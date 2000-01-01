Пятёрка самых неудачных обменов НБА в XXI веке

Последствия?

Как говорил Эллис, он и Карри не могли сосуществовать, и ему нужна свобода. Ему свободу-то дали в «Бакс», что толку? Стефен Карри стал полноценной звездой, а Богут лишь дополнил чемпионские амбиции «воинов».