«Нельзя же всех победить в дебютный год». МБА — открытие сезона в Единой лиге ВТБ

Не прошло и года с момента включения МБА в число участников Единой лиги ВТБ, а клуб с ходу стал одним из открытий сезона. Выйти в плей-офф в первом сезоне — успех. Сделать это без единого легионера в составе — достижение, которое будет сложно повторить.

Уже летом, когда клуб пригласил на пост тренера Василия Карасёва, стало понятно, что москвичи будут играть быстро и дерзко. А подписание хорошо известных тренеру ветеранов Воронова — Валиева — Пушкова лишь добавило характера. В итоге по ходу сезона тот самый стержень МБА продемонстрировала наглядно: потеряла на длительный срок из-за травм сразу двух разыгрывающих, но смогла продолжить борьбу, не опустив руки и не отпустив соперников по турнирной таблице.

Даже серия плей-офф с «Зенитом» была показательной. Красно-белые в первом же матче наказали действующего чемпиона за расслабленность, рванув 18:0 в заключительной четверти и обеспечив себе победу. «Заставлять считаться с собой» — чуть ли не главный слоган не только в спортивной части, но и во всём, что делают в МБА.

Генеральный директор клуба Игорь Кочарян подвёл итоги сезона в интервью «Чемпионату».

— Игорь Михайлович, дебютный сезон для мужской команды МБА подошёл к концу. Давайте подведём его итоги?

— Перед сезоном было определённое волнение — это правда. Лига выразила доверие к нашему клубу, нашей системе. Очень хотелось оправдать ожидания, стараясь побеждать в каждом матче. Старт сезона показал, что выбранный нами вектор оказался правильным. И речь сейчас не только про спортивный результат, но и про то, что происходило вокруг: маркетинг, менеджмент, взаимодействие со СМИ. МБА старалась соответствовать высоким стандартам Лиги ВТБ.

— МБА раньше всех начала сборы, проведя первую тренировку полным составом уже 1 августа. Это и был тот секрет, за счёт которого удалось мощно стартовать?

— Команда в полном составе представляла Москву на всероссийской Спартакиаде, которая начиналась в конце августа. Это был один из этапов подготовки к сезону. И в августе это было нашей необходимостью. В сентябре уже начались контрольные матчи. Мы сыграли большое количество игр с клубами Лиги ВТБ, и тогда уже начало появляться понимание того, что мы можем соответствовать уровню команд Лиги ВТБ. Два месяца плотной работы позволили выйти на пик формы прямо к началу чемпионата.

— О чём вы думали, когда МБА в какой-то момент находилась на первой строчке турнирной таблицы?

— Неожиданность была именно в том, насколько мощно команде удалось стартовать. Сомнений же в выбранном пути не было никогда. Мы понимали, что та работа, которую проделали тренеры и игроки, должна дать плоды. Но энтузиазм, спортивный азарт, желание доказать свою состоятельность дали сильнейший импульс. Это всё вылилось в результат и победы уже в официальных матчах.

Защитник МБА Макар Коновалов накрывает Каспера Уэйра из ЦСКА Фото: ПБК МБА

— Как повлияли на вашу работу серьёзные травмы защитников по ходу сезона?

— Это, наверное, был самый сложный период в сезоне. Тогда сначала тяжёлую травму получил Александр Хоменко, который являлся нашим системообразующим игроком не только в защите, но и важной опцией в нападении. А когда после него травмировался ещё и Макар Коновалов, то мы остались без двух основных игроков задней линии.

Но и в такой непростой период мы выстояли благодаря системе. На первых порах нашли внутренние резервы — из молодёжного проекта был «поднят» в основу Егор Покинко, а после к нему присоединился центровой Максим Савченко (Савченко стал MVP регулярного чемпионата молодёжной Лиги ВТБ. — Прим. «Чемпионата»). Так мы смогли одержать несколько важных побед.

Егор Покинко Фото: ПБК МБА

Вся ситуация, конечно, дала большой опыт и понимание того, как именно нужно комплектоваться. Потому что в нашем ростере были игроки, способные одновременно выступать на нескольких позициях. Этот факт тоже позволил нам удержаться на плаву после удара, не сломаться. Уже после у нас появился разыгрывающий Даниил Аксёнов (защитник перешёл в МБА из «Астаны». — Прим. «Чемпионата»), снявший нагрузку с ребят, но в принципе мы не сильно просели — и это факт, который, с одной стороны, не сильно заметен, но имеет очень большое значение для нас.

— Спортивные агенты сразу поняли, что предлагать иностранцев в МБА бессмысленно?

— Весь сезон были предложения по иностранцам. Особенно в тот самый момент, когда пошли травмы. С разной периодичностью агенты задавали вопросы в стиле: «Ну вот сейчас-то уже пора?». Но мы проявили терпение, удержались, а когда ребята начали возвращаться в строй — обрели прежний стиль.

— В каком состоянии сейчас Александр Хоменко? Когда его ждут в команде?

— Он всегда рядом с командой. Исключением были несколько недель, на которые он улетал в итальянскую клинику, где ему успешно сделали операцию. Там же он начал реабилитацию, а после вернулся и уже восстанавливался в Москве. Если всё так же будет идти по графику, то он приступит к летним сборам вместе с командой и будет заниматься без ограничений.

Александр Хоменко Фото: ПБК МБА

— Во многих интервью вы подчёркивали: МБА — небольшой клуб. Насколько сложно было в связи с этим соответствовать маркетинговым и телевизионным критериям Лиги ВТБ?

— Действительно, это была одна из самых сложных позиций для нас при вступлении в лигу. Мы, например, никогда до нынешнего сезона не продавали билеты. У нас не было магазина, не было предматчевых активностей для болельщиков. Не было и клубных студий в прямом эфире. Всё это появилось и будет развиваться дальше.

Здесь большое спасибо нужно сказать нашим спонсорам и партнёрам, которые не только помогали, но и советовали, направляли. Наше сотрудничество порой выходило за рамки формальностей, но все были заворожены общим делом, а успехи только подстёгивали и придавали сил.

Лига ВТБ всегда находилась с нами в плотном контакте. А мы старались быстро реагировать на все пожелания. В конечном результате, надеюсь, все остались довольны результатом.

Предматчевая студия МБА с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко Фото: ПБК МБА

— Тот факт, что матчи клуба в этом сезоне в большом количестве показывали на федеральных каналах, как-то отразился на популярности МБА? Вы это ощутили?

— О нас точно стали больше говорить. Яркие победы и успехи команды увеличили, например, количество запросов на аккредитацию от СМИ. Прибавилось количество подписчиков в социальных сетях. Такое внимание также положительно сказалось на взаимодействии со спонсорами. В том числе с потенциальными.

— Билборды с рекламой МБА в Москве, яркие проморолики и фотосессии в метро, известные актёры и звёзды шоу-бизнеса в первом ряду. Под это тоже пришлось выделить отдельный бюджет?

— Может быть, удивлю кого-то, но на это клуб не потратил ничего. Всё вышеперечисленное — работа клуба с партнёрами. Благодаря нашему тесному взаимодействию с правительством Москвы удалось получить места для размещения баннеров в городе. Селебрити — это давние друзья клуба или те, кто узнал о команде по ходу сезона и проникся атмосферой «Баскет Холла Москва» во время наших домашних игр. А за съёмки в метро большое спасибо нужно сказать и московскому Метрополитену, и нашему генеральному спонсору, который строил ту самую станцию, где мы снимались.

Съёмки промо на станции метро «Мнёвники» Фото: ПБК МБА

Очень значимым оказался фактор близости игроков и клуба к болельщикам. Его нельзя недооценивать. На днях мы провели первую в истории встречу с болельщиками и удивились: несколько сотен людей в выходной пришли, взяли автографы, сказали тёплые слова, подарили ребятам подарки. Так они поблагодарили тех, за кого переживали целый сезон. Нас это очень тронуло. Работа получила отклик в сердцах людей.

Встреча с болельщиками Фото: ПБК МБА

— После успешного сезона сложнее удерживать игроков в команде. На них же, скорее всего, повысился спрос?

— Непростой вопрос. С одной стороны — кто-то из игроков выходит сейчас на новый уровень игры, новый финансовый уровень. К ребятам увеличилось внимание, и другие клубы тоже видят, что эти российские баскетболисты могут решать высокие задачи. Мы старались делать свою работу честно. Ребята, надеюсь, понимают, что, находясь в системе МБА, они могут и дальше расти. Мы надеемся, что игроки при продлении контрактов проявят терпение и продолжат движение к более высокому уровню.

Также есть интерес к клубу со стороны игроков из других клубов. Они понимают систему, понимают возможности. Мы по-прежнему будем ставить для всех главную задачу — все, кто приходит в клуб, должны расти.

— Если смотреть на турнирную таблицу, то в финале Единой лиги должны сыграть ЦСКА и УНИКС. Потому что только у двух этих команд МБА не выигрывала в сезоне.

— Перед сезоном мы не думали, что два раза обыграем действующего чемпиона — «Зенит». Во второй половине сезона уже очень хороший матч провели с ЦСКА, показывая три четверти очень плотный баскетбол. Но аппетит приходит во время игры. У тренеров, игроков, руководства клуба по ходу сезона появилось понимание, что при такой работе можно конкурировать со всеми. В этом и есть прелесть сплава опыта и молодости. Именно это и позволило столько побед одержать в сезоне. Но победить УНИКС и ЦСКА действительно ещё не смогли. Нельзя же всех победить в дебютный год! (Улыбается).

— В системе МБА есть и женская команда. Девчонки не «ревнуют» к мужской команде?

— Мужской и женский баскетбол — немного разные виды спорта. Женская команда всегда была нашим флагманом. Это та команда, которая прошла путь до Евролиги, сохранив при этом концепцию выступления только российским составом. Естественно, когда вышли на новый уровень в мужском направлении, фокус немного сместился. Но мы ни в коем случае не забываем заслуг. Тем более что и в этом сезоне девчонки снова бьются за медали. Это как раз придаёт фундаментальности всей системе. Ребята понимают, что рядом с ними девчонки и они тоже на самом верху. Это объединяющий фактор, позволяющий держать атмосферу во всей организации.