Лотерея драфта-2023 в НБА: кто поборется за первый пик и нереального Виктора Вембаньяму

В предстоящем драфте НБА будет участвовать один из самых желанных проспектов последних лет – 224-сантиметровый Виктор Вембаньяма. Под первым номером он уйдёт в команду, которой посчастливится одержать победу в драфт-лотерее. Французский феномен и звезда соцсетей вынудил не одну франшизу намеренно провалить сезон, лишь бы повысить шансы в борьбе за него. Так куда же Вемби отправится этим летом?

Ответа на этот вопрос мы не узнаем до середины мая. Но уже по окончании регулярного чемпионата стало известно, кто войдёт в число главных претендентов на первый выбор драфта.

Везунчика определит лотерея, которая работает следующим образом: 14 пронумерованных шариков помещают в автомат, из которого в дальнейшем случайно выбирают по четыре штуки. 1001 возможная комбинация чисел распределена между 14 командами, которые не вышли в плей-офф, согласно их результатам – по убыванию от худшего к лучшему. Количество предоставленных каждой франшизе вариаций определяет её шанс на победу в жеребьёвке. Например, три худшие команды чемпионата получают по 140 наборов цифр, которые гарантируют им благоприятный исход.

В этом году у сего процесса будет несколько особенностей. «Детройт», имеющий худший баланс по итогам сезона, является абсолютным фаворитом с 14% и гарантированным правом выбора в первой пятёрке. А вот второй худший результат в этот раз показали сразу две команды: «Сан-Антонио» и «Хьюстон». Чтобы поделить между ними второй и третий номер посева, будет подброшена монетка. Второй номер гарантирует команде пик в топ-6, третий – в топ-7.

Помимо этого, одинаковый результат показали и «Уизардс» с «Пэйсерс». Они поровну поделят между собой комбинации, предназначенные для седьмого и восьмого номеров посева, и будут иметь шанс на первый номер драфта в 6,8%. Обычно седьмая команда получает 7,5%, а восьмая ­– 6%.

Большинство вариаций – 950 – были распределены между 10 франшизами. Рассказываем, у кого будет больше шансов на победу в лотерее.

«Детройт Пистонс» — 14%

Для «Детройта» сезон фактически закончился ещё тогда, когда первый номер драфта-2021 Кейд Каннингем выбыл из строя из-за травмы. После 12 проведённых встреч у него заподозрили стрессовый перелом голени, и в руководстве клуба игрока «подбили» на операцию – чтобы, конечно же, повысить собственные шансы на Вембаньяму. Справедливости ради, что с Каннингемом, что без него, шансы эти были примерно одинаковые. Хотя на бумаге у «Пистонс» всё выглядело довольно бодро: к молодым Каннингему, Джейдену Айви, Киллиану Хейзу и Джейлену Дюрену подтянули ветеранов Бояна Богдановича и Алека Бёркса. В межсезонье даже казалось, что такой коллектив может и побороться за плей-ин… Увы.

Регулярный чемпионат получился для «Пистонс» совсем грустным, но есть и положительные моменты. Молодёжь наиграли, статус фаворитов в драфт-лотерее получили, налоговое исключение на $ 5,3 млн за Каннингема выбили – в общем, выжали из сезона максимум.

Виктор Вембаньяма Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Хьюстон Рокетс» — 14%

Сразу по окончании регулярки в «Хьюстоне» продолжились кадровые перестановки. Пост главного тренера покинул Стивен Сайлас, для которого предпоследнее место на Западе в нынешнем сезоне стало лучшим результатом за три года.

Специалист пришёл в команду не в самое удачное время. Расселл Уэстбрук, настаивавший на его назначении, покинул «Рокетс» спустя несколько недель вместе с Джоном Уоллом, а ещё через полтора месяца «отвалился» Джеймс Харден. Именно так ассистент с многолетним опытом остался с юнцами Джейленом Грином и младшим Кевином Портером и вечно недовольным Эриком Гордоном.

В нынешнем сезоне ни с новичком Джабари Смитом-младшим, ни с внезапно раскрывшимся Алпереном Шенгюном не получилось ничего придумать – у «Рокетс» было слишком много существующих проблем в нападении. С игрой в защите всё по традиции было ещё хуже, так что результат предсказуемый: 22-60.

Сайлас, не особо ладивший с конкретными игроками, не обладал авторитетом в раздевалке. Возможно, с приходом Вембаньямы и более опытного наставника молодёжь «Рокетс» наконец-то получится раскрыть в полной мере. Сейчас на позицию главного тренера претендуют Име Удока и Фрэнк Вогель.

«Сан-Антонио Спёрс» — 14%

То, что в этом году «Сан-Антонио» будет танковать, было понятно ещё до начала сезона. Они обменяли своего лучшего игрока ­Деджонте Мюррея в «Атланту» на три пика первого раунда. Где-то мы такое уже видели: в 1997-м, когда «Спёрс» намеренно «слили» сезон ради Тима Данкана. Тогда свой первый год у руля команды проводил новоиспечённый член Зала славы Грег Попович. И вот спустя более четверти века цикл его карьеры может замкнуться – «Спёрс» вошли в число главных претендентов на Виктора Вембаньяму.

И если это был последний сезон Грега Поповича в «Спёрс», то его преемник точно сможет начать с чистого листа. У «шпор» есть и место в платёжке, и пики, и шанс получить Вембаньяму, и перспективная молодёжь вроде совсем юных Малакая Брэнэма и Джереми Сохана (и чуть старших Келдона Джонсона и Тре Джонса). Хорошая работа, коуч Поп!

«Шарлотт Хорнетс» — 12,5%

Просим любить и жаловать: команда, оставившая «Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга без плей-офф – «Шарлотт Хорнетс».

В отличие от остальных коллективов в этом списке, «Хорнетс» под конец сезона преобразились – даже в отсутствие Ламело Болла, после Матча звёзд выбывшего с переломом голеностопа. С середины февраля «Шарлотт» выиграл всего на три матча меньше, чем за всю регулярку до этого.

И даже несмотря на регулярные травмы, Ламело с его передачами можно по праву назвать одним из самых желанных одноклубников, которых может получить Вембаньяма. С ним и Марком Уильямсом, который уже неплохо раскрылся в обороне, у «Хорнетс» был бы феноменальный потенциал для роста.

Единственная проблема – руководство команды. Все мы знаем, что стратегия офиса Майкла Джордана (если таковая вообще имеется) пока не приносит никакого результата. Однако в самом обозримом будущем легендарный баскетболист может покинуть пост владельца «Хорнетс». О том, что к чему, можно почитать в другой статье «Чемпионата».

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — 10,5%

Возможно, именно приход Виктора Вембаньямы убедит Дэмьена Лилларда остаться в «Портленде». На днях многолетний лидер «Блэйзерс» заявил, что готов сменить клубную прописку, если в предстоящее межсезонье франшиза продолжит перестраиваться и «топить» за омоложение. Но если это омоложение будет олицетворять талант поколения, то это совсем другое, так ведь?

Не совсем. Под конец регулярного чемпионата Дэйм открыто заявил, что выступает против танкинга. И это можно понять – как-никак, в своём прайме он пробудет ещё не так долго, а заветного перстня всё не предвидится. Вот только надавить на руководство команды не получилось. С начала марта «Блэйзерс» одержали всего две победы в 17 матчах и теперь входят в число главных фаворитов драфт-лотереи. Хорошо это или плохо, пока сложно сказать. Ведь даже с приходом невероятного Вемби – который, кстати, не решит всех проблем «Портленда» разом – «Блэйзерс» могут лишиться своей главной суперзвезды.

«Орландо Мэджик» — 9%

«Орландо» в нынешнем сезоне удалось найти золотую середину. Он предоставил большие минуты молодым перспективным игрокам и заложил фундамент для будущих побед, не выбыв при этом из борьбы за Вембаньяму. 20-летний Паоло Банкеро, которого «Мэджик» забрали под первым номером на прошлогоднем драфте, наверняка получит награду лучшему новичку года. Вместе с Францем Вагнером они помогли «Орландо» выиграть 50% из последних 56 матчей.

Но с приходом Вемби всё может стать ещё интереснее. В феврале выяснилось, что позиция центрового не является для него приоритетной – то есть в НБА он будет метить на роль форварда. А теперь представим, что француз присоединился к «Мэджик». В центре остаётся 208-сантиметровый Уэнделл Картер-младший. 206-сантиметровому Вагнеру придётся поработать над игрой в обороне и перейти на роль атакующего защитника, 224-сантиметровый Вембаньяма будет играть лёгкого форварда, а 208-сантиметровый Банкеро – тяжёлого. Их средний возраст составит всего 21 год, при этом «Орландо» получит одну из самых высоких стартовых пятёрок в НБА. Ну разве не красота?

Виктор Вембаньяма Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

«Вашингтон Уизардс» — 6,8%

Как и в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом сезонах, в «Вашингтоне» всё печально. От Брэдли Била ждали камбэка после проваленного сезона-2020/2021, но вышло не очень. Он провёл на 10 матчей больше и поправил процент с игры – на этом, в общем-то, и всё. Кристапс Порзингис впервые за пять лет отыграл больше 60 матчей и выдал, пожалуй, лучший сезон в карьере. Похудевший и здоровый, он чаще шёл в контакт и выкладывался как рим-протектор. Но Порзи при всём уважении не франчайзер, как и Бил, который уже не на пике своей карьеры. Не помогли и пришедшие в команду ветераны в лице Кайла Кузмы (выдавшего карьерный максимум по очкам и передачам), Монте Морриса и Кендрика Нанна.

Интересной молодёжи у «Уизардс» также нет, так что неудивительно, что в нынешнем сезоне они имеют самый низкий в НБА процент заполняемости стадиона. Но это, конечно, может кардинально измениться с приходом Вембаньямы. И пока у других команд никак не получается завершить перестройку, «Вашингтон» всё никак не может толком её начать. Франшизе необходим глоток свежего воздуха – и что может быть лучше, чем победа в драфт-лотерее?

«Индиана Пэйсерс» — 6,8%

Прошлым летом «Пэйсерс» готовились обменять Бадди Хилда и Майлза Тёрнера в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука, но в результате оставили обоих и провели неплохой сезон. Правда, вышеупомянутых товарищей затмил 22-летний Тайрис Халибёртон, выдавший средний дабл-дабл по очкам и передачам. В его лице Вемби может найти надёжного ассистента в нападении, пока Тёрнер, уже сыгравшийся с Халибёртоном как родной, будет подстраховывать в защите.

Помимо прочего, пост главного тренера в «Индиане» занимает Рик Карлайл. По слухам, с ним непросто работать, но заслуги в «Далласе» делают этого специалиста одним из лучших в современной НБА. Если бы не травмы, в нынешнем сезоне его «Пэйсерс» могли бы побороться за плей-ин, но теперь поборются за Вембаньяму. Хотя и без него у «Индианы» ещё ничего не потеряно.

Виктор Вембаньяма Фото: Corbis via Getty Images

«Юта Джаз» — 4,5%

«Джаз» – единственные, кто на предстоящем драфте могут получить два выбора среди первых 14. «Миннесота» должна им незащищённый пик первого раунда, и в случае поражения во втором матче плей-ин «Тимбервулвз» номинально станут участниками лотереи. Не сказать, что это значительно повысит шансы «Юты» на Вембаньяму, но второй пик лучше, чем ничего.

В прошлое межсезонье команда избавилась от двух ключевых игроков – Руди Гобера и Донована Митчелла. Тогда казалось, что «Джаз» будут танковать по полной, но благодаря Лаури Маркканену, Уокеру Кесслеру и Джордану Кларксону всё получилось намного лучше. Теперь у «Юты» есть и костяк команды, и шанс на первый номер драфта, и куча пиков на будущее. В общем, перестройка в самом разгаре, и пока для «Джаз» всё выглядит хорошо.

«Даллас Маверикс» — 3%

У Луки Дончича с Кайри Ирвингом до последнего оставался шанс на выход в плей-ин, однако в руководстве «Далласа» решили по-другому. В решающем матче с «Чикаго» на площадку не вышли Ирвинг, Тим Хардуэй, Джош Грин, Макси Клебер и Кристиан Вуд, а Дончича усадили на скамейку после первой четверти. «Маверикс», само собой, потерпели поражение и вылетели из борьбы за плей-ин. Танкинг налицо – к такому выводу пришли в НБА и оштрафовали команду на $ 750 тыс.

Вот только танковали «Мэвс» скорее не за Вембаньяму, а за право выбирать в первом раунде в целом. Они до сих пор должны пик «Никс», откуда обменяли Кристапса Порзингиса в 2019-м. Вот только пик этот – защищённый в топ-10. То есть «Нью-Йорк» не получит его, если «Даллас» войдёт в десятку худших команд в сезоне и получит один из первых десяти выборов на драфте. С первым пунктом они уже справились как раз благодаря намеренному проигрышу «Чикаго». А вот со вторым есть одна загвоздка.

После «Далласа» в очереди на драфте будет ещё четыре команды: «Пеликанс», «Буллз» и два клуба, которые вылетят из второй стадии плей-ин. Если кто-то из них выиграет в лотерее пик в топ-4, «Маверикс» автоматически подвинут на 11-е место в списке, и их пик перейдёт к «Никс». Такая вероятность оценивается примерно в 20%. То есть шансы «Далласа» потерять пик выше, чем шансы любой команды на Вембаньяму. Вот так.

Между коллективами, вылетевшими с турнира плей-ин, поделят 5% комбинаций – 50 из 1001. Итоговое положение команд останется неизвестным вплоть до самого проведения лотереи, запланированной на 16 мая. Жеребьёвка пройдёт за закрытыми дверями, однако на ней будут присутствовать по одному представителю каждой из 14 команд-участниц. По итогам заместитель комиссионера НБА Марк Татум официально объявит результаты на телевидении. Ждать осталось чуть больше месяца, а пока – следим за плей-офф.