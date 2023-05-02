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Превью полуфинала плей-офф НБА — 2022/2023 на Западе: «Лейкерс» против «Уорриорз», Леброн против Карри, расписание

«Это будет эпично». Битва Стефа и Леброна возвращается — превью полуфинала Запада
Арина Ершова
Превью полуфинала плей-офф НБА–2022/2023 на Западе
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Сможет ли Король отомстить?

Ну как, успели соскучиться по противостоянию Леброна и «Голден Стэйт» в плей-офф? Ностальгическая битва состоится спустя пять лет — но на этот раз не в финале НБА, а в скромном полуфинале Запада.

«Лейкерс» Джеймса прошли «Миннесоту» в плей-ин, а в первом раунде обыграли вторую лучшую команду конференции — «Мемфис Гриззлиз» (4-2). «Уорриорз» же удалось вырвать победу в семиматчевой серии с коллективом из топ-3 — «Сакраменто» (4-3). И вот спустя долгие годы этим командам предстоит сойтись между собой: в последний раз они встречались в 1991-м, когда «Лейкерс» Мэджика Джонсона и Джеймса Уорти обыграли «Уорриорз» Тима Хардуэя, Митча Ричмонда и Криса Маллина.

В этот раз «Голден Стэйт» будет иметь преимущество домашней площадки, так как имеет шестой номер посева против седьмого у «Лос-Анджелеса». Это лишь второй случай в истории, когда во втором раунде шестая команда принимает у себя седьмую. Впервые подобное произошло в 1987 году, когда «Рокетс» принимали «Суперсоникс». «Сиэтл» выиграл ту серию и стал первой командой с седьмым номером посева, вышедшей в финал Западной конференции.

Удастся ли «Лейкерс» повторить успех?

Если очень общó, они выглядят куда лучше в обороне благодаря усилиям Энтони Дэвиса, помощи Леброна Джеймса и тому факту, что Дарвин Хэм предпочитает «большие» пятёрки. Зато «Уорриорз» гораздо лучше смотрятся в нападении — они лучше бросают, лучше двигают мяч. И, что самое главное, у них есть Стефен Карри.

Энтони Дэвис

Энтони Дэвис

Фото: Justin Ford/Getty Images

В седьмом матче с «Сакраменто» он выдал 50 очков, установив рекорд НБА для решающих встреч. Немного магии цифр: всего в первом раунде Стеф сделал 34 подбора, 34 передачи, 34 трёхочковых и 34 штрафных броска, в среднем набирая 34 очка за игру.

34 трёхочковых в семи матчах — это примерно пять в среднем за игру. И хотя у «Лейкерс» нет проблем с обороной в «краске», на периметре дела обстоят не так гладко. Они занимают 10-е место среди команд, которые пропускают больше всех трёхочковых, и шестое среди тех, кто позволяет соперникам делать наибольшее количество дальних попыток. В то же время «Уорриорз» лидируют в лиге по объёму реализованных «трёшек» за матч.

Но одними трёхочковыми Стеф, как известно, не ограничивается. И чтобы противостоять ему, отрабатывать в защите должны все пятеро присутствующих на паркете. Карри постоянно находится в движении. И даже если оппоненты начинают «душить» на дальней дистанции, он умудряется найти уязвимое место в их обороне, открыться под кольцом или ещё что-то. Так кто же попытается его остановить?

Это вряд ли будет Д’Анджело Расселл — или, правильнее сказать, это не должен быть Д’Анджело Расселл. У «Лейкерс» есть Джарред Вандербилт, который с его ростом и атлетизмом может помешать Карри создавать броски. Есть Деннис Шредёр, который лучше остальных защищается в пик-н-роллах и изоляциях на периметре. Есть Остин Ривз, который может закрыть Стефа, пока тот находится без мяча.

Именно они попытаются если не выключить Карри из игры (что невозможно), то хоть как-то помешать ему. Да, будет непросто. Ведь сдваиваться на Стефе и отдавать чуть больше пространства Томпсону и Уиггинсу не хотелось бы, а не сдваиваться попросту нельзя. Так что условным Вандербилту и Шрёдеру, видимо, придётся «приклеиться» к Карри, пока Ривз будет защищать Томпсона, а Расселл — Уиггинса.

Стефен Карри

Стефен Карри

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Уиггинсу, кстати, придётся поработать в защите против самого Леброна Джеймса, для которого эта серия обещает быть знаменательной. Его «Кливленд» четырежды встречался с «Уорриорз» в финалах НБА — с 2015 по 2018 год — и забрал всего одну победу. Король знает, с кем имеет дело, и наверняка жаждет отомстить.

«Это особенное событие. Мы четыре раза играли с Леброном в финале, он один из величайших игроков в истории. Это будет огромным испытанием для нас, но мы все рады играть с «Лейкерс». Это легендарная франшиза. «Уорриорз» и «Лейкерс» давно не встречались друг с другом в плей-офф. Я знаю, что лично мне очень хочется сыграть перед своим отцом, матерью и лучшими друзьями и отправиться в южную Калифорнию после домашних матчей. Это просто воплощение мечты. Я ждал этого 12 лет», — сказал Клэй Топмсон, который является уроженцем Лос-Анджелеса.

«Это будет эпично. У нас есть Стеф, у них есть Брон, и всё как будто по новой. Но не нужно пытаться побыстрее перевернуть эту страницу. Мы так зацикливаемся на том, что будет дальше, что не ценим настоящий момент. А потом переходим к следующему и оглядываемся назад. Так что я и наши ребята будем ценить каждый шаг на этом пути», — сказал Дрэймонд Грин.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но пока Леброн не на 100 процентов восстановился после травмы стопы, главной угрозой «Лейкерс», пожалуй, остаётся Энтони Дэвис. Он будет комфортно чувствовать себя против «Голден Стэйт», который заметно уступает оппоненту в плане габаритов и глубины. Но у «Уорриорз» есть Кевон Луни и Дрэймонд Грин, которые и будут противостоять Эй Ди один на один и в изоляциях — такое мы уже видели в ходе регулярного сезона. Им удалось ограничить Дэвиса при бросках как с ближней, так и со средней дистанции. И если «Лейкерс» хотят выжать из него максимум, центровому придётся играть агрессивнее в нападении — стабильнее и лучше, даже чем в серии с «Мемфисом».

Кстати, о Луни. Кто будет проблемой для «Лос-Анджелеса», так это Кевон с его подборами и «хэнд-оффами». В серии с «Сакраменто» он в среднем собирал 15,1 отскока за игру (и 4,3 передачи), трижды преодолев отметку в 20 и более. В седьмом, решающем матче он сделал 21 подбор, включая 10 на чужом щите. Дэвис, конечно, не Домантас Сабонис, который на фоне Луни выглядел как игрок Лиги развития, — он один из лучших центров в нынешней НБА. Но это ещё не значит, что Луни не в состоянии с ним бороться. Да и в отсутствие Эй Ди на площадке вингерам и защитникам «озёрников» гарантированно придётся попотеть, пока Кевон находится в «краске». Ведь последнее, чего хотят «Лейкерс» — это давать тому же Карри набирать ещё и очки второго шанса.

Кевон Луни

Кевон Луни

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

А вот «Уорриорз» стоит опасаться Д’Анджело Расселла. Во-первых, он является не только качественным защитником, но и лучшим шутером «Лейкерс», который делает 2,7 «трёшки» в среднем за игру. Так, в шестой игре с «Мемфисом» Расселл набрал 31 очко, забросив пять из девяти из-за дуги. И если «Голден Стэйт» решат превратить матч в своеобразную «перестрелку» трёхочковыми, именно Расселлу придётся поспевать за Карри с Томпсоном. Во-вторых, летом он должен стать свободным агентом, так что от выступления в нынешнем плей-офф для Д’Анджело будет многое зависеть. Получается, мотивации будет хоть отбавляй, и выкладываться он будет по полной — прямо как в шестом матче с «Гриззлиз».

В общем, командам предстоит напряжённая серия, и выноса 4-0 тут ждать точно не стоит. Первая игра состоится совсем скоро — в ночь на 3 мая. Начало — в 5:00 мск. Второй матч пройдёт спустя два дня, 5 мая, ну а 7 мая серия переедет в Лос-Анджелес. Победитель сыграет в финале Западной конференции с сильнейшим в паре «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз», где на данный момент — 2-0.

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