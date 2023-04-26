Проклятье травм в «Клипперс». Уэстбрук не спас — Букер выиграл у «Санз» серию за 12 минут

«Лос-Анджелес Клипперс» завершил выступление в плей-офф нынешнего сезона НБА. Проиграв пятый матч, «парусники» отдали «Финиксу» победу в первом раунде со счётом 1-4. Под рёв трибун Девин Букер выдал исторический перформанс, а его «Санз» впервые с 2007 года закрыли серию на домашней площадке. Для «Клипперс» сезон окончен — причём раньше, чем хотелось бы.

К постсезону «парусники» изначально подходили в неполном составе. Пол Джордж, недавно заработавший травму, не появлялся на площадке с 21 марта. Кавай Леонард решил не отставать и получил точно такое же повреждение — растяжение связок правого колена — в первом и победном матче с «Санз». Во второй встрече он играл через боль, а вот все последующие был вынужден пропустить. Никогда такого не было, и вот опять. Результат предсказуемый — четыре поражения подряд.

Кавай Леонард Фото: Christian Petersen/Getty Images

Уже после матча выяснилось, что у Кавая диагностирован разрыв мениска. Сроки восстановления не называются, они будут зависеть от серьёзности повреждения. Но в НБА не одному баскетболисту такая травма стоила целого сезона. К тому же Леонард опять повредил именно правое колено — именно из-за разрыва крестообразных связок справа он пропустил чемпионат-2021/2022.

С момента перехода звёздного дуэта в «Лос-Анджелес» в 2019-м Джордж и Кавай вместе появились на площадке всего в 118 матчах. Даже если учесть, что Леонард вообще не принимал участия в предыдущем розыгрыше, это меньше 40 матчей в среднем за сезон. В их отсутствие вся надежда «Клипперс» легла на широкие плечи Расселла Уэстбрука, но это, если честно, звучит как заведомо провальная затея. И пятая игра — тому подтверждение.

Справедливости ради стоит сказать, что первая половина неожиданно осталась за лос-анджелесским коллективом. У «Санз» и без того не летело, так ещё и «Клипперс» то и дело вынуждали их ошибаться. Так, у гостей было на 10 подборов, три трёхочковых и четыре точных штрафных броска больше. Неудивительно, что на большой перерыв они уходили с отрывом в «+9» — 70:61. Казалось, будто у Уэстбрука и компании наконец появился шанс, ведь даже в первом матче «Финикс» уступал всего пять очков к третьей четверти. Но не тут-то было.

В первую очередь сказать спасибо стоит Девину Букеру: у него было 47 очков, 19 из 27 с игры (70,4%), 10 передач, восемь подборов и два перехвата. В одиночку он принёс своей команде более трети от всех набранных очков, 25 из которых только в третьем отрезке. Там Ди Бук забил больше, чем вся команда «Клипперс» (24), попал 10 из 11 с игры, включая три трёхочковых и сумасшедший данк.

Так, Девин стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось набрать 25 и более очков за четверть в матче плей-офф. К тому же он побил сразу несколько рекордов франшизы, установленных легендарным Чарльзом Баркли, в своё время выступавшим за «Санз». Теперь у Букера:

больше всех матчей с 30 и более очками в плей-офф (17);

больше всех матчей с 40 и более очками в плей-офф (6);

больше всех матчей с как минимум 40 очками и 10 передачами (2);

больше всех карьерных сезонов, в которых он хоть раз набирал более 40 очков в плей-офф (6).

«Мы не могли остановить его. Пытались, но не смогли. У нас не было на него ответа», – сказал главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

«Он был одухотворён. С возрастом я уже не так часто кричу во время игр, но, когда он попал тот трёхочковый с высшей точки на дуге (Букер подобрал мяч после промаха Уэстбрука с дальней и в контратаке сам закинул «трёшку». — Прим. «Чемпионата»), я почувствовал эту энергию. И я знаю, что все на арене почувствовали её. Мы питаемся его агрессией», – сказал Кевин Дюрант.

Но «Клипперс» всё-таки стоит отдать должное. Даже после тотального унижения и полусотни пропущенных очков в третьей четверти они не бросили играть и смогли сократить разницу в счёте с «-20» до «-2». Оставить оппонента с незначительным отставанием помогли четыре трёхочковых подряд: два от Николя Батюма и по одному от Нормана Пауэлла и Теренса Мэнна.

«Я думаю, это хороший урок для нас на будущее. Не играйте с едой. Доигрывайте так хорошо, как только можете. Продолжайте играть до самой сирены», – сказал Букер.

В заключительные три минуты у гостей была возможность сравнять, но увы. При счёте 128:130 Уэстбрук не сумел реализовать важнейший лэй-ап в быстром проходе, а за 51 секунду до финальной сирены допустил катастрофическую потерю. Хотел сделать пас из «краски» на Мэнна, стоявшего в углу, но тот не ожидал передачи — мяч улетел в толпу. После этого Пауэлл сфолил, подарив Кевину Дюранту два штрафных, и тот поставил точку в матче — 136:130.

Кей Ди, кстати, на протяжении чуть ли не всей четвёртой четверти не давали и бросить по кольцу. Но в итоге он всё равно записал на свой счёт 31 очко, шесть подборов, четыре результативных паса, блок-шот и перехват. 31 очко у второй атакующей опции команды — вот такая она, современная НБА.

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

Ну а про Уэстбрука, наверное, стоит поговорить отдельно. Взгляните на его статистику:

Игра Минуты % с игры % из-за дуги Подборы Передачи Перехваты Блоки Потери Очки 1 36:28 15,8 % (3/19) 16,7% (1/6) 11 8 2 3 2 9 2 36:06 56,3% (9/16) 66,7% (2/3) 5 5 0 2 3 28 3 39:49 47,8% (11/23) 42,9% (3/7) 8 12 3 1 6 30 4 40:27 58,6% (17/29) 50% (3/6) 6 4 1 1 4 37 5 39:28 16,7% (3/18) 16,7% (1/6) 8 8 0 0 5 14

Чувства она вызывает смешанные. В третьей игре до трипл-дабла с 30 очками не хватило двух подборов. В четвёртой набежало 37 очков при достойной реализации — почти 60%. Вот только оба этих матча «Клипперс» проиграли, а у самого Уэстбрука в относительно непродолжительной серии набралось аж 20 потерь. 15 промахов в решающей пятой игре – больше, чем набранных очков! Ну куда такое годится?

Такой провал нельзя списать даже на отсутствие Кавая: с ним в первом матче Расселл играл немногим лучше, чем в последнем без него. Да, Уэстбрук сделал всё, что мог. И то, что вся история с переходом в «Лейкерс» не сломила его психологически, вызывает уважение. Расс пытался, выкладывался, да ещё и под таким давлением. Может, именно поэтому он стал лидером «Клипперс» по набранным очкам, перехватам, блок-шотам и даже попаданиям с игры в этой серии. Вот только повод ли это для гордости — быть лучшим игроком в команде, вылетевшей в первом раунде?

Расселл Уэстбрук Фото: Christian Petersen/Getty Images

Что мы имеем в итоге: очередная серия, в которой «Клипперс» были бы хороши, если бы не травмы. Могли бы победить, если бы не травмы. «А вот были бы Джордж с Каваем здоровы!» На протяжении последних четырёх лет эта риторика звучит фактически безустанно. Вот только история не терпит сослагательных наклонений. Чего бы там ни могли придумать Кавай и Пи Джи, их не было на площадке. Да, они могли бы выйти на игру, могли бы затмить Дюранта с Букером, могли бы выиграть «Клипперс» серию. Но этого не случилось. Возможно, в какой-нибудь альтернативной вселенной «парусники» в полном составе прошли во второй раунд. Но в нашем измерении на встречу с «Денвером» отправятся «Санз».

«Наггетс» Николы Йокича в первом раунде разобрались 4-1 с «Миннесотой». Теперь их и «Финикс» ждёт полуфинал Западной конференции, за которым «Клипперс» и «Тимбервулвз» будут наблюдать по телевизору, подготавливая снасти. И стартует эта серия уже в субботу, 29 апреля. Нас ждёт очередная громкая вывеска — Йокич против Букера. Посмотрим кто кого!