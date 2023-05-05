ЦСКА бился за Шведа, но проиграл «Зениту» без Эртеля

ЦСКА и «Зенит» в серии до четырёх побед. Повторение прошлогоднего финала Единой лиги ВТБ. Но есть нюанс. Действующий чемпион уступил УНИКСу в полуфинале и отправился в «бронзовую» серию. А ЦСКА не смог справиться с энергией «Локомотива-Кубань», уступив в концовке седьмого матча. Армейцев не будет в финале впервые с 2002 года, и это точно главная сенсация нынешнего сезона. Два года подряд красно-синие уступают в семиматчевых триллерах, которые приковывают внимание баскетбольной общественности.

Но серия за третье место началась совсем не так, как хотелось бы. Вечером после заключительного матча ЦСКА и «Локо» на Алексея Шведа было совершено нападение. Лидер армейцев получил травмы головы и попал в больницу. Игроки столичной команды навещали защитника перед стартом серии с «Зенитом», а на игру в «Мегаспорте» подопечные Райковича выходили в специальных футболках со словами поддержки Шведу.

В день первого матча пришли новости из стана «Зенита». Главная звезда петербуржцев Томас Эртель не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. Серьёзная потеря, определённо уравнивавшая шансы команд, синхронно потерявших лидеров. Райкович с первых минут выпустил на паркет Николу Милутинова, который всё ещё восстанавливается после травмы голеностопа в серии с «Локо». Самый ценный игрок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона с ходу начал доминировать в «краске» и заставлял оппонентов нарушать на себе правила.

Никола Милутинов в атаке Фото: Михаил Сербин / ПБК ЦСКА

Только за первую минуту центровой «Зенита» Артём Клименко сфолил дважды. Милутинов казался неудержимым, а потому Хави Паскуаль был вынужден оставить своего игрока на паркете. Правда, ненадолго. Уже через три минуты после начала матча в пассиве Клименко было три персональных замечания. Тогда-то всё-таки и случилась замена.

Главный герой первой четверти (помимо Милутинова) — Адриен Морман, который к концу серии с УНИКСом нашёл свой дальний бросок и в московском матче сразу предъявил на суд общественности все свои таланты. В итоге из первых восьми очков гостей шесть было на счету форварда, перешедшего в команду по ходу сезона.

Но «Зенит» по-прежнему был в роли догоняющего. И здесь своё веское слово сказал Виталий Фридзон. Ветеран снова классно вышел со скамейки и несколько раз организовывал нападение сине-бело-голубых. Особенно эффектной получилась двоечка с Морманом, когда Фридзон вошёл в трёхсекундную зону, поднял в воздух своего оппонента, заставил защиту ЦСКА поверить в то, что именно он будет атаковать, а после сделал результативную передачу на входящего Адриена.

Калеб Хомсли в атаке Фото: Михаил Сербин / ПБК ЦСКА

Главная проблема ЦСКА в матче проявилась сразу. Хозяева «Мегаспорта» никак не могли попасть из-за дуги. Настоящее затмение случилось с ними, в то время как соперник регулярно пользовался самым эффективным баскетбольным оружием. Это, правда, не помешало подопечным Райковича уйти на первый перерыв в статусе лидера, но, как покажет игра — ни одну из последующих четвертей красно-синие не выиграют.

Во второй четверти нападение ЦСКА и вовсе серьёзно забуксовало. Атаки хоть и завершались бросками, но точных попаданий было крайне мало. Всего 10 очков за 10 минут и пропущенный рывок от соперника — всё это вылилось в «+8» для «Зенита» к большому перерыву.

Во второй половине рисунок игры не изменился. «Зенит» был мощнее в защите и куда более точным в исполнении бросков. Особенно удивил Ройс Хэмм, набравший пять очков подряд. Сначала форварда оставили одного на дуге, и тот забил свой пятый дальний бросок за «Зенит», а уже в следующей атаке Хэмм уверенно забил со средней. В итоге у американца 3/3 с игры и семь очков за матч.

Кажется, с первым матчем этой серии всё стало понятно после заключительной атаки гостей в третьей четверти. Хомсли после промаха исхитрился забрать подбор в нападении и переадресовал мяч Морману. Тому хватило времени не только подобрать ноги, но и выпустить мяч по правильной траектории — точно! Разрыв достиг 16 очков.

Заключительная четверть стала самой результативной в матче, но даже в ней армейцам не удалось организовать рывок, чтобы приблизиться к «Зениту». Вторым дыханием гостей и важной частью команды стал Калеб Хомсли, не только набравший 20 очков, но и реализовавший четыре из восьми дальних бросков.

Поражение в первой встрече не только лишило армейцев преимущества своей площадки, но и привело к антирекорду по набранным очкам в сезоне. 68 очков — столько же ЦСКА набрал в пятой встрече серии с «Локо». Но далеко идущих выводов делать, конечно, не стоит. Серия до четырёх побед только началась!