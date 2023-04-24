Игровое утро в НБА: «Голден Стэйт» сделал 2-2, «Бостон» и «Нью-Йорк» близки ко 2-му раунду

Сегодня, 24 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» в своих сериях увеличили преимущество до 3-1: «Нью-Йорк» расправился на своей площадке с «Кливленд Кавальерс» со счётом 102:93, «Бостон» в гостях — с «Атлантой Хоукс» — 129:121. Тем временем «Голден Стэйт Уорриорз» сравнял счёт в серии с «Сакраменто Кингз» — 2-2 (126:125).

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» смогли зацепиться за одну встречу, оказавшись сильнее «Денвер Наггетс» в овертайме — 114:108 ОТ (1-3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

Матч дня: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»

Возвращение тяжёлого форварда Дрэймонда Грина в строй после дисквалификации на один матч. Примечательно, что Грин и главный тренер калифорнийской команды Стив Керр договорились, что первый начнёт игру в качестве игрока скамейки запасных. Естественно, форварда встретили овациями.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча ознаменовалась жаркой концовкой. Так, за 40-45 секунд до конца основного времени Стефен Карри принял решение взять тайм-аут, которого не существовало — технический фол. Затем ДеАарон Фокс, получивший награду как «Лучший клатчер», сократил отставание до одного очка. Шансы у гостей сохранились после очередного промаха — на этот раз со стороны Стефена Карри. Правда, Харрисон Барнс подвёл всех «королей» и не смог реализовать бросок под сирену.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Уорриорз» забирают все матчи на своей площадке и сравнивают счёт в серии — 2-2. Следующая игра пройдёт в Сакраменто 27 апреля (5:00 мск). Напомним, показатели «воинов» на выезде следующие: 11 побед и 32 поражения (включая плей-офф); на своём паркете — 35 побед на 8 поражений.

Герой дня №1: Энтони Эдвардс

34 очка

6 подборов

5 передач

3 блок-шота и 2 перехвата.

Эдвардс весьма эффективен в нынешнем розыгрыше постсезона в вопросах скоринга — за четыре матча у Энтони в среднем 32,3 очка при реализации бросков с игры 48,3%, где 40,5% — из-за дуги. В активе 21-летнего защитника также 4,8 передачи и 4,3 подбора.

При этом Эдвардс занимает третье место в «Миннесоте» по рейтингу нападения — 125,4 — после Руди Гобера (125,5) и Майка Конли (137,7). Энтони проводит на площадке 39,8 минуты — это первое место среди игроков «Тимбервулвз».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня №2: Стефен Карри

32 очка

5 подборов

4 передачи

1 перехват.

Несмотря на косячное решение в концовке матча с «Сакраменто», Стефен был одним из лучших на паркете. Его 32 очка — этой второй лучший показатель среди всех игроков. Больше только у разыгрывающего гостей ДеАарона Фокса, на счету которого 38 очков.

Тем не менее за четыре игры плей-офф-2023 Карри оформляет свои 31,5 очка, 5,0 подбора и 3,8 передачи в среднем с отличными процентами реализации бросков с игры (48,9) и из-за дуги (40).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня №3: Джейлен Брансон

29 очков

6 передач

6 подборов

1 перехват.

Главный любимец арены «Мэдисон Сквер Гарден» — это вне всяких сомнений. Том Тибодо задействует Брансона по максимуму, предоставляя ему 36,8 минуты (больше всех среди баскетболистов «Нью-Йорка»). Джейлен также стал главным снайпером нью-йоркского коллектива в постсезоне — 24,3 очка. На этом фоне 14,8 очка Джулиуса Рэндла выглядят просто безобразно, учитывая, что форвард принимал участие в последнем Матче всех звёзд НБА и был лидером своей команды в регулярке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Неудачник дня: Никола Йокич

43 очка

11 подборов

6 передач

2 перехвата

4 потери.

Самый результативный игрок встречи с 43 очками, но с худшим показателем «плюс-минус» — «-14». Йокич много бросал и бросал с хорошим процентом: 15 из 26 с игры, 5 из 8 — трёхочковые. Как легко превратиться с неудачника дня с таким перформансом? Достаточно отдать встречу в овертайме после рывка 12:0 (где он поучаствовал в наборе каждого очка), благодаря которому «Денвер» перевёл встречу в дополнительное время.

Никола Йокич Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Деджонте Мюррей и возможная дисквалификация

Разыгрывающий и один из лидеров «Атланты Хоукс» после окончания матча с «Бостон Селтикс» (121:129, 1-3) подошёл к одному из судей и начал что-то высказывать. Однако Мюррей сделал это в максимально агрессивной манере, применив физическое (хоть с натяжкой) воздействие.

Баскетболист рискует получить штраф от $ 10 тыс. до $ 50 тыс. (примерно) или вовсе отстранение на одну игру, исходя из предыдущего опыта Ассоциации. Там и до счёта 1-4 в серии будет недалеко как раз.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Статистическая сводка