Игровое утро в НБА: «Голден Стэйт» сделал 2-2, «Бостон» и «Нью-Йорк» близки ко 2-му раунду

Сегодня, 24 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» в своих сериях увеличили преимущество до 3-1: «Нью-Йорк» расправился на своей площадке с «Кливленд Кавальерс» со счётом 102:93, «Бостон» в гостях — с «Атлантой Хоукс» — 129:121. Тем временем «Голден Стэйт Уорриорз» сравнял счёт в серии с «Сакраменто Кингз» — 2-2 (126:125).
Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» смогли зацепиться за одну встречу, оказавшись сильнее «Денвер Наггетс» в овертайме — 114:108 ОТ (1-3).
- Матч дня: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»
- Герой дня №1: Энтони Эдвардс
- Герой дня №2: Стефен Карри
- Герой дня №3: Джейлен Брансон
- Неудачник дня: Никола Йокич
- Деджонте Мюррей и возможная дисквалификация
- Статистическая сводка
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.
Матч дня: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»
Возвращение тяжёлого форварда Дрэймонда Грина в строй после дисквалификации на один матч. Примечательно, что Грин и главный тренер калифорнийской команды Стив Керр договорились, что первый начнёт игру в качестве игрока скамейки запасных. Естественно, форварда встретили овациями.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Сама встреча ознаменовалась жаркой концовкой. Так, за 40-45 секунд до конца основного времени Стефен Карри принял решение взять тайм-аут, которого не существовало — технический фол. Затем ДеАарон Фокс, получивший награду как «Лучший клатчер», сократил отставание до одного очка. Шансы у гостей сохранились после очередного промаха — на этот раз со стороны Стефена Карри. Правда, Харрисон Барнс подвёл всех «королей» и не смог реализовать бросок под сирену.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Уорриорз» забирают все матчи на своей площадке и сравнивают счёт в серии — 2-2. Следующая игра пройдёт в Сакраменто 27 апреля (5:00 мск). Напомним, показатели «воинов» на выезде следующие: 11 побед и 32 поражения (включая плей-офф); на своём паркете — 35 побед на 8 поражений.
Герой дня №1: Энтони Эдвардс
- 34 очка
- 6 подборов
- 5 передач
- 3 блок-шота и 2 перехвата.
Эдвардс весьма эффективен в нынешнем розыгрыше постсезона в вопросах скоринга — за четыре матча у Энтони в среднем 32,3 очка при реализации бросков с игры 48,3%, где 40,5% — из-за дуги. В активе 21-летнего защитника также 4,8 передачи и 4,3 подбора.
При этом Эдвардс занимает третье место в «Миннесоте» по рейтингу нападения — 125,4 — после Руди Гобера (125,5) и Майка Конли (137,7). Энтони проводит на площадке 39,8 минуты — это первое место среди игроков «Тимбервулвз».
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Герой дня №2: Стефен Карри
- 32 очка
- 5 подборов
- 4 передачи
- 1 перехват.
Несмотря на косячное решение в концовке матча с «Сакраменто», Стефен был одним из лучших на паркете. Его 32 очка — этой второй лучший показатель среди всех игроков. Больше только у разыгрывающего гостей ДеАарона Фокса, на счету которого 38 очков.
Тем не менее за четыре игры плей-офф-2023 Карри оформляет свои 31,5 очка, 5,0 подбора и 3,8 передачи в среднем с отличными процентами реализации бросков с игры (48,9) и из-за дуги (40).
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Герой дня №3: Джейлен Брансон
- 29 очков
- 6 передач
- 6 подборов
- 1 перехват.
Главный любимец арены «Мэдисон Сквер Гарден» — это вне всяких сомнений. Том Тибодо задействует Брансона по максимуму, предоставляя ему 36,8 минуты (больше всех среди баскетболистов «Нью-Йорка»). Джейлен также стал главным снайпером нью-йоркского коллектива в постсезоне — 24,3 очка. На этом фоне 14,8 очка Джулиуса Рэндла выглядят просто безобразно, учитывая, что форвард принимал участие в последнем Матче всех звёзд НБА и был лидером своей команды в регулярке.
Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Неудачник дня: Никола Йокич
- 43 очка
- 11 подборов
- 6 передач
- 2 перехвата
- 4 потери.
Самый результативный игрок встречи с 43 очками, но с худшим показателем «плюс-минус» — «-14». Йокич много бросал и бросал с хорошим процентом: 15 из 26 с игры, 5 из 8 — трёхочковые. Как легко превратиться с неудачника дня с таким перформансом? Достаточно отдать встречу в овертайме после рывка 12:0 (где он поучаствовал в наборе каждого очка), благодаря которому «Денвер» перевёл встречу в дополнительное время.
Никола Йокич
Фото: Gregory Shamus/Getty Images
Деджонте Мюррей и возможная дисквалификация
Разыгрывающий и один из лидеров «Атланты Хоукс» после окончания матча с «Бостон Селтикс» (121:129, 1-3) подошёл к одному из судей и начал что-то высказывать. Однако Мюррей сделал это в максимально агрессивной манере, применив физическое (хоть с натяжкой) воздействие.
Баскетболист рискует получить штраф от $ 10 тыс. до $ 50 тыс. (примерно) или вовсе отстранение на одну игру, исходя из предыдущего опыта Ассоциации. Там и до счёта 1-4 в серии будет недалеко как раз.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Статистическая сводка
- Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс обошёл Коби Брайанта и занял второе место по количеству матчей в плей-офф с 30+ очками среди игроков до 21 года. На счету Эдвардса теперь 5 подобных игр, а лидером является Леброн Джеймс — 8.
- Показатели «Бостона» в плей-офф и регулярке, когда Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набирают по 30+ очков каждый, — 22 победы и 1 поражение. Это 95,7% побед.
- Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри в нынешнем плей-офф набрал суммарно 126 очков — это третий лучший показатель в истории постсезона среди игроков старше 35 лет. Больше было только у Майкла Джордана в 1998 году (144) и у Карима Абдул-Джаббара в 1983-м (133).
- Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал первым игроком клуба с 2013 года (Кармело Энтони) с 15+ очками за первую половину матча плей-офф.
- 24 апреля 2023
-
11:38
-
11:01
-
10:32
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
07:30
-
06:15
-
05:54
-
04:37
-
01:30
-
00:35
-
00:30
- 23 апреля 2023
-
23:38
-
22:37
-
22:24
-
21:52
-
21:44
-
21:36
-
20:39
-
20:32
-
19:57
-
19:46
-
19:41
-
18:42
-
18:30
-
18:11
-
17:47
-
17:41
-
17:37
-
16:20
-
14:27
-
14:12
-
13:47
-
13:20