперь они встретятся между собой – впервые в истории.

«Кингз» обеспечили себе выход в плей-офф за 10 дней до окончания регулярного чемпионата, тогда как «Уорриорз» приходилось бороться до последнего. Победа над «Портлендом» в последнем матче сезона и поражение «Санз» от «Клипперс» гарантировали действующим чемпионам шестое место.

Встреча с «Блэйзерс», кстати, получилась по-настоящему исторической. Во-первых, её исход был фактически решён ещё в первой четверти, когда «Уорриорз» набрали аж 55 очков за 12 минут – абсолютный рекорд НБА. Во-вторых, Клэй Томпсон, лидер сезона по дальним попаданиям, стал третьим игроком в НБА, кому удалось оформить 300 трёхочковых за сезон. Перед игрой Стив Керр посоветовал защитнику не гнаться за рекордом и играть в своём темпе, но тот вышел на площадку и сделал пять необходимых ему «трёшек» за первые пять минут.

Теперь – о серии с «Сакраменто». С учётом территориального расположения команд, вопрос о преимуществе домашней площадки отпадает сам собой. Города разделяет часовая поездка на автобусе, что, безусловно, облегчит жизнь подопечным Керра. А вдобавок к тому, что первые два матча можно с натяжкой назвать выездными, «Уорриорз» имеют третий лучший результат в сезоне на собственном паркете – 33-8. Вот только в «Кингз» всё наоборот – в этом году команда была успешнее других на выезде с балансом 25-16 (второй лучший в лиге).

Помимо прочего, у них больше всех очков в среднем за игру (120,7) и лучший атакующий рейтинг в лиге (119,7), но худший защитный среди всех команд, участвующих в плей-офф (116,8). «Уорриорз» недалеко ушли – у них 114,4 балла по второму показателю. Но при этом подопечные Стива Керра традиционно лучше обороняются в плей-офф. К тому же с возвращением Гэри Пэйтона игра команды преобразилась. Благодаря ему в последние две недели чемпионата «Голден Стэйт» имел лучший защитный рейтинг в лиге – 107,2.

В этой серии нас ждёт несколько интересных противостояний. Дрэймонд Грин против Домантаса Сабониса, одного из лучших подбирающих лиги с ростом 211 см. Опытный Стефен Карри против Де’Аарона Фокса, главного бомбардира «Сакраменто», никогда не игравшего в плей-офф. Герой чемпионского сезона Эндрю Уиггинс против молодого снайпера Кигана Мюррэя.

«Голден Стэйт» одержал победу в трёх из четырёх матчей с «Сакраменто», включая предпоследний в сезоне, состоявшийся 7 апреля. Но по понятным причинам участия в нём не принимали ни Фокс, ни Сабонис, ни даже Кевин Хаертер.

Для «Кингз» эта серия имеет особую важность. Мало того, что клуб не выступал в плей-офф с 2006 года, так ещё и претендент на звание тренера года Майк Браун сойдётся со своей бывшей командой. Посмотрим, чем всё это закончится.

«Финикс Санз» (4) — «Лос-Анджелес Клипперс» (5)

«Санз» — «Клипперс» Фото: Chris Coduto/Getty Images

Вот она, главная вывеска первого раунда плей-офф – Кевин Дюрант против Расселла Уэстбрука. В роли одноклубников они вместе провели аж 608 матчей с винрейтом в 62,2%. Но теперь бывшие напарники впервые сыграют друг против друга в серии плей-офф.

Кроме того, «Клипперс» попытаются взять реванш за поражение в финале Западной конференции 2021 года. Тогда команда Девина Букера и Криса Пола одержала победу 4-2, но в финале НБА проиграла «Милуоки Бакс».

«Лос-Анджелес» в той серии как мог тащил Пол Джордж – в среднем он набирал 28,7 очка, 10,5 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата. Вот только в этот раз лидер команды может пропустить первый раунд. 21 марта он заработал травму колена в матче с «Оклахомой». Игроку диагностировали растяжение связок, но сроки восстановления так и не были установлены. Джордж разминался перед недавним матчем своей команды с «Портлендом», но в последних девяти играх участия всё же не принимал.

Но в нынешних «Клипперс» не на одном Джордже всё держится. Во-первых, после травмы наконец восстановился Кавай Леонард. До серии с «Финиксом» в том плей-офф он не дожил: порвал «кресты» во втором раунде. Но теперь именно Кавай является главным скорером команды после Матча всех звёзд, в среднем набирая 27,1 очка при 53,8% с игры. Во-вторых, в дедлайн к коллективу присоединился Расселл Уэстбрук, сбежавший от соседей из «Лейкерс». Он наконец-то начал выходить в старте, поправил бросок, и теперь является четвёртым лучшим бомбардиром «Лос-Анджелеса». Третьим, кстати, по итогам сезона стал Норман Пауэлл, который перебрался в «Клипперс» прошлым летом и теперь стабильно набирает очки со скамейки.

Состав «Финикса» по сравнению с плей-офф-2021 также претерпел некоторые изменения. К Букеру, Полу и Деандре Эйтону присоединился звёздный Кевин Дюрант. Начало сотрудничества получилось смазанным. Кей Ди дебютировал за команду примерно через три недели после обмена, провёл три матча, а потом поскользнулся на разминке, вывихнул лодыжку и пропустил ещё десять встреч. Зато после его возвращения «Санз» одержали пять побед подряд.

Однако в заключительном матче сезона с «Клипперс» Дюрант участия не принимал. Тренер Монти Уильямс решил поберечь своих четырёх главных игроков перед плей-офф, так как команда досрочно гарантировала себе место в топ-4 по итогам регулярки. Стартовая пятёрка «Финикса» выглядела следующим образом: Сабен Ли, Ишмейл Уэйнрайт, Джош Окоги, Джок Ландэйл и Ландри Шамет.

И «Лос-Анджелесу» было необходимо выигрывать – в случае поражения они бы могли опуститься в зону плей-ин, откуда вылетели в прошлом сезоне. Но даже с Уэстбруком и Каваем «Клипперс» умудрились отдать второму составу соперника двузначное преимущество, так ещё и в четвёртой четверти Мэйсон Пламли и Боунз Хайленд устроили перепалку на скамейке. Но в итоге победу с разницей всего в пять очков (119:114) всё же удалось вырвать в четвёртой четверти.

Конечно, повторения подобного сценария ожидать не стоит. В серии будет много трёхочковых – «Клипперс», третья лучшая команда по проценту с дальней после МВЗ, будет во многом полагаться на них в отсутствие Джорджа. «Финикс», конечно, будет оборонять периметр – в нынешнем сезоне они занимают четвёртое место среди тех, кто пропускает меньше всех трёхочковых (11, 4 в среднем). К тому же, «Санз» меньше остальных пропускают из краски, в то время как «Клипперс» являются пятыми худшими по этому показателю. И хотя «Санз» предпочитают бросать со средней, после МВЗ они стали единственными, кто реализовал аж 70 процентов своих попыток в трёхсекундной.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) – «Миннесота Тимбервулвз» (8)

«Лейкерс» – «Тимбервулвз» Фото: David Berding/Getty Images

«Лейкерс» ужасно начали нынешний сезон, но, в отличие от предыдущего, имеют реальный шанс на выход в плей-офф. Их соперником в плей-ин станет «Миннесота», которая прямо накануне постсезона чудесным образом понизила собственные шансы на успех.

Начнём с того, что матч с «Лейкерс» пропустит звёздный Руди Гобер. В заключительной встрече сезона с «Новым Орлеаном» между ним и Кайлом Андерсоном разгорелся конфликт. Во время тайм-аута Андерсон упрекнул бигмена в том, что он не ставит блоки, в ответ на что француз посоветовал тому сосредоточиться на собственной игре на подборе. Такой ответ Андерсона не устроил – он в нецензурной форме предложил Руди «заткнуться», и тот, не выдержав, направил кулак куда-то в область подбородка одноклубника.

Перепалка продолжилась в большом перерыве – партнёров пришлось разнимать. После этого руководство команды приняло решение незамедлительно отправить Гобера домой. Позднее тот извинился за своё поведение, но всё равно не избежал дисциплинарного наказания. Андерсон обладает большим авторитетом в раздевалке «Вулвз», и именно он уговорил француза, испытывающего проблемы со спиной, принять участие в важнейшем матче с «Пеликанс».

В итоге Гобер не поехал с командой в Лос-Анджелес. Он вернётся на площадку в случае, если «Миннесота» проиграет «Лейкерс» и упадёт в нижнюю сетку плей-ин. Вот так ­– центровой, в обмен на которого отдали пять игроков, четыре пика первого раунда и свап, пропустит чуть ли не важнейшую игру в сезоне. И хотя он наблюдает заметный спад по статистическим показателям, Гобер всё равно остаётся лучшим защитником, рим-протектором и подбирающим в составе «Тимвервулвз».

Но это ещё не всё. В ходе конфликта «Миннесота» также лишилась другого важнейшего элемента в защите, но уже на периметре – Джейдена Макдэниелса. Он гениально самоустранился перед плей-ин: сломал руку, в порыве злости ударив стену в подтрибунном помещении.

Это, безусловно, только на руку «Лейкерс». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, которых усердно оберегали от травм в ходе всего сезона, вроде как подходят к плей-ин в добром здравии. В отсутствие Гобера они получат «дыру» в центре, пространство в краске, так и ещё на периметре. Дэвис с дабл-даблом в среднем за игру (25,9 очка, 56,3% с игры, 12,5 подбора, 2,0 блок) проводит свой лучший сезон за долгое время. У Леброна 24,1 очка, 7,8 подбора и 6,0 передачи в 10 матчах после Звёздного уик-энда. У «Миннесоты», конечно, есть 21-летний Энтони Эдвардс, который в отсутствие Карла-Энтони Таунса выдавал 24,6 очка в среднем за сезон. Но без помощи Гобера с Макдэниелсом будет непросто.

Победитель этого матча получит седьмой номер посева и выйдет в плей-офф, где его будут ждать «Гриззлис» Джа Моранта.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (9) – «Оклахома Сити Тандер» (10)

«Пеликанс» – «Тандер» Фото: Ian Maule/Getty Images

В отличие от тех же «Лейкерс», нынешний сезон «Пеликанс» начали довольно уверенно, но всё равно финишировали в нижней части турнирной таблицы. Хорошая новость – в прошлом году подопечные Уилли Грина уже доказали, что могут и пройти через плей-ин, и даже отобрать два матча у «Финикса» в первом раунде.

У «Оклахомы» ситуация обстояла немного иначе. В межсезонье ожидалось, что «Тандер» будут «танковать» за самого желанного проспекта последних лет Виктора Вембаньяма. Но не тут-то было! Под предводительством Шэя Гилджеса-Александера команде удалось завершить чемпионат в зоне плей-ин. В среднем он набирал 31,4 очка, став третьим игроком в истории франшизы, преодолевшим отметку в 30 и более за сезон. К тому же, Шэй стал лидером турнира по количеству встреч с не менее чем 30 очками – таковых он провёл аж 45. Это больше, чем у Луки Дончича и Джоэла Эмбиида (44).

В матчах с «Пеликанс» у защитника в среднем выходило по 33,5 очка, но «Новый Орлеан» всё равно сумел трижды обыграть «Оклахому». Все три раза – с небольшой разницей в 3-4 балла, но в двух из этих матчей участия не принимал Зайон Уильямсон. Он, кстати, не сыграет и в плей-ин: 22-летний баскетболист выбыл в начале января из-за растяжения подколенного сухожилия, и к его реабилитации в «Новом Орлеане» подходят с большой осторожностью.

В отсутствие Уильямсона главной атакующей силой «Пеликанс» был и будет Брэндон Ингрэм. В среднем он набирает 24,7 очка, 5,5 подбора и 5,8 передачи за игру. В заключительном матче сезона с «Миннесотой» он набрал 42 очка, а в единственной встрече с «Тандер», которую не пропустил – 34.

В предстоящем матче важную роль сыграет домашнее преимущество «Пеликанс». В нынешнем сезоне «Оклахома» имеет баланс 16-25 на выезде, а «пеликаны», в свою очередь, в среднем набирают на пять очков больше в домашних матчах. «Тандер» лидирует по количеству потерь, совершённых их оппонентами, однако «Новый Орлеан» всё равно впереди по защитному рейтингу (112,5, шестое место в лиге). К тому же, в последних 15 матчах сезона команда стал второй по нет-рейтингу в НБА.

Проигравший в этом противостоянии отправится домой, а победитель поборется за выход в плей-офф с тем, кто окажется слабее в паре «Тимбервулвз» – «Лейкерс». Коллектив, который одержит победу во второй игре плей-ин, встретится с победителем конференции – «Денвером» – в первом раунде.