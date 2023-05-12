Не дожали! «Зенит» отыгрался с «-12», но потерпел второе подряд домашнее поражение от ЦСКА

В Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ. «Зенит» принимал на своей площадке ЦСКА, но, увы, потерпел второе домашнее поражение подряд, упустив победу на последних минутах. Теперь счёт в противостоянии – 3-1 в пользу москвичей. Где-то мы такое уже видели…

Серия за третье место началась с неожиданного поражения ЦСКА на собственной площадке. Армейцы, измотанные после семи напряжённых матчей с «Локомотивом» в полуфинале, остались без Алексея Шведа – он оказался в больнице в результате хулиганского нападения. Им не помогло даже отсутствие у соперника Томаса Эртеля – первый матч был проигран со счётом 68:86.

И хотя ко второй игре француз всё-таки восстановился, ни он, ни пять точных трёхочковых Андрея Зубкова не спасли «Зенит» от поражения. Петербуржцы проиграли четвёртую четверть 7:23, а встречу – 61:85, позволив ЦСКА сравнять счёт в серии.

Третий матч этого противостояния проходил уже в Санкт-Петербурге. И хотя хозяевам удалось выйти вперёд по итогам первых 20 минут, во второй половине «Зенит» совершенно потерял контроль над игрой, набрав к тому же всего 20 очков. Пока Даллас Мур и Никола Милутинов атаковали кольцо, а Каспер Уэйр раздавал передачи, москвичи отыгрались с «-12» и победили 71:60.

«В первой половине мы почти всё сделали правильно в защите и нападении, совершили всего три потери. Но во второй половине мы всё сделали наоборот: игра не шла, мы потеряли контроль, начали действовать глупо, совершали простые ошибки. После этого уже нельзя было вернуться — без реакции, без физической борьбы, без времени, без всего. Команда подходит к этому отрезку сезона полностью выгоревшей — без игроков, без характера, физически неготовой. Это то, что и произошло сегодня. Как только что-то одно пошло немного не так, мы просто перестали играть и закончили матч», – сказал тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после третьей встречи.

Какой бы «физически неготовой» и «выгоревшей» ни была его команда, выбора у Паскуаля не было: на четвёртый матч всё равно вышла та же стартовая пятёрка, что была в третьем. Это Трент Фрейзер, Ройс Хэмм, Игорь Вольхин, Томас Эртель и Адриен Морман. В строй после травм вернулись Сергей Карасёв и Дмитрий Кулагин, но они выходили на площадку со скамейки. С первых минут сине-бело-голубым противостояли Каспер Уэйр, Иван Ухов, Самсон Руженцев, Деян Давидовац и Никола Милутинов.

«Зенит» — ЦСКА (72:77) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Начало матча получилось на удивление нерезультативным – за четыре минуты команды имели всего шесть очков на двоих. У ЦСКА из-за дуги попал Ухов, «Зениту» же два балла принёс Морман, выигравший своеобразную дуэль с Давидовацем в «краске», а Эртель добавил ещё один с линии. Вот и всё. Почему так? Во-первых, что у одной, что у другой команды никак не получалось забросить из-за дуги. К середине отрезка коллективы суммарно реализовали лишь одну из восьми дальних попыток. Во-вторых, на площадке было много борьбы. Тот же Трент Фрейзер в один момент получил два фола подряд и был вынужден отправиться на скамейку.

Но ближе к концу отрезка команды наконец нащупали свой бросок и обменялись несколькими точными попаданиями. Игра шла достаточно равно, когда на последних секундах Девонте Кейкок сравнял счёт со штрафной. Фрейзер мог вновь вывести «Зенит» вперёд, но всё же не попал с логотипа – 15:15 в нерезультативной первой десятиминутке.

Начало второго отрезка осталось за «Зенитом». Эртель продолжил набирать очки и раздавать шедевральные передачи, Кулагин качественно оборонялся. Но как только хозяева повели «+5», Даллас Мур попал из-за дуги, а потом и Ливио Жан-Шарль оформил непростой трёхочковый из угла – москвичи повели с минимальным преимуществом. Градус борьбы накалился, гости агрессивно оборонялись: были и блок-шоты от Курбанова и Жан-Шарля, и неспортивный от Ухова. Ну а благодаря трёхочковому и двум штрафным Уэйра уже ЦСКА повёл «+5». Но попадания Фрейзера и Дмитрия Кулагина оставили «Зенит» в игре – разница в счёте сократилась до минимальной. На большой перерыв команды уходили со счётом 37:38.

Вторую половину ЦСКА начал с уверенного рывка 10:0. Руженцев набрал быстрые восемь очков, включая два трёхочковых, пока Милутинов подбирал и перехватывал. Но не прошло и трёх минут от третьей четверти, как серб, увы, подвернул ногу и отправился на скамейку. Так, у москвичей уже не было весомого преимущества по габаритам, чем сразу же воспользовались игроки «Зенита». То и дело собирая отскоки как на своём, так и на чужом щитах, им удалось сократить отставание до «-6», а потом, благодаря данку Калеба Хомсли с двух рук, и до «-4». Но затем ЦСКА и без Милутинова удалось наладить ситуацию на подборе, ну а Кейкок, набравший два очка в быстром проходе, вернул своей команде «+6» – 59:53. Третью десятиминутку москвичи выиграли 21:16.

«Зенит» — ЦСКА (72:77) Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Дальние броски Кулагина и Зубкова на старте четвёртой четверти позволили «Зениту» в очередной раз подобраться к сопернику. Вот только Хэмм, который в начале отрезка эффектно заблокировал бросок Жан-Шарля, схлопотал четвёртый персональный фол и отправился на скамейку, подарив Кейкоку два очка со штрафной. Ещё два набрал Никита Курбанов, и вот преимущество ЦСКА снова достигло отметки в «+5». Но у «Зенита» нашёлся ответ. Сначала Эртель забросил трёхочковый с сопротивлением, а потом Зубков буквально затолкал мяч в кольцо в падении, сравняв счёт. Его попадание с линии вывело хозяев вперёд. И хотя соперник тут же ответил точным броском Кейкока, «Зенит» не собирался сдаваться.

В ожесточённой борьбе подопечным Хавьера Паскуаля удалось отобороняться. Затем Эртель отправил в кольцо соперника трёхочковый под самый конец напряжённого владения, Кулагин добавил два очка с линии, и вот «Зенит» повёл «+3». Правда, Даллас Мур тут же ответил оппонентам своим дальним попаданием, а затем и Каспер Уэйр легко разобрался с защитой хозяев, набрав пять очков за полминуты.

За 20 секунд до конца матча он отправил в кольцо соперника трёхочковый. У Кулагина был шанс сравнять, но на периметре ему помешал Никита Курбанов. Тогда до финальной сирены оставались считаные секунды, так что «Зенит» был вынужден фолить. Давидовац реализовал оба броска с линии, ну а сотворить чудо за оставшиеся мгновения уже не удалось. Итог – поражение 72:77.

Самым результативным игроком матча стал Каспер Уэйр. У него 19 очков. Дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Девонте Кейкок. Лучшим в составе «Зенита» стал Дмитрий Кулагин с 18 очками. У Эртеля – 12 очков и шесть передач, у Хэмма – 10 подборов.

Что ж, «Зенит» проигрывает третий матч подряд, учитывая два домашних. Но не стоит забывать, что в прошлогоднем финале петербуржцы также уступали ЦСКА 1-3, перед тем как выиграть три встречи подряд и стать чемпионами страны. Посмотрим, удастся ли им повторить камбэк в этом году.

Ну а пока серия возвращается в Москву при счёте 3-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут в понедельник, 15 мая. Начало – в 19:30 мск.