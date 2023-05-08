УНИКС сравнял в финальной серии! Рейнольдс — герой, «Локо» растерял «+10» в концовке

В этом году в Единой лиге ВТБ будет новый чемпион: сейчас за это звание борются «Локомотив-Кубань» и УНИКС. За последними осталось преимущество домашней площадки, и серия гарантированно вернётся в Казань – ведь по итогам двух встреч между командами ничья 1-1.

В полуфинале «Локо» сенсационно одолел ЦСКА – лучшую команду регулярного сезона, потерпевшую всего два поражения. В седьмом решающем матче железнодорожники сумели затащить соперника в овертайм и одержали победу со счётом 103:100. УНИКС, в свою очередь, разобрался с действующим чемпионом – санкт-петербургским «Зенитом». Исход этой серии также решался в седьмом матче, где казанцы одержали минимальную победу – 80:79.

Первый матч между этими командами завершился выездной победой «Локомотива». Подопечные Александа Секулича лучше двигали мяч, лучше оборонялись и задавили оппонента на подборе – встреча завершилась со счётом 88:76.

Капитан УНИКСа Андрей Воронцевич посчитал, что всему виной – эйфория от победы над «Зенитом». Тренер Велимир Перасович посетовал на очки второго шанса и энергию «Локо». Но в стане казанцев заявили, что провели работу над ошибками и ко второму матчу подходили в полной готовности.

В стартовой пятёрке хозяев вышли Ненад Димитриевич, Джален Рейнольдс, Луи Лабери, Маркос Найт и Георгий Жбанов. У «Локо» с первых минут появились Александр Щербенёв, Дмитрий Узинский, Крис Хортон, Окаро Уайт и Джейлен Бэрфорд.

Во второй раз подряд УНИКС начал матч с попадания сверху. А вот «Локомотиву» на то, чтобы набрать свои первые очки с игры, потребовалось две с лишним минуты – Узинский оформил трёхочковый под 45 градусов. Казанцы то и дело убегали в быстрые отрывы, но гости всеми силами пытались усложнить для них процесс набора очков. При этом Лабери и Рейнольдс доминировали на подборе – пока игроки «Локо» не собрали ни одного отскока в нападении, у этого дуэта их было четыре. Жбанова и Димитриевича быстро посадили на фолы: у них было по два нарушения к середине отрезка.

УНИКС — «Локомотив» (79:76) Фото: Ксения Богданова / БК УНИКС

В целом игра шла достаточно равно, но за две минуты до окончания отрезка УНИКС повёл «+4», и Александр Секулич был вынужден взять тайм-аут. Хозяева продолжили подбирать на чужом щите – Хантер, например, даже сделал два ребаунда в одной атаке. По этому показателю команда Перасовича вела 12:5 – и это было главной проблемой для «Локомотива», допустившего к тому же на три потери больше. И несмотря на то, что у УНИКСа было всего 38% реализации с игры, первую четверть они выиграли – 24:19.

Вторая десятиминутка началась с небольшого шоу от Винса Хантера – блок-шот, перехват, данк, а потом и попадание со средней. Вот только в ответ на его четыре очка игроки «Локо» набрали 10, и лишь во второй раз в матче команда повела в счёте. Затем, после того как гости выдали рывок 7:0, им удалось довести собственное преимущество до «+6». Нападение УНИКСа замедлилось, количество подборов на чужом щите сократилось, и к концу отрезка перестроившийся «Локомотив» проигрывал только по потерям. Да, Рейнольдс сделал пять перехватов за половину, но, кроме Лабери, очков никто толком не набирал, Димитриевича с Мэйконом выключили из игры, а ближе к сирене и в обороне у казанцев получалось не очень. Всё это сказалось на психологическом настрое команды – игроки на повышенных тонах выясняли отношения на скамейке. В итоге подопечные Секулича набрали почти в два раза больше, нежели соперник, и завершили отрезок победой 27:14. Ну а на большой перерыв команды уходили со счётом 46:38.

Но в перерыве Велимир Перасович, видимо, сумел подобрать слова и настроить своих подопечных – на третью четверть они вышли куда более заряженными и выдали рывок 8:3. И хотя казанцы прибавили в индивидуальном плане, с командной игрой и движением мяча по-прежнему наблюдались сложности. А вот гости на старте второй половины насобирали фолов: трое игроков имели по три персональных нарушения, ещё пятеро – по два. У УНИКСа ситуация обстояла немногим лучше: по четыре замечания было у Хантера и Мэйкона.

В итоге третья четверть всё же осталась за хозяевами. Лабери оформил дабл-дабл, свои очки начал набирать Димитриевич, включился в игру и Маркос Найт. УНИКС снова завладел преимуществом на подборе. Вот только настигнуть соперника команде так и не удалось. Баззер Мэйкона сократил разницу в счёте с «-6» до «-4» – казанцы выиграли отрезок 20:16. Но к заключительной десятиминутке команды подходили со счётом 62:58 в пользу «Локо».

УНИКС — «Локомотив» (79:76) Фото: Ксения Богданова / БК УНИКС

В четвёртой четверти УНИКС вроде начал двигать мяч, пытался атаковать из-за дуги, вот только потерь и ошибок было многовато. Да, «Локомотив» продолжал фолить, но благодаря Бэрфорду, а потом и заменившему ему Акун-Пёрселлу команде удалось нарастить собственное преимущество до восьми, а потом и до 10 очков. Но Маркос с Димитриевичем быстро сократили разрыв до «-6», да ещё и гости допустили две обидных потери подряд.

«Локомотив» продолжил ошибаться, и за две минуты до финальной сирены разница между командами составляла всего два очка. Мы увидели долгожданный данк от Рейнольдса, два очка от Найта в проходе, ещё и полукрюк от Джалена – и вот счёт уже равный. За 60 секунд до окончания матча Акун-Пёрселл промазал один из двух штрафных, но всё же вывел «Локо» вперёд. В следующей атаке два броска заработал и Рейнольдс, который, в отличие от Акун-Пёрселла, был точен, да ещё и пританцовывал. Теперь «+1» уже у УНИКСа.

Когда играть оставалось считаные секунды, Владислав Емченко остался один на периметре, но так и не попал в кольцо. В то же время Щербенёв сфолил на Димитриевиче, который отправился на штрафную и поставил точку в матче – 79:76. В серии ничья – 1-1.

Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс – у него 19 очков, пять подборов и аж семь перехватов. 17 очков набрал Маркос Найт, по 15 – Димитриевич с Лабери, у которого также 10 собранных отскоков. Лучшим в составе «Локо» стал Девон Акун-Пёрселл с 17 баллами. У Хортона было 14 очков и восемь подборов, 10 очков и восемь ребаундов – у Окаро Уайта.

Серия переезжает в Краснодар, но там уже точно не закончится. Третий матч команд состоится 11 мая, начало – в 19:30 мск.