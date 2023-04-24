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Обзор игрового дня, плей-офф НБА 24 апреля: «Нью-Йорк» — «Кливленд», «Голден Стэйт» — «Сакраменто», «Атланта» — «Бостон»

Игровое утро в НБА: «Голден Стэйт» сделал 2-2, «Бостон» и «Нью-Йорк» близки ко 2-му раунду
Артемий Берстенев
Обзор игрового дня плей-офф НБА 24 апреля
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Жаркая концовка в матче «Уорриорз» — «Кингз», недовольство Деджонте Мюррея — в ежедневной подборке.

Сегодня, 24 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» в своих сериях увеличили преимущество до 3-1: «Нью-Йорк» расправился на своей площадке с «Кливленд Кавальерс» со счётом 102:93, «Бостон» в гостях — с «Атлантой Хоукс» — 129:121. Тем временем «Голден Стэйт Уорриорз» сравнял счёт в серии с «Сакраменто Кингз» — 2-2 (126:125).

Баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» смогли зацепиться за одну встречу, оказавшись сильнее «Денвер Наггетс» в овертайме — 114:108 ОТ (1-3).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 108
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Конли - 19, Таунс - 17, Гобер - 14, Андерсон - 11, Александер-Уолкер - 8, Принс - 6, Риверс - 5, Майнотт, Макдэниелс, Маклафлин, Мур Мл., Найт, Ноуэлл, Рид
Денвер Наггетс: Йокич - 43, Маррей - 19, Портер - 15, Гордон - 14, Браун - 11, Колдуэлл-Поуп - 5, Джордан - 1, Брайант, Браун, Грин, Джексон, Ннаджи, Смит, Уотсон, Чанчар

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

Матч дня: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»

Возвращение тяжёлого форварда Дрэймонда Грина в строй после дисквалификации на один матч. Примечательно, что Грин и главный тренер калифорнийской команды Стив Керр договорились, что первый начнёт игру в качестве игрока скамейки запасных. Естественно, форварда встретили овациями.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сама встреча ознаменовалась жаркой концовкой. Так, за 40-45 секунд до конца основного времени Стефен Карри принял решение взять тайм-аут, которого не существовало — технический фол. Затем ДеАарон Фокс, получивший награду как «Лучший клатчер», сократил отставание до одного очка. Шансы у гостей сохранились после очередного промаха — на этот раз со стороны Стефена Карри. Правда, Харрисон Барнс подвёл всех «королей» и не смог реализовать бросок под сирену.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Уорриорз» забирают все матчи на своей площадке и сравнивают счёт в серии — 2-2. Следующая игра пройдёт в Сакраменто 27 апреля (5:00 мск). Напомним, показатели «воинов» на выезде следующие: 11 побед и 32 поражения (включая плей-офф); на своём паркете — 35 побед на 8 поражений.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
126 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Томпсон - 26, Пул - 22, Уиггинс - 18, Грин - 12, Луни - 8, Дивинченцо - 3, Муди - 3, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз
Сакраменто Кингз: Фокс - 38, Мюррэй - 23, Монк - 16, Сабонис - 14, Митчелл - 12, Барнс - 9, Лень - 6, Лайлз - 5, Хаертер - 2, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Мету, Холмс, Эдвардс

Герой дня №1: Энтони Эдвардс

  • 34 очка
  • 6 подборов
  • 5 передач
  • 3 блок-шота и 2 перехвата.

Эдвардс весьма эффективен в нынешнем розыгрыше постсезона в вопросах скоринга — за четыре матча у Энтони в среднем 32,3 очка при реализации бросков с игры 48,3%, где 40,5% — из-за дуги. В активе 21-летнего защитника также 4,8 передачи и 4,3 подбора.

При этом Эдвардс занимает третье место в «Миннесоте» по рейтингу нападения — 125,4 — после Руди Гобера (125,5) и Майка Конли (137,7). Энтони проводит на площадке 39,8 минуты — это первое место среди игроков «Тимбервулвз».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня №2: Стефен Карри

  • 32 очка
  • 5 подборов
  • 4 передачи
  • 1 перехват.

Несмотря на косячное решение в концовке матча с «Сакраменто», Стефен был одним из лучших на паркете. Его 32 очка — этой второй лучший показатель среди всех игроков. Больше только у разыгрывающего гостей ДеАарона Фокса, на счету которого 38 очков.

Тем не менее за четыре игры плей-офф-2023 Карри оформляет свои 31,5 очка, 5,0 подбора и 3,8 передачи в среднем с отличными процентами реализации бросков с игры (48,9) и из-за дуги (40).

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Герой дня №3: Джейлен Брансон

  • 29 очков
  • 6 передач
  • 6 подборов
  • 1 перехват.

Главный любимец арены «Мэдисон Сквер Гарден» — это вне всяких сомнений. Том Тибодо задействует Брансона по максимуму, предоставляя ему 36,8 минуты (больше всех среди баскетболистов «Нью-Йорка»). Джейлен также стал главным снайпером нью-йоркского коллектива в постсезоне — 24,3 очка. На этом фоне 14,8 очка Джулиуса Рэндла выглядят просто безобразно, учитывая, что форвард принимал участие в последнем Матче всех звёзд НБА и был лидером своей команды в регулярке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 29, Барретт - 26, Харт - 19, Робинсон - 12, Рэндл - 7, Топпин - 5, Макбрайд - 3, Хартенштайн - 1, Гримс, Джеффрис, Куикли, Роуз, Симс, Фурнье
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Аллен - 14, ЛеВерт - 14, Мобли - 12, Митчелл - 11, Осман - 10, Окоро - 9, Грин, Лопес, Меррилл, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд

Неудачник дня: Никола Йокич

  • 43 очка
  • 11 подборов
  • 6 передач
  • 2 перехвата
  • 4 потери.

Самый результативный игрок встречи с 43 очками, но с худшим показателем «плюс-минус» — «-14». Йокич много бросал и бросал с хорошим процентом: 15 из 26 с игры, 5 из 8 — трёхочковые. Как легко превратиться с неудачника дня с таким перформансом? Достаточно отдать встречу в овертайме после рывка 12:0 (где он поучаствовал в наборе каждого очка), благодаря которому «Денвер» перевёл встречу в дополнительное время.

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Деджонте Мюррей и возможная дисквалификация

Разыгрывающий и один из лидеров «Атланты Хоукс» после окончания матча с «Бостон Селтикс» (121:129, 1-3) подошёл к одному из судей и начал что-то высказывать. Однако Мюррей сделал это в максимально агрессивной манере, применив физическое (хоть с натяжкой) воздействие.

Баскетболист рискует получить штраф от $ 10 тыс. до $ 50 тыс. (примерно) или вовсе отстранение на одну игру, исходя из предыдущего опыта Ассоциации. Там и до счёта 1-4 в серии будет недалеко как раз.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
24 апреля 2023, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
121 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Янг - 35, Хантер - 27, Мюррей - 23, Капела - 10, Богданович - 8, Оконгву - 6, Бей - 5, Коллинс - 5, Джонсон - 2, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Холидей
Бостон Селтикс: Браун - 31, Тейтум - 31, Смарт - 19, Уайт - 18, Брогдон - 14, Уильямс - 13, Хозер - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Уильямс, Хорфорд, Шампани

Статистическая сводка

  1. Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс обошёл Коби Брайанта и занял второе место по количеству матчей в плей-офф с 30+ очками среди игроков до 21 года. На счету Эдвардса теперь 5 подобных игр, а лидером является Леброн Джеймс — 8.
  2. Показатели «Бостона» в плей-офф и регулярке, когда Джейлен Браун и Джейсон Тейтум набирают по 30+ очков каждый, — 22 победы и 1 поражение. Это 95,7% побед.
  3. Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри в нынешнем плей-офф набрал суммарно 126 очков — это третий лучший показатель в истории постсезона среди игроков старше 35 лет. Больше было только у Майкла Джордана в 1998 году (144) и у Карима Абдул-Джаббара в 1983-м (133).
  4. Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал первым игроком клуба с 2013 года (Кармело Энтони) с 15+ очками за первую половину матча плей-офф.
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