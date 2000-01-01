Пятёрка самых неудачных обменов НБА в XXI веке

Топ-5 неудачных обменов в истории НБА
Конечно, подобные случаи сыграли кому-то на руку, но рассмотрим, пожалуй, главных неудачников.
5. Обмен Пау Газоля в «Лейкерс»
В 2008 году «Мемфис» обменял Пау Газоля и драфт-пик второго раунда 2010 года в «Лейкерс» на Кваме Брауна, Марка Газоля и ряд других игроков, включая драфт-пики.
Последствия?
«Лейкерс» стали чемпионами в 2009-м и 2010-м. «Гриззлиз», в свою очередь, получили лишь игрока, который впоследствии был признан лучшим защитником без каких-либо шансов на дальнейшую борьбу за чемпионство.
4. Обмен Эндрю Богута в «Голден Стэйт»
В марте 2012 года «Милуоки» принимает решение избавиться от Стивена Джексона и… Эндрю Богута. Игроков отправили в «Уорриорз» взамен на Монту Эллиса, Кваме Брауна и Экпе Юдо.
Последствия?
Как говорил Эллис, он и Карри не могли сосуществовать, и ему нужна свобода. Ему свободу-то дали в «Бакс», что толку? Стефен Карри стал полноценной звездой, а Богут лишь дополнил чемпионские амбиции «воинов».
3. Обмен Андреа Барньяни в «Нью-Йорк»
Шло лето 2013 года: руководство «Никс» выменивает у «Торонто» центрового, отдав взамен внушительный пакет: Маркус Кэмби, Стивен Новак, Квентин Ричардсон и драфт-пики.
Последствия?
Фанаты «Нью-Йорка» уверены: за Андреа отдали слишком много активов. И они были правы — Барньяни оказался середнячком с 13,9 очка и 4,9 подбора в среднем. Помимо ужасной игры в защите, он стал обузой в зарплатных ведомостях команды.
2. Обмена Джеймса Хардена в «Хьюстон»
После финала 2012 года у «Тандер» остро стоял денежный вопрос – сохранить Хардена, Кевина Дюранта и Расселла Уэстбрука было проблематично. Руководство приняло решение обменять Джеймса в «Рокетс».
Последствия?
Джереми Лэмб, Кевин Мартин и несколько драфт-пиков — это справедливая компенсация за игрока, который станет убойной силой в нападении с регулярным участием в Матчах звёзд НБА? Вряд ли. Можно было выпросить и больше, зная таланты Сэма Прести.
1. Переход Пирса и Гарнетта в «Бруклин»
Стареющие Кевин Гарнетт, Пол Пирс и ещё Джейсон Терри в придачу. В «Нетс» пошли ва-банк, осуществив эту сделку, в которой приняли участие сразу 15 активов!
Последствия?
Гарнетт — Пирс — Терри — Джонсон — Дерон Уильямс: на бумаге это пятёрка должна брать гайки. Но травмы Пирса и Гарнетта сорвали все планы. Зато «Селтикс» активов подкинули.
Пятёрка самых неудачных обменов НБА в XXI веке
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