Время для паники? «Голден Стэйт» снова остался без Дрэймонда Грина

Дрэймонд Грин — важный защитный механизм в «Голден Стэйт Уорриорз». Да что там оборона, так ещё и атаки он разыгрывает. Почему важный? Всё просто — его отсутствие заметно влияет на результаты «Голден Стэйт». Например, в нынешнем сезоне НБА «Уорриорз» без Грина выиграли всего лишь три раза и потерпели при этом шесть поражений. Тем временем с ним на площадке показатели «воинов» следующие: 41 победа и 32 поражения. Это более 50% выигрышей.

Если брать весь период, складывается такая картина: 60-57 без Дрэймонда (51,3% побед); 511-247 (67,4%) — с ним на площадке. Разница на дистанции ощутима — это как минимум. Защитный рейтинг калифорнийцев в текущем сезоне с Грином и без него: 114,8 и 118,4 соответственно («-3,6» разница). Рейтинг нападения: 117,7 с ним и 111,1 без него. И снова вырисовывается разница — «-6,6» в пользу Дрэймонда.

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Грин получил дисквалификацию: команда точно сыграет без него, но на своём паркете. «Мы уже были в такой ситуации раньше… Как только эти решения приняты, апелляционного суда не будет. История закончена. Вы можете реагировать как хотите, но это не меняет того факта, что он не играет. Неважно», — отреагировал на такой неблагоприятный исход генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс.

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тем не менее лидер «воинов» нашёл группу поддержки. Например, известный обозреватель Стивен Эй Смит открыто выразил презрение к решению со стороны лиги. «Я не удивлён этому, совершенно. Но крайне разочарован. В ком? В НБА. Я разочарован в НБА. И я испытал отвращение к НБА. Мне надоело слышать о том, что это всего одна игра. И это не просто «всего одна игра», это игра в плей-офф. Вы должны сделать нечто гораздо более резонансное, чтобы вас дисквалифицировали», — заявил Смит.

Разыгрывающий, лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард тоже не остался в стороне. «Дисквалификация – это безумие», — кратко резюмировал защитник, который летом рискует сменить прописку.

Под нейтральным статусом выступил бывший тренер Ассоциации Джордж Карл, известный работой с «Денвер Наггетс» и «Сакраменто Кингз». «Я уважаю и согласен с решением лиги по поводу Дрэймонда Грина», — отреагировал специалист.

Однако исполнительный вице-президент (по сути, официальное лицо) лиги Джо Думарс выступил с таким заявлением: «На то была причина: чрезмерные и повторяющиеся действия, приведшие к ущербу. Вот что отделяет вас от того, что вы заканчиваете дисквалификацией. Если бы у этого не было предыстории, ситуация сложилась бы иначе, но его всё равно должны были бы соразмерно наказать. Так или иначе, а инцидент, топтание на груди парня, рассматривался бы всерьёз».

Грина не будет всего один раз — это решено и даже не обсуждается. Ситуация у ребят из Сан-Франциско не самая завидная: они летят со счётом 0-2 к соседям из Сакраменто.

И заодно вспомним прошлое.

2013 год. Дрэймонд Грин беспощадно бьёт Блэйка Гриффина в Рождество

Видео можно посмотреть на канале NBATV в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Казалось бы, прошло практически десять лет, но этот момент до сих пор помнят в Сети. Обычный игровой день в рамках рождественских противостояний. Грин ни с того ни с сего решает нанести удар локтем ещё тогда звёздному тяжёлому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйку Гриффину, который ставил сверху с сопротивлением Тимофея Мозгова. Итог — удаление до конца матча.

«Они отстой? Да!» Грин и его пьяная речь во время чемпионского парада в 2015 году

Видео можно посмотреть на канале Lu Bu в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Первое чемпионство «Голден Стэйт», реализация амбиций, начало полной революции. «Уорриорз» обыграли в финальной серии «Кливленд Кавальерс», а сам Грин во время одного из интервью на чемпионском параде в Окленде выступил с интересным заявлением.

«Клэй Томпсон? Ага. Сплэш Бразерс (прозвище дуэта Клэй Томпсон — Стефен Карри. — Прим. «Чемпионата»)? Угу. «Кавальерс»? Не-а. Мы выиграли? А как же! Они отстой? Ещё бы. Мы здесь [на параде]? Да. А они? Никак нет», — сказал форвард.

Плей-офф-2016. «Шары» Стивена Адамса и конфуз с Леброном Джеймсом

Видео можно посмотреть на канале NBA Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сначала во время третьего матча финала Западной конференции пострадал центровой «Оклахома-Сити Тандер» Стивен Адамс. Грин оказался точен — удар пришёлся прямо в паховую область Аквамена. Грин обошёлся штрафом в размере $ 25 тыс.

Видео можно посмотреть на канале Ashleigh Baker в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Затем во время финальной серии с «Кливлендом» досталось и Леброну Джеймсу — этот момент наверняка помнят многие, кто относительно недавно следит за НБА (а какие критерии, автор?). До сих пор в некоторых комьюнити принято считать, что, если бы не последующая дисквалификация Дрэймонда, «Голден Стэйт» смог бы стать двукратным чемпионом НБА.

2017 год. Никакого уважения к завершающему карьеру Полу Пирсу

Видео можно посмотреть на канале G B в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Коротко и ясно: последний сезон для чемпиона НБА 2008 года Пола Пирса. Дрэймонда Грина это не интересует, и он позволяет себе колкие выражения в адрес ветерана.

«Хочешь прощальный тур? Но у тебя нет всеобщих симпатий болельщиков. Не видать тебе прощального тура. Или ты думал, что тебя любят так же, как Коби?» — обратился Грин к Пирсу.

Конфликт с Кевином Дюрантом в 2018 году

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кевина Дюранта разозлил тот факт, что Дрэймонд совершил ошибочное действие в важный игровой промежуток: при равном счёте Грин делает потерю, а сама встреча переводится в овертайм. Страсти после сирены только накалились, внутренняя «химия» пострадала.

«Мы выигрывали и без тебя», — сказал наш герой Дюранту.

Избиение Джордана Пула перед сезоном-2022/2023

ВИДЕО

Резонансное событие, которое произошло во время предсезонной тренировки: Грин избил одноклубника Джордана Пула. Примечательно, что видео слил TMZ Sports кто-то из сотрудников клуба, но до сих пор имён тех, кто решил дополнительно подзаработать на стороне, не назвали.

«Речь идёт о защите команды. Это касается и Дрэймонда с Джорданом. Для начала надо было всех успокоить. Затем мы обозначили границы, которые нельзя переходить, и сразу начали разговаривать. Это заняло весь оставшийся день и следующее утро. Я не знал, как рационально объяснить то, что произошло, но просто начал действовать. Я стараюсь решать проблемы как можно быстрее», – прокомментировал Карри то событие.

Оставшаяся подборка

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

2017: Иману Шамперту прилетает от Дрэймонда Грина

2017: Грин против Брэдли Била

2018: Грин «пробует на ощупь» Джеймса Хардена

2018: и снова Грин против Хардена

2019: пострадавший — Крис Пол

2021: бьёт Остина Риверса

Вышло на пять минут видеоматериала. На этом мы закончим. Сделает ли соответствующие выводы Грин? Скорее всего, да, если «Уорриорз» уступят. Если выиграют, то про это никто не вспомнит до следующего инцидента.