Никаких цифр и статистики! Джоэл Эмбиид ждал этого девять лет, теперь он — MVP

Раннее утро среды — почти середина недели. На восточном побережье США уже вечер вторника. Баскетбольное комьюнити сидит перед экранами телевизоров, чтобы первыми узнать новость, кому же достанется ключевая награда регулярного чемпионата НБА. Тот редкий случай, когда карманные гаджеты можно отложить куда-нибудь в сторону и внимательно послушать несменяемых ведущих Inside the NBA в лице Шакила О'Нила, Чарльза Баркли, Кенни Смита и Эрни Джонсона, а после — отправить какой-нибудь пост в социальные сети.

Видео можно посмотреть на канале NBA on TNT в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«У меня Эмбиид был на первом месте», — сразу признался Эрни Джонсон. У многих журналистов тоже, стоит отметить, но об этом отдельно. Тем не менее центровой «Филадельфии Сиксерс» наконец дождался этой награды, хотя и говорил по ходу регулярного сезона, что статуэтка имени Майкла Джордана для него не имеет значения, чемпионство — цель номер один.

Как подсчитываются голоса? Ладно, чуть-чуть цифр для конкретики

Обманули в заголовке…

Всё очень просто. Этой привилегией наделены журналисты, обозреватели, корреспонденты из США и Канады в количестве 100 штук. В общем, здесь нет ни болельщиков, ни игроков, ни тренеров. Есть справедливая критика такого подхода со стороны лиги: большинство журналистов наверняка не в состоянии смотреть большое количество матчей с участием всех команд. Как правило, эти же журналисты уже привязаны к определённым командам, отсюда — конфликт интересов (я лучше выберу игрока из своей команды, в противном случае он потом не даст мне интервью).

А система голосования выглядит следующим образом: представителю СМИ предлагается составить свою пятёрку претендентов на получение награды. За первое место даётся 10 баллов, за второе — семь, за третье — пять, за четвёртое — три, и за пятое — один. И затем подсчёты, суммирования. Вышло так, что Джоэл Эмбиид набрал суммарно 915 баллов: сразу 73 журналиста поставили его на первое место в своём бюллетене.

Итоги голосования MVP среди СМИ Фото: Официальный сайт НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо — единственные кандидаты, которых тоже ставили на первые места. И больше никого. Оно и понятно, ведь Йокич и Адетокунбо заняли второе и третье место по итогам соответственно — 674 и 606 баллов.

Реакция

С реакцией Эмбиида вы наверняка уже ознакомились — мы публиковали новость ближе к шести утра по московскому времени. Реакция баскетболиста выглядела следующим образом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эмоционально вышло. Радостную новость игрок встретил в помещении с партнёрами по команде и тренерами. Примечательно, что пятый год подряд приз самому ценному игроку был вручён баскетболисту не из США — это самая длинная серия лиги в истории. Сам Эмбиид продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки правого колена. Его участие во втором матче серии с «Бостоном» всё ещё остаётся под вопросом.

«Он хотел этого [награды] больше всех, согласны вы с этим или нет. Но вы должны смириться с этим», — написал пользователь с никнеймом MileHighRipper.

«Первая награда MVP для Джоэла за восемь лет… Его статистика результативности хуже, чем у другого игрока (по всей видимости, речь идёт о Николе Йокиче. — Прим. «Чемпионата»). Забавно, что «Сиксерс» играют лучше без Джоэла, чем с ним», — посчитал wyotriumphrider.

«Сиксерс» выиграли 72,2% матчей без Эмбиида, тем временем «Наггетс» без Йокича — всего 38,5%. Мне кажется, эту награду хотели дать кому-то другому, но главное, что не Йокичу. Моё объективное мнение, так как я не фанат ни одной из перечисленных команд», — откровенничает Anish_CFC.

А хвалебные подборки, думаю, вы можете сами составить на своих же примерах — это вам домашнее задание.

При чём тут Мозес Мэлоун?

Центровой «Филадельфии» стал первым игроком, получившим награду MVP, с 1982 года, который закончил регулярку как минимум с 30 очками при проценте реализации бросков с игры 50+ и 10 подборами. Ранее это удавалось члену Зала славы, трёхкратному MVP и однократному чемпиону Ассоциации Мозесу Мэлоуну. Что их связывает? «Филадельфия Сиксерс». Следующий ход от Эмбиида — чемпионство!

Правда, Мэлоун получил первую награду MVP уже в третьем своём сезоне в НБА. Джоэлу, конечно же, потребовалось гораздо больше времени. Но история имеет склонность повторяться.

Почему «ждал девять лет»?

Я люблю давать короткие ответы — а как иначе-то.

Публикация Джоэла Эмбиида за 2014 год Фото: Социальные сети Джоэла Эмбиида

Ещё в 2014 году Эмбиид ставил себя в будущие рейтинги претендентов на MVP. Камерунец не стеснялся видеть себя в одном ряду с Леброном Джеймсом, Коби Брайантом, Крисом Бошем и Тони Паркером. Сколько из них членов Зала славы? «Осталось титул и MVP финала выиграть… И станет на путь HOF'а (Hall of Fame, что значит «Зал славы». — Прим. «Чемпионата»)», — написали где-то в комментариях под новостью.