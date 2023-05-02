«Это будет эпично». Битва Стефа и Леброна возвращается — превью полуфинала Запада

Ну как, успели соскучиться по противостоянию Леброна и «Голден Стэйт» в плей-офф? Ностальгическая битва состоится спустя пять лет — но на этот раз не в финале НБА, а в скромном полуфинале Запада.

«Лейкерс» Джеймса прошли «Миннесоту» в плей-ин, а в первом раунде обыграли вторую лучшую команду конференции — «Мемфис Гриззлиз» (4-2). «Уорриорз» же удалось вырвать победу в семиматчевой серии с коллективом из топ-3 — «Сакраменто» (4-3). И вот спустя долгие годы этим командам предстоит сойтись между собой: в последний раз они встречались в 1991-м, когда «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Джеймса Уорти обыграли «Уорриорз» Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина.

В этот раз «Голден Стэйт» будет иметь преимущество домашней площадки, так как имеет шестой номер посева против седьмого у «Лос-Анджелеса». Это лишь второй случай в истории, когда во втором раунде шестая команда принимает у себя седьмую. Впервые подобное произошло в 1987 году, когда «Рокетс» принимали «Суперсоникс». «Сиэтл» выиграл ту серию и стал первой командой с седьмым номером посева, вышедшей в финал Западной конференции.

Удастся ли «Лейкерс» повторить успех?

Если очень общó, они выглядят куда лучше в обороне благодаря усилиям Энтони Дэвиса, помощи Леброна Джеймса и тому факту, что Дарвин Хэм предпочитает «большие» пятёрки. Зато «Уорриорз» гораздо лучше смотрятся в нападении — они лучше бросают, лучше двигают мяч. И, что самое главное, у них есть Стефен Карри.

Энтони Дэвис Фото: Justin Ford/Getty Images

В седьмом матче с «Сакраменто» он выдал 50 очков, установив рекорд НБА для решающих встреч. Немного магии цифр: всего в первом раунде Стеф сделал 34 подбора, 34 передачи, 34 трёхочковых и 34 штрафных броска, в среднем набирая 34 очка за игру.

34 трёхочковых в семи матчах — это примерно пять в среднем за игру. И хотя у «Лейкерс» нет проблем с обороной в «краске», на периметре дела обстоят не так гладко. Они занимают 10-е место среди команд, которые пропускают больше всех трёхочковых, и шестое среди тех, кто позволяет соперникам делать наибольшее количество дальних попыток. В то же время «Уорриорз» лидируют в лиге по объёму реализованных «трёшек» за матч.

Но одними трёхочковыми Стеф, как известно, не ограничивается. И чтобы противостоять ему, отрабатывать в защите должны все пятеро присутствующих на паркете. Карри постоянно находится в движении. И даже если оппоненты начинают «душить» на дальней дистанции, он умудряется найти уязвимое место в их обороне, открыться под кольцом или ещё что-то. Так кто же попытается его остановить?

Это вряд ли будет Д’Анджело Расселл — или, правильнее сказать, это не должен быть Д’Анджело Расселл. У «Лейкерс» есть Джарред Вандербилт, который с его ростом и атлетизмом может помешать Карри создавать броски. Есть Деннис Шредёр, который лучше остальных защищается в пик-н-роллах и изоляциях на периметре. Есть Остин Ривз, который может закрыть Стефа, пока тот находится без мяча.

Именно они попытаются если не выключить Карри из игры (что невозможно), то хоть как-то помешать ему. Да, будет непросто. Ведь сдваиваться на Стефе и отдавать чуть больше пространства Томпсону и Уиггинсу не хотелось бы, а не сдваиваться попросту нельзя. Так что условным Вандербилту и Шрёдеру, видимо, придётся «приклеиться» к Карри, пока Ривз будет защищать Томпсона, а Расселл — Уиггинса.

Стефен Карри Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Уиггинсу, кстати, придётся поработать в защите против самого Леброна Джеймса, для которого эта серия обещает быть знаменательной. Его «Кливленд» четырежды встречался с «Уорриорз» в финалах НБА — с 2015 по 2018 год — и забрал всего одну победу. Король знает, с кем имеет дело, и наверняка жаждет отомстить.

«Это особенное событие. Мы четыре раза играли с Леброном в финале, он один из величайших игроков в истории. Это будет огромным испытанием для нас, но мы все рады играть с «Лейкерс». Это легендарная франшиза. «Уорриорз» и «Лейкерс» давно не встречались друг с другом в плей-офф. Я знаю, что лично мне очень хочется сыграть перед своим отцом, матерью и лучшими друзьями и отправиться в южную Калифорнию после домашних матчей. Это просто воплощение мечты. Я ждал этого 12 лет», — сказал Клэй Топмсон, который является уроженцем Лос-Анджелеса.

«Это будет эпично. У нас есть Стеф, у них есть Брон, и всё как будто по новой. Но не нужно пытаться побыстрее перевернуть эту страницу. Мы так зацикливаемся на том, что будет дальше, что не ценим настоящий момент. А потом переходим к следующему и оглядываемся назад. Так что я и наши ребята будем ценить каждый шаг на этом пути», — сказал Дрэймонд Грин.

Но пока Леброн не на 100 процентов восстановился после травмы стопы, главной угрозой «Лейкерс», пожалуй, остаётся Энтони Дэвис. Он будет комфортно чувствовать себя против «Голден Стэйт», который заметно уступает оппоненту в плане габаритов и глубины. Но у «Уорриорз» есть Кевон Луни и Дрэймонд Грин, которые и будут противостоять Эй Ди один на один и в изоляциях — такое мы уже видели в ходе регулярного сезона. Им удалось ограничить Дэвиса при бросках как с ближней, так и со средней дистанции. И если «Лейкерс» хотят выжать из него максимум, центровому придётся играть агрессивнее в нападении — стабильнее и лучше, даже чем в серии с «Мемфисом».

Кстати, о Луни. Кто будет проблемой для «Лос-Анджелеса», так это Кевон с его подборами и «хэнд-оффами». В серии с «Сакраменто» он в среднем собирал 15,1 отскока за игру (и 4,3 передачи), трижды преодолев отметку в 20 и более. В седьмом, решающем матче он сделал 21 подбор, включая 10 на чужом щите. Дэвис, конечно, не Домантас Сабонис, который на фоне Луни выглядел как игрок Лиги развития, — он один из лучших центров в нынешней НБА. Но это ещё не значит, что Луни не в состоянии с ним бороться. Да и в отсутствие Эй Ди на площадке вингерам и защитникам «озёрников» гарантированно придётся попотеть, пока Кевон находится в «краске». Ведь последнее, чего хотят «Лейкерс» — это давать тому же Карри набирать ещё и очки второго шанса.

Кевон Луни Фото: Ezra Shaw/Getty Images

А вот «Уорриорз» стоит опасаться Д’Анджело Расселла. Во-первых, он является не только качественным защитником, но и лучшим шутером «Лейкерс», который делает 2,7 «трёшки» в среднем за игру. Так, в шестой игре с «Мемфисом» Расселл набрал 31 очко, забросив пять из девяти из-за дуги. И если «Голден Стэйт» решат превратить матч в своеобразную «перестрелку» трёхочковыми, именно Расселлу придётся поспевать за Карри с Томпсоном. Во-вторых, летом он должен стать свободным агентом, так что от выступления в нынешнем плей-офф для Д’Анджело будет многое зависеть. Получается, мотивации будет хоть отбавляй, и выкладываться он будет по полной — прямо как в шестом матче с «Гриззлиз».

В общем, командам предстоит напряжённая серия, и выноса 4-0 тут ждать точно не стоит. Первая игра состоится совсем скоро — в ночь на 3 мая. Начало — в 5:00 мск. Второй матч пройдёт спустя два дня, 5 мая, ну а 7 мая серия переедет в Лос-Анджелес. Победитель сыграет в финале Западной конференции с сильнейшим в паре «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», где на данный момент — 2-0.