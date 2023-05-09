«Жаль, нельзя повернуть всё назад». Томпсон — главный виновник в поражении «Голден Стэйт»?

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон перед четвёртым матчем серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» набирал в среднем 23,3 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 47,2. Томпсон совершал в среднем 19 бросков, где 12 из них — из-за дуги. Вполне солидные цифры.

«Я буду стараться играть как можно лучше в честь Коби и Джиджи. Без его игры и всех этих лет, что я наблюдал его упорство на площадке, я бы не стал тем атлетом, кем являюсь сегодня», — сказал Томпсон во время серии с «озёрниками». Таким образом, Клэй дал понять, что будет играть как можно лучше в честь легендарного Коби Брайанта и его дочери Джинны.

Всё-таки известный факт: Томпсон — уроженец Лос-Анджелеса, а также является сыном экс-баскетболиста «Лейкерс» Майкла Томпсона. Тем временем Майкл Томпсон играл за «Лейкерс» с 1987 по 1991 год и помог Мэджику Джонсону и Кариму Абдул-Джаббару выиграть два чемпионства в 1987 и 1988 годах.

Что же произошло?

В частности, к баскетболисту появились вопросы на фоне его процента реализации бросков. Так, у него сегодня с игры было реализованно три броска при 11 попытках. И все три — из-за дуги (при девяти попытках).

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вы как раз только что просмотрели все попадания Томпсона. Первая «трёшка» — с передачи защитника Джордана Пула, которому можно тоже отдельно посвятить статью (отрицательную?), и без особого сопротивления Д'Анджело Расселла. Второе попадание схоже с первым, только ассистентом выступил разыгрывающий Стефен Карри. А третья «трёшка», казалось бы, должна стать переломным, но это не так — с отдельной хронологией матча можете ознакомиться в статье, что ниже.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самое интересное — это, конечно же, промахи. Рассмотрим для начала первые шесть:

Промах при быстром отрыве: Стефен Карри отдал передачу Томпсону, который бросил через руки Остина Ривза. Типичный бросок для Клэя. Мимо. Двухочковый с ведения и без сопротивления как такового. Снова мимо. Трёхочковый с ощутимым сопротивлением Д'Анджело Расселла. Результат: существенно мимо! Уэстбрук во время трансляции про себя подумал: «Х-мм». Трёхочковый бросок, но могла бы быть передача на Дрэймонда Грина, который остался один. Томпсон про это не подумал. Попытка набрать очки после подбора в нападении благодаря Гэри Пэйтону II. Леброн справился и вовремя закрыл обзор Клэю. Бросок ради броска (но не статья ради статьи) — не самое удачное решение от Клэя Томпсона. При большом количестве промахов стоит попробовать открытые броски? Но это Клэй — это нормально.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И теперь самое-самое интересное. Клэй Томпсон мог бы стать одним из героев матча после попадания «трёшки» при 96:96 (99:96 в пользу «Уорриорз» впоследствии), если бы не два «но»:

Душераздирающая попытка от Клэя, когда ребята из Сан-Франциско продолжают лидировать в клатче. С одной стороны, можно понять — до конца атаки оставалось пять секунд; с другой — это выглядело чудовищно неуверенно. Результат соответствующий. Попытка из-за дуги, но уже при счёте 100:99 в пользу «озёрников». Лонни Уокер справился, а Клэй снова промахнулся.

Что сказал сам Томпсон?

«Тот, что я бросил за пять секунд до конца атаки… Жаль, нельзя повернуть всё назад, я бы постарался найти более выгодную позицию. Что касается последней попытки, то я определённо поторопился. Даже при таких обстоятельствах у нас были шансы на победу», — заявил защитник в послематчевом интервью.

Следующий матч серии «Голден Стэйт Уорриорз» (1-3) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (3-1) состоится утром 11 мая. Начало — в 9:00 мск. В истории плей-офф НБА только 13 команд уступили в своих сериях, выигрывая по ходу со счётом 3-1.