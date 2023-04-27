Джимми Батлер — раз, Джимми Батлер — два. «Майами» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Сегодня, 27 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Сразу два клуба вышли во второй раунд: «Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл в пятом матче «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:95, закрыв серию — 4-1, «Майами Хит» в гостях вырвал победу в овертайме у «Милуоки Бакс» — 128:126 ОТ, 4-1.

Тем временем «Голден Стэйт Уорриорз» вышел вперёд в противостоянии с «Сакраменто Кингз» — 123:116, 3-2. «Мемфис Гриззлиз» сократил отставание от «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграв на своей площадке со счётом 116:99, 2-3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с нашей ежедневной подборкой.

Матч дня: «Милуоки Бакс» — «Майами Хит»

Матч имени Джимми Батлера — всё просто. Форвард врубил режим Джимми Плей-офф, и теперь для него не имеет значения, кто стоит на пути. Первый посев в плей-офф? Да вообще без проблем. «Майами» так или иначе проходит дальше, хотя многие аналитики и отдавали предпочтение «Милуоки».

Батлер в серии с «Бакс» набирал в среднем 37,6 очка, 6,0 подбора и 4,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 59,7, трёхочковых – 44,4. Напомнить в очередной раз про регулярный чемпионат? У форварда было 22,9 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при бросковой линейке 54–35–85. Определённо Джимми Плей-офф.

Сам Батлер за 0,5 секунды до конца основного времени после розыгрыша сумел добавить мяч в корзину, сделав таким образом счёт 118:118. Встреча была переведена в овертайм, где гости всё-таки добились своего. Пока не поздно, лучше начать восхищаться этим парнем прямо сейчас!

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Свой «вклад» внёс и многолетний ветеран флоридского коллектива Юдонис Хаслем, во время встречи вступивший в словесную перепалку с бигменом «оленей» Бобби Портисом.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Хит» стали четвёртой командой в истории серий плей-офф до четырёх побед НБА, вышедшей во второй раунд, будучи под восьмым посевом, а Эрик Споэльстра вышел на пятое место в истории плей-офф по количеству побед среди тренеров — 100.

Герой дня: Джимми Батлер

42 очка (17 из 33 с игры, 3 из 10 — трёхочковые)

8 подборов

4 передачи

2 перехвата и 1 блок-шот.

1. Игроки «Майами» к заключительной четверти уступали с разницей в 16 очков и совершили камбэк — один из рекордных в истории плей-офф для определяющих серию матчей. Батлер в этом поучаствовал.

2. У Джимми восемь матчей плей-офф в составе «Хит» с 40+ очками. Это больше, чем у Дуэйна Уэйда (7) и Леброна Джеймса (3).

3. В последних двух встречах Батлер набрал суммарно 98 очков. Если это число поделить на два, получится среднее — 49.

4. Джимми стал первым игроком в истории клуба с 40+ очками в двух играх постсезона подряд.

Вам этого хватит? Думаю, да.

Неудачник дня: Энтони Дэвис

31 очко (14 из 23 с игры, 1 из 3 — трёхочковые)

19 подборов

1 передача

2 блок-шота и 1 перехват

3 фола и 1 потеря.

С одной стороны, Леброн Джеймс после встречи заявил следующее: «Сегодня я играл просто дерьмово. Сыграю намного лучше в шестой игре». С другой стороны, всё же выделим Дэвиса, ставшего вторым лучшим по результативности во встрече. Внушительные 31+19 не помогли.

Энтони следует поблагодарить Дарвина Хэма за попадание в «неудачники». «Лейкерс» сократили отставание от соперника вплоть до 74:75. Все на кураже, казалось бы, «озёрники» вот-вот смогут выйти вперёд. Но Хэм принимает решение вывести «большого» из игры.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Мелочь, но обратить внимание на это нужно и следует. Именно после этого «мишки» сделали рывок 26:2. Просто убийственное решение для лос-анжелесской команды.

Проход «Нью-Йорк Никс» в следующий раунд

Многие аналитики отдавали предпочтение «Кливленд Кавальерс» в серии с «Нью-Йорком», но борьбы мы не увидели. Подопечные Тома Тибодо и Джей Би Бикерстаффа обошлись пятью матчами.

«Никс» впервые с 2013 года проходят в следующую стадию плей-офф и во второй раз — за последние 23 года. «Нью-Йорк» легко контролировал серию, даже несмотря на то что форвард Джулиус Рэндл получил травму голеностопа, в результате чего пропустил вторую половину сегодняшней игры. Эта серия имела особенное значение для Джейлена Брансона, чей отец, Рик Брансон, в 1999-2001 годах представлял «Никс» в качестве разыгрывающего.

Соперник «Нью-Йорка» уже известен — «Майами Хит».

Почему никто не похвалит Гэйба Винсента?

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И действительно. Почему?