Не одним Эмбиидом богаты! «Сиксерс» начнут второй раунд без лидера, но это не проблема

Звучит барабанная дробь – в плей-офф нынешнего сезона НБА состоялся первый «свип». «Сиксерс» вперёд ногами вынесли «Нетс», одержав сухую победу в серии до четырёх выигранных матчей. Почти четыре десятилетия «Филадельфия» не выигрывала 4-0 — и вот свершилось! Причём в заключительной встрече обошлись и без помощи лидера – претендента на MVP, центрового Джоэла Эмбиида.
Он потянул колено прямо перед третьей встречей с «Бруклином», но, несмотря на травму, отыграл 38 минут и даже поставил блок Спенсеру Динвидди в клатче. Вот только сразу по окончании игры его отправили на МРТ. Три буквы, которые так ненавидит тренер Док Риверс, оставили Джоэла с 50-процентным шансом пропустить начало второго раунда. Это третий подряд постсезон, в котором он не принял участия как минимум в одном матче из-за травмы.
«Всё начинается с Джоэла. Он лидер этой команды. Перед игрой он пожелал нам удачи, и мы благодарны ему за это. Нам нужно, чтобы он выздоровел», – сказал Тайриз Макси.
«Филадельфия» – «Бруклин» (4-0)
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Но ведь у «Сиксерс» есть вторая суперзвезда – Джеймс Харден. И на момент перехода в «Филадельфию» перед ним стояли две цели: превратить команду в контендер и, что не менее важно, застраховать её от провала в случае отсутствия Эмбиида. В первой игре с «Нетс» казалось, что Харден готов и к первому, и ко второму. Он был похож на прежнего себя: набрал 23 очка и 13 передач, реализовав 7 из 13 дальних попыток (некоторые из них – с фирменного стэп-бэка).
Вот только в трёх последующих матчах дух былого Хардена улетучился. 15 точных бросков при 46 попытках, включая 7 из 22 из-за дуги, и 15,3 очка в среднем. Да, были четыре перехвата во второй встрече, 11 передач и восемь подборов – в четвёртой. Но защитник, кажется, уже не в тех кондициях, чтобы быть первой атакующей опцией в команде, метящей на чемпионство.
Однако одними Эмбиидом и Харденом ресурсы «Филы» всё же не ограничиваются.
Наверное, в один день Тобиас Харрис проснулся и вспомнил, что играет на максимальном контракте. И пока Харден с Макси стреляли 10 из 38 с игры на двоих, а Эмбиид с больным коленом наблюдал за происходящим по телевизору, Харрис взял на себя его обязанности – набрал 25 очков (57,9% с игры), 12 подборов и заимел лучший «плюс-минус» в матче («+15»). Играл агрессивно, принимал решения, атаковал кольцо, доминировал в обороне – в общем, честь ему и хвала.
После игры Тобиаса попросили обратиться к отсутствующему Эмбииду, и тот с улыбкой на лице выдал: «Поторопись и тащи свою задницу обратно».
Причём блистал Харрис не только в четвертой игре, но и по ходу серии в целом. 20,3 очка, 8,8 подбора, 2,0 передачи, 56,7% реализации с игры и 57,1% – из-за дуги. Красавец!
Ну а Пол Рид? Недавно заявил, что всегда вдохновлялся Деннисом Родманом, а в четвёртой игре буквально вжился в роль и сделал 15 подборов (семь на своём щите, и целых восемь – на чужом). Лишь в пятый раз в карьере он вышел в стартовой пятёрке, впервые отыграл более 32 минут – и не разочаровал.
Статистический показатель дня – коэффициент подборов. Это процент отскоков, которые игрок собирает, будучи на площадке. Цифра рассчитывается по продвинутой формуле, которая учитывает количество попыток, проведённых минут и так далее. Так вот, у Родмана было 17,2% за карьеру по подборам в нападении. Это лучший результат в истории среди тех, кто отыграл не менее 15 тысяч минут. У Рида – уже 17,7%. Минут пока 1200, но это всего третий его сезон в НБА.
Конечно, Рид – не Эмбиид, и в первой половине отсутствие звёздного большого было заметно невооружённым глазом. Зато в третьей четверти 23-летний центровой по-настоящему включился в обороне и на щите, сделав семь подборов за 11 минут.
«Он слушает. И играет усердно, так что ему стоит отдать должное. В первой половине он получал очень хорошие подборы в нападении, но пытался совершать сложные броски.
Я сказал ему: «Если у тебя есть возможность для лэй-апа, то сделай его. Но если ты чувствуешь, что такой возможности нет, отдай мяч, и мы сможем найти лучший бросок». И во второй половине он лучше справился с этой задачей, создав больше возможностей для наших защитников», – сказал про Рида Джеймс Харден.
«Филадельфия» – «Бруклин» (4-0)
Фото: Sarah Stier/Getty Images
Ещё был Де’Энтони Мелтон, который в третьем матче стал самым эффективным игроком по «плюс-минус» с «+24», а в четвёртом — зарешал под конец, набрав 11 очков в заключительной 12-минутке. В общем, не одним Эмбиидом «Сиксерс» богаты.
В последний раз «Филадельфия» всухую выиграла серию до четырёх побед в 1985-м. Тогда под предводительством Мозеса Мэлоуна и Джулиуса Ирвинга «Сиксерс» разобрались с «Милуоки» во втором раунде. Не чемпионский сезон-1982/1983, конечно, но параллели опять напрашиваются.
Про «Нетс» как-то и сказать нечего. Это их восьмое подряд поражение от «Сиксерс». 10-е подряд поражение в плей-офф. Да, с самого начала сезона всё пошло не по плану. Не получилось обменять Кайри Ирвинга, который взял опцию, а в дедлайн сбежал в «Даллас». Кевин Дюрант запросил обмен. Каким-то чудом «Бруклину» удалось выдать заход 18-2 в ноябре, но какой от этого толк, если итог – четвёртый вылет в первом раунде за пять лет?
«Филадельфия» – «Бруклин» (4-0)
Фото: Sarah Stier/Getty Images
В общем, «Нетс» отправляются на рыбалку, а вот «Филадельфию» ждёт неделя отдыха перед вторым раундом. Там соперником «Сиксерс» станет либо «Бостон Селтикс», либо «Атланта Хоукс». Первая встреча полуфинала на Востоке состоится 1 мая. И даже если участие в ней не примет Джоэл Эмбиид, его команду не стоит списывать со счетов.
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